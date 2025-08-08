Essay Contest 2025

സുദേവ് നായരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി ഷാൻ തുളസീധരൻ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ക്രൈം ത്രില്ലര്‍ വെബ്‌ സീരീസ് കമ്മട്ടം റിലീസിനൊരുങ്ങുന്നു. മലയാളത്തിൽ സീ5 അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ ഒറിജിനൽ വെബ് സീരീസാണിത്.

Crime thriller series Kammattam (Series Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 8, 2025 at 11:09 AM IST

സുദേവ് നായരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി ഷാൻ തുളസീധരൻ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ക്രൈം വെബ് സീരീസാണ് 'കമ്മട്ടം'. മലയാളത്തിൽ സീ5 അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ ഒറിജിനൽ വെബ് സീരീസായ 'കമ്മട്ടം' ഓഗസ്‌റ്റ് 29ന് റിലീസ് ചെയ്യും.

ഒരു നാടിനെ നടുക്കിയ കൊലപാതക പരമ്പരയുടെ കഥയാണ് 'കമ്മട്ടം' പറയുന്നത്. പ്ലാന്‍റർ സാമുവൽ ഉമ്മൻ എന്ന കഥാപാത്രം ഒരു വാഹനാപകടത്തിൽ മരിക്കുകയും, ആ മരണം ഒരു കൊലപാതകമാണെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തുകയും, അതിനെ ചുറ്റിപറ്റിയുള്ള അനേഷണവുമാണ് വെബ് സീരീസിന്‍റെ ഹൈലൈറ്റ്.

ആറ് എപ്പിസോഡുകളുള്ള ഈ സീരീസിൽ നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അണിനിരക്കുന്നത്. സുദേവ് നായര്‍ കേന്ദ്രകഥാപാത്രത്തില്‍ എത്തുമ്പോള്‍ ജിയോ ബേബി, ജിൻസ്, അജയ് വാസുദേവ്, അരുണ്‍ സോള്‍, അഖിൽ കവലയൂർ, ശ്രീരേഖ എന്നിവരും സീരീസില്‍ ശക്‌തമായ വേഷങ്ങളില്‍ എത്തുന്നു.

തൃശ്ശൂരിലുണ്ടായ ഒരു വിവാദ സംഭവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സീ5 അവതരിപ്പിക്കുന്ന മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒറിജിനൽ ക്രൈം ത്രില്ലർ വെബ് സീരീസ് ആണ് 'കമ്മട്ടം'. ആദ്യമായാണ് യഥാര്‍ത്ഥ സംഭവത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മലയാളത്തില്‍ ഒരു വെബ് സീരീസുമായി സീ5 പ്രേക്ഷകർക്ക് മുമ്പിലെത്തുന്നത്. 23 ഫീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻസിന്‍റെ ബാനറിലാണ് സീരീസ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്.

കമ്മട്ടം റിലീസിനോടടുക്കുമ്പോള്‍ സീ5 ടീമും ആകാംക്ഷയിലാണ്. കമ്മട്ടം റിലീസിനൊരുങ്ങുമ്പോള്‍ സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് സീ5 മാർക്കറ്റിംഗ് സൗത്ത് വിഭാഗം സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് ബിസിനസ് ഹെഡ് ലോയിഡ് സി സേവ്യരും രംഗത്തെത്തി. മലയാളത്തിന്‍റെ ആദ്യ ക്രൈം ത്രില്ലർ വെബ് സീരീസ് 'കമ്മട്ടം' ആഗോള പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത്തിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു എന്നാണ് ലോയിഡ് സി സേവ്യർ പറയുന്നത്.

സീരിസില്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന സുദേവ് നായരും പ്രതികരിച്ചു. സീ5 ആദ്യമായി ഒരുക്കുന്ന ഒരു മലയാളം സീരീസിന്‍റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഏറെ സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഉണ്ടെന്നാണ് സുദേവിന്‍റെ പ്രതികരണം. 'കമ്മട്ടം' പ്രേക്ഷകർക്ക് മികച്ച ഒരു ത്രില്ലിംഗ് ഇമോഷണൽ ഫീൽ സമ്മാനിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണെന്നാണ് സംവിധായകൻ ഷാൻ പറയുന്നത്.

"കമ്മട്ടം എന്ന സീരീസ് ലളിതമായൊരു ചിന്തയിൽ നിന്നും വന്ന പ്ലോട്ട് ആണ്. അത് ഇത്രയും മനോഹരമാക്കിയത് അതിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഓരോ വ്യക്‌തികളും, ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്‍റുമാണ്. ആഗോള തലത്തിൽ മികച്ച ഒടിടി പ്ലേറ്റ്‌ഫോമായ സീ5ല്‍ വെബ്‌ സീരീസ് റിലീസ് ആകുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്", ഷാൻ പറഞ്ഞു.

