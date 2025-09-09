ETV Bharat / entertainment

ആളും ആരവങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഗ്രേസ് ആന്‍റണി വിവാഹിതയായി

നടി ഗ്രേസ് ആന്‍റണി വിവാഹിതയായി. സംഗീത സംവിധായകന്‍ എബി ടോം സിറിയക് ആണ് വരന്‍. വളരെ ലളിതമായ വിവാഹമായിരുന്നു. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ വിവാഹ വാര്‍ത്ത ആരാധകരെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു നടി.

Grace Antony wedding (Social Media)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 9, 2025 at 5:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

നടി ഗ്രേസ് ആന്‍റണി വിവാഹിതയായി. സംഗീത സംവിധായകന്‍ എബി ടോം സിറിയക് ആണ് വരന്‍. ആളും ആരവങ്ങളും ഇല്ലാതെ ക്യാമറക്കണ്ണുകളുടെ തിളക്കങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെയായിരുന്നു ഗ്രേസ് ആന്‍റണിയുടെ വിവാഹം. ഗ്രേസ് തന്നെയാണ് വിവാഹ വാര്‍ത്ത സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ ആരാധകരെ അറിയിച്ചത്.

ഞങ്ങള്‍ വിവാഹിതരായി എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ വിവാഹ ചിത്രം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ചതോടെയാണ് ഗ്രേസ് ആന്‍റണിയുടെ വിവാഹ വാര്‍ത്ത ആരാധകര്‍ അറിഞ്ഞത്. "ബഹളമില്ല, തിളക്കമില്ല, തിരക്കില്ല. ഒടുവിൽ ഞങ്ങൾ വിവാഹിതരായി", എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടു കൂടിയാണ് ഗ്രേസ് ആന്‍റണി വിവാഹ വാര്‍ത്ത പങ്കുവച്ചത്.

അതേസമയം വരന്‍റെ വിവരങ്ങളോ ചിത്രമോ ഗ്രേസ് പങ്കുവച്ചിട്ടില്ല. താലി പിടിച്ച് നില്‍ക്കുന്ന വരന്‍റെ കൈകളുടെ ചിത്രം മാത്രമാണ് ഗ്രേസ് പങ്കുവച്ചത്. നിരവധി പേരാണ് താരത്തിന് വിവാഹാശംസകള്‍ അറിയിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

താരങ്ങള്‍ അവരുടെ വിവാഹം ആഘോഷമാക്കുമ്പോള്‍ ഇതുപോലെ ലളിതമായി വിവാഹം കഴിച്ച ഗ്രേസിന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ അഭിനന്ദനപ്രവാഹമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഉണ്ണി മുകുന്ദന്‍, സണ്ണി വെയിന്‍, രജിഷ വിജയന്‍, മാളവിക മേനോന്‍, ഷറഫുദ്ദീന്‍, അതിഥി രവി, ആന്‍സണ്‍ പോള്‍, വീണ നായര്‍, നൈല ഉഷ, ശ്രിന്ദ തുടങ്ങീ നിരവധി താരങ്ങള്‍ ഗ്രേസിന് അഭിനന്ദം അറിയിച്ചു.

ഹാപ്പി വെഡ്ഡിംഗ് (2016) എന്ന സിനിമയിലൂടെ അഭിനയരംഗത്തെത്തിയ ഗ്രേസ് 2019ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്‌സിലൂടെയാണ് പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. തമാശ, ഹലാല്‍ ലൗ സ്‌റ്റോറി, അപ്പന്‍, റോഷാക്ക്, സാറ്റര്‍ഡേ നൈറ്റ്, നുണക്കുഴി, എക്‌സ്‌ട്രാ ഡീസെന്‍റ് തുടങ്ങി നിരവധി സിനിമകളില്‍ അഭിനയിച്ചു. കൂടാതെ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടിനൊപ്പം നാഗേന്ദ്രന്‍സ് ഹണിമൂണിലും വേഷമിട്ടു.

അതേസമയം ഗോപി സുന്ദര്‍, ദീപക് ദേവ്, അല്‍ഫോണ്‍സ് ജോസഫ്, അഫ്‌സല്‍ യൂസഫ്, ബേണി ഇഗ്നേഷ്യസ്, ബെന്നറ്റ് വീറ്റ്‌റാഗ് എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പം എബി ടോം മലയാള സിനിമയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വര്‍ഷങ്ങളായി മ്യൂസിക് അറേഞ്ചറും പ്രോഗ്രാമറുമായി മലയാള സിനിമയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച് വരികയാണ് എബി.

