ETV Bharat / entertainment

തോക്കു ചൂണ്ടി ഭന്‍വര്‍ സിങ് ഷെഖാവത്ത്...; ഫഹദിന് പിറന്നാള്‍ സര്‍പ്രൈസുമായി പുഷ്‌പ 2 ടീം, ഫസ്റ്റ്‌ ലുക്ക് പുറത്ത് - Fahadh first look in Pushpa 2

By ETV Bharat Kerala Team Published : Aug 9, 2024, 10:33 AM IST

Pushpa 2 Fahadh Faasil first look ( ETV Bharat )