ലോകയുടെ കുതിപ്പില് വഴിമാറി കാന്ത; അറിയിപ്പുമായി ദുല്ഖര് സല്മാന്
കാന്തയുടെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റുമായി ദുല്ഖര് സല്മാന്. ലോകയുടെ ബോക്സ് ഓഫീസ് കുതിപ്പില് വഴിമാറി കാന്ത ടീം. ലോകയ്ക്ക് മികച്ച കളക്ഷന് ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് കാന്തയുടെ റിലീസ് അണിയറപ്രവര്ത്തകര് മാറ്റിവച്ചു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 11, 2025 at 5:34 PM IST
ദുൽഖർ സൽമാൻ നായകനായി എത്തുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ തമിഴ് ചിത്രമാണ് 'കാന്ത'. പ്രഖ്യാപനം മുതല് മാധ്യമശ്രദ്ധ നേടിയ സിനിമയുടെ ഓരോ പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകളും ആരാധകര് ഏറ്റെടുക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ സിനിമയുടെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റുമായാണ് ദുല്ഖര് സല്മാന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
'കാന്ത'യുടെ റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വിവരമാണ് താരം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബര് 12നായിരുന്നു സിനിമയുടെ റിലീസ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല് 'ലോക'യുടെ വന് വിജയത്തെ തുടര്ന്ന് 'കാന്ത'യുടെ റിലീസ് മാറ്റിവച്ചിരിക്കുകയാണ് നിര്മ്മാതാക്കള്.
'ലോക'യുടെ ഉജ്ജ്വല വിജയത്തോടെ, ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ചന്ദ്രയുടെ കുതിപ്പ് കുതിച്ചുയരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അതിനാൽ, 'കാന്ത'യുടെ റിലീസ് തീയതി ഞങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുന്നു എന്നുമാണ് സിനിമയുടെ നിര്മ്മാതാക്കള് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
"ഞങ്ങളുടെ ടീസർ പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കാണിച്ച സ്നേഹവും പിന്തുണയും ഞങ്ങളെ ശരിക്കും സന്തോഷിപ്പിച്ചു. ലോകയുടെ ഉജ്ജ്വല വിജയത്തോടെ, ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ചന്ദ്രയുടെ കുതിപ്പ് കുതിച്ചുയരണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനാൽ, കാന്തയുടെ റിലീസ് തീയതി ഞങ്ങൾ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നു. അതുവരെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നതിന് നന്ദി. ഉടൻ തിയേറ്ററുകളിൽ കാണാം", ഇപ്രകാരമാണ് നിർമ്മാതാക്കൾ പുറത്തുവിട്ട കുറിപ്പിൽ പറയുന്നത്.
ദുൽഖർ സൽമാൻ എന്ന നടന്റെ അഭിനയ പ്രതിഭയെ മികച്ച രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിത്രമായിരിക്കും 'കാന്ത' എന്ന സൂചനയാണ് നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയ ടീസർ നൽകുന്നത്. രണ്ട് വലിയ കലാകാരൻമാർക്കിടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ കഥയാണ് 'കാന്ത'. പ്രണയം, ഈഗോ, കല, വൈകാരികത തുടങ്ങിയവയിലൂടെയാണ് ചിത്രം കടന്നുപോകുന്നത്.
ഭാഗ്യശ്രീ ബോർസെ ആണ് ചിത്രത്തില് ദുല്ഖറുടെ നായികയായി എത്തുന്നത്. റാണ ദഗുപതി, സമുദ്രക്കനി എന്നിവരും ചിത്രത്തില് സുപ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്. 1950 കാലഘട്ടത്തിലെ മദ്രാസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സിനിമയുടെ കഥ പറയുന്നതെന്നാണ് സൂചന.
ഒരു നടന് എന്ന നിലയിൽ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് അവസരം നൽകുന്നതാണ് 'കാന്ത' എന്നാണ് ചിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദുല്ഖറുടെ പ്രകതികരണം. മനുഷ്യ വികാരങ്ങളുടെ ആഴം പിടിച്ചെടുക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നതെന്ന് സിനിമയുടെ പ്രഖ്യാപന വേളയിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.
സെൽവമണി സെൽവരാജ് രചനയും സംവിധാനവും നിര്വ്വഹിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം ദുൽഖർ സൽമാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വേഫെറർ ഫിലിംസ്, റാണ ദഗുപതിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്പിരിറ്റ് മീഡിയ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് നിര്മ്മാണം. ദുൽഖർ സൽമാൻ, റാണ ദഗുപതി, ജോം വർഗീസ്, പ്രശാന്ത് പോട്ട്ലൂരി എന്നിവരാണ് നിർമ്മാതാക്കൾ.
