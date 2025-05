ETV Bharat / entertainment

നരിവേട്ട മികച്ച ചിത്രം; പക്ഷേ ചരിത്രം മറന്നു, വര്‍ഗീസ് പീറ്റര്‍ സിനിമയില്‍ മാത്രമെന്നും ഗീതാനന്ദന്‍ - NARIVETTA

ഗീതാനന്ദന്‍, നരിവേട്ട ചിത്രത്തില്‍ ടോവിനോ ( Etv Bharat )

അനുരാജ് മനോഹർ സംവിധാനം ചെയ്‌ത നരിവേട്ട തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രേക്ഷക പിന്തുണയോടെ പ്രദർശനം തുടരുകയാണ്. 2003ലെ മുത്തങ്ങ ആദിവാസി സമരമാണ് ചിത്രത്തിന് ആധാരം. എന്നാൽ, മുത്തങ്ങ സമരത്തില്‍ മുന്നിൽനിന്നു പോരാടിയവരെയും സമരത്തിനു കാരണമായ ചരിത്രവും മറന്നാണ് ചലച്ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും ആക്‌ടിവിസ്റ്റുമായ ഗീതാനന്ദൻ പറയുന്നു. മുത്തങ്ങ സമരം മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടുപേരായിരുന്നു സി കെ ജാനുവും ഗീതാനന്ദനും. ചിത്രത്തിൽ ടോവിനോ ചെയ്‌ത വർഗീസ് പീറ്റർ എന്ന കഥാപാത്രം ആദിവാസികളോട് ദയാനുകമ്പ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ. സമരം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആദിവാസികൾക്ക് നേരെ തോക്കും ലാത്തിയുമായി ഓടിയെടുത്ത പൊലീസ് സംഘത്തിലെ ഒരാളുടെ കണ്ണിലും ദയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഗീതാനന്ദന്‍. സമര നായിക സി കെ ജാനുവിനെപ്പോലെ ശക്തയായ ഒരു ആദിവാസി നേതാവിനെ ചിത്രത്തില്‍ ദുർബലയായാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതെന്നും ഇ ടിവി ഭാരതിന് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില്‍ ഗീതാനന്ദന്‍ പറഞ്ഞു. Narivetta Poster (Etv Bharat) സമര നായകരെ സിനിമ വേറിട്ടു നിർത്തി കലാസൃഷ്ടി എന്ന നിലയിൽ നരിവേട്ട മികച്ച സിനിമയാണ്. സംവിധായകൻ അനുരാജ് മനോഹര്‍ അഭിനന്ദനം അര്‍ഹിക്കുന്നുണ്ട്. ടോവിനോ അടക്കമുള്ള അഭിനേതാക്കള്‍ അതിഗംഭീരമായി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചലച്ചിത്രത്തിന് നേരെ ഒരുതരത്തിലുമുള്ള വിമർശനമുന്നയിക്കുന്നതിനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും സമരം ആദ്യാവസാനം നേരിൽ കണ്ട വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചില അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. മുത്തങ്ങ ആദിവാസി സമരം ഉണ്ടാകാൻ ഇടയായ സാഹചര്യവും ചരിത്രവും ഈ സിനിമ അപ്പാടെ മറന്നു പോയി. ഞാൻ അടക്കം സമരത്തിന്‍റെ മുൻനിരയിൽ നിന്നവരെ സിനിമ വേറിട്ടു നിർത്തി. അതിൽ ഒരുതരത്തിലുമുള്ള പരാതിയില്ല. ഒരു സിനിമ എങ്ങനെ കഥ പറയണമെന്നത് സംവിധായകന്‍റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ഗീതാനന്ദൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തുടക്കം തലസ്ഥാനത്തെ കുടില്‍കെട്ടി സമരത്തിലൂടെ മുത്തങ്ങ സംഭവം എന്താണെന്ന് ഒരിക്കലും ചലച്ചിത്രം കണ്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസിലാക്കാൻ ആകില്ല. പുതിയ തലമുറയിൽ പെട്ടവർ ആദിവാസി സമൂഹത്തെ അടിച്ചമർത്തിയ ആ ദുഷിച്ച നാളുകളെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. 2003 ജനുവരി 3 നാണ് വയനാട് ജില്ല യിലെ വിവിധ വനമേഖലകളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന 850 ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾ മുത്തങ്ങയിലേക്ക് കുടിയേറുന്നത്. കുടിയേറ്റത്തിന് അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു കാരണമുണ്ട്. 2001ൽ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളുടെ പുനരധിവാസത്തിനും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കുമായി തലസ്ഥാനനഗരിയിൽ ഒരു പ്രക്ഷോഭം നടന്നിരുന്നു. ഏകദേശം 48 ദിവസത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന പ്രക്ഷോഭമായിരുന്നു കുടിൽ കെട്ടി സമരം.

