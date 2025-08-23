ഹൈദരാബാദ്: മാധ്യമപ്രവര്ത്തനത്തില് പകരം വയ്ക്കാനില്ലാത്ത 30 വര്ഷങ്ങള് അടയാളപ്പെടുത്തി ഈനാടു ടെലിവിഷന് (ഇടിവി). മഹത്തായ ഈ യാത്ര ആഘോഷിച്ച വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി (ആർഎഫ്സി) ഗൃഹാതുരത്വത്തിന്റെയും താരത്തിളക്കതിന്റെയും സമ്മേളനത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു.
ടോളിവുഡ് സെലിബ്രിറ്റികളും ചാനലിലെ മുതിർന്ന ജീവനക്കാരും സ്ഥാപകനും വ്യവസായ-മാധ്യമ രംഗത്തെ അതികായനുമായ റാമോജി റാവുവിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു.
മെഗാസ്റ്റാർ ചിരഞ്ജീവി, നടി കീർത്തി സുരേഷ്, സംവിധായകരായ എ. കോദണ്ഡരാമി റെഡ്ഡി, ബി ഗോപാൽ, ബോയപതി ശ്രീനു, നടന്മാരായ മുരളി മോഹൻ, ബ്രഹ്മാനന്ദം, അലി, നിർമ്മാതാക്കളായ ഡി സുരേഷ് ബാബു, ശ്യാം പ്രസാദ് റെഡ്ഡി, എസ് ഗോപാൽ റെഡ്ഡി, ജെമിനി കിരൺ, കെ എൽ നാരായണ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു.
ഇടിവിയുടെ 30 വർഷത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ മൊമൻ്റോ പ്രമുഖ നടി കീര്ത്തി സുരേഷ് അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇടിവിയുടെ പാരമ്പര്യത്തിന് സംഭാവന നൽകിയ നടന്മാർക്കും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർക്കും സിനിമാ താരങ്ങൾ പുരസ്ക്കാരങ്ങള് സമ്മാനിച്ചു.
ആദരാഞ്ജലികളും ഓർമ്മകളും
- “റാമോജി റാവുവുമായുള്ള എൻ്റെ ബന്ധം 30 വർഷത്തെ ആത്മീയ യാത്രയാണ്. എൻ്റെ സീരിയലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് 300–400 പേർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, ഇടിവിയിലൂടെ എത്ര ലക്ഷം പേർക്ക് റാമോജി റാവു തൊഴിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്?”- സംവിധായകനായ കെ. രാഘവേന്ദ്ര റാവു പറഞ്ഞു.
- “ഒരു സംഗീത സംവിധായകനായി എനിക്ക് പുതിയൊരു ജന്മം നൽകിയതിന് റാമോജി റാവുവിനോട് ഞാൻ എന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു”- സംഗീത സംവിധായകനായ എം.എം. കീരവാണി പറഞ്ഞു.
- “ജബർദസ്തിനോട് നന്ദി, കുട്ടികൾ പോലും എന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നു. ഇടിവിയുടെ 30 വർഷം ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ്” പ്രമുഖ നടി ഖുഷ്ബു പറഞ്ഞു.
- “ഒരു സ്റ്റുഡിയോ നിർമ്മിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ വ്യവസായം ഹൈദരാബാദിലേക്ക് മാറുമെന്ന് റാമോജി റാവു എന്നോട് പറഞ്ഞു. സ്ഥിരോത്സാഹത്തിൻ്റെ ആ പാഠം എന്നിൽ നിലനിൽക്കുന്നു”- നിർമ്മാതാവ് ഡി. സുരേഷ് ബാബു പറഞ്ഞു.
ചിരഞ്ജീവിയെ ആദരിച്ചു
സിനിമയ്ക്കും സാമൂഹിക സേവനത്തിനും നൽകിയ സംഭാവനകളെ മാനിച്ച് മെഗാസ്റ്റാർ ചിരഞ്ജീവിയെ റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് സിഎംഡി കിരൺ ആദരിച്ചു. റാമോജി റാവുവുമായുള്ള തൻ്റെ ദീർഘകാല ബന്ധം വികാരഭരിതനായി ചിരഞ്ജീവി അനുസ്മരിച്ചു.
“ഇടിവിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിനും ഒന്നാം വാർഷികത്തിനും ഇരുപതാം വാർഷിക ആഘോഷങ്ങൾക്കും ഞാൻ മുഖ്യാതിഥിയായി എത്തി. കൊവിഡ് ആഘോഷങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടും 25-ാം വാർഷിക വേളയിൽ പോലും എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കേക്ക് അയച്ചു. അത് ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ മുറിച്ചു. അതാണ് യഥാര്ഥ സ്നേഹം. റാമോജി റാവു എപ്പോഴും എന്നെ പ്രചോദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈനാടു മുതൽ മാർഗദർശി വരെ, ഇടിവി മുതൽ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി വരെ അദ്ദേഹം ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു”- ചിരഞ്ജീവി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഗംഭീരമായ പ്രകടനങ്ങൾ അരങ്ങേറി
കീരവാണി സംഗീതം നൽകി ചൈതന്യ പ്രസാദ് രചിച്ച "ഇടിവി യന്തം" എന്ന ഗാനം ആലപിച്ചു. ഉഷാ കിരൺ മൂവീസിൻ്റെ ക്ലാസിക്കുകളിൽ നിന്നുള്ള മെലഡികൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് ഗായികമാരായ ചിത്ര, സുനിത, എസ്.പി. ശൈലജ, എസ്.പി. ചരൺ എന്നിവര് സംഗീതാഞ്ജലികൾ നടത്തി.
50 പേരടങ്ങുന്ന വയലിൻ ഓർക്കസ്ട്രയും വീണാ സംഘവും പ്രേക്ഷകരെ ആവേശഭരിതരാക്കി. ഇടിവിയുടെ നിരവധി ഐക്കോണിക് സീരിയലുകൾക്ക് പിന്നിലെ സർഗാത്മക ശക്തിയായ സുമൻ എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ ഗായിക സുനിത അവതരിപ്പിച്ചു.
ഗോൾഡൻ ഗേൾസ് ടീം വിനായകനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഭക്തി നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ചു. ഗണ്ഡശാലയ്ക്കും എസ്.പി. ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംഗീതാഞ്ജലി കീരവാണിയുടെ ടീം അവതരിപ്പിച്ചു. ചിരഞ്ജീവിയുടെ ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി നടി റെജീനയും നൃത്തസംവിധായകനായ വിജയൻ ബിന്നി മാസ്റ്ററും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിച്ച ഒരു നൃത്തം വേദിയെ ഇളക്കിമറിച്ചു.
ഈനാടു ടെലിവിഷൻ (ഇടിവി)
1995-ലാണ് ഈനാടു ടെലിവിഷൻ സ്ഥാപിതമായത്. തെലുഗു, ഇടിവി ബംഗ്ലാ, ഇടിവി മറാത്തി, ഇടിവി കന്നഡ, ഇടിവി ഉറുദു, ഇടിവി ഗുജറാത്തി, ഇടിവി ഒഡിയ, ഇടിവി മധ്യപ്രദേശ്/ഛത്തീസ്ഗഢ്, ഇടിവി രാജസ്ഥാൻ, ഇടിവി ബീഹാർ/ജാർഖണ്ഡ്, ഇടിവി യുപി/ഉത്തരാഖണ്ഡ് തുടങ്ങിയ നിരവധി ചാനലുകള് ഉണ്ട്. പ്രാദേശിക ടെലിവിഷൻ മേഖലയിലും ഇടിവി സജീവമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു.
ഇടിവി നെറ്റ്വർക്കിന് തെലുഗില് ഇപ്പോള് ഏഴ് ചാനലുകളുണ്ട് - ഇടിവി (ജനറൽ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ്), ഇടിവി ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഇടിവി തെലങ്കാന (ന്യൂസ് ആന്ഡ് ഇൻഫോടെയ്ൻമെൻ്റ്), കോമഡി വിഭാഗത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇടിവി പ്ലസ്, ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും സംബന്ധിച്ച സമ്പന്നമായ ഉള്ളടക്കമുള്ള ഇടിവി ലൈഫ്, ഭക്ഷണവും പാചക ചാനലുമായ ഇടിവി അഭിരുചി, കൂടാതെ ഇടിവി സിനിമ, വിനോദ ചാനലും.
