സിതാരെ സമീൻ പർ എന്ന അമീർഖാൻ ചലച്ചിത്രം കണ്ടവരാരും ഗുഡ്ഡു എന്ന കഥാപാത്രത്തെ മറക്കാൻ ഇടയില്ല. പരിമിതികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികളെ ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ എത്തുന്ന കോച്ചായാണ് അമീർഖാൻ ഈ ചിത്രത്തിൽ വേഷമിടുന്നത്. അമീർഖാൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കുട്ടിപ്പട്ടാളങ്ങളിൽ പ്രമുഖനാണ് ഗുഡ്ഡു. എപ്പോഴും കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള, കുളിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഗുഡ്ഡുവിനെ ദേശീയതലത്തിൽ പ്രേക്ഷകർ നെഞ്ചേറ്റി കഴിഞ്ഞു. ഏറ്റവും വലിയ കൗതുകം, ഗുഡ്ഡു എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച ഗോപീകൃഷ്ണന് വർമ എന്ന കലാകാരൻ ഒരു മലയാളിയാണ് എന്നതാണ്.
ഒരു സിനിമയിൽ നായകന് തത്തുല്യ വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ബാധിക്കപ്പെട്ട അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഗോപി തൻ്റെ പേര് ഇന്ത്യ ബുക്ക് റെക്കോർഡ്സിൽ എഴുതിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ തിരികെ, ത്രയം, ഇടിയൻ ചന്തു തുടങ്ങിയ സിനിമകളിൽ ഗോപികൃഷ്ണൻ വേഷമിട്ടു. ഒടുവിലിതാ സാക്ഷാൽ അമീർഖാനോടൊപ്പം. മലയാളം പോലും കൃത്യമായി സംസാരിക്കാൻ അറിയാത്ത ഗോപിയാണ് ഒരു ഹിന്ദി സിനിമയുടെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നത്. ഗോപിയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ വിശേഷങ്ങൾ ഏറെയുണ്ട്. ഗോപിക്കുവേണ്ടി ഗോപിയോടൊപ്പം അമ്മ രഞ്ജിനി വർമ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
പകുതി മോഹൻലാൽ, പകുതി കമൽഹാസൻ അങ്ങനെയാണ് സിതാരെ സമീൻ പർ എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ ഗോപികൃഷ്ണവർമയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഗുഡ്ഡു എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ചേഷ്ടകളും ഡയലോഗുകളും ദേശീയതലത്തിൽ പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. എ ഡി എച്ച് ഡി ആയ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ബാധിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടി ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ തിരക്കുപിടിച്ച ഒരു നടനായി മാറുക... അതൊരു പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന കഥയാണ്... ഗോപിയുടെ അമ്മ രഞ്ജിനി ആ കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു.
മീശമാധവൻ മുതൽ അമീർഖാൻ്റെ കൂടെയുള്ള അഭിനയം വരെ
നാല് വയസ്സുവരെ ഒരിടത്തും അടങ്ങിയിരിക്കാത്ത പ്രകൃതമായിരുന്നു ഗോപിയുടേത്, ഒരക്ഷരം സംസാരിക്കാറുമില്ല. അങ്ങനെയിരിക്കയാണ് അവനൊരു നാലു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മീശമാധവന് സിനിമ കാണിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അവനെ തീയേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. തിയേറ്ററിൽ കാഴ്ചക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിൽ ഗോപി പെരുമാറുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കരുതിയത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരല്പം ഭയത്തോടെയാണ് സിനിമയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തത്. പക്ഷേ ഞങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവൻ ആ സിനിമയിൽ മുഴുകിയിരുന്നു. ദിലീപിൻ്റെ പ്രകടനം അവനെ സ്വാധീനിച്ചു.
വീട്ടിലെത്തിയശേഷം മീശമാധവൻ എന്ന കഥാപാത്രമായി ഗോപു അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങി. കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്നതുപോലെ മീശയൊക്കെ പിരിച്ച് അവൻ അഭിനയിച്ചു കാണിക്കും. ആ സിനിമയിലെ ഹിറ്റ് ഡയലോഗുകൾ പറയാൻ അവൻ പതുക്കെപ്പതുക്കെ ശ്രമിച്ചു തുടങ്ങി. സിനിമ അവനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഇതോടെ സ്ഥിരമായി അവനെ സിനിമ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഓരോ സിനിമ കണ്ടു തിയേറ്ററിൽ നിന്നിറങ്ങി വരുമ്പോഴും ഗോപി ഒരു ഹീറോ പരിവേഷത്തിലാകും വരിക.
അവൻ്റെ ഉള്ളിലെ അഭിനേതാവിനെ വളർത്തിയത് മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും സുരേഷ് ഗോപിയുമൊക്കെയാണ്. ദിലീപിനെയും മോഹൻലാലിനെയും പോലെ എപ്പോഴും അവൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. വസ്ത്രം തപ്പിയെടുത്ത് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ രൂപത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തും. അവരുടെ ഹിറ്റ് ഡയലോഗുകൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കും.
ഡബ്സ്മാഷിൽ നിന്ന് തിരികെ എന്ന സിനിമയിലേക്ക്
ഗോപിയുടെ ഹൈപ്പർ ആക്ടീവ് സ്വഭാവം കാരണം പല സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും മാറി പോകേണ്ടതായി വന്നു. സ്പീച്ച് തെറാപ്പി നൽകാനുള്ള സൗകര്യത്തിനും ഡോക്ടർ ഷാജി തോമസിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരവും കോഴിക്കോട്ടേക്ക് താമസം മാറ്റി ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ പഠനം തുടര്ന്നു. ഇതിനിടയിൽ ഗോപി നൃത്തത്തോട് അഭിനിവേശം കാണിച്ചു തുടങ്ങി. ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവൻ്റെ ചേച്ചി, നൃത്തത്തിൽ അവന് പരിശീലനം നൽകി. സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിലെ ഇവൻ്റുകളിൽ അവൻ ഓരോരോ രീതിയിലുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവച്ചു. ഗോപീകൃഷ്ണൻ എട്ടാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഡബ്സ്മാഷ് പ്രചാരത്തിൽ വരുന്നത്. വിജയ്യുടെയും ദിലീപിൻ്റെയും ഓരോ സീനുകളാണ് ആദ്യം ഡബ്സ്മാഷ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടത്. പിന്നീട് ഞാനും അവനും ഒരുമിച്ചുള്ള വീഡിയോകൾ ചെയ്തു. ഫേസ്ബുക്കിൽ അവനുവേണ്ടി ഒരു പേജ് തുടങ്ങി. സിനിമകളിൽ അവസരം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവനെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം നിർമിക്കാമെന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരുന്നു. സിനിമയില് അവസരങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവൻ്റെ അവസ്ഥയിലുള്ള കഥാപാത്രം വരുമ്പോൾ വിളിക്കാം എന്ന മറുപടികളാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത്.
അമീർഖാൻ ചിത്രത്തിലേക്ക്
ഓട്ടിസം ക്ലബ്ബ് വഴി ഒരു സിനിമയുടെ ഓഡിഷൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ ലഭിച്ചു. ഏത് ചിത്രമാണ് ആരുടെ സിനിമയാണ് എന്നൊന്നും അറിയില്ല. 'തിരികെ'യുടെ കുറച്ച് ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഓഡിഷന് അപ്ലൈ ചെയ്തു. പിന്നീടാണ് ഇതൊരു വലിയ ഹിന്ദി ചിത്രമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. മൂന്നുനാലു റൗണ്ട് ഓഡിഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മോണോലോഗ് ഹിന്ദി ഡയലോഗ് അവിടെ നിന്നും അയച്ചുതന്നു. ഞാനൊരു ഹിന്ദി അധ്യാപിക ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഹിന്ദി അറിയാം. പക്ഷേ ഗോപീകൃഷ്ണന് മലയാളം പോലും ശരിക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കാനും അവൻ തയ്യാറായിരുന്നു. ഞാനവനെ ഹിന്ദി പഠിപ്പിച്ച വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അയച്ചു. അതോടെ അവൻ ആ സിനിമയിൽ സെലക്ട് ആവുകയായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് ഇതൊരു അമീർഖാൻ ചിത്രമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത്. 2022 മാർച്ച് 31നാണ് അമീർഖാനെ മുംബൈയിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ വച്ച് ആദ്യമായി മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്.
ഗോപിക്ക് ഭാഷ അറിയില്ലെങ്കിലും അയാൾ ഒരു മികച്ച നടൻ ആണെന്ന് അമീർഖാൻ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തതിനുശേഷം ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. അയാളിലെ അഭിനേതാവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സിനിമയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തതൊന്നും അമീർഖാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സിതാരേ സമീൻ പർ കണ്ടവര്ക്ക് അതിലെ ഒരു ലിഫ്റ്റ് സീൻ ഓർമയുണ്ടാകും. ആ സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഇടവേളയിൽ അമീർഖാൻ സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ മകൻ വളരെയധികം പ്രതിഭാശാലിയാണ് എന്ന്. അവന് ഭാഷയുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി, ഭാഷ അഭിനയത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡമല്ല. ഭാഷ അറിയാത്ത പോരായ്മ ഒന്നും അവനിൽ കാണാനില്ല. അവൻ വളരെയധികം ഷാർപ്പാണ് എന്നായിരുന്നു. അമീർ സാറിൻ്റെ വാക്കുകൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് സ്പർശിച്ചത്.
ഭയം എന്ന വികാരം അഭിനയിച്ചു കാണിക്കാൻ ഗോപിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു എലിയുടെ സീൻ സിനിമയിൽ ഉണ്ട്. പേടിയോടുകൂടി ബച്ചാവോ ബച്ചാവോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അമീർ സാറിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ തള്ളിവിട്ട് അഭിനയിക്കേണ്ട ഒരു രംഗം അവന് ഒരല്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും അവൻ്റെ മുഖത്ത് പേടിയും പരിഭ്രമവും ഒരുമിച്ച് വരുന്നില്ല. എത്രയൊക്കെ പരിശീലനം നൽകിയിട്ടും അവനത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ഐഡിയ തോന്നിയത്. ഞാൻ കമൽഹാസൻ അഭിനയിച്ച തെനാലി എന്ന സിനിമയുടെ ചില രംഗങ്ങൾ അവനെ കാണിച്ചു. അതിലെ ഒന്ന് രണ്ട് രംഗങ്ങൾ നിരന്തരം അവനെ കാണിച്ചു. അതൊരു പക്ഷേ ഗുണപ്പെട്ടു എന്ന് വേണം പറയാൻ. അവൻ പേടിയോടുകൂടി അഭിനയിക്കുന്നത് വീഡിയോ എടുത്ത് സംവിധായകൻ ആർ എസ് പ്രസന്ന സാറിന് അയച്ചുകൊടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന് ആ പ്രകടനം ഇഷ്ടമായി. പിന്നീടാണ് ആ സീൻ കൃത്യമായി ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്.
