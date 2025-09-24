ETV Bharat / entertainment

രഞ്ജൻ എബ്രഹാം
ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ ഹിറ്റുകളായ സിഐഡി മൂസ, മീശമാധവൻ തുടങ്ങിയ സിനിമകൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ചിത്രസംയോജകനാണ് രഞ്ജൻ എബ്രഹാം. മലയാളത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യമായി ഡിജിറ്റൽ എഡിറ്റിങ് സാധ്യമാക്കിയത് ഇദ്ദേഹമാണ്. ഒരു മറവത്തൂർ കനവ്, ഈ പറക്കും തളിക, റൺവേ, രാജമാണിക്യം തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി സൂപ്പർഹിറ്റുകളുടെ ഭാഗമായ രഞ്ജൻ എബ്രഹാം, സംവിധായകൻ വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ്റെ മിക്ക സിനിമകളിലും ഒപ്പമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ 'കരം' എന്ന ത്രില്ലറിനെക്കുറിച്ചും തൻ്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും രഞ്ജൻ എബ്രഹാം ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു


വിനീത് ശ്രീനിവാസന്റെ പുതിയ ചിത്രം 'കരം' എന്ന സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളിൽനിന്ന് തുടങ്ങാം. ഈ സിനിമയുടെ എഡിറ്റിങ് അനുഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു?

ഒരുപാട് ത്രില്ലർ സിനിമകൾ ഇതിനുമുമ്പ് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 'കരം' എന്ന സിനിമ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ത്രില്ലർ സിനിമയുടെ പുതുമ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. അത് സിനിമയ്ക്ക് പുതുമയില്ല എന്ന അർഥത്തിലല്ല. വിനീതിൻ്റെ 'തിര' എന്ന സിനിമയും ഞാൻ തന്നെയാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്തത്. അത് ഫിലിമിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സിനിമയാണ്. എന്നാൽ 'കരത്തിൻ്റെ' മേക്കിങ് ക്വാളിറ്റി 'തിര'യെക്കാൾ വളരെ മികച്ചതാണ്. ഫിലിം മാഗസിൻ ക്യാമറയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന അതേ നിലവാരത്തിൽ തന്നെയാണ് വിനീത് ഈ സിനിമയും ഒരുക്കിയത്. സാങ്കേതികമായിട്ടും ആശയപരമായിട്ടും 'തിര'യെക്കാൾ വളരെ മുന്നിലാണ് 'കരം'.

വിനീത് ശ്രീനിവാസനുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു എഡിറ്ററുടെ അനുഭവം എങ്ങനെയാണ്?

ഒരു വിഷയത്തോട് പരമാവധി ആത്മാർത്ഥതയോടെ ചേർന്നുനിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയാണ് വിനീതിന്. സംവിധായകൻ മനസ്സിൽ കാണുന്ന സിനിമയുടെ ആശയത്തിനനുസരിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഒരു എഡിറ്റിങ് പാറ്റേൺ സ്വീകരിക്കാനാണ് ഞാനും ശ്രമിക്കുന്നത്. കാലത്തിനനുസരിച്ചും സിനിമയ്ക്കനുസരിച്ചും സ്വയം മാറാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഞാൻ എപ്പോഴും നടത്താറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിനീതിൻ്റെ വർക്കുകൾക്കൊപ്പം എനിക്കും എളുപ്പത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നു.

'കരം' എന്ന സിനിമ വളരെ രഹസ്യമായാണ് ചിത്രീകരിച്ചത്. അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?

ഈ സിനിമയിലൂടെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചിത്രം ഒരുക്കാനാണ് വിനീത് ശ്രമിച്ചത്. പുതിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ വച്ച് ഇത്തരത്തിലൊരു വലിയ പ്രോജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പോലും ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയെ ബാധിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സിനിമ വളരെ രഹസ്യമായി ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ചെറിയ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ പോലും പുറത്തുവിട്ടത്.

വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ഒരു എഡിറ്ററുടെ ചിന്താഗതിയോടെ ഷോട്ടുകൾ എടുക്കുന്ന സംവിധായകനാണോ?

അതേ. വിനീത് വാരിവലിച്ച് ഷോട്ടുകൾ എടുക്കുന്ന ഒരാളല്ല. ഒരു എഡിറ്റർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഷോട്ടുകൾ മാത്രമേ അദ്ദേഹം എടുക്കാറുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മുഴുവൻ റഷും ടൈംലൈനിൽ ഇട്ടുനോക്കുമ്പോൾ മണിക്കൂറുകളുടെ ദൈർഘ്യം ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല. വിനീത് സംവിധാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്ടർ മോണിറ്റർ പോലും ഉപയോഗിക്കില്ല. എനിക്ക് അത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം, സിനിമ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അതൊരു പുതുമയുള്ള അനുഭവമായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മുഴുവൻ സിനിമയും എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം സിനിമയുടെ ദൈർഘ്യം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാറില്ല.

ഈ സിനിമയുടെ ആക്ഷൻ സീക്വൻസുകളെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?

'കരം' ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ചിത്രമായിരുന്നു. എന്നാൽ വലിയ പണം മുടക്കി നിർമിച്ച സിനിമ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് പോകാതെ അത് കൃത്യമായി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. സംവിധായകൻ മനസ്സിൽ കണ്ട സിനിമ തന്നെയാണ് എഡിറ്റിങ്ങിലൂടെ ഞാൻ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സിനിമയുടെ റിലീസിന് ശേഷം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും. സിനിമയുടെ ഫൈനൽ ഔട്ട് കണ്ടിട്ട് വിനീത് നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് എനിക്കുള്ള പാസ് മാർക്ക്.

രഞ്ജൻ എബ്രഹാം
ഒരു എഡിറ്റർ എന്ന നിലയിൽ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജീവൻ നൽകുന്നത്?

ഒരു സിനിമയുടെ മുഴുവൻ റഷും ടൈംലൈനിലേക്ക് വലിച്ചിട്ട ശേഷം ഞാൻ അത് പലതവണ കാണും. അങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഓരോ സീനും ഏത് രീതിയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ചിത്രം എൻ്റെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെടുന്നത്. അതിനുശേഷം സംവിധായകൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും ഞാൻ പരിഗണിക്കാറുണ്ട്. സാധാരണയായി എൻ്റെ ചിന്താഗതിയും സംവിധായകൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒരേപോലെയാകും. വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ്. അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറുണ്ട്.


പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട നിരവധി ചിത്രസംയോജകർ ഇപ്പോൾ ഈ രംഗത്തുണ്ടല്ലോ, അവരോടൊപ്പം എങ്ങനെയാണ് പിടിച്ചുനിൽക്കുന്നത്?

ഈ ചോദ്യം ഞാൻ സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്ന ഒന്നാണ്. പുതിയ കുട്ടികൾ വരട്ടെ. (ചിരിച്ചുകൊണ്ട്) എൻ്റെ അവസരം ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരെ ഹോളിവുഡിലേക്ക് പോകും. അവിടെ പ്രായമായവർക്കാണ് ഡിമാൻഡ്. ഹോളിവുഡിലെ മിക്ക സംവിധായകരുടെയും എഡിറ്റർമാരുടെയും ക്യാമറാമാൻമാരുടെയും പ്രായം 50-ന് മുകളിലാണ്. അവിടെ ചെറുപ്പക്കാർ കടന്നുവരട്ടെ എന്നൊരു പ്രവണതയില്ലെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്.

നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഓരോ സിനിമയ്ക്കും വിഷയത്തിനും അനുസരിച്ച് സ്വയം മാറാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. സംവിധായകരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാലത്തിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ടുപോകാൻ കഴിയൂ.

മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഡിജിറ്റൽ എഡിറ്റിങ് ചെയ്തത് താങ്കളാണ്. ആ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് പറയാമോ?

ലാൽ ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'ചന്ദ്രനുദിക്കുന്ന ദിക്കിൽ' എന്ന സിനിമയാണ് മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഡിജിറ്റൽ എഡിറ്റിങ് ചെയ്ത ചിത്രം. മുംബൈയിൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ എക്സിബിഷനിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോഴാണ് ഡിജിറ്റൽ എഡിറ്റിങ് സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണല്ലോ എന്ന ചിന്തയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.

രഞ്ജൻ എബ്രഹാം വിനീത് ശ്രീനിവസനൊപ്പം

ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഞാൻ ഡിജിറ്റൽ എഡിറ്റിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആർക്കും താൽപ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പലരും കണ്ണടച്ച് എതിർത്തു. ഇത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന പേടിയായിരുന്നു പലർക്കും. എന്നാൽ ഞാൻ കാലത്തിനനുസരിച്ച് ചിന്തിച്ചു.

ഡിജിറ്റൽ എഡിറ്റിങ് വന്നതുകൊണ്ട് നേട്ടങ്ങളോടൊപ്പം ദോഷങ്ങളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുൻപ് ഫിലിമിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിത്രീകരണത്തിന് ഒരു ചിട്ടയുണ്ടായിരുന്നു. കൃത്യമായി ഷോട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്താണ് ഓരോ സീനും ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പല ആംഗിളുകളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ഷോട്ടുകൾ എടുക്കുന്നത് എഡിറ്റർമാർക്ക് കൂടുതൽ തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ചിത്രീകരണ രീതികളിലെ അച്ചടക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു. പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത മിക്ക ആളുകളും പിന്തുടരാറില്ല


മലയാള സിനിമയിൽ താങ്കളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ച എഡിറ്റിങ് പാറ്റേൺ ഏതാണ്?

'ട്രാഫിക്' എന്ന മലയാള സിനിമയുടെ എഡിറ്റിങ് എന്നെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ഞാൻ എഡിറ്റിങ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുകയും സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്ത എഡിറ്റർ ബി ലെനിൻ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കുകൾ ഞാൻ പിന്തുടർന്നിരുന്നു.


താങ്കളിലെ എഡിറ്ററെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ സംവിധായകൻ ആരാണ്?

അങ്ങനെ നിരവധി പേരുണ്ട്. എങ്കിലും, കമൽ സാറിൻ്റെ പേര് എടുത്തു പറയണം. അദ്ദേഹം ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ കഥ പറയുന്ന രീതി അതിമനോഹരമാണ്. പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളിൽ സംഭാഷണങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും. ഒരു പാട്ടുരംഗത്തിലൂടെ പോലും കഥ പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതി എന്നെ വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പൊതുവെ ഹോളിവുഡ് സിനിമകളുടെ പാറ്റേണാണ് പിന്തുടരുന്നത്. ആവശ്യമില്ലാതെ വാരിവലിച്ച് അടിക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് താൽപര്യമില്ല. നാലേ നാല് പെട.. അതുമതി.. അത് തിയേറ്ററിൽ എത്രത്തോളം സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്ന് ഒരു എഡിറ്റർക്ക് അറിയാൻ കഴിയും.


താങ്കളുടെ കരിയറിൽ ഓർത്തിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാമോ?

വിനീത് സംവിധാനം ചെയ്ത 'തിര' എന്ന സിനിമ കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ അനുഭവമായിരുന്നു. ആ സിനിമയുടെ കഥ ഒരു ത്രില്ലർ സ്വഭാവത്തിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്, മാത്രമല്ല സിനിമയിലുടനീളം സംഘർഷഭരിതമായ രംഗങ്ങളായിരുന്നു. പുതിയ സിനിമയായ 'കരവും' അതേ രീതിയിലുള്ളതാണെങ്കിലും, അതിൻ്റെ ആശയവും ചിത്രീകരണ രീതിയും വ്യത്യസ്തമാണ്.

അതുവരെ ഞാൻ ചെയ്ത സിനിമകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു എഡിറ്റിങ് പാറ്റേണാണ് 'തിര'യിൽ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചത്. സിനിമയിലെ സീനുകൾ വളരെ വേഗത്തിലാണ് നീങ്ങുന്നത്. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ വ്യക്തമാക്കുന്നതിനായി വിനീത് ഷേക്ക് ഷോട്ടുകൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. എഡിറ്റിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഷേക്ക് അൽപ്പം കൂടുതലാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയം തോന്നി. എങ്കിലും, വ്യത്യസ്തമായ ഒരു എഡിറ്റിങ് രീതിയായതിനാൽ എനിക്കും അതൊരു പുതിയ അനുഭവമായിരുന്നു.

എൻ്റെ കരിയറിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സിനിമയുടെ എഡിറ്റിങ് കഴിഞ്ഞശേഷം അതിൻ്റെ മുഴുവൻ റീലും തിയേറ്ററിൽ ഇട്ട് കാണണമെന്ന് ഞാൻ ഒരു സംവിധായകനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. എഡിറ്റിങ് പാറ്റേൺ വളരെ വേഗത്തിലായതുകൊണ്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് സിനിമയുടെ ആശയം പൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുമോ എന്നൊരു ആശങ്ക എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു.

കരം
ഒരു സംവിധായകനോട് വിമർശനം ഉന്നയിക്കാൻ എഡിറ്റർക്ക് കൂടുതൽ അധികാരമുണ്ടോ?

ഒരു ഷോട്ട് മോശമാണെങ്കിൽ എഡിറ്റർ അത് തുറന്നു പറയും. ചിലപ്പോൾ ഒരു മികച്ച സിനിമയിൽ ഒരു ഷോട്ട് മാത്രമായിരിക്കും പ്രശ്‌നം. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ എഡിറ്റർമാർ മുഖത്തടിച്ചപോലെ കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ സൗഹൃദത്തിൻ്റെയോ സ്നേഹത്തിൻ്റെയോ ഭാഷയിലായിരിക്കും അത്. എന്നാൽ ഞാൻ മുഖത്തടിച്ചതുപോലെ ഒരു സംവിധായകനോടും സംസാരിക്കാറില്ല. ഒരു ഷോട്ട് മോശമായാൽ ഞാൻ അത് തമാശ കലർത്തിയായിരിക്കും പറയുക. പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് പോസിറ്റീവല്ല, നെഗറ്റീവാണെന്ന് സംവിധായകന് മനസ്സിലാകും.

ഏത് വലിയ സംവിധായകൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ സ്ഥാനം നോക്കാതെ ഒരു സഹപ്രവർത്തകനായി മാത്രമാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ക്രിയാത്മകമായി ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നുപറയുന്നതിലൂടെ ശരിയും തെറ്റും ഇരുവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. എൻ്റെ അഭിപ്രായം തെറ്റാണെന്ന് ഒരു സംവിധായകന് തോന്നിയാൽ, അദ്ദേഹം എന്നെ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ കാര്യം വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും.

എല്ലാ സിനിമകളെയും ഞാൻ ഒരേ നിലവാരത്തിലാണ് കാണുന്നത്. ചെറിയ സിനിമ, വലിയ സിനിമ, ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് സിനിമ, ചെറിയ താരങ്ങളുള്ള സിനിമ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വേർതിരിവുകൾ എനിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സിനിമ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, എല്ലാം വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണെന്ന് ഞാൻ പറയും.


താങ്കളുടെ കരിയറിൽ ഒരു എഡിറ്റർ എന്ന നിലയിൽ സംതൃപ്തി തോന്നാത്ത ഏതെങ്കിലും സിനിമകൾ ഉണ്ടോ?

എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടും പൂർണമായി തൃപ്തി വരാത്ത ചില സിനിമകൾ എൻ്റെ കരിയറിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ സിനിമകളുടെ പേര് ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.

വലിയ സമ്മർദത്തിൽ ജോലി ചെയ്ത സിനിമകളും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, 'സി.ഐ.ഡി. മൂസ'. ഈ സിനിമ ജൂലൈ നാലിനാണ് റിലീസ് ചെയ്തതെങ്കിലും, അതിൻ്റെ ചിത്രീകരണം ജൂലൈ രണ്ട് പുലർച്ചെ 4:30 വരെ നീണ്ടുനിന്നു. ചിത്രത്തിലെ "ജെയിംസ് ബോണ്ടിൻ്റെ ഡിറ്റോ" എന്ന ഗാനമാണ് അവസാനമായി ഷൂട്ട് ചെയ്തത്.

എഡിറ്റ് ചെയ്ത സിനിമകളിൽ കലാമൂല്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത 'ഒരിടം' എന്ന സിനിമ എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വർക്കുകളിൽ ഒന്നാണ്. ആ സിനിമയിലെ ഓരോ സീനും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം പുറത്തിറങ്ങിയ 'ഫേസ് ഓഫ് ഫേസ് ലെസ്സ്' എന്ന ചിത്രവും എനിക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ആ സിനിമയുടെ കലാമൂല്യം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്തത്. ആ ചിത്രം ഓസ്കാർ നോമിനേഷനിൽ വരെ എത്തിയിരുന്നു.

എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റഫറൻസ് മ്യൂസിക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ?

അങ്ങനെയൊരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല. ഒരു പ്രോഡക്ടിനുവേണ്ടി നിർമിച്ച സംഗീതം മറ്റൊരു പ്രോഡക്ടിന് യോജിച്ചതാകില്ല എന്നൊരു ധാരണ എനിക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന താളത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.

