മലയാളത്തില് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യന് സിനിമയില് തന്നെ ആദ്യത്തെ ലേഡി സൂപ്പര്ഹീറോ ചിത്രമാണ് 'ലോക - ചാപ്റ്റർ വൺ:ചന്ദ്ര'. പേര് പോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായ ചിത്രം പ്രഖ്യാപനം മുതല് മാധ്യമശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. കല്യാണി പ്രിയദർശനും നസ്ലനുമാണ് ചിത്രത്തില് കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളിലെത്തുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിനിമയിലെ പ്രൊമോ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. 'തനിലോകാ മുറക്കാരി' എന്ന ഗാനത്തിന്റെ പ്രൊമോയാണ് അണിയറപ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിട്ടത്. ബോളിവുഡ് സംഗീത ലോകത്തെ പ്രമുഖര് ഇതാദ്യമായി എത്തുന്ന ഗാനം കൂടിയാണിത്.
മുഹ്സിന് പരാരിയുടെ വരികള്ക്ക് ജേക്സ് ബിജോയ്യുടെ സംഗീതത്തില് ജ്യോതി നൂറന് ആണ് ഗാനാലാപനം. ബോളിവുഡ്, പഞ്ചാബി ഫോക്ക്, സൂഫി ഗാനങ്ങള് എന്നിവ ആലപിച്ച് ശ്രദ്ധേയയായ നൂറന് സിസ്റ്റര്സിലെ ജ്യോതി നൂറന്, റെബിലെ എന്ന മേഘാലയന് റാപ്പര് ദൈയാഫി ലമാരെ എന്നിവര് ചേര്ന്നാണ് ഈ ഗാനത്തിന് ജീവന് നല്കിയിരിക്കുന്നത്.
നേരത്തെ സിനിമയുടെ ടീസറും ഫസ്റ്റ് ലുക്കും അണിയറപ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഹോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങള്ക്ക് സാദൃശ്യമുള്ള ദൃശ്യങ്ങളോട് കിടപിടിക്കുന്നതാണ് 'ചന്ദ്ര'യുടെ ടീസര്. കല്യാണി പ്രിയദര്ശന്, നസ്ലിന് എന്നിവര്ക്ക് പുറമെ ചന്ദു സലിംകുമാര്, അരുണ് കുര്യന്, ശാന്തി ബാലചന്ദ്രന് എന്നിവരും ചിത്രത്തില് സുപ്രധാന വേഷങ്ങളില് എത്തുന്നുണ്ട്. അടുത്തിടെ ചിത്രത്തിലെ ഏതാനും ക്യാരക്ടര് പോസ്റ്ററുകളും അണിയറപ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.
കല്യാണി പ്രിയദര്ശന്, നസ്ലെന്, ചന്ദു സലിംകുമാര്, അരുണ്, സാന്ഡി എന്നിവരുടെ ക്യാരക്ടര് പോസ്റ്ററുകളാണ് പുറത്തുവിട്ടത്. ചന്ദ്ര എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ചിത്രത്തില് കല്യാണി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നെസ്ലന് സണ്ണിയായും വേഷമിടും. വേണു എന്ന കഥാപാത്രത്തെ ചന്ദുവും നൈജില് ആയി അരുണും ഇന്സ്പെക്ടര് നചിയപ്പ ഗൗട എന്ന കഥാപാത്രത്തെ സാന്ഡിയും അവതരിപ്പിക്കും.
ലോക' എന്ന് പേരുള്ള ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിലെ ആദ്യ ചിത്രമാണ് 'ചന്ദ്ര'. ഒന്നിലധികം ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു സിനിമാറ്റിക്ക് യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് ചിത്രം. ബിഗ് ബജറ്റിലായാണ് സിനിമയുടെ നിര്മ്മാണം. ഡൊമിനിക് അരുൺ രചനയും സംവിധാനവും നിര്വ്വഹിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം ഓണം റിലീസായി ഓഗസ്റ്ററ് 28ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.
ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ വേഫെറർ ഫിലിംസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ഒരു സൂപ്പർഹീറോ ആയാണ് ചിത്രത്തില് കല്യാണി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. നിമിഷ് രവിയാണ് സിനിമയുടെ ഛായാഗ്രഹണം. ചമൻ ചാക്കോ എഡിറ്റിംഗും നിര്വ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ജേക്സ് ബിജോയ് ആണ് ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങള്ക്ക് സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ശാന്തി ബാലചന്ദ്രൻ ആണ് സിനിമയുടെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫർ - യാനിക്ക് ബെൻ, കലാസംവിധായകൻ - ജിത്തു സെബാസ്റ്റ്യൻ, മേക്കപ്പ് - റൊണക്സ് സേവ്യർ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ - മെൽവി ജെ, അർച്ചന റാവു, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് - സുജിത്ത് സുരേഷ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് - ജോം വർഗീസ്, ബിബിൻ പെരുമ്പള്ളി, അഡീഷണൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ - ബംഗ്ലാൻ, സ്റ്റിൽസ്- രോഹിത് കെ സുരേഷ്, അമൽ കെ സദർ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - റിനി ദിവാകർ, വിനോഷ് കൈമൾ, പിആർഒ- ശബരി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് അണിയറപ്രവര്ത്തകര്.
