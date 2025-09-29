ETV Bharat / entertainment

തിയേറ്ററുകളിൽ ഇ-ടിക്കറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വികസിപ്പിക്കും; ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവെച്ചു

തിയേറ്ററുകളിൽ ഇ-ടിക്കറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വികസിപ്പിക്കാൻ കെ.എസ്.എഫ്.ഡി.സി.യും ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയും ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവെച്ചു. സിനിമാ വ്യവസായത്തെ കൂടുതൽ സുതാര്യവും കാര്യക്ഷമവും ആക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഇ-ടിക്കറ്റിംഗ് സംവിധാനത്തിന്‍റെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല കെ.എസ്.എഫ്.ഡി.സിക്കാണ്.

E ticketing software (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 29, 2025 at 5:21 PM IST

കേരളത്തിലെ സിനിമ വ്യവസായത്തിന് വഴിത്തിരിവാകുന്ന ഏകീകൃത ഇ-ടിക്കറ്റിംഗ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നിർണ്ണായക ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവെച്ചു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ സംവിധാനത്തിനായുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള കരാറാണ് കേരള സ്‌റ്റേറ്റ് ഫിലിം ഡെവലപ്‌മെന്‍റ് കോർപ്പറേഷനും (കെ.എസ്.എഫ്.ഡി.സി.) ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് കേരളയും തമ്മിൽ ഒപ്പിട്ടത്.

സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്‍റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു കരാർ കൈമാറ്റം. കെ.എസ്.എഫ്.ഡി.സി. മാനേജിംഗ് ഡയറക്‌ടർ പ്രിയദർശനൻ പി.എസ്., ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി രജിസ്ട്രാർ ഡോ. എ. മുജീബ് എന്നിവരാണ് ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്.

E ticketing software (ETV Bharat)

ധാരണാപത്രം ഒപ്പിടൽ ചടങ്ങിൽ എം. മുകേഷ് എംഎൽഎ, കെ.എസ്.എഫ്.ഡി.സി. ചെയർമാൻ കെ.മധു, സാംസ്‌കാരിക ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് ചെയർമാൻ മധുപാൽ, ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി സെക്രട്ടറി അജോയ് സി എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

കേരളത്തിലെ എല്ലാ തിയേറ്ററുകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന ഇ-ടിക്കറ്റിംഗ് സംവിധാനം 2026 ഫെബ്രുവരി മാസത്തോടെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ സജ്ജമാക്കും. സിനിമാ വ്യവസായത്തിന്‍റെ സമഗ്രമായ വികസനത്തിന് ഈ പുതിയ സംവിധാനം മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്‍ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം ഒക്‌ടോബര്‍ 4ന് ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്‌കാരം നേടിയ മോഹൻലാലിനെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ആദരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു. ശനിയാഴ്‌ച്ച വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് വച്ച് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിലാകും മോഹൻലാലിനെ സർക്കാർ ആദരിക്കുക. ലാല്‍ സലാം എന്ന പേരില്‍ നടക്കുന്ന പരിപാടിയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ പങ്കെടുക്കും.

മോഹന്‍ലാലിനെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങില്‍ താരത്തിനൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിച്ച അഭിനേതാക്കളും ഗായകരും പങ്കെടുക്കും. കെജെ യേശുദാസ്, കെഎസ് ചിത്ര തുടങ്ങിയവരും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാകും. കൂടാതെ മന്ത്രിമാര്‍, എംപിമാര്‍, എംഎല്‍എമാര്‍, സാംസ്‌കാരിക നേതാക്കള്‍ തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖരും ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കും.

സംസ്ഥാനത്തിന് ഇതൊരു സുവർണ്ണ നിമിഷമാണെന്നാണ് മോഹന്‍ലാല്‍ പുരസ്‌കാരം നേടിയതിനെ സജി ചെറിയാന്‍ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. മലയാള സിനിമയ്‌ക്കും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കും മോഹൻലാൽ നൽകിയ സംഭാവനകൾ ശ്രദ്ധേയമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിലെ വിജ്‌ഞാന്‍ ഭവനില്‍ നടന്ന 71-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാര ദാന ചടങ്ങില്‍ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമുവിൽ നിന്നാണ് താരം പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്.

