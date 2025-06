ETV Bharat / entertainment

മലയാളത്തില്‍ ഇതാദ്യം! ഒരുങ്ങുന്നത് സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്‌സിന്‍റെ ആദ്യ ഭാഗമോ? ദുല്‍ഖറും കല്യാണിയും നസ്ലിനും ഒന്നിക്കുന്നു - WAYFARER FILMS NEW MOVIE

Published : June 6, 2025 at 8:34 AM IST

നടന്‍ ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍റെ വേഫെറര്‍ ഫിലിംസ് നിര്‍മ്മിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന്‍റെ ലോഗോ പുറത്ത്. മലയാളത്തില്‍ ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു സിനിമയുടെ ലോഗോ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. അവര്‍ നമ്മുടെ ഇടയില്‍ ജീവിക്കുന്നു (They Live Among Us) എന്ന ടാഗ് ലൈനോടു കൂടിയാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ലോഗോ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

പ്രേക്ഷകരില്‍ സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള ആകാംക്ഷയും പ്രതീക്ഷയും നിറയ്‌ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് സിനിമയുടെ ലോഗോ. രഹസ്യങ്ങളും ദുരൂഹതകളും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ സിനിയുടെ ലോഗോ വീഡിയോ റിലീസ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യ ചിന്തകള്‍ക്കും സങ്കല്‍പ്പങ്ങള്‍ക്കും അതീതമായൊരു ശക്‌തിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിന്‍റെ സൂചനയും ലോഗോ വീഡിയോ നല്‍കുന്നുണ്ട്.

വേഫെറര്‍ ഫിലിംസിന്‍റെ ഏഴാമത്തെ ചിത്രമാണിത്. കല്യാണി പ്രിയദര്‍ശനും നസ്ലിനുമാണ് ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാന വേഷങ്ങളില്‍ എത്തുന്നത്. അരുണ്‍ ഡൊമിനിക് ആണ് സിനിമയുടെ രചനയും സംവിധാനവും നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ ടൈറ്റില്‍ ഉടന്‍ തന്നെ അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തുവിടും. ചന്തു സലിം കുമാര്‍, ശാന്തി ബാലചന്ദ്രന്‍, അരുണ്‍ കുര്യന്‍ എന്നിവരും ചിത്രത്തില്‍ സുപ്രധാന വേഷങ്ങളില്‍ എത്തും.