മൊത്തം വൈബാണ്; പൂക്കളമിട്ടും സദ്യയൊരുക്കിയും ഓണാഘോഷം പൊടിപൊടിച്ച് താരങ്ങള്‍- ചിത്രങ്ങള്‍

പ്രേക്ഷക മനസ് കീഴടക്കി മലയാളത്തിന്‍റെ പ്രിയ താരങ്ങളുടെ ഓണാഘോഷം- ഉത്സവഹലഹിരിയില്‍ ലിസിയും സുഹാസിനിയും.

താരങ്ങളുടെ ഓണാഘോഷം (ETV Bharat)
Published : September 5, 2025 at 7:57 PM IST

ത്തം പിറന്നത് മുതല്‍ കേരളക്കരയില്‍ ഓണാഘോഷം പൊടിപൊടിക്കുകയായിരുന്നു. ഒന്‍പത് ദിവസത്തെ ഉത്സവലഹരിയില്‍ ഇന്ന് മലയാളികള്‍ തിരുവോണം ആഘോഷിച്ചു. നന്മനിറഞ്ഞ നല്ല നാളുകളുടെ വീണ്ടെടുപ്പായി ലോകമെങ്ങുമുള്ള മലയാളികള്‍ തിരുവോണത്തെ വരവേറ്റത്. കാലം എത്ര കടന്നു പോയാലും ഓണാഘോഷത്തിന്‍റെ മാറ്റ് തെല്ലും കുറയാതെയാണ് ലോകത്തന്‍റെ നാനാഭാഗത്തുമുള്ള മലയാളികള്‍ ഓണം ആഘോഷിച്ചത്.

പലമേഖലയിലുള്ളവരും ഓണം ആഘോഷം കേമമാക്കി. സിനിമ- സീരിയല്‍ താരങ്ങളുടെയും ആഘോഷം ഒട്ടും കുറവല്ലായിരുന്നു. പല താരങ്ങളുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ തങ്ങളുടെയും കുടുംബത്തിന്‍റെയും ഓണച്ചിത്രങ്ങളും ഓണാശംസകളുമൊക്കെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ ആരാധകര്‍ക്കായി നേര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.

മലയാളത്തിന്‍റെ പ്രിയ താരം മോഹന്‍ലാലും ആരാധകര്‍ക്കായി ഓണാംശംസകള്‍ നേര്‍ന്നിരുന്നു. പൃഥ്വിരാജും മലയാളികള്‍ക്കായി ഓണാംശകള്‍ നേര്‍ന്നു. സുപ്രിയയും ഒന്നിച്ചുള്ള ഫോട്ടോ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓണാശംസകള്‍ നേര്‍ന്നത്.

പതിവുപോലെ ഓണപൂക്കളം ഒരുക്കുന്നതിന്‍റെ വീഡിയോ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് ആരാധകര്‍ക്ക് മുന്നിലേക്ക് ജയറാം എത്തിയത്. പ്രിയ ആരാധകര്‍ക്കായി ഓണാംശസകള്‍ നേര്‍ന്നു.

കുടുംബത്തോടൊപ്പമുള്ള ഫോട്ടോ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് കാളിദാസ് ജയറാം ഓണാശംസകള്‍ അറിയിച്ചത്. ജയറാമും പാര്‍വതിയും താരിണിയും കാളിദാസുമടങ്ങുന്ന ഫോട്ടോയാണ് ആരാധകര്‍ക്കായി താരം പങ്കുവച്ചത്.

കേരളീയ വസ്‌ത്രമണിഞ്ഞുള്ള ഫോട്ടോ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് കല്യാണി പ്രിയദര്‍ശനും ഓണം ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. ഭാര്യ സരിതയ്ക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് നടന്‍ ജയസൂര്യ ആരാധകര്‍ക്കായി ആശംസ നേര്‍ന്നത്.

ബേസില്‍ ജോസഫും നസ്രിയ, സരയു മോഹന്‍ എന്നിവരും ആശംസ അറിയിച്ച് ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇതുപോലെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ശ്രദ്ധനേടുകയാണ് മലയാളത്തിന്‍റെ പ്രിയ താരങ്ങളുടെ ഓണാഘോഷം. ചെന്നൈയിലെ ഓണാഘോഷത്തിന്‍റെ ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രിയ നടി ലിസി ലക്ഷ്‌മി പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

സുഹാസിനിയും ലിസിയും ചേര്‍ന്ന് ഒരുക്കിയ ഓണവിരുന്നിന്‍റെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തരംഗമാകുന്നത്.

ശോഭന, സുഹാസിനി, രേവതി, രാധിക ശരത് കുമാര്‍, ഗീത, പൂര്‍ണിമ ഭാഗ്യരാജ്, ശരണ്യ തുടങ്ങിയ തെന്നിന്ത്യന്‍ താരങ്ങളാണ് ഓണാഘോഷത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു.

ഇവര്‍ക്കൊപ്പം സംവിധായകന്‍ മണിരത്നവും നടന്‍ റഹ്മാനും ഓണാഘാഷത്തിനെത്തി. ഇതിന്‍റെ ചിത്രങ്ങള്‍ ഹാപ്പി ഓണം ഡിയര്‍ ഓള്‍ എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ ലിസി ആരാധകര്‍ക്കായി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

കേരളീയ വസ്‌ത്രം ധരിച്ചാണ് ഓണാഘോഷത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ താരങ്ങള്‍ എത്തിയകത്.

പുക്കളം ഒരുക്കുന്നതിന്‍റെ സദ്യ ഒരുക്കുന്നതിന്‍റെയൊക്കെ ചിത്രങ്ങള്‍ ലിസി പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരവധി പേരാണ് ഇഷ്‌ട താരങ്ങള്‍ക്ക് ഓണാംശസയുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

