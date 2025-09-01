ഫര്സാന ജലീല് എ
മലയാളികള്ക്കും ടെലിവിഷന് പ്രേമികള്ക്കും സുപരിചിതനാണ് ശ്രീദേവ്. സിനിമാ സീരിയലിലൂടെ മലയാളികള്ക്ക് പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീദേവ് ഇപ്പോള് എഴുത്തുകാരന്റെ കുപ്പായവും അണിയുകയാണ്. അഭിനയത്തോടൊപ്പം തന്റെ പുസ്തക രചനയിലും മുഴുകിയിരിക്കുകയാണിപ്പോള് ശ്രീദേവ്. നടനാകണം എന്ന ആഗ്രഹവുമായി ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലെത്തിയ ശ്രീദേവിന്റെ മനസ്സ് നിറയെ സിനിമയും കഥകളുമാണ്. നിരവധി കഥകളെഴുതിയ ശ്രീദേവ് തന്റെ കഥയെ സിനിമയാക്കണമെന്ന ആഗ്രഹവുമായി പല നിര്മ്മാതാക്കളുടെയും വാതില് മുട്ടി.
കഥ വായിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഒടുവില് എഗ്രിമെന്റും അഡ്വാന്സും വരെ വാങ്ങിയിട്ടും ശ്രീദേവിന്റെ സിനിമ എന്ന സ്വപ്നത്തിന് സാക്ഷാത്കാരമായില്ല. എന്നിട്ടും തോറ്റുകൊടുക്കാന് തയ്യാറാവാതെ തന്റെ കഥയെ പുസ്തകമാക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നു ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്. അമഗ്ര എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന തന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാന പണിപ്പുരയിലാണിപ്പോള് നടന്. 'അമഗ്ര: ദി ഇന്വേര്ട്ടഡ് ക്രോണിക്കിള് പാര്ട്ട് വണ് - ഡെസിബെല്: ദി സീക്രട്ട്സ് ഓഫ് സൗണ്ട്' എന്നാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ പേര്. അമഗ്ര എന്ന ഗ്രഹത്തിന്റെ ലോകവും പാതാള ലോകവും അവിടത്തെ ജീവജാലങ്ങളും രഹസ്യങ്ങളുമാണ് ശ്രീദേവ് തന്റെ പുസ്തകത്തില് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
ഇപ്പോഴിതാ തന്റെ പുസ്തകവുമായി കല്യാണി പ്രിയദര്ശന് സൂപ്പര് ഹീറോയായി എത്തിയ 'ലോക: ചാപ്റ്റര് വണ് ചന്ദ്ര'യ്ക്ക് സാദൃശ്യമുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ശ്രീദേവ്. ഇടിവി ഭാരതിന് നല്കിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് ശ്രീദേവിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്. തന്റെ പുസ്തകത്തിലും ലോക എന്ന ചിത്രത്തിലും കേരളത്തിലെ ഫോക്ക്ലോര് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ശ്രീദേവ് പറയുന്നത്. ഈ ഫോക്ക്ലോര് കഥാപാത്രങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് തന്റെ പുസ്തകമെന്നും ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ഇന്വോള്വ്മെന്റ് ലോകയിലും ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് താന് ഞെട്ടിപ്പോയെന്നും ശ്രീദേവ് പറയുന്നു. ഇതേക്കുറിച്ച് ശ്രീദേവ് ഒരു മാധ്യമത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് ആദ്യമായാണ്.
ലോക - ചാപ്റ്റർ വൺ: ചന്ദ്രയും താങ്കളുടെ പുസ്തകവും തമ്മില് സാദൃശ്യം ഉണ്ടെന്ന് കേള്ക്കുന്നു. ഇതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാമോ?
ലോകയുമായുള്ള സാദൃശ്യം ഞാന് പറയുകയാണെങ്കില് അത് ലോകയുടെ സ്പോയിലര് ആയിപ്പോകും. പടം നന്നായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോള് തുറന്ന് പറയുന്നില്ല. ഒടിയന്, ചാത്തല് പോലെ കേരളത്തിന്റെ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കുറേ ഫോക്ക്ലോര് ക്രിയേച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ക്യാരക്ടേഴസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഞാന് എന്റെ പുസ്തകമായ ഡെസിബെലില് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ഇന്വോള്വ്മെന്റ് ഡെസിബെലില് ഉള്ളത് പോലെ ലോകയിലും ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് അറിയാന് കഴിഞ്ഞത്. സത്യത്തില് ആദ്യം കേട്ടപ്പോള് ഞാനൊന്ന് ഞെട്ടി. പിന്നെ കഥ കേട്ടപ്പോള് തീര്ത്തും വ്യത്യസ്തമാണ്. ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രമെ വരുന്നുള്ളു. ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആര്ക്ക് വേണമെങ്കിലും എടുത്ത് ചെയ്യാമലോ. എല്ലാവര്ക്കും അവകാശം ഉള്ളതാണല്ലോ. പിന്നെ ഞാന് ഹാപ്പിയാണ്. ലോക നല്ല വിജയം ആയതില് സന്തോഷമുണ്ട്.
ലോക കണ്ടിരുന്നോ?
ലോക കണ്ടില്ല.. എനിക്ക് കാണണം എന്നുണ്ട്.. പക്ഷേ ഇപ്പോള് കാണില്ല.
എങ്ങനെയാണ് താങ്കളുടെ പുസ്തകവുമായി ലോകയ്ക്ക് സാമ്യം ഉള്ളതായി അറിഞ്ഞത്?
ലോകയുടെ റിവ്യൂ കണ്ടപ്പോഴാണ് മിത്തിക്കല് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞത്. ഞാന് ഞെട്ടി..ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയി. കാരണം, ഞാന് എഴുതിവെച്ചൊരു സാധനം ഇങ്ങനെ വന്നുവെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോള് വിഷമം തോന്നി. സിനിമ കണ്ടവരെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോള് അവര് കഥ മുഴുവന് പറഞ്ഞു തന്നു. കഥ തീര്ത്തും വ്യത്യസ്തമാണ്. എന്റെ കഥയുമായി ഒരുപാട് ബന്ധമൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷേ എന്റെ കഥയിലുള്ള ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതില് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാന് കഴിഞ്ഞു. എന്തായാലും ലോക ഒരു വന് വിജയം ആകട്ടെ.. എന്റെ പുസ്തകവും ഒരു വലിയ വിജയം ആകട്ടെ..
സ്വന്തം പുസ്തകവുമായി സാദൃശ്യം ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടും ലോക കാണണം എന്നില്ലേ..?
കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ട്.. പക്ഷേ തിരക്കിലാണ്.. ഷൂട്ടിലാണ്. പിന്നെ ലോക കാണാന് ഒരു പേടിയും ഉണ്ട്. ചെറിയ ഒരു നെര്വസ്നസ്സും ഉണ്ട് ലോക കാണാന്.
എന്തിനാണ് നെര്വസ്നസ്?
ലോക കാണുമ്പോള് എന്റെ കഥ എത്രത്തോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുളളത് എനിക്ക് അറിയില്ല. എത്രത്തോളം സാദൃശ്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല. കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് കേട്ടറിവ് മാത്രമെ ഉള്ളൂ. ഒരുപാട് സാദൃശ്യം ഉണ്ടാവരുത് എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട്. ഒരുപാട് സാദൃശ്യം ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന നെര്വസ്നെസ് ആണ് എനിക്കുള്ളത്.
റിസെര്ച്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് ലോകയില്
ലോകയിലെ ചന്ദ്ര എന്ന കഥാപാത്രം, കേരളത്തിലെ പഴയ കഥകളിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ്..കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലി. സത്യത്തില് ആ കഥാപാത്രത്തിനെ ഞാന് എന്റെ നോവലില് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാന് റിസെര്ച്ചും ചെയ്തിരുന്നു. ആ കഥാപാത്രത്തെ ഇതില് എങ്ങനെ ഇന്വോള്വ് ചെയ്യിക്കാം, ആ കഥാപാത്രം ഉണ്ടായ സ്ഥലം, അങ്ങനെ എല്ലാം റിസെര്ച്ച് ചെയ്തിരുന്നു. അവസാനം അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. ഭാഗ്യം! എന്തോ എനിക്കറിയില്ല..അത് ഭയങ്കര സംഭവമായിപ്പോയി.
അമഗ്രയുടെ രണ്ടാം ഡ്രാഫ്റ്റ് പൂര്ത്തിയാക്കിയത് ലോകയുടെ റിലീസ് ദിനത്തിലാണെന്നത് ഒരു വലിയ യാദൃച്ഛികതയാണല്ലോ. അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?
അത് യാദൃച്ഛികമാണോ...എന്താണ് എന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ല..പക്ഷേ ഓഗസ്റ്റ് 12ന് അതിന്റെ ആദ്യ ഡ്രാഫ്റ്റ് (റഫ്) തീര്ത്തതാണ്. അതുകഴിഞ്ഞ് ഞാന് അതിനെ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയി റീവൈസ് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അത് തീര്ന്നത് അന്നേ ദിവസമാണ്. സത്യത്തില് അന്നത്തെ ദിവസം ഞാന് ഫ്രീ ആയിരുന്നു. അന്ന് രാവിലെയാണ് ഞാന് ഈ ന്യൂസ് കേള്ക്കുന്നതും. പിന്നെ എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ചാപറ്റേഴ്സ് മാത്രമെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാന് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. അത് അന്ന് ഉച്ചയോടെ തന്നെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
എന്താണ് അമഗ്ര...വിശദീകരിക്കാമോ?
അമഗ്ര എന്നാല് വലിയ ഒരു യൂണിവേഴ്സാണ്. അമഗ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേള്ഡ് ഉണ്ട്. ആ വേള്ഡിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 'അമഗ്ര ദി ഇന്വേര്ട്ടഡ് ക്രോണിക്കിള്' എന്നാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ പേര്...ആ വേള്ഡിന്റെ പേര്. അതിലാണ് എല്ലാ കഥകളും വരുന്നത്. അമഗ്രയില് ഒരുപാട് സബ് സ്റ്റോറികള് ഉണ്ട്. അമഗ്രയുടെ പാര്ട്ട് വണ് ആണ് ഡെസിബല്. ഡെസിബല് - ദി സീക്രട്ട്സ് ഓഫ് സൗണ്ട്. ഇതാണ് ഞാനിപ്പോള് ഇറക്കുന്നത്. ഒരു സയന്സ് ഫിക്ഷന് സൂപ്പര് ഹീറോയുടെ കഥയാണ് ഡെസിബെല്. സൗണ്ട് വെച്ചൊരു സംഭവം ആണത്.
കയ്യിലെ കഥയുമായി ഒരു നിര്മ്മാതാവിനെ സമീപിച്ചിരുന്നല്ലോ. ആ സ്റ്റോറിയുടെ വണ്-ലൈന് ആദ്യം ആരോടാണ് പങ്കുവെച്ചത്? ആ നിര്മ്മാതാവ് ആരായിരുന്നു? അവരുടെ പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു?
ഈ സ്റ്റോറിയുടെ വണ് - ലൈന് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാന് വേറൊരു കഥയാണ് ഞാന് ആ നിര്മ്മാതാവിനോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പോള് നിര്മ്മാതാവ് പറഞ്ഞത്, മലയാളത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ നടനെ വെച്ച് സിനിമ ചെയ്യാം എന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ നടന് അന്ന് ഡേറ്റ് ഇല്ലാതിരുന്നു. നടന്റെ ഡേറ്റ് കിട്ടുന്നത് വരെ വെയിന്റ് ചെയ്യാന് പറഞ്ഞു. ആ വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡില് വേറൊരു പടം ചെയ്യാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എന്റടുത്ത് വേറൊരു വിഷയം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോള് ഞാനീ കഥ പറഞ്ഞതും പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കരമായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം കഥ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാന് പറഞ്ഞു. ആ പറഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ എഗ്രിമെന്റ് ഇട്ടു. അഡ്വാന്സും തന്നു. പക്ഷേ പടം നടന്നില്ല.. ആ സ്ക്രിപ്റ്റില് ഞാന് പൂര്ണ്ണമായും സംതൃപ്തനായിരുന്നില്ല. എനിക്കത് അത്ര ബോധിച്ചിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാന് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് അഴിച്ച് പണിഞ്ഞ് ആ കഥയെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പ്ലെയിസ് ചെയ്തപ്പോള് തീര്ത്തും വലിയ ഒരു ക്യാന്വാസ് ആയി മാറി. അങ്ങനെ ഞാനത് പുസ്തകം ആക്കാന് പ്ലാന് ചെയ്തു. ഒരു മാര്വെല് യൂണിവേഴ്സ് പോലെ..ഒരു ഡിസി യൂണിവേഴ്സ് പോലെ.. ഒരു ഹാരി പോട്ടര് പോലെ ഒരു വലിയ ക്യാന്വാസ് ആക്കാമെന്ന് തോന്നിയിട്ട് ഞാനത് തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത്.
എഗ്രിമെന്റും അഡ്വാന്സും കിട്ടിയിട്ടും ആ ചിത്രം നടക്കാതെ പോയത് എങ്ങനെ... തുറന്നു പറയാമോ?
അത് എനിക്കും ഒരു പിടിയില്ല. എഗ്രിമെന്റ് കഴിഞ്ഞു, അഡ്വാന്സ് വാങ്ങിച്ചു. പടത്തിനായി ഒരു മൂന്നാല് മാസം സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ എഴുതി. പിന്നെ എന്തോ നിര്മ്മാതാവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള എന്തോ പ്രശ്നമാണ്.
സിനിമയായി വരാതെ പോയ കഥയെ പുസ്തകമാക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് ശ്രീദേവിനെ എത്തിച്ചതെങ്ങനെ?
സിനിമ ആക്കിയ സമയത്ത് അതൊരു കോമഡി ജോണറില് വേണമെന്നാണ് പ്രൊഡ്യൂസര് പറഞ്ഞത്.. പക്ഷേ എനിക്കത് കഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതല്ലെന്ന് തോന്നിയിരുന്നു. ഞാന് ആ കഥ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാന് തുടങ്ങിയപ്പോള് അതിന്റെ ക്യാന്വാസ് ഭയങ്കര വലുതായി. അപ്പോള് അത് ഒരു സിനിമയില് ഒതുങ്ങില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി. മാര്വെലിലൊക്കെ വരുന്ന പോലെ ഒരുപാട് പാര്ട്ടുകള് ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നി. സിസിമ ആക്കുന്നതിന് പകരം അതൊരു പുസ്തകമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് കൂടാ എന്നൊരു ആശയ എന്റെ മനസ്സില് തോന്നി. അങ്ങനെയാണ് അതൊരു പുസ്തകമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന് തീരുമാനിച്ചത്. അങ്ങനെ അതിനുള്ള വര്ക്ക് തുടങ്ങി.
ഇന്ന് ലോകയുമായുള്ള സാമ്യം കേള്ക്കുമ്പോള് എന്താണ് തോന്നുന്നത്?
ലോകയുമായി സാമ്യം തോന്നിയപ്പോള് എന്താ തോന്നിയതെന്ന് വെച്ചാല് ആദ്യം എന്റെ നെഞ്ചൊന്നിടിച്ചു. വിഷമമാണ് ആദ്യം തോന്നിയത്. ഭയങ്കരമായി വിഷമം തോന്നി. കാരണം നമ്മള് എത്രയോ വര്ഷങ്ങളായി ആറ്റുനോറ്റ് പൊന്നുപോലെ നോക്കി, അതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് സമയം ഇന്വോള്വ് ചെയ്ത്, ഒരുപാട് റിസെര്ച്ച് ചെയ്ത്, ഒരുപാട് ഹാര്ഡ് വര്ക്ക് ഇതിനായി ചെയ്തിരുന്നു. അതിലെ ഓരോ സീനും റിസെര്ച്ച് ചെയ്താണ് ചെയ്തത്. പല സീനും റിയാലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താനായി നമ്മുടെ ഹിസ്റ്റോറിക്കല് ഇവന്റ്സും ജിയോഗ്രഫിയുമെല്ലാം ഇന്വോള്വ് ചെയ്ത് ഇതൊരു ഫാന്റസി ആണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാത്ത രീതിയില് യാഥാര്ഥ്യമായി നടക്കുന്നത് പോലെ കാണിക്കാനായി ഒരുപാട് റിസെര്ച്ച് ചെയ്താണ് ഞാനിത് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേട്ടപ്പോള് ഭയങ്കര ഷോക്കായി.. എങ്കിലും ഞാന് ഹാപ്പിയാണ്.. ഒരുപോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് കാണുമല്ലോ. ഞാന് ഹാപ്പിയാണ്.. എന്തായാലും ലോക ഒരു സക്സസ് ആവട്ടെ .
ആ സമയത്ത് മറ്റൊരു നിര്മ്മാതാവിനെ സമീപിച്ചിരുന്നെങ്കില് കാര്യങ്ങള് വ്യത്യസ്തമായി പോയേനെ എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?
ഇല്ല, വേറൊരു നിര്മ്മാതാവിന്റെ അടുത്ത് പോയിരുന്നെങ്കില് മാറ്റം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ആ സമയത്ത് ഈ ഒരു സാമ്യം ഇല്ല. പുസ്തകം എഴുതാന് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ലോകം ആഡ് ഓണ് ആയത്.
ഇനി ഏതെങ്കിലും നിര്മ്മാതാവ് സമീപിച്ചാല് പുസ്തകം പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം അതിനെ സിനിമ ആക്കുമോ?
തീര്ച്ചയായും ഈ പുസ്തകം സിനിമ ആക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാന് പുസ്തകം എഴുതിയതും. പക്ഷേ ഈ ഒരു പുസ്തകം മാത്രമല്ല, ഇതിന് തുടര്ച്ചയായി ഓരോ പാര്ട്ടകള് ഉണ്ട്. ഓരോ ഫ്രാഞ്ചൈസീസ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. ഉടന് തന്നെ എന്റെ അടുത്ത പുസ്തകത്തിന്റെയും വര്ക്ക് തുടങ്ങും. എല്ലാ കഥകളും സിനിമ ആക്കണം എന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം.
ശ്രീ ദേവിന്റെ കഴിവ് മനസ്സിലാക്കി ദുല്ഖറുടെ വേഫേറെര് ഫിലിംസ് തന്നെ ഇതൊരു വലിയ ക്യാന്വാസില് ഒരുക്കാന് തയ്യാറായി മുന്നോട്ട് വന്നാല് എന്ത് ചെയ്യും?
തീര്ച്ചയായും അതില് സന്തോഷം മാത്രമെ ഉള്ളൂ. അത് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമല്ലേ...അതില് കൂടുതല് ഭാഗ്യം വേറെ എന്താ? ഉറപ്പായും കണ്ണും പൂട്ടി എസ് പറയും. ദുല്ഖറിനെ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കഥയും അതുമായിട്ട് ഒന്ന് മെര്ജ് ചെയ്യാന് പറ്റിയാല് എന്റെ ഈ വിഷമം ഒന്ന് മാറികിട്ടും. അവര്ക്കൊപ്പം ജോയിന് ചെയ്യാന് പറ്റിയാല് നന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ എത്തിപ്പെടുക എന്നത് അല്പ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം ആയത് കൊണ്ട് അതിനെ പറ്റി ഞാന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.. നോക്കാം..
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആശയം, നിങ്ങള് സിനിമയാക്കണമെന്ന് സ്വപ്നം കണ്ട കഥ.. പിന്നീട് ദുല്ഖര് സല്മാന്റെ വേഫെറര് ഫിലിംസ് നിര്മ്മിച്ച ഒരു ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രവുമായി സാമ്യം പുലര്ത്തുന്നു എന്നറിയുന്നു. എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?
എന്റെ കഥകള് സിനിമ ആകുന്നത് ഇത് ആദ്യമായല്ല.. ഇതിന് മുമ്പ് ഞാന് ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള പല കഥകളും സിനിമകള് ആയിട്ടുണ്ട്. ലോകയിലേക്ക് വരുമ്പോള്, എന്റെ കുറേ കാലത്തെ ഹാര്ഡ് വര്ക്കാണ് അമഗ്രയും ഡെസിബലും. അപ്പോള് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ വിഷമം ഉണ്ട്. പിന്നെ പറയുന്നത് പോലെ അത്ര വലിയ സാദൃശ്യം ഒന്നുമില്ല. ലോകയുടെ കഥയും എന്റെ കഥയും വേറെയാണ്. കഥാപാത്രങ്ങളും ചില സാഹചര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് എന്നല്ലാതെ കഥ തീര്ത്തും വ്യത്യസ്തമാണ്. ആര്ക്ക് വേണമെങ്കിലും അവരുടെ ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് എഴുതാം. അവരവരുടേതായ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വച്ച് അവര്ക്കത് ഉപയോഗിക്കാം. ഞാനത് വേറെ രീതിയില് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡൊമിനിക് അരുണ് അത് വേറൊരു തരത്തില് എഴുതി. തീര്ച്ചയായും ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ കേട്ടപ്പോള് എനിക്ക് ഷോക്കായി.
അമഗ്ര പുറത്തിറങ്ങുമ്പോള് വായനക്കാര്ക്ക് എന്ത് തരത്തിലുള്ള അനുഭവമാണ് നല്കാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്?
അതെനിക്ക് അറിയില്ല. എനിക്ക് ഒരു വൗ ഫാക്ടര് കിട്ടിയാല് മാത്രമെ ഞാനൊരു കഥ എഴുതുള്ളു. എനിക്ക് ഡെസിബലില് ഒരു വൗ ഫാക്ടര് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഒരു കഥ ആക്കിയത്. ഇതിലെ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എഴുതുമ്പോഴും ഞാന് ആ വൗ ഫാക്ടേഴ്സ് നിലനിര്ത്താന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടി ഞാന് ഒരുപാട് റിസെര്ച്ച് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് പോയതും. ജനങ്ങള്ക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാല് ഇതില് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് ആണെങ്കിലും നടന്ന കാര്യങ്ങള് ആണെങ്കിലും ഇതിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴസ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ചരിത്രവും മിത്തോളജിയും ജിയോഗ്രഫക്കല് പ്ലെയിസിംഗും, നമ്മള് കേട്ടിട്ടുള്ള കഥകളും എല്ലാം ആയിട്ടും ലിങ്ക് ചെയ്ത് കിടക്കുവാണ്. അപ്പോള് പല ആളുകള്ക്കും പല നൊസ്റ്റാള്ജിയ ഫീലോ അല്ലെങ്കില് നമ്മള് ഒറ്റ വരിയില് പറയുകയാണെങ്കില് ചരിത്രം ജയിച്ചവന് എഴുതിയത് ആണെന്ന് പറയുന്നതില് ജയിച്ചവന് നല്ലവനാണെന്ന് നിര്ബന്ധം ഇല്ലല്ലോ..അപ്പോള് തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ആളാണ് ചരിത്രം ജയിക്കുന്നതെങ്കില് അവന് എഴുതുന്ന ചരിത്രം എങ്ങനെ ഇരിക്കും. അങ്ങനെ നോക്കിയാല് ഞാന് അത് മിത്തോളജിയില് പ്ലെയിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
വില്ലന്മാര് നായകന്മാരും നായകന്മാര് വില്ലന്മാരും ആകും
നമ്മള് വായിച്ച പല കഥകളിലെയും വില്ലന്മാര് ഈ കഥയില് നായകന്മാരും. നമ്മള് വായിച്ച പല കഥകളിലെയും നായകന്മാര് ഇതില് വില്ലന്മാരും ആയി ഞാനിതില് പല സ്ഥലത്തും പ്ലെയിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ആളുകള്ക്ക് വായിക്കുമ്പോള് ഇങ്ങനെ ഒരു പെര്സ്പെക്ടീവ് ആദ്യമായി കാണുമ്പോള് ഒരുപക്ഷേ അവര്ക്കൊക്കെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാകാന് സാധ്യതയുണ്ട്. ജനങ്ങള്ക്ക് എന്ത് ഫീല് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ചിന്തിക്കാന് എനിക്ക് പറ്റാറില്ല. ജനങ്ങള് എന്ത് ചിന്തിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാന് കഥ എഴുതാറില്ല. എനിക്കൊരു കഥ വായിക്കുമ്പോള് എന്ത് ഫീല് ഉണ്ടാകും. ആ ഫീല് ജനങ്ങള്ക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാന് എഴുതാറുള്ളത്. നോക്കാം..പുസ്തകം ഇറങ്ങി അത് വായിച്ചിട്ട് വേണം അവരുടെ റിയാക്ഷന് അറിയേണ്ടത്. അതിന് മുമ്പേ മുന്വിധി പറയാന് ആകില്ല.. ഞാന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, പല സ്ഥലത്തും അവര് എക്സൈറ്റഡ് ആകുമെന്ന്..പലരും ഹാപ്പി ആകും അല്ലെങ്കില് എക്സൈറ്റഡ് ആകും..
ഒരു നടനായ ശ്രീ ദേവ് ഇങ്ങനെ ഒരു നോവല് എഴുതാനുണ്ടായ പ്രചോദനം എന്താണ്?
ഒരു നടന് ആകണമെന്ന ആഗ്രഹവുമായി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ആളാണ് ഞാന്. പഠിച്ചത് ബിഎസ്സി വിശ്വല് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ആണ്. വിശ്വല് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്യാമറയും സ്ക്രിപ്റ്റുമൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എന്റെ മനസ്സില് ആശയങ്ങള് വന്ന് തുടങ്ങി, കഥകള് വന്ന് തുടങ്ങി, ഐഡിയകള് വന്ന് തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഞാന് കഥകള് എഴുതാന് തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് എന്റെ മനസ്സില് കഥകള് വന്ന് തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോഴും ഞാനൊരു നടന് ആകാന് തന്നെയാണ് പ്രയത്നിക്കുന്നത്. അതിന്റെ കൂടെ ഇതും കൊണ്ട് പോകണം എന്ന ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ട്. ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യണം.. ഒരു പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ എനിക്ക് ആഗ്രഹങ്ങള് ഉണ്ട്. അതും കൂടെ കൊണ്ട് പോകും.
ഒരു എഴുത്തുകാരന് അല്ലെങ്കില് സംവിധായകന് എന്ന നിലയില് ഭാവിയില് ഏത് തരത്തിലുള്ള കഥകളിലാണ് കൂടുതല് പരീക്ഷണം നടത്താന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്?
ഒരു എഴുത്തുകാരന് അല്ലെങ്കില് ഒരു സംവിധായകന് എന്ന നിലയില് ഞാന് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മള് ഈ ലോകത്ത് കാണുന്ന കാര്യങ്ങള് നമ്മള് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ..പിന്നെ അതിനി തിയേറ്ററില് പോയി ജനങ്ങള് കാണുന്നത് എന്തിനാണ്? പക്ഷേ നമ്മുക്ക് നേരിട്ട് കാണാന് പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങള്, നേരിട്ട് കാണാന് പറ്റാത്ത ആളുകള്, നേരില് കാണാന് പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങള്, അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങള് സ്ക്രീനിലൂടെ ജനങ്ങളെ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം. സാധാരണ സിനിമകളും വേണം, അതും നല്ലത് തന്നെ. പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതല് ഇഷ്ടം, നമ്മള് കാണാത്ത കാര്യങ്ങള് കാണുമ്പോള് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എപ്പോഴും കൂടുതല് കാണാനും അല്ലെങ്കില് നമുക്കൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയും ഉണ്ടാവുന്നതും. അപ്പോള് അങ്ങനെ ഉള്ള സിനിമകളാണ് എനിക്ക് കൂടുതല് ഇഷ്ടം.
പുതിയ പ്രോജക്ടുകള്?
പുതിയ വിശേഷം എന്തെന്നാല് ഞാനൊരു കുഞ്ഞ് സിനിമയുടെ ഭാഗം ആയിരിക്കുകയാണ്. സിനിമയുടെ കൂടുതല് വിവരം തല്ക്കാലം പറയാനാവില്ല. പിന്നെ ഈ പുസ്തകം.. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സിനിമയുടെ സംവിധാനവും പ്ലാന് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ തിരക്കഥയിലും കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെയാണ്..നോക്കാം കാലം എവിടെ എത്തിക്കുമെന്ന്.
അഭിനയം, എഴുത്ത്, സംവിധാനം - ഇതില് ഏതാണ് കൂടുതല് ഇഷ്ടം? ഭാവിയില് എന്തായി തീരണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം? ലക്ഷ്യം എന്താണ്?
അഭിനയം തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതല് ഇഷ്ടം. ഞാനിത് പല സ്ഥലത്തും പലരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അഭിനയമാണ് എന്റെ പാഷന്. ഞാന് കഥ എഴുതും, ഡയറക്ഷനും ചെയ്യും. കഥ എന്നുള്ള ഐഡിയ ഉള്ളത് കൊണ്ട്, കഥ ഞാന് തന്നെ സിനിമ ആക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങനെ സംവിധാനം ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ട്. അല്ലാതെ വേറൊരാളുടെ കഥ എടുത്ത് ഡയറക്ഷന് ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹമൊന്നും എനിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സംവിധായകന് ആകണമെന്നും എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. എന്റെ കഥകള് ജനങ്ങള് അറിയണം. അതിന് വേണ്ടി ഞാന് എഴുതും. എന്റെ കഥകള് സിനിമ ആക്കണം. അതിന് വേണ്ടി ഞാന് ഡയറകട് ചെയ്യും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ അഭിനയമാണ് എനിക്ക് പാഷന്. എന്റെ ഒരു ജോലി എന്ന നിലയില് എന്റെ ഒരു പ്രൊഫഷന് എന്ന നിലയില് അല്ലെങ്കില് എനിക്ക് കൂടുതല് സന്തോഷം നല്കുന്നത് അഭിനയം തന്നെയാണ്, മറ്റ് എന്തിനെക്കാളും.
സിനിമയ്ക്കും സീരിയലിനും പുറത്തുള്ള ശ്രീദേവിനെ കുറിച്ച് വായനക്കാര്ക്കറിയാന് താല്പര്യമുണ്ടാകും. സ്വയം എങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കും?
അത് എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കണം എന്നെനിക്ക് അറിയില്ല. എപ്പോഴും എന്റെ തലയില് അഭിനയവും കഥകളും എല്ലാം കാണും. അതിപ്പോ എവിടെ ആണെങ്കിലും.. സീരിയലില് അഭിനയിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും കടയില് സാധനം വാങ്ങാന് പോകുമ്പോള് ആണെങ്കിലും എന്റെ തലയില് കഥകളും അഭിനയിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളുമായിരിക്കും. സിനിമ ആകുമ്പോള് നമ്മുക്ക് ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാന് കഴിയും. ഒരു കഥ എഴുതുമ്പോഴും കഥാപാത്രങ്ങളെയും നമ്മുക്ക് മനസ്സിലാക്കാന് പറ്റും. പക്ഷേ ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോള് മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുളള കാര്യങ്ങളാണ്.
കുടുംബം?
കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് പറയാന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാനും എന്റെ അമ്മയും മാത്രം അടങ്ങുന്ന ചെറിയ ഒരു കുടുംബമാണ് എന്റേത്. അച്ഛന് മരിച്ചുപോയി. പേര് എ ശ്രീകണ്ഠന് നായര്. നല്ലൊരു കലാകാരന് ആയിരുന്നു. പണ്ട് കുറേ നാടകങ്ങളിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിരുന്നു. അഭിനയം മാത്രമല്ല, സംവിധാനവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി പ്രവര്ത്തകരന് ആയിരുന്നു. ഫോര്ട്ട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് ജനമൈത്രിയുടെ കോര്ഡിനേറ്റര് ആയിരുന്നു.
