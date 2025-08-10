Essay Contest 2025

കാൻസറിന് ശേഷം അവഗണന, സിനിമ-സീരിയല്‍ മേഖലയില്‍ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുന്നു: വെളിപ്പെടുത്തി ബോളിവുഡ് താരം ഹിന ഖാൻ

'എനിക്കൊപ്പം ജോലി ചെയ്യാൻ പലർക്കും മടിയാണ്': കാൻസറിന് ശേഷം സിനിമ-സീരിയല്‍ മേഖലയില്‍ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുന്നു എന്ന് ഹിന ഖാൻ.

Hina Khan (IANS)
Published : August 10, 2025 at 5:14 PM IST

ഹൈദരാബാദ് : അർബുദം നിർണയിച്ച് ഒരുവർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും സിനിമ, സീരിയല്‍ മേഖലകളില്‍ നിന്ന് തന്നെ അകറ്റി നർത്തുന്നതായി ബോളിവുഡ് താരം ഹിന ഖാന്‍റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍. രോഗബാധ തിരിച്ചരിഞ്ഞ് ചികിത്സ, വിശ്രമം എന്നിവക്കായി തനിക്ക് ജോലിയില്‍ നിന്ന് താത്‌കാലികമായി മാറിനില്‍ക്കേണ്ടി വന്നുവെന്നും എന്നാല്‍ ഒരു വർഷത്തിനിപ്പുറവും തന്നെ വിനോദ മേഖലയില്‍ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുകയാണെന്നും ഹിന ഖാൻ തുറന്നടിച്ചു. പതി പത്‌നി ഔർ പംഗയിലൂടെ ടെലിവിഷൻ പരിപാടിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ താരം ഈ പരിപാടിയില്‍ വച്ചാണ് വെളിപ്പെടുത്തല്‍ നടത്തിയത്.

യെ രിഷ്‌ത ക്യാ കഹ്‌താ ഹേ, കസൗതി സിന്ദഗി കേ 2, ഫിയർ ഫാക്‌ടർ: ഖത്രോൻ കെ ഖിലാഡി 8, ബിഗ്‌ ബോസ് 11 എന്നീ പരമ്പരകളിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട താരമാണ് ഹിന ഖാൻ. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂണിലാണ് താരത്തിന് സ്‌തനാർബുദം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. താൻ കാൻസർ ബാധിതയാണെന്ന് ഹിന ഖാൻ തന്നെയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ വഴി വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ചികിത്സയുടെ ഓരോ ഘട്ടവും നടി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ ആരാധകരെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

'എന്‍റെ ആരാധകരോടും എന്നെ കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടുന്നവരോടുമായി, എന്നെ കുറിച്ച് അടുത്തിടെ പ്രചരിച്ച അഭ്യൂഹത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. സ്‌തനാര്‍ബുദത്തിന്‍റെ മൂന്നാം സ്റ്റേജിലാണ് ഞാനിപ്പോള്‍. രോഗനിർണയം വളരെ വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാന്‍ നന്നായിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കട്ടെ. തീര്‍ച്ചയായും രോഗത്തെ ഞാന്‍ അതിജീവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ചികിത്സ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. രോഗത്തെ അതിജീവിക്കാനായി സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യാനും എല്ലാം നേരിടാനും ഞാന്‍ തയാറാണ്' -അന്ന് ഹിന ഇൻസ്റ്റഗ്രാമില്‍ പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു.

ഒരിടവേളയ്‌ക്ക് ശേഷം ഹിന ഖാൻ പതി പത്‌നി ഔർ പംഗ എന്ന ടെലിവിഷൻ പരിപാടിയിലൂടെ വീണ്ടും ആരാധകർക്ക് മുമ്പിലെത്തിയിരിക്കുകയാണിപ്പോള്‍. 'സ്‌തനാർബുദം നിർണയിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള എന്‍റെ ആദ്യ പ്രോജക്‌ടാണിത്. ജോലി ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. നീ ഇപ്പോഴും പൂർണമായും സുഖം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് നേരിട്ടെന്നോട് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ എന്‍റെ കൂടെ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പലർക്കും മടി ഉണ്ടെന്ന് മനസിലായി. എനിക്ക് പ്രശ്‌നമില്ല. എല്ലാം എനിക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം. അതിന് ഈ പരിപാടി സഹായകമാകും. എനിക്ക് അവരെ മനസിലാകും. അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കില്‍ ആയിരം തവണ ഇതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചേനെ' -ഹിന ഖാൻ പറഞ്ഞു.

'ഓഡിഷനുകള്‍ക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ ഞാൻ തയാറാണ്. ഞാൻ എവിടെയാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത്? കഴിഞ്ഞ ഒരുവർഷമായി ആരും എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ തയാറാണ്, ദയവ് ചെയ്‌ത് എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കൂ...' -താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഭർത്താവ് റോക്കി ജയ്‌സ്വാളിനൊപ്പമാണ് ഹിന ഖാൻ ടെലിവിഷൻ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ദേബിന ബോനർജി–ഗുർമീത് ചൗധരി, റുബിന ദിലൈക്–അഭിനവ് ശുക്ല, അവിക ഗോർ–മിലിന്ദ് ചന്ദ്‌വാനി, സ്വര ഭാസ്‌കർ–ഫഹദ് അഹമ്മദ്, ഗീത ഫോഗട്ട്–പവൻ കുമാർ, സുദേഷ് ലെഹ്‌രി–മംത ലെഹ്‌രി തുടങ്ങിയ പ്രശസ്‌ത സെലിബ്രിറ്റി ദമ്പതികളും ഷോയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

