'തുടരും' എന്ന മോഹൻലാൽ ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ തിരക്കഥാകൃത്തും പ്രശസ്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫറുമായ കെ ആർ സുനിലിൻ്റെ പുതിയ പുസ്തകം, 'വെളിച്ചപ്പാടും പോക്കറ്റടിക്കാരും' വിപണിയിൽ. പൊന്നാനിയിലെ സാധാരണ ജീവിതങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പരമ്പരയായ 'വാനിഷിങ് ലൈഫ് - വേൾഡ്' എന്നതിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഈ പുസ്തകം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയനടൻ മോഹൻലാലാണ് പുസ്തകത്തിന് അവതാരിക എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ലോക ഫോട്ടോഗ്രാഫി ദിനത്തിൽ, തൻ്റെ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചും ഫോട്ടോഗ്രാഫി യാത്രകളെക്കുറിച്ചും ഇ ടിവി ഭാരതുമായി സംസാരിക്കുകയാണ് സുനിൽ.
അബൂബക്കർ എന്ന മനുഷ്യനാണ് പ്രചോദനം
2015-ലെ ബിനാലെയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച തൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പരമ്പരയായ 'വാനിഷിങ് ലൈഫ് - വേൾഡ്' ആണ് പുസ്തകത്തിന് അടിസ്ഥാനമായതെന്ന് സുനിൽ പറഞ്ഞു. പൊന്നാനിയുടെ തുറമുഖ നഗരത്തിലെ ജീവിതങ്ങൾ അടുത്തറിഞ്ഞാണ് ഈ പരമ്പര ഒരുക്കിയത്.
"പൊന്നാനിയിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതങ്ങളാണ് പുസ്തകരചനയ്ക്ക് ഇന്ധനമായത്. ആ യാത്രയിൽ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയ അബൂബക്കർ എന്ന മനുഷ്യനാണ് 'വെളിച്ചപ്പാടും പോക്കറ്റടിക്കാരും' എന്ന പുസ്തകത്തിന് പ്രധാന പ്രചോദനം," സുനിൽ ഓർത്തെടുത്തു. പൊന്നാനിയിലെ കനോലി കനാലിൻ്റെ തീരത്തുള്ള ഒരു പഴയ ബോട്ട് ഹൗസിനെ തൻ്റെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പായി മാറ്റിയ അബൂബക്കർ, പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സൗജന്യമായി മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു. അബൂബക്കറിൻ്റെ ജീവിതം ഒരു ലേഖനമായി എഴുതാൻ സുനിൽ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു, ആ ആഗ്രഹമാണ് പിന്നീട് പുസ്തകരചനയിലേക്ക് നയിച്ചത്.
18 ജീവിതങ്ങളുടെ സമാഹാരം
സുനിലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നുപോയ 18 വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളുടെ അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിലൊരാൾ വെളിച്ചപ്പാടാണ്, മറ്റൊരാൾ പോക്കറ്റടിക്കാരനും. ഈ രണ്ട് ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ കോർത്തിണക്കിയാണ് പുസ്തകത്തിന് ഈ പേര് നൽകിയത്.
"പ്രശസ്തരായവരുടെയോ സമൂഹത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നവരുടെയോ ജീവിതമല്ല ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്," സുനിൽ വ്യക്തമാക്കി. "ഓരോ കഥാപാത്രവും മണ്ണിനോടും പ്രകൃതിയോടും ഇഴചേർന്നു നിൽക്കുന്നു. കൊടുങ്ങല്ലൂരുകാരനായ രാമൻ വെളിച്ചപ്പാടിൻ്റെ അസാധാരണമായ ജീവിതം ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു പോയതാണ്. ചില ജീവിത കഥകൾ പ്രചോദനമായിട്ടുണ്ട്, ചില ജീവിതങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടുമുട്ടിയ ജീവിത കഥകൾ അനുഭവിച്ചറിയുമ്പോൾ അത് എൻ്റെ ജീവിതമാകുന്നു. വ്യത്യസ്തമായ മനുഷ്യരിലൂടെയുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആധാരം.
ജീവിതങ്ങൾ ഫ്രെയിമിലാക്കുന്ന മാജിക്
അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ ജീവിതം പറയാൻ ഒരുപാട് എളുപ്പമാണ്. എന്നാൽ ഒരാളുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഒരു ഫ്രയിമിൽ ഒതുക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഒരാളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചിത്രം എടുക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഒരിക്കലും അദ്ദേഹവുമായി ഞാൻ ഇടപഴകാറില്ല. ആ ജീവിതം പൂർണമായി പഠിക്കും അവരോടൊപ്പം യാത്രകൾ ചെയ്യും. കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ അപരിചിതരല്ലാതാകും. ആ നിമിഷം മുതൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ചിലപ്പോഴൊക്കെ പങ്കുവെക്കാം. അപ്പോഴും ജീവിതം പകർത്താൻ ഒരു ക്യാമറയുമായി പിന്തുടരുന്ന രീതി ഞാൻ സ്വീകരിക്കില്ല. പരമാവധി ഒരു വ്യക്തിയുമായി അടുത്ത അയാളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ആ നിമിഷം മാജിക്കലായി ഒരു ഫ്രെയിം നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വീണുകിട്ടും.. ആ ചിത്രത്തിൽ അയാളുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് വായിച്ചെടുക്കാം. ഞാനൊരു ചിത്രത്തിനുവേണ്ടി പിന്തുടരുന്ന വ്യക്തി അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ എന്ന് നാച്ചുറലായി ചിന്തിക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു മികച്ച ജീവിത ചിത്രം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ആഴത്തിലുള്ള ജീവിതങ്ങളാണ് നല്ല ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഊർജം. ഇത് എൻ്റെ മാത്രം കാര്യമല്ല. ലോകോത്തര പല ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുക. നമ്മൾ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ പിന്തുടരുന്ന വ്യക്തിയെ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ആയി കാണുന്ന നിമിഷം ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ പരാജിതൻ ആകാൻ തുടങ്ങും.
പിന്നീട് ആ നഗരത്തിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്തു. ഓരോ വഴിത്തിരിവിലും കണ്ടെത്തുന്ന ജീവിതങ്ങൾ ആ നാടിൻ്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ഇതൊന്നും കുറെ ഫോട്ടോകൾ എടുക്കുന്നതിനോ കഥകൾ എഴുതുന്നതിനോ വേണ്ടിയുള്ള യാത്രകൾ ആയിരുന്നില്ല. യാത്രകളും അറിവുമാണ് എന്നെ ഒരു നല്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫറും എഴുത്തുകാരനും ആക്കിയത്. ഓരോ നാടിനും ഓരോ നാട്ടിലെ ജീവിതങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവങ്ങളാണ്. പൊതുവേ കടൽത്തീര ജീവിതങ്ങളോട് എനിക്ക് കുറച്ച് താല്പര്യ കൂടുതൽ ഉണ്ട്. തുറമുഖ നഗരങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി വിശാല മനസ്ഥിതിയും നല്ല മനസുമാണ്. വ്യാപാരബന്ധങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ നാട് വളർന്നത്. വ്യാപാരികളെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ആനയിച്ചത് ഈ തുറമുഖ നഗരങ്ങളിലെ ജനങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവർ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗവുമാകുന്നു. അവരുടെ ഹൃദയ വിശാലത നമ്മളെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പൊന്നാനിയും തലശ്ശേരിയും മട്ടാഞ്ചേരിയും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭൂമികകളാണ്.
മോഹൻ ലാലിൻ്റെ അവതാരിക
വെളിച്ചപ്പാടും പോക്കറ്റടിക്കാരും എന്ന പുസ്തകത്തിന് അവതാരിക എഴുതിയത് മലയാളത്തിൻ്റെ മഹാനടൻ മോഹൻലാലാണ്. അതൊരു സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സൗഹൃദബന്ധത്തിൻ്റെയും പരിണിതഫലമായിരുന്നു. തുടരും എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ വേളയിൽ ഞാൻ ഈ പുസ്തകം ലാൽസറിന് വായിക്കാൻ കൊടുത്തിരുന്നു. ഇതുപോലുള്ള ജീവിതങ്ങളും ജീവിതാനുഭവങ്ങളും അറിയാൻ ഏറെ താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് മോഹൻലാൽ. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ വേളയിൽ ഇതുപോലുള്ള ജീവിതങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. തുടർന്നാണ് അവതാരിക എഴുതാമോ എന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സന്തോഷപൂർവം അദ്ദേഹം അതിന് സമ്മതം മൂളി.