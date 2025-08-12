ETV Bharat / entertainment

ഡൗൺ സിൻഡ്രോം അതിജീവിച്ച് അമീര്‍ഖാനൊപ്പം സിതാരെ സമീൻ പറില്‍; 'ഒരേ പൊളി'യാണ് ഗോപീകൃഷ്‌ണന്‍ വര്‍മയെന്ന് പ്രേക്ഷകര്‍ - GOPIKRISHNA VARMA INTERVIEW

മലയാളം പോലും കൃത്യമായി സംസാരിക്കാൻ അറിയാത്ത ഗോപിയാണ് ഒരു ഹിന്ദി സിനിമയുടെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നത്. ഗോപിയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ വിശേഷങ്ങൾ ഏറെയാണ്. ഗോപിയോടൊപ്പം അമ്മ രഞ്ജിനി വർമ ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു

gopikrishnan varma, down syndrome actor, amir khan
സിതാരേ സമീൻ പർ ചിത്രത്തില്‍ ഗോപീകൃഷ്‌ണന്‍ വര്‍മ (ETV Bharat)
സിതാരെ സമീൻ പർ എന്ന അമീർഖാൻ ചലച്ചിത്രം കണ്ടവരാരും ഗുഡ്ഡു എന്ന കഥാപാത്രത്തെ മറക്കാൻ ഇടയില്ല. പരിമിതികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികളെ ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ എത്തുന്ന കോച്ചായാണ് അമീർഖാൻ ഈ ചിത്രത്തിൽ വേഷമിടുന്നത്. അമീർഖാൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കുട്ടിപ്പട്ടാളങ്ങളിൽ പ്രമുഖനാണ് ഗുഡ്ഡു. എപ്പോഴും കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള, കുളിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഗുഡ്ഡുവിനെ ദേശീയതലത്തിൽ പ്രേക്ഷകർ നെഞ്ചേറ്റി കഴിഞ്ഞു. ഏറ്റവും വലിയ കൗതുകം, ഗുഡ്ഡു എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച ഗോപീകൃഷ്ണന്‍ വർമ എന്ന കലാകാരൻ ഒരു മലയാളിയാണ് എന്നതാണ്.

ഒരു സിനിമയിൽ നായകന് തത്തുല്യ വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ബാധിക്കപ്പെട്ട അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഗോപി തൻ്റെ പേര് ഇന്ത്യ ബുക്ക് റെക്കോർഡ്സിൽ എഴുതിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ തിരികെ, ത്രയം, ഇടിയൻ ചന്തു തുടങ്ങിയ സിനിമകളിൽ ഗോപികൃഷ്ണൻ വേഷമിട്ടു. ഒടുവിലിതാ സാക്ഷാൽ അമീർഖാനോടൊപ്പം. മലയാളം പോലും കൃത്യമായി സംസാരിക്കാൻ അറിയാത്ത ഗോപിയാണ് ഒരു ഹിന്ദി സിനിമയുടെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നത്. ഗോപിയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ വിശേഷങ്ങൾ ഏറെയുണ്ട്. ഗോപിക്കുവേണ്ടി ഗോപിയോടൊപ്പം അമ്മ രഞ്ജിനി വർമ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.


പകുതി മോഹൻലാൽ, പകുതി കമൽഹാസൻ അങ്ങനെയാണ് സിതാരെ സമീൻ പർ എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ ഗോപികൃഷ്ണവർമയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഗുഡ്ഡു എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ചേഷ്ടകളും ഡയലോഗുകളും ദേശീയതലത്തിൽ പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. എ ഡി എച്ച് ഡി ആയ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ബാധിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടി ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ തിരക്കുപിടിച്ച ഒരു നടനായി മാറുക... അതൊരു പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന കഥയാണ്... ഗോപിയുടെ അമ്മ രഞ്ജിനി ആ കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു.

മീശമാധവൻ മുതൽ അമീർഖാൻ്റെ കൂടെയുള്ള അഭിനയം വരെ


നാല് വയസ്സുവരെ ഒരിടത്തും അടങ്ങിയിരിക്കാത്ത പ്രകൃതമായിരുന്നു ഗോപിയുടേത്, ഒരക്ഷരം സംസാരിക്കാറുമില്ല. അങ്ങനെയിരിക്കയാണ് അവനൊരു നാലു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മീശമാധവന്‍ സിനിമ കാണിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അവനെ തീയേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. തിയേറ്ററിൽ കാഴ്ചക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിൽ ഗോപി പെരുമാറുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കരുതിയത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരല്പം ഭയത്തോടെയാണ് സിനിമയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തത്. പക്ഷേ ഞങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവൻ ആ സിനിമയിൽ മുഴുകിയിരുന്നു. ദിലീപിൻ്റെ പ്രകടനം അവനെ സ്വാധീനിച്ചു.

gopikrishnan varma, down syndrome actor, amir khan
ഗോപീകൃഷ്‌ണന്‍ വര്‍മ (ETV Bharat)

വീട്ടിലെത്തിയശേഷം മീശമാധവൻ എന്ന കഥാപാത്രമായി ഗോപു അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങി. കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്നതുപോലെ മീശയൊക്കെ പിരിച്ച് അവൻ അഭിനയിച്ചു കാണിക്കും. ആ സിനിമയിലെ ഹിറ്റ് ഡയലോഗുകൾ പറയാൻ അവൻ പതുക്കെപ്പതുക്കെ ശ്രമിച്ചു തുടങ്ങി. സിനിമ അവനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഇതോടെ സ്ഥിരമായി അവനെ സിനിമ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഓരോ സിനിമ കണ്ടു തിയേറ്ററിൽ നിന്നിറങ്ങി വരുമ്പോഴും ഗോപി ഒരു ഹീറോ പരിവേഷത്തിലാകും വരിക.


അവൻ്റെ ഉള്ളിലെ അഭിനേതാവിനെ വളർത്തിയത് മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും സുരേഷ് ഗോപിയുമൊക്കെയാണ്. ദിലീപിനെയും മോഹൻലാലിനെയും പോലെ എപ്പോഴും അവൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. വസ്ത്രം തപ്പിയെടുത്ത് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ രൂപത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തും. അവരുടെ ഹിറ്റ് ഡയലോഗുകൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കും.

വളർന്നുവരുന്നതിനനുസരിച്ച് അവന്റെ ഉള്ളിലെ അഭിനയ മോഹവും ദൃഢമായി. എനിക്കൊരു ഹീറോ ആകണം എന്നാണ് എപ്പോഴും അവൻ പറയുക. ആദ്യമൊക്കെ അവൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കാര്യമാക്കി എടുത്തിരുന്നില്ല. പക്ഷേ പിന്നീട് അവൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിന് ആഴമുണ്ടെന്നു മനസ്സിലാക്കി ഒപ്പം നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഞങ്ങൾ കുടുംബപരമായി കലാകാരന്മാർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ്റെ ഉള്ളിലെ കലാകാരനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചു.മലയാളത്തിലെ എല്ലാ നടന്മാരെയും അവന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. മോഹൻലാലിൻ്റെയും മമ്മൂട്ടിയുടെയും ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെയും സിനിമകൾ വിടാതെ കാണും. ദിലീപിൻ്റെ കട്ട ഫാൻ ആണ്.

ഡബ്സ്മാഷിൽ നിന്ന് തിരികെ എന്ന സിനിമയിലേക്ക്



ഗോപിയുടെ ഹൈപ്പർ ആക്ടീവ് സ്വഭാവം കാരണം പല സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും മാറി പോകേണ്ടതായി വന്നു. സ്പീച്ച് തെറാപ്പി നൽകാനുള്ള സൗകര്യത്തിനും ഡോക്ടർ ഷാജി തോമസിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരവും കോഴിക്കോട്ടേക്ക് താമസം മാറ്റി ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ പഠനം തുടര്‍ന്നു. ഇതിനിടയിൽ ഗോപി നൃത്തത്തോട് അഭിനിവേശം കാണിച്ചു തുടങ്ങി. ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവൻ്റെ ചേച്ചി, നൃത്തത്തിൽ അവന് പരിശീലനം നൽകി. സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിലെ ഇവൻ്റുകളിൽ അവൻ ഓരോരോ രീതിയിലുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവച്ചു. ഗോപീകൃഷ്ണൻ എട്ടാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഡബ്സ്മാഷ് പ്രചാരത്തിൽ വരുന്നത്. വിജയ്‌യുടെയും ദിലീപിൻ്റെയും ഓരോ സീനുകളാണ് ആദ്യം ഡബ്സ്മാഷ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടത്. പിന്നീട് ഞാനും അവനും ഒരുമിച്ചുള്ള വീഡിയോകൾ ചെയ്തു. ഫേസ്ബുക്കിൽ അവനുവേണ്ടി ഒരു പേജ് തുടങ്ങി. സിനിമകളിൽ അവസരം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവനെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം നിർമിക്കാമെന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരുന്നു. സിനിമയില്‍ അവസരങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവൻ്റെ അവസ്ഥയിലുള്ള കഥാപാത്രം വരുമ്പോൾ വിളിക്കാം എന്ന മറുപടികളാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത്.

gopikrishnan varma, down syndrome actor, amir khan
രണ്‍ബീര്‍ കപൂറിനൊപ്പം കുടുംബസമേതം (ETV Bharat)
ഡോ. ഷാജി തോമസ് വഴിയാണ് തിരികെ എന്ന സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ ഗോപിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. മൂന്ന് മാസമായിരുന്നു സിനിമയുടെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ. തിരക്കഥ കിട്ടിയതോടെ വീട്ടിൽ വച്ച് സീനുകൾ പരിശീലിപ്പിച്ചു. ദോശ ചുടുന്ന സീൻ സിനിമയിലുള്ളതിനാല്‍ രാവിലെ കുക്കിങ്ങിന് ഗോപിയേയും ഒപ്പം കൂട്ടും. അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യത്തിലും അമ്മയുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് ഗോപി തിരികെ എന്ന ചിത്രത്തിനുവേണ്ടി പരിശീലിച്ചത്. ഇതിന് പുറമേ യൂട്യൂബിൽ ഫിലിം മേക്കിങ് വീഡിയോകൾ കാണുന്നത് ഗോപി പതിവാക്കി. അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് സിനിമയുടെ എല്ലാ ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാണ് ഗോപിയുടെ വാദം. 'തിരികെ' എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പരിശീലനത്തിനിടയിൽ പലപ്പോഴും ഗോപിയുടെ അമ്മ തന്നെയാണ് എതിർവശത്തുള്ള അഭിനേതാവായി മാറുക. മൂന്നുമാസത്തെ പരിശീലനത്തിനുശേഷം അഭിനയിക്കാൻ സെറ്റിൽ എത്തിയ ഗോപീകൃഷ്ണന് യാതൊരുവിധ ഭയമോ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗോപി വളരെ പാഷനേറ്റായി സിനിമയെ സമീപിച്ചു. അവൻ്റെ പ്രകടനത്തിൽ അണിയറ പ്രവർത്തകർ സംതൃപ്തരായിരുന്നു.

അമീർഖാൻ ചിത്രത്തിലേക്ക്



ഓട്ടിസം ക്ലബ്ബ് വഴി ഒരു സിനിമയുടെ ഓഡിഷൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ ലഭിച്ചു. ഏത് ചിത്രമാണ് ആരുടെ സിനിമയാണ് എന്നൊന്നും അറിയില്ല. 'തിരികെ'യുടെ കുറച്ച് ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഓഡിഷന് അപ്ലൈ ചെയ്തു. പിന്നീടാണ് ഇതൊരു വലിയ ഹിന്ദി ചിത്രമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. മൂന്നുനാലു റൗണ്ട് ഓഡിഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മോണോലോഗ് ഹിന്ദി ഡയലോഗ് അവിടെ നിന്നും അയച്ചുതന്നു. ഞാനൊരു ഹിന്ദി അധ്യാപിക ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഹിന്ദി അറിയാം. പക്ഷേ ഗോപീകൃഷ്ണന് മലയാളം പോലും ശരിക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കാനും അവൻ തയ്യാറായിരുന്നു. ഞാനവനെ ഹിന്ദി പഠിപ്പിച്ച വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അയച്ചു. അതോടെ അവൻ ആ സിനിമയിൽ സെലക്ട് ആവുകയായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് ഇതൊരു അമീർഖാൻ ചിത്രമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത്. 2022 മാർച്ച് 31നാണ് അമീർഖാനെ മുംബൈയിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ വച്ച് ആദ്യമായി മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്.

gopikrishnan varma, down syndrome actor, amir khan
ഗോപീകൃഷ്‌ണന്‍ വര്‍മ (ETV Bharat)
ഭാഷ അറിയില്ലെങ്കിലും അവന് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ആംഗ്യമൊക്കെ കാണിച്ച് ഇടപഴകാൻ ശ്രമിച്ചു. തിരികെ എന്ന സിനിമയിലെ പ്രകടനം അമീർഖാൻ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. തിരികെ എന്ന സിനിമയിലെ പ്രകടനം വളരെ നന്നായി എന്ന് അദ്ദേഹം ഗോപിയെ അഭിനന്ദിച്ചു. അമീർഖാനെ പോലൊരു നടൻ എൻ്റെ മകനെ അഭിനന്ദിച്ചപ്പോൾ ഒരു മാതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് സന്തോഷവും അഭിമാനവും തോന്നി. ചെറിയ കഥാപാത്രത്തിലേക്കാണ് ആദ്യം കാസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. മുംബൈയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ശേഷം ഒരു ഓഡിഷൻ കൂടി അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് തിരികെ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. നാട്ടിലെത്തി കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്പാനിഷ് മൂവിയായ ചാമ്പ്യൻസ് എന്ന സിനിമയിലെ എലിയെ പിടിക്കുന്ന രംഗമാണ് അയച്ചുതന്നിട്ട് ആ രംഗം അഭിനയിച്ച് വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഗുഡ്ഡു എന്ന കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് ഗോപിയെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്.

ഗോപിക്ക് ഭാഷ അറിയില്ലെങ്കിലും അയാൾ ഒരു മികച്ച നടൻ ആണെന്ന് അമീർഖാൻ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തതിനുശേഷം ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. അയാളിലെ അഭിനേതാവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സിനിമയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തതൊന്നും അമീർഖാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

gopikrishnan varma, down syndrome actor, amir khan
അമീര്‍ഖാനൊപ്പം ഗോപീകൃഷ്‌ണന്‍ വര്‍മ (ETV Bharat)
സിതാരേ സമീൻ പർ എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ വേളയിൽ സദാസമയവും ഞാൻ ലൊക്കേഷനിൽ ഗോപിക്കപ്പം ഉണ്ടാകും. അവന് ഭാഷ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് അമീർ ഖാൻ സാറും സംവിധായകനും എന്നോടാണ് കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക.
gopikrishnan varma, down syndrome actor, amir khan
സണ്ണി വെയ്‌നൊപ്പം ഗോപീകൃഷ്‌ണന്‍ വര്‍മ (ETV Bharat)
ചബ്ബി ചാഹിയെ

സിതാരേ സമീൻ പർ കണ്ടവര്‍ക്ക് അതിലെ ഒരു ലിഫ്റ്റ് സീൻ ഓർമയുണ്ടാകും. ആ സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഇടവേളയിൽ അമീർഖാൻ സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ മകൻ വളരെയധികം പ്രതിഭാശാലിയാണ് എന്ന്. അവന് ഭാഷയുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി, ഭാഷ അഭിനയത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡമല്ല. ഭാഷ അറിയാത്ത പോരായ്മ ഒന്നും അവനിൽ കാണാനില്ല. അവൻ വളരെയധികം ഷാർപ്പാണ് എന്നായിരുന്നു. അമീർ സാറിൻ്റെ വാക്കുകൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് സ്പർശിച്ചത്.
gopikrishnan varma, down syndrome actor, amir khan
ജനീലിയ ഡിസൂസയ്‌ക്കൊപ്പം ഗോപീകൃഷ്‌ണന്‍ വര്‍മ (ETV Bharat)
ഗോപിയുടെ കഥാപാത്രം എപ്പോഴും അമീർഖാൻ സാറിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളതാണ്. അവന് ലഭിക്കുന്ന മെസ്സേജുകളിൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതലും ചബ്ബി ചാഹിയെ ( പുണരൂ) എന്നാണ് വരുന്നത്. വെള്ളം പേടിയുള്ള കഥാപാത്രമാണ് ഗുഡ്ഡു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഗുഡ്ഡു കുളിച്ചോ എന്ന രീതിയിലുള്ള മെസ്സേജുകളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
gopikrishnan varma, down syndrome actor, amir khan
ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റിക്കോര്‍ഡ്സ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് (ETV Bharat)
ബുദ്ധിമുട്ടിയ സീന്‍


ഭയം എന്ന വികാരം അഭിനയിച്ചു കാണിക്കാൻ ഗോപിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു എലിയുടെ സീൻ സിനിമയിൽ ഉണ്ട്. പേടിയോടുകൂടി ബച്ചാവോ ബച്ചാവോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അമീർ സാറിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ തള്ളിവിട്ട് അഭിനയിക്കേണ്ട ഒരു രംഗം അവന് ഒരല്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും അവൻ്റെ മുഖത്ത് പേടിയും പരിഭ്രമവും ഒരുമിച്ച് വരുന്നില്ല. എത്രയൊക്കെ പരിശീലനം നൽകിയിട്ടും അവനത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ഐഡിയ തോന്നിയത്. ഞാൻ കമൽഹാസൻ അഭിനയിച്ച തെനാലി എന്ന സിനിമയുടെ ചില രംഗങ്ങൾ അവനെ കാണിച്ചു. അതിലെ ഒന്ന് രണ്ട് രംഗങ്ങൾ നിരന്തരം അവനെ കാണിച്ചു. അതൊരു പക്ഷേ ഗുണപ്പെട്ടു എന്ന് വേണം പറയാൻ. അവൻ പേടിയോടുകൂടി അഭിനയിക്കുന്നത് വീഡിയോ എടുത്ത് സംവിധായകൻ ആർ എസ് പ്രസന്ന സാറിന് അയച്ചുകൊടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന് ആ പ്രകടനം ഇഷ്ടമായി. പിന്നീടാണ് ആ സീൻ കൃത്യമായി ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്.

gopikrishnan varma, down syndrome actor, amir khan
ഗോപീകൃഷ്‌ണന്‍ വര്‍മ (ETV Bharat)
ഓരോ ദിവസവും വൈകുന്നേരം പിറ്റേദിവസം എടുക്കേണ്ട സീനിലെ ഡയലോഗുകൾ അവനെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കും. ഒരു മടിയോ വിഷമമോ കൂടാതെ അവനത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. ചില സീനുകൾ ഒക്കെ അവൻ തൻ്റേതായ രീതിയിൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമവും ടേക്കിൽ നടത്തും.
മകനെ തേടി ഇപ്പോൾ ധാരാളം അവസരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. സിതാരേ സമീൻ പർ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് ഇടവേളയില്‍ ഇടിയൻ ചന്തു എന്ന സിനിമയും മറ്റൊരു ടെലി സീരിയലും ചെയ്തിരുന്നു. തെന്നിന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ നിരവധി അവസരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് നിർമിക്കുന്ന ഇൻഡോ- വിയറ്റ്നാം പ്രോജക്ടിലാണ് ഗോപീകൃഷ്ണ വർമ അടുത്തതായി അഭിനയിക്കുന്നത്. ചിത്രം കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഡൽഹിയിൽ അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു വലിയ തമിഴ് സിനിമയും ഗോപികൃഷ്ണനെ തേടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗോപിക്കുവേണ്ടി മാത്രം കഥാപാത്രങ്ങൾ എഴുതുന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് സിനിമയിലെ കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് ഗോപിയെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഇപ്പോൾ പല സംവിധായകരും അവലംബിക്കുകയാണ്. ഭാഷയുടെ അതിരുകൾക്കപ്പുറം, തൻ്റെ അഭിനയപാടവം കൊണ്ട് പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടിയ ഈ കലാകാരൻ, സിനിമയെയും സ്വപ്നങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രചോദനമാണ്.
gopikrishnan varma, down syndrome actor, amir khan
അമ്മ രഞ്ജിനി വർമയ്‌ക്കൊപ്പം ഗോപീകൃഷ്‌ണന്‍ വര്‍മ (ETV Bharat)

