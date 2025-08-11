ETV Bharat / entertainment

ജീത്തു ജോസഫ്- ബിജു മേനോൻ - ജോജു ജോർജ് ചിത്രം 'വലതുവശത്തെ കള്ളൻ' ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായി - JEETHU JOSEPH NEW MOVIE

അതീവ രഹസ്യമായാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിച്ചത്. സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വിശദാംശങ്ങൾ ഇന്‍റർനെറ്റിൽ  ചോരാതെ നോക്കാൻ അണിയറ പ്രവർത്തകർ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

JEETHU JOSEPH MOVIE VALATHUVASHATHE KALLAN BIJU MENON
Valathuvashathe Kallan (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 11, 2025 at 2:17 PM IST

മലയാളത്തിലെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സംവിധായകൻ ജീത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'വലതുവശത്തെ കള്ളൻ'. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം കഴിഞ്ഞദിവസം പൂർത്തിയായി. ബിജു മേനോനും, ജോജു ജോർജുമാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.

ദൃശ്യം 3, മിറാഷ് തുടങ്ങിയ സിനിമകൾക്ക് മുൻപ് ജിത്തു ജോസഫിന്‍റെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന സിനിമ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വലതുവശത്തെ കള്ളൻ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. കൊച്ചി, വണ്ടിപ്പെരിയാർ, പീരുമേട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആയിരുന്നു സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം. ഓഗസ്റ്റ് സിനിമ, സിനിഹോളിക്സ്, ബെഡ്‍ടൈം സ്റ്റോറീസ് തുടങ്ങിയ ബാനറുകളിൽ ഷാജി നടേശൻ നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥയൊരുക്കുന്നത് ഡിനു തോമസ് ഈലൻ ആണ്.

മലയാളത്തിലെ നിരവധി സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളുടെ സംവിധായകനായ ജീത്തു ജോസഫിന്‍റെ 'വലതുവശത്തെ കള്ളൻ' ഒരു കുറ്റാന്വേഷണ ചിത്രമാണ്. ഏറെ ദുരൂഹമായ കഥാപശ്ചാത്തലമാകും ചിത്രത്തിന്‍റേതെന്നാണ് അടുത്ത വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സൂചന. മുറിവേറ്റൊരു ആത്മാവിന്‍റെ കുമ്പസാരം' എന്ന ടാഗ് ലൈനോടെയാണ് 'വലതുവശത്തെ കള്ളൻ' ടൈറ്റിൽ ലുക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നത്.

Jeethu joseph Movie Valathuvashathe Kallan Biju Menon
jeethu joseph (ETV Bharat)

യേശുക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം കുരിശിലേറ്റിയ കള്ളന്മാരിൽ, വലതുവശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന കള്ളൻ ക്രിസ്തുവിനോട് തെറ്റുകൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞതായാണ് ചരിത്രം. അയാൾക്ക് പിന്നീട് പറുദീസ വാഗ്ദാനമായി ലഭിച്ചതായും ബൈബിൾ വചനം. ബൈബിളിൽ പ്രതിപാദിച്ച ഈ വിഷയത്തോട് സിനിമയുടെ ആശയം യോജിച്ചുകിടക്കുന്നതായും പി ആർ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകളിൽ വ്യക്തം.

അതീവ രഹസ്യമായാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിച്ചത്. സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വിശദാംശങ്ങൾ ഇന്‍റർനെറ്റിൽ ചോരാതെ നോക്കാൻ അണിയറ പ്രവർത്തകർ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയധികം സ്വകാര്യത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മുൻ ജീത്തു ജോസഫ് സിനിമകളിലുള്ളതുപോലെയുള്ള സസ്പെൻസും ത്രില്ലറും ഈ ചിത്രത്തിലും ഉണ്ടെന്ന് കരുതാം.
ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് അഭിനേതാക്കളെ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങള്‍ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തുവിടാനിരിക്കുകയാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ. ബേസിൽ ജോസഫ് നായകനായെത്തിയ നുണക്കുഴിയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ജീത്തു ജോസഫ് ചിത്രം. സെപ്റ്റംബർ പകുതിയോടെ ദൃശ്യം മൂന്നാം ഭാഗത്തിന്‍റെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട്.
കോ പ്രൊഡ്യൂസർമാർ: ടോൺസൺ, സുനിൽ രാമാടി, പ്രശാന്ത് നായർ, പിആർഒ : ആതിര ദിൽജിത്ത്.

