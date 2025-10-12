ആഘോഷ തിമിർപ്പിൽ താര രാവ്; 71-ാമത് ഫിലിം ഫെയർ അവാർഡ് ജേതാക്കളെ അറിയാം
ഏറ്റവും അധികം പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടി കിരൺ റാവു ചിത്രം 'ലാപതാ ലേഡീസ്' വേദിയിൽ ശ്രദ്ധേയമായി. മികച്ച സംവിധാനം, മികച്ച ചിത്രം, ഉൾപ്പെടെ 13 പുരസ്കാരങ്ങൾ ചിത്രം നേടിയിരുന്നു.
Published : October 12, 2025 at 2:09 PM IST
ഹൈദരബാദ്: ബോളിവുഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചലച്ചിത്ര ആഘോഷമായ ഫിലിം ഫെയറിൻ്റെ 71-ാമത് അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങ് നടന്നു. അഹമ്മദാബാദിലെ ഇ കെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വച്ചാണ് അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങ് നടന്നത്. ബോളിവുഡിൻ്റെ മുഖങ്ങളെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഷാരൂഖ് ഖാൻ, കരൺ ജോഹർ, മനീഷ് പോൾ എന്നിവർ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചു.
ഏറ്റവും അധികം പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടി കിരൺ റാവു ചിത്രം 'ലാപതാ ലേഡീസ്' വേദിയിൽ ശ്രദ്ധേയമായി. മികച്ച സംവിധാനം, മികച്ച ചിത്രം, ഉൾപ്പെടെ 13 പുരസ്കാരങ്ങൾ ചിത്രം നേടിയിരുന്നു. ഇതോടെ പ്രതിഭ രന്ത, നിതാൻഷി ഗോയൽ, ഛായ കദം എന്നിവർ അഭിനയിച്ച 'ലാപതാ ലേഡീസ്' 'ഗള്ളി ബോയ്സ്' സിനിമയുടെ എക്കാലത്തെയും ഫിലിംഫെയർ റെക്കോർഡുകളാണ് തകർത്തത്.
#RajkummarRao talks about his win and his favourite cine icon at the #70thHyundaiFilmfareAwards2025WithGujaratTourism.— Filmfare (@filmfare) October 11, 2025
Title Partner: @HyundaiIndia
Destination Partner: @GujaratTourism
Co-Powered By: @itssweetysupari
Associate Partners: @Gopal_Namkeen @Supersox_India… pic.twitter.com/67GreD6VC3
'ജിഗ്ര' എന്ന ചിത്രത്തിന് ആലിയ ഭട്ട് മികച്ച നടിയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം നേടി. 'ഐ വാണ്ട് ടു ടോക്ക്' എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് അഭിഷേക് ബച്ചനും 'ചന്തു ചാമ്പ്യൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് കാർത്തിക് ആര്യനും മികച്ച നടനുള്ള അവാർഡുകൾ പങ്കിട്ടു.
'ശ്രീകാന്ത്' എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് രാജ്കുമാർ റാവുവും 'ലാപതാ ലേഡീസ്' എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് പ്രതിഭാ റാന്തയും നിരൂപക പ്രശംസയും അവാർഡുകളും നേടി. ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻ്റ് അവാർഡ് നൽകി സീനത്ത് അമനെയും അന്തരിച്ച ശ്യാം ബെനഗലിനെയും മറ്റ് സിനിമാ പ്രവർത്തകരെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ സുവർണ കാലഘട്ടത്തെ അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ട് കാലാതീതരായ അതുല്യ കലാപ്രതിഭകളെയും ആദരിച്ചു.
Congratulations are in order!— Filmfare (@filmfare) October 11, 2025
The Filmfare Award for the Best Actor in a Leading Role (Male) goes to #KartikAaryan for #ChanduChampion at the #70thHyundaiFilmfareAwards2025WithGujaratTourism
Title Partner: @HyundaiIndia
Destination Partner: @GujaratTourism
Co-Powered By:… pic.twitter.com/DzxmVg9yms
#AbhishekBachchan shares his experience of winning the Best Actor in A Leading Role Award at the #70thHyundaiFilmfareAwards2025WithGujaratTourism.— Filmfare (@filmfare) October 11, 2025
Title Partner: @HyundaiIndia
Destination Partner: @GujaratTourism
Co-Powered By: @itssweetysupari
Associate Partners:… pic.twitter.com/WMrCwT7cq6
ഫിലിംഫെയർ അവാർഡുകൾ 2025: വിജയികളുടെ പൂർണ പട്ടിക
- മികച്ച ചിത്രം: ലാപതാ ലേഡീസ്
- മികച്ച സംവിധായകൻ: കിരൺ റാവു (ലാപതാ ലേഡീസ്)
- മികച്ച നടൻ : അഭിഷേക് ബച്ചൻ (ഐ വാണ്ട് ടു ടോക്ക്), കാർത്തിക് ആര്യൻ (ചന്തു ചാമ്പ്യൻ)
- മികച്ച നടി : ആലിയ ഭട്ട് (ജിഗ്ര)
- മികച്ച നടനുള്ള ക്രിട്ടിക്സ് അവാർഡ് : രാജ്കുമാർ റാവു (ശ്രീകാന്ത്)
- മികച്ച നടിയ്ക്കുള്ള ക്രിട്ടിക്സ് അവാർഡ് : പ്രതിഭ രന്ത (ലാപതാ ലേഡീസ്)
- മികച്ച സഹനടൻ : രവി കിഷൻ (ലാപതാ ലേഡീസ്)
- മികച്ച സഹനടി: ഛായ കദം (ലാപതാ ലേഡീസ്)
- മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള ക്രിട്ടിക്സ് അവാർഡ്: ഷൂജിത് സിർക്കാർ (ഐ വാണ്ട് ടു ടോക്ക്)
- മികച്ച കഥ: ആദിത്യ ധർ, മോണാൽ താക്കർ (ആർട്ടിക്കിൾ 370)
- മികച്ച തിരക്കഥ: സ്നേഹ ദേശായി (ലാപതാ ലേഡീസ്)
- മികച്ച അവലംബിത തിരക്കഥ: റിതേഷ് ഷാ, തുഷാർ ശീതൾ ജെയിൻ (ഐ വാണ്ട് ടു ടോക്ക്)
- മികച്ച സംഭാഷണം: സ്നേഹ ദേശായി (ലാപതാ ലേഡീസ്)
- മികച്ച സംഗീത ആൽബം: റാം സമ്പത്ത് (ലാപതാ ലേഡീസ്)
- മികച്ച വരികൾ: പ്രശാന്ത് പാണ്ഡെ (ലാപത ലേഡീസ് 'സജ്നി')
- മികച്ച പിന്നണി ഗായകൻ : അരിജിത് സിങ് (ലാപതാ ലേഡീസ് 'സജ്നി')
- മികച്ച പിന്നണി ഗായിക : മധുബന്തി ബാഗ്ചി (സ്ത്രീ 2 'ആജ് കി രാത്')
- മികച്ച പശ്ചാത്തല സംഗീതം: റാം സമ്പത്ത് (ലാപതാ ലേഡീസ്)
- മികച്ച ശബ്ദ മിശ്രണം : സുഭാഷ് സാഹു (കിൽ)
- മികച്ച ചിത്രസംയോജനം: ശിവകുമാർ വി പണിക്കർ (കിൽ)
- മികച്ച ഛായാഗ്രാഹകൻ: റാഫി മെഹ്മൂദ് (കിൽ)
- മികച്ച പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ: മയൂർ ശർമ്മ (കിൽ)
- മികച്ച സംഘട്ടനം: സീയൂങ് ഓ, പർവേസ് ഷെയ്ഖ് (കിൽ)
- മികച്ച വസ്ത്രധാരണം: ദർശൻ ജലൻ (ലാപതാ ലേഡീസ്)
- മികച്ച വിഷ്വൽ ഇഫക്ട്സ്: റീഡിഫൈൻ (മുഞ്ജയ)
- മികച്ച നൃത്തസംവിധാനം: ബോസ്കോ-സീസർ (ബാഡ് ന്യൂസ് 'തൗബ തൗബ')
- മികച്ച പുതുമുഖ നടൻ : നിതാൻഷി ഗോയൽ (ലാപതാ ലേഡീസ്)
- മികച്ച പുതുമുഖ നടൻ: ലക്ഷ്യ (കിൽ)
- മികച്ച നവാഗത സംവിധായകൻ: കുനാൽ കെമ്മു (മഡ്ഗാവ് എക്സ്പ്രസ്), ആദിത്യ സുഹാസ് ജംഭാലെ (ആർട്ടിക്കിൾ 370)
- പ്രതിഭയ്ക്കുള്ള ആർ ഡി ബർമൻ അവാർഡ് (സംഗീതം): അചിന്ത് തക്കർ (ജിഗ്ര, മിസ്റ്റർ & മിസിസ് മഹി)
- ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻ്റ് അവാർഡ്: സീനത്ത് അമൻ, ശ്യാം ബെനഗൽ (പോസ്തുമസ്ലി)
- സിനി ഐക്കൺ അവാർഡ്: ദിലീപ് കുമാർ, നൂതൻ, മീന കുമാരി
ഗ്ലാമറസ് ആഘോഷരാവ്
That priceless moment when you finally win the black lady.🥹❤️— Filmfare (@filmfare) October 11, 2025
Title Partner: @HyundaiIndia
Destination Partner: @GujaratTourism
Co-Powered By: @itssweetysupari
Associate Partners: @Gopal_Namkeen @Supersox_India #70thFilmfareAwards2025withGujaratTourism #GujaratTourism… pic.twitter.com/OMLKQ1AZgj
അക്ഷയ് കുമാർ, അനന്യ പാണ്ഡെ, ഷാരൂഖ് ഖാൻ എന്നിവരുടെ പ്രകടനങ്ങളാൽ വേദി ഹരം കൊണ്ടു. അന്തരിച്ച ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവ് ശ്യാം ബെനഗലിന് ആദരാഞ്ജലിയും നൽകി.
