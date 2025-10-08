ദുല്ഖറിന്റെ വീട്ടില് ഇഡി പരിശോധന തുടരുന്നു; ചെന്നൈയില് നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തി താരം, അടിമാലിയിലും റെയ്ഡ്
ദുല്ഖറിന്റെ വീടുള്പ്പെടെ 17 ഇടങ്ങളിലാണ് ഇഡി പരിശോധന നടത്തുന്നത്.
Published : October 8, 2025 at 6:04 PM IST
കൊച്ചി: ഭൂട്ടാന് വാഹനക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസില് നടന് ദുല്ഖര് സല്മാന്റെ വീട്ടില് എന്ഫോഴ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ഇഡി) പരിശോധന തുടരുന്നു. ദുല്ഖറിന്റെ വീടുള്പ്പെടെ 17 ഇടങ്ങളിലാണ് ഇഡി പരിശോധന നടത്തുന്നത്. ഓപ്പറേഷന് നുംഖൂറിന് പിന്നാലെയാണ് ഇഡിയുടെ പരിശോധന. അതേസമയം മമ്മൂട്ടിയുടെ പനമ്പിള്ളി നഗറിലെ വീട്ടിലെ റെയ്ഡ് പൂര്ത്തിയായി.
ഇഡി റെയ്ഡിനിടെ ചെന്നൈയിൽ നിന്നും വീട്ടിലെത്തിയ ദുൽഖർ സൽമാനിൽ നിന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിവരങ്ങൾ തേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഭൂട്ടാൻ, നേപ്പാൾ റൂട്ടുകളിലൂടെ ലാൻഡ് ക്രൂസർ, ഡിഫൻഡർ തുടങ്ങിയ ആഡംബര കാറുകളുടെ നിയമവിരുദ്ധ ഇറക്കുമതിയിലും റജിസ്ട്രേഷനിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സംഘത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇഡി അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്.
ദുൽഖർ സൽമാന് പുറമെ പൃഥ്വിരാജ്, അമിത് ചക്കാലക്കൽ തുടങ്ങിയവരുടെ വീടുകളിൽ ഉൾപ്പെടെയാണ് പരിശോധന നടത്തുന്നത്. ഫെമ നിയമലംഘനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് റെയ്ഡ് എന്നാണ് ഇഡിയുടെ വിശദീകരണം. കസ്റ്റംസിന് പിന്നാലെയാണ് താരങ്ങളുടെ വീട്ടില് ഇഡിയുടെ പരിശോധന.
മമ്മൂട്ടി ഹൗസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെ പനമ്പിള്ളി നഗറിലെ പഴയ വീട്ടിലും മമ്മൂട്ടി ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന കടവന്ത്രയിലെ വീട്ടിലുമാണ് റെയ്ഡ്. കടവന്ത്രയിലെ വീട്ടിലാണ് ദുൽഖർ താമസിക്കുന്നത്. ദുല്ഖര് സല്മാന്റെ കാര് ശേഖരം തേടിയാണ് ഇരു വീടുകളിലും പരിശോധന തുടരുന്നത്.
ദുൽഖർ സൽമാന്റെ കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് വിഭാഗം പിടിച്ചെടുത്ത കാർ വിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പരിഗണിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു.
താരങ്ങൾക്ക് പുറമെ കസ്റ്റംസ് പരിശോധന നടത്തിയ വിദേശ വ്യവസായിയുടെയും വാഹന ഡീലർമാരുടെയും വീടുകളിലും കോട്ടയം, തൃശൂര്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലും, ചെന്നെയിലും റെയ്ഡ് നടന്നു. വിദേശ നാണ്യ വിനിമയ നിയമത്തിന്റെ ലംഘനം സംശയിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് റെയ്ഡ് എന്നാണ് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന വിവരം.
ഭൂട്ടാൻ കാർ കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓപ്പറേഷൻ നുംഖൂർ എന്ന് പേരിട്ടായിരുന്നു കസ്റ്റംസ് നേരത്തെ താരങ്ങൾ ഉൾപ്പടെയുള്ളവരുടെ വീടുകളിൽ പരിശോധ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കള്ളപ്പണ ഇടപാട് സംശയിക്കുന്നതായി കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് വിഭാഗം കമ്മീഷണർ ഡോ ടി.ടിജു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. കസ്റ്റംസ് റെയിഡിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ മറ്റു കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്കും കസ്റ്റംസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതിനു പിന്നാലെ ഭൂട്ടാനിൽ നിന്നുള്ള വാഹനക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനധികൃത ഇടപാടിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പ്രാഥമിക പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. തുടർന്നാണ് കസ്റ്റംസ് പരിശോധന നടത്തിയ താരങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഇഡിയും പരിശോധന തുടങ്ങിയത്.
ഭൂട്ടാനിൽ നിന്ന് നിയമ വിരുദ്ധമായി ആഡംബര കാറുകൾ കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്ത്യയിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്താണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. ഭൂട്ടാനിൽ നിയമ വിരുദ്ധമായി പണമെത്തിച്ച് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങി ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചതായും കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. ഭൂട്ടാനിൽ നിന്നും കാറുകൾ കടത്തുന്ന വലിയൊരു സംഘം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ സംശയിക്കുന്നത്. ഇത്തരം സംഘങ്ങളുടെ ഏജന്റുമാരിൽ നിന്നാണ് നടൻമാർ ഉൾപ്പടെ കാറുകൾ വാങ്ങിയത്. ഇതോടെയാണ് താരങ്ങളും കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വന്നത്.
അടിമാലിയിലും ഇഡി പരിശോധന
ഭൂട്ടാനിൽ നിന്നുള്ള ആഡംബര കാറുകളുടെ അനധികൃത കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അടിമാലിയിലും പരിശോധന നടത്തി. സംസ്ഥാനത്താകെ ഇഡി നടത്തുന്ന വ്യാപക പരിശോധനകളുടെ ഭാഗമായാണ് അടിമാലിയിലേക്കും സംഘം എത്തിയത്.
തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനിയുടെ ലാൻഡ് ക്രൂയിസർ കാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അടിമാലിയിലെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഈ വാഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനാണ് ഇഡി പരിശോധന നടത്തിയതെന്നാണ് വിവരം.
ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഭൂട്ടാനും നേപ്പാളും വഴി ലാൻഡ് ക്രൂയിസർ, ഡിഫൻഡർ തുടങ്ങിയ ആഡംബര വാഹനങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമായി ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിന്ഡിക്കേറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി ഇഡി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോയമ്പത്തൂരിനെ ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ശൃംഖല വ്യാജ രേഖകളും അരുണാചൽ പ്രദേശ്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വ്യാജ ആർടിഒ രജിസ്ട്രേഷനുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് വാഹനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
തുടർന്ന് ഈ വാഹനങ്ങൾ സിനിമാ താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വിറ്റതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. വിദേശനാണയ നിയമം (FEMA) വകുപ്പുകൾ 3, 4, 8 എന്നിവയുടെ ലംഘനം നടന്നതായി പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഇഡി നടപടി ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
