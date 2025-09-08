"പകലുകൾ രാത്രികൾ പോലെ തോന്നുന്ന ഇരുണ്ട ദിനങ്ങളിൽ പോലും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു"; മമ്മൂട്ടിയുടെ തിരിച്ച് വരവില് വൈകാരികമായി ദുല്ഖര് സല്മാന്
മമ്മൂട്ടിയുടെ തിരിച്ച് വരവിനെ വൈകാരികമായി ഓര്ത്തെടുത്ത് ദുല്ഖര് സല്മാന്. മമ്മൂട്ടിയെ സൂര്യന് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് കൊണ്ടാണ് ദുല്ഖര് സോഷ്യല് മീഡിയയിലെത്തിയത്. ലോകം മുഴുവന് ഒരേമനസ്സോടെ പ്രാര്ത്ഥിച്ച നമ്മുടെ സൂര്യന് അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് തിരിച്ചെത്തിയെന്നും ദുല്ഖര്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 8, 2025 at 3:34 PM IST
മെഗാസ്റ്റാര് മമ്മൂട്ടിയുടെ ജന്മദിനത്തില് ഹൃദയസ്പര്ശിയായ കുറിപ്പുമായി നടനും മകനുമായ ദുല്ഖര് സല്മാന്. മമ്മൂട്ടിയുടെ തിരിച്ച് വരവിനെ കുറിച്ച് വൈകാരികമായി ഓര്ത്തെടുക്കുകയായിരുന്നു ദുല്ഖര്. മമ്മൂട്ടിയെ സൂര്യന് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് കൊണ്ടാണ് ദുല്ഖര് തന്റെ കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചത്.
ലോകം മുഴുവന് ഒരേമനസ്സോടെ പ്രാര്ത്ഥിച്ച നമ്മുടെ സൂര്യന് അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു. പകലുകൾ രാത്രികൾ പോലെ തോന്നുന്ന ഇരുണ്ട ദിനങ്ങളിൽ പോലും തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുവെന്നും ആ പ്രാര്ത്ഥനകള്ക്ക് മുന്നില് മേഘങ്ങള് പോലും കീഴടങ്ങിയെന്നാണ് ദുല്ഖര് ഫേസ്ബുക്കില് കുറിച്ചത്. ഉപാധികളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഞങ്ങള് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നും ദുല്ഖര് കുറിച്ചു.
"പ്രിയപ്പെട്ട സൂര്യന്, ചിലപ്പോൾ നീ ഇത്ര തിളക്കത്തോടെ പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ, മഴമേഘങ്ങൾ താങ്കളെ പൊതിയാനായി വരും. താങ്കളോടുള്ള അവയുടെ സ്നേഹം വളരെ ശക്തമായത് കൊണ്ടാവും ഞങ്ങള്ക്ക് താങ്കളോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം അവര് ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കാന് മുതിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങള് ഒരേ മനസ്സോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു.
പകലുകൾ രാത്രികൾ പോലെ തോന്നുന്ന ഇരുണ്ട ദിനങ്ങളിൽ പോലും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഒടുവിൽ പ്രാര്ത്ഥനകള് മഴമേഘങ്ങള്ക്ക് താങ്ങാനാവാത്തത്ര വലുതായി. മേഘങ്ങൾ കീഴടങ്ങി. ഇടിമുഴക്കത്തോടും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശത്തോടും കൂടി അവ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. നിന്നോടുള്ള അവരുടെ എല്ലാ സ്നേഹവും ഞങ്ങളുടെ മേൽ വർഷിച്ചു.
ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരമായി. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വരണ്ട ഭൂമി വീണ്ടും ഹരിതാഭമായിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങള്ക്ക് ചുറ്റും മഴവില്ലുകളും മഴത്തുള്ളികളും ഉണ്ട്. അവ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹത്താൽ നനഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സൂര്യൻ അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു. ലോകമെമ്പാടും തന്റെ ഊഷ്മളതയും പ്രകാശവും പരത്തിക്കൊണ്ട്. സൂര്യന് ജന്മദിനാശംസകൾ. ഉപാധികള് ഇല്ലാതെ ഞങ്ങള് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു", ദുല്ഖര് സല്മാന് കുറിച്ചു.
ദുല്ഖറിന്റെ ഈ കുറിപ്പ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് വൈറലാവുകയാണ്. ക്യാമറ പിടിച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒരു ചിത്രവും ദുല്ഖര് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്റിന് താഴെ നിരവധി പേരാണ് രസകരമായ കമന്റുകളുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.
"എത്ര കാവ്യാത്മകമായ ഭാഷ...! ഇതിഹാസ പിതാവിന്റെ ശരിയായ അവകാശി... സൂര്യനും ചന്ദ്രനും", ഇപ്രകാരമാണ് ഒരു കമന്റ്. "നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് ജീവിക്കാൻ ആവുന്നത് എന്ത് സുന്ദരമാണെന്നോ..? ഒരുപാട് കാലം നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യത്തോടെ ദീർഘായുസ്സ് ഉണ്ടാവട്ടെ", "ഒരു സംസ്കാരമുള്ള ഒരു മകന്റെ പിതാവിനെ കുറിച്ചുള്ള വാക്കുകള് എത്ര ഹൃദയസ്പര്ശിയാണ്" -ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്നു കമന്റുകള്.
