മതസൗഹാർദത്തിൻ്റെ 'കൃഷ്ണവേഷം'; കലാമണ്ഡലത്തിലെ ആദ്യ മുസ്ലിം കഥകളി വിദ്യാർഥിനി സാബ്രി അരങ്ങേറ്റത്തിനൊരുങ്ങുന്നു
മൂന്ന് വർഷത്തെ പഠനത്തിന് ശേഷം കൃഷ്ണവേഷത്തിൽ 'പുറപ്പാടി'നാണ് സാബ്രി ചുട്ടികുത്തുന്നത്. മതം കലയ്ക്ക് തടസ്സമല്ലെന്ന പിതാവ് നിസാമിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടും കലാമണ്ഡലം ഗോപി ആശാൻ്റെ പിന്തുണയുമാണ് കലാമണ്ഡല പ്രവേശനത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയത്.
അക്കി വിനായക്
കേരള കലാമണ്ഡലത്തിലെ ആദ്യ മുസ്ലിം കഥകളി വിദ്യാർഥിനി സാബ്രിയുടെ അരങ്ങേറ്റം ഒക്ടോബർ 2ന് നടക്കും. 2021ലാണ് വിഖ്യാത കഥകളി കലാകാരൻ കലാമണ്ഡലം ഗോപി ആശാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ശ്രമഫലമായി കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രവേശനം നൽകിത്തുടങ്ങിയത്. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം കഥകളി വിദ്യാർഥിനിയായ സാബ്രിയുടെ പ്രവേശനം വലിയ സാമൂഹിക ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.
മൂന്ന് വർഷത്തെ പഠനത്തിന് ശേഷം കൃഷ്ണവേഷത്തിൽ 'പുറപ്പാടി'ന് ചുട്ടികുത്തിയാണ് സാബ്രി അരങ്ങേറ്റം നടത്തുന്നത്. കൊല്ലം അഞ്ചൽ സ്വദേശിയായ സാബ്രി, കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി കൂടിയാണ്. സാബ്രിയും പിതാവ് നിസാമും, ക്ലാസ് അധ്യാപകൻ കലാമണ്ഡലം അനിൽകുമാറും ഇടിവി ഭാരതിനോട് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്.
മനസ്സിൽ തോന്നിയ ആഗ്രഹം സാധ്യമാക്കിയ പിതാവിനും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുന്നതായി സാബ്രി വ്യക്തമാക്കി. മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ മനുഷ്യന് വേർതിരിവുകൾ ഇല്ല എന്ന പിതാവ് നിസാമിൻ്റെ മഹത്തായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് സാബ്രിയുടെ സ്വപ്നസാഫല്യത്തിന് പ്രധാന കാരണം. മകളുടെ സ്വപ്ന സാഫല്യത്തിൽ അഭിമാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടെന്ന് നിസാം പ്രതികരിച്ചു. മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ മനുഷ്യനെയും കലയെയും വേർതിരിച്ചു കാണേണ്ടതില്ല എന്ന സന്ദേശമാണ് സാബ്രിയുടെ കൃഷ്ണവേഷം എന്ന് അധ്യാപകൻ കലാമണ്ഡലം അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൻ്റെ കലാ ചരിത്രത്തിൽ സാബ്രി ഒരു പുതിയ ചരിത്രം എഴുതിച്ചേർക്കുന്നു എന്ന് പിതാവും അധ്യാപകനും ഒരേ സ്വരത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
സാബ്രിയും കൃഷ്ണനും... ഒരു കഥ
കേട്ടിരിക്കാൻ രസമുള്ള ഒരു കഥയാണ് കുഞ്ഞ് സാബ്രിയുടേത്. അറിയപ്പെടുന്ന പരിസ്ഥിതി ഫോട്ടോഗ്രഫി വിദഗ്ധനാണ് പിതാവ് നിസാം അമ്മാസ്. ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള യാത്രയിൽ നിസാമിൻ്റെ ചെറുവിരലിൽ തൂങ്ങി സാബ്രി എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. സ്കൂൾ അവധി ദിവസങ്ങളിലും വൈകുന്നേരങ്ങളിലും അച്ഛൻ കാമറയും എടുത്ത് ഇറങ്ങിയാൽ ഒപ്പം കൂട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സാബ്രിയുടെ മുഖം കറുക്കും. കലാരൂപങ്ങളുടെ ചിത്രശേഖരണം നിസാമിന് ഒരു ഹോബി കൂടിയാണ്.
അഞ്ചൽ മഹാദേവക്ഷേത്രത്തിൽ വർഷാവർഷം ആറ് ദിവസമാണ് കഥകളി അരങ്ങേറാറുള്ളത്. ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ നിസാം സാബ്രിയെയും ഒപ്പം കൂട്ടിയിരുന്നു. പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ മകളെ ഒഴിവാക്കി ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഒപ്പം വരാൻ വാശിപിടിക്കുന്ന തരത്തിലായി സാബ്രിയുടെ പെരുമാറ്റം. വേഷപ്പുരയിൽ കയറി നിസാം ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ പിന്നിൽ നിന്ന് കഥകളി കലാകാരന്മാർ ചുട്ടി കുത്തുന്നതും അടയാഭരണങ്ങൾ അണിയുന്നതും സാബ്രി കൗതുകത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കുമായിരുന്നു.
പുലർച്ചെ വരെ നീളുന്ന കഥകളി ഒരു പോള കണ്ണടയ്ക്കാതെ ആ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അവൾ കണ്ടു തീർത്തു. തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ അച്ഛനോട് കഥകളി വേഷങ്ങളെപ്പറ്റിയും പദങ്ങളെപ്പറ്റിയും ഒക്കെ സംസാരിക്കും. അങ്ങനെയിരിക്കെ പിതാവായ നിസാം മകളോട് ചോദിച്ചു, "മോളെ നമുക്കിതൊന്ന് പഠിച്ചാലോ?". അച്ഛൻ്റെ പക്കൽ നിന്നും അങ്ങനെയൊരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു സാബ്രിയുടെ മറുപടി: "പിന്നെന്താ, പഠിക്കാല്ലോ". മകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തമാശയായിരിക്കും എന്നാണ് പിതാവ് കരുതിയത്.
എന്നാൽ മകൾക്ക് കഥകളിയോട് തോന്നിയ അഭിനിവേശം കൗതുകമല്ല, പാഷൻ ആയിരുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നിസാമിന് അധികസമയം വേണ്ടിവന്നില്ല. തുടർവിശദാംശങ്ങൾ നിസാം തന്നെ വിവരിക്കുകയാണ്, മകൾക്ക് കഥകളി പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ, അച്ഛൻ എന്ന രീതിയിൽ ആഗ്രഹം എങ്ങനെ സഫലീകരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ആദ്യം അറിയില്ലായിരുന്നു. കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഒരു അഡ്മിഷൻ എങ്ങനെ ലഭിക്കുമെന്നറിയാതെ പല രീതിയിൽ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തി.
അങ്ങനെയാണ് കലാമണ്ഡലത്തിലെ അധ്യാപകൻ കൂടിയായ കലാമണ്ഡലം ആരോമലിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. കൊല്ലം ചടയമംഗലം ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥലം. ആരോമൽ മാഷിനെ നേരിൽ കണ്ട് ആവശ്യം അറിയിച്ചു. കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്നത് വളരെ പ്രയാസകരമായ കാര്യമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ആദ്യം കിട്ടിയ മറുപടി. എന്നാലും ശ്രമിക്കാം എന്ന പോസിറ്റീവായ ഒരു സമീപനം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായി.
മാത്രമല്ല കഥകളി ചുവടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യപാഠങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കാൻ മകളെ ആരോമൽ മാഷിൻ്റെ പക്കൽ ശിഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. 2021ലാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ അഡ്മിഷൻ നൽകാം എന്നുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നത്. ആദ്യ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടു. രണ്ടാം ശ്രമത്തിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ശുഭപ്രതീക്ഷ ലഭിച്ചു.
എന്നാൽ അഡ്മിഷന് ദിവസങ്ങൾക്കുമുമ്പ് വീണ്ടും തഴയപ്പെടും എന്നുള്ള സ്ഥിതിവിശേഷം സംജാതമായി. ഒന്നാമത് സ്ത്രീകൾക്ക് അഡ്മിഷൻ നൽകാം എന്നുള്ള തീരുമാനം വന്നതേയുള്ളൂ. അതിനിടയിലാണ് കഥകളി പഠിക്കാൻ ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി അഡ്മിഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് എത്തുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ സാങ്കേതികപരമായ ചില തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാം.
പക്ഷേ ഇതുപോലൊരു പെൺകുട്ടിക്ക് തീർച്ചയായും അഡ്മിഷൻ നൽകണമെന്ന രീതിയിൽ കേരള കലാമണ്ഡലത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് കലാമണ്ഡലം ഗോപി ആശാൻ ആയിരുന്നു. ഗോപി ആശാൻ്റെ ശക്തമായ പിന്തുണയാണ് ആദ്യമായി ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി കഥകളി പഠിക്കാൻ കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ ചുവടു വയ്ക്കുന്നതിന് കാരണമായത്. ഗോപി ആശാൻ്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിത്തന്നെയാണ് സാബ്രി കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ പഠനം ആരംഭിക്കുന്നത്.
രണ്ടാം തവണയും അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കില്ല എന്ന അറിയിപ്പ് വന്ന സമയം മകൾ ഇതുകേട്ട് മുറിയിലിരുന്ന് കരഞ്ഞു. കാരണം അപ്പോൾ പഠിച്ചിരുന്ന സ്കൂളിൽനിന്നും കലാമണ്ഡലത്തിലേക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന തരത്തിൽ യാത്ര വരെ അവൾ ചോദിച്ചിരുന്നു. മകൾക്ക് അഡ്മിഷൻ എന്ത് വിലകൊടുത്തും വാങ്ങണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ പിന്നീട് താൻ ചിന്തിച്ചതായി പിതാവ് പറയുന്നു. ഒരുപക്ഷേ അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ സാബ്രി മാനസികമായി വരെ തളർന്നുപോകാം.
കഥകളി എന്നല്ല ഒരു കലാരൂപങ്ങളെയും മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ വേർതിരിച്ചു കാണുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ. എൻ്റെ മകളുടെ ഇഷ്ടം, ആഗ്രഹം അതുമാത്രമായിരുന്നു ചിന്ത. ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന തരത്തിൽ വേർതിരിവോടെ തുടക്കം മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. സാമൂഹികമായി മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാകാം എൻ്റെ നാട്ടിൽനിന്നും ഇത്തരമൊരു സംഗതിക്ക് എതിർപ്പുണ്ടായില്ല.
കൊല്ലം ജില്ലയിൽ പൊതുവേ ഇത്തരം ഒരു ചിന്തയൊന്നും ഇല്ല. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ എൻ്റെ നാട്ടിലെ പള്ളി കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു പെൺകുട്ടി കഥകളി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ പ്രശ്നമായെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരിണിതഫലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനായിരുന്നു. എതിരഭിപ്രായങ്ങൾ കേട്ടത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽനിന്നായിരുന്നു.
മകൾ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത സമയത്ത് ഈ വാർത്ത കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക മുൻനിര മാധ്യമങ്ങളും നൽകി. ആ സമയത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആ വാർത്തയുടെ കമൻ്റ് ബോക്സിൽ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽനിന്നുള്ള ചിലർ എതിർപ്പുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി. അത്തരം എതിർപ്പുകൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അരങ്ങേറ്റത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള ഡ്രസ് റിഹേഴ്സലിന് കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ പോയി മകളുടെ പ്രകടനം ഞാൻ നേരിൽ കണ്ടു.
അവളുടെ പ്രകടനത്തിൽ ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്. അടയാഭരണങ്ങൾ മാത്രം അണിഞ്ഞ് ചുട്ടികുത്താതെയാണ് ഡ്രസ് റിഹേഴ്സൽ. മൊബൈലിൽ ആ രംഗം ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതീവ സന്തുഷ്ടനാണ് ഞാൻ. പുരാണ കഥകളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് നല്ല ധാരണയുണ്ട്. അതു മനസ്സിലാക്കിവച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കഥകളി ഒരുവിധം മനസ്സിലാകും. ഇനിയിപ്പോൾ മകളോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ.
അവധിക്ക് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കഥകളെക്കുറിച്ച് എല്ലാം അവളോട് സംസാരിക്കും. അവൾ പദങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമാണ് അനുഭവപ്പെടാറുള്ളത്. നിസാം ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽനിന്നും തൻ്റെ മകളായ സാബ്രിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നിർത്തി. ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് സാബ്രി പറഞ്ഞു.
"ഒരുപാട് കാലത്തെ സ്വപ്നം, ഒരുപാട് വർഷത്തെ കഠിനാധ്വാനം. ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. പുറപ്പാടാണ് അരങ്ങേറുന്നത്. കൃഷ്ണ വേഷത്തിൽ ആകും എൻ്റെ ആട്ടം," സാബ്രി പറഞ്ഞു. കഥകളി പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചത് അച്ഛൻ തന്നെയാണ്. ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വാക്കു കൊണ്ടുപോലും എതിർത്തില്ല. വീട്ടുകാർ എൻ്റെ ഒപ്പം എൻ്റെ ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിനായി കൂടെനിന്നു.
കലാമണ്ഡലത്തിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും. അതിന് ഉത്തരം പറയണം. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അച്ഛൻ എന്നെ മുൻപ് കലാമണ്ഡലത്തിൽ പഠിച്ച ആരോമൽ ആശാൻ്റെ കീഴിൽ ശിഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. കഥകളി കണ്ടുള്ള പരിചയം ആയിരുന്നു ആകെ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത്. പുരാണ കഥകളെക്കുറിച്ച് ചെറിയ ധാരണ മാത്രം. ആഴത്തിൽ ഒന്നുമറിയില്ല.
എല്ലാം പഠിക്കണം, മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ വലിയ രീതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എട്ടാം ക്ലാസിലാണ് ഞാൻ കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ പഠിക്കാൻ എത്തുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പത്താം ക്ലാസിലാണ്, സാബ്രി വിശദീകരിച്ചു. "അരങ്ങേറ്റം കഴിഞ്ഞാൽ കഥകളി മുഴുവനായി പഠിച്ചു എന്നല്ല അർഥം. എത്രത്തോളം പഠിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അത്രത്തോളം പഠിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശം."
"കേരളത്തിൽ കഥകളിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. പല വേദികളിൽ പല നാടുകളിൽ ഈ കലാരൂപവുമായി യാത്ര ചെയ്യണം അതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം." കലാമണ്ഡലത്തിലെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും സാബ്രി പറയുകയുണ്ടായി. രാവിലെ 5.30ന് തന്നെ സാധകം ചെയ്തു തുടങ്ങണം. 6.30 വരെയാണ് സാധകത്തിൻ്റെ സമയം.
9.30 മുതൽ ഉച്ചവരെ കളരി പഠനമാണ്. 1.30 മുതലാണ് സ്കൂൾ ടൈം. അത് വൈകുന്നേരം 5.30 വരെ നീളും. കഥകളിയോടുള്ള ഇഷ്ടം തോന്നിയാണ് കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ പഠിക്കാൻ എത്തുന്നത്. എന്നാൽ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ അത്ര പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കലാരൂപമല്ല കഥകളി എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു.
ഒരുപാട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ കല ഉറയ്ക്കുകയുള്ളൂ. എത്ര കഷ്ടപ്പാടാണെങ്കിലും പഠിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം മനസ്സിലുള്ളതുകൊണ്ട് അധികം വൈകാതെ തന്നെ മെയ്യും മനസ്സും വഴങ്ങിത്തുടങ്ങി. ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഇക്കാലമത്രയും ചുട്ടിയും വേഷവിധാനങ്ങളും ഇല്ലാതെയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്.
മുഖം എഴുതി ചുട്ടികുത്തി അടയാഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് കൃഷ്ണ വേഷത്തിൽ പൂർണമായി ആടുന്നത് അരങ്ങേറ്റത്തിന് ആണ്. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് എനിക്കിപ്പോൾ ഉണ്ട്, സാബ്രിയുടെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ. സാബ്രിയുടെ അരങ്ങേറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് അധ്യാപകൻ കലാമണ്ഡലം അനിൽകുമാറും ഇടിവി ഭാരതിനോട് ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു.
വിഖ്യാത കലാകാരൻ കലാമണ്ഡലം ഗോപി ആശാൻ്റെ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഫലമായാണ് 90 വർഷത്തിനുശേഷം പെൺകുട്ടികളെ വീണ്ടും കഥകളി പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. കഥകളി എന്ന കലാരൂപത്തിൽ കലാമണ്ഡലം ഹൈദരാലി ആശാനാണ് ഇസ്ലാം മതവിഭാഗത്തിൽനിന്നുള്ള പ്രശസ്തൻ. എന്നാൽ എൻ്റെ അറിവിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി കഥകളി പഠിക്കാൻ എത്തുന്നത്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യ സാബ്രി എന്ന് കലാമണ്ഡലം അനിൽകുമാർ പറയുന്നു.
സാബ്രിയുടെ പേര് കലാ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ കുറിച്ചിടേണ്ടതാണ്. ഒരു അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പം പഠിച്ചെടുക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് സാബ്രി. രണ്ടാം തീയതി അവൾ അരങ്ങേറുന്നത് കൃഷ്ണനായിട്ടാണ്. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒരു മതസൗഹാർദം വേറെയില്ല എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം.
കലാമണ്ഡലം ഹൈദരാലി ആശാൻ്റെ അനുഭവ കഥകൾ ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അമ്പലത്തിൻ്റെ മതിൽ പൊളിച്ച് പുറത്ത് തട്ട് കെട്ടി കളിക്കേണ്ട സ്ഥിതിവിശേഷം വരെ ആശാന് ഒരുകാലത്ത് കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയകാലത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കാം. കേരള കലാമണ്ഡലത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി ഇവിടെ പഠിക്കുന്നു എന്നൊരു വേർതിരിവ് ഇല്ല.
എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ്. സാബ്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് അവൾ പഠിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഒന്നുരണ്ട് വർഷം കൊണ്ടൊന്നും കഥകളി പൂർണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതൊരു അടിസ്ഥാനം മാത്രം, കലാമണ്ഡലം അനിൽകുമാർ പ്രതികരിച്ചു. എന്തായാലും സാബ്രി സാംസ്കാരിക കേരളത്തിൻ്റെ മുഖമുദ്രയായി മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കാം. പരിസ്ഥിതി ഫോട്ടോഗ്രഫർ നിസാം അമ്മാസിൻ്റെയും അനീസയുടെയും മകളാണ് സാബ്രി. സൈബർ ഫോറൻസിക് സെക്യൂരിറ്റി പഠന വിദ്യാർഥി മുഹമ്മദ് യാസീനാണ് സഹോദരൻ.
