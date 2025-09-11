ETV Bharat / entertainment

മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്‌സ് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസ്; ജാമ്യവ്യവസ്ഥയിൽ ഇളവ് തേടിയുള്ള സൗബിൻ്റെ ഹര്‍ജി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും

ജാമ്യത്തിൽ തുടരുന്ന തനിക്ക് വിദേശത്ത് പോകാൻ ജാമ്യവ്യവസ്ഥകളിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കണമെന്ന് സൗബിന്‍.

Soubin Shahir (social media)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 11, 2025 at 8:49 AM IST

2 Min Read
എറണാകുളം: വിദേശയാത്രയ്ക്ക് ജാമ്യവ്യവസ്ഥയിൽ ഇളവ് തേടി നടനും നിര്‍മാതാവുമായ സൗബിന്‍ ഷാഹിര്‍ നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയില്‍ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയും. മഞ്ഞുമ്മല്‍ ബോയ്‌സ് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസില്‍ ജാമ്യത്തിൽ തുടരുന്ന തനിക്ക് വിദേശത്ത് പോകാൻ ജാമ്യവ്യവസ്ഥകളിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ഹർജി. ഈ മാസം ആറ് മുതല്‍ എട്ട് വരെ ദുബായില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച അവാര്‍ഡ് ഷോയില്‍ പങ്കെടുക്കാനായിരുന്നു യാത്രാനുമതി തേടിയത്.

യാത്രയുടെ തീയതി കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ജാമ്യവ്യവസ്ഥയിൽ ഇളവ് ലഭിച്ചാൽ സൗബിൻ ഷാഹിറിന് അതൊരു ആശ്വാസമാകും. ജാമ്യവ്യവസ്ഥയിൽ ഇളവ് നിഷേധിച്ച മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഉത്തരവിന് സ്റ്റേ നല്‍കാന്‍ ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. നാൽപതു ശതമാനം ലാഭ വിഹിതം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്‌സിൻ്റെ സൗബിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർമാതാക്കൾ, കോടിക്കണക്കിനു രൂപ കൈപ്പറ്റിയ ശേഷം ലാഭവിഹിതമോ മുതൽമുടക്കോ നൽകാതെ കബളിപ്പിച്ചെന്ന അരൂർ സ്വദേശിയുടെ പരാതിയിലായിരുന്നു കേസ്. പൊലീസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടും പ്രതികൾക്ക് എതിരായിരുന്നു.

കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം

സൗബിന്‍ ഷാഹിര്‍, ബാബു ഷാഹിര്‍, ഷോണ്‍ ആൻ്റണി എന്നിവര്‍ക്കാണ് കേസില്‍ ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. മരട് പൊലീസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌ത കേസിലാണ് ഹൈക്കോടതി മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം നല്‍കിയത്. എന്നാല്‍ പ്രതികള്‍ക്ക് ജാമ്യം നല്‍കിയതിനെതിരെ പരാതിക്കാരന്‍ സുപ്രീംകോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി നല്‍കി. പരാതി ഫയല്‍ ചെയ്‌തതിന് പിന്നാലെ രണ്ട് ദിവസം നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷമാണ് സൗബിൻ അടക്കമുള്ള പ്രതികൾകളുടെ അറസ്റ്റ് പൊലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

എന്നാൽ, മൂവർക്കും മുൻ‌കൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നതിനാൽ വിട്ടയയ്ക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട സൗബിൻ സിനിമയുടെ ലാഭ വിഹിതം നല്‍കാന്‍ തയ്യാറാണെന്നും അതിനായി പണം മാറ്റി വച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. “പരാതിക്കാരന് പണം മുഴുവന്‍ നല്‍കിയതാണ്. എന്നാല്‍ ലാഭവിഹിതം നല്‍കിയില്ല. അതിന് വേണ്ടി പണം മാറ്റി വച്ചിരുന്നു. അത് നല്‍കാനിരിക്കെയാണ് തനിക്കെതിരെ പരാതിക്കാരന്‍ കേസ് കൊടുത്തത്”- സൗബിന്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

സിനിമയുടെ നിര്‍മാതാക്കാള്‍ കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അന്വേഷണം തുടരാനായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ നിര്‍ദേശം. സിനിമയുടെ നിര്‍മാണത്തിനായി പലഘട്ടങ്ങളിലായി ഏഴുകോടി രൂപ നൽകിയെന്നും, ലാഭവിഹിതം നല്‍കാതെ വിശ്വാസ വഞ്ചന കാണിച്ചുവെന്നുമാണ് പരാതി. എന്നാൽ, വാഗ്‌ദാനം നല്‍കിയ പണം ഇയാള്‍ കൃത്യസമയത്ത് നല്‍കിയില്ലെന്നാണ് നിര്‍മാതാക്കള്‍ ആരോപിക്കുന്നത്.

