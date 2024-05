ETV Bharat / entertainment

ഏരീസ് ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ ഹൊറർ ഇൻവെസ്‌റ്റിഗേഷൻ ത്രില്ലർ 'കർണിക' തീയറ്ററുകളിലേക്ക്; ഫസ്‌റ്റ് ലുക്ക്‌ പോസ്‌റ്റർ പുറത്ത്‌ - FIRST LOOK POSTER OF KARNIKA

By ETV Bharat Kerala Team Published : 12 hours ago