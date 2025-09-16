ETV Bharat / entertainment

"ഭ്രാന്താണെന്ന് കരുതി, റിസ്‌ക് എടുക്കുന്നത് എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചു", മമ്മൂട്ടിക്കും പ്രിയദര്‍ശനും ലോകയില്‍ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍

ലോകയുടെ നേട്ടത്തില്‍ സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍. തന്‍റെ പിതാവ് ലോകയില്‍ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് ദുല്‍ഖര്‍ പറയുന്നത്. സിനിമയിലുള്ള പ്രാരംഭ പ്രവചനങ്ങളെ കുറിച്ചും ദുല്‍ഖര്‍ വെളിപ്പെടുത്തി

Mammootty Dulquer Salmaan (ETV Bharat)
മലയാളത്തിന്‍റെ ആദ്യ സൂപ്പര്‍ ഹീറോ ചിത്രമാണ് പ്രദര്‍ശന ദിനം മുതല്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ മികച്ച രീതിയില്‍ മുന്നേറുന്ന 'ലോക: ചാപ്‌റ്റര്‍ 1-ചന്ദ്ര'. ബോക്‌സ് ഓഫീസില്‍ മാത്രമല്ല, 200 കോടി ക്ലബ്ബിലെത്തിയ കല്യാണി പ്രിയദര്‍ശന്‍റെയും ആദ്യ ചിത്രം കൂടിയാണ് 'ലോക.' ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ച ആദ്യ മലയാളി താരം കൂടിയാണ് കല്യാണി.

'ലോക'യുടെ ഈ നേട്ടത്തില്‍ സന്തോഷം പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് സിനിമയുടെ നിര്‍മ്മാതാവായ ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍. തന്‍റെ പിതാവും മെഗാസ്‌റ്റാറുമായ മമ്മൂട്ടി, ലോകയില്‍ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് ദുല്‍ഖര്‍ പറയുന്നത്. ദ ഹോളിവുഡ് റിപോര്‍ട്ടര്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ദുല്‍ഖര്‍ ഇക്കാര്യം തുറന്നു പറയുന്നത്.

മമ്മൂട്ടി മാത്രമല്ല, സംവിധായകനും കല്യാണിയുടെ പിതാവുമായ പ്രിയദര്‍ശനും 'ലോക'യില്‍ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് ദുല്‍ഖര്‍ പറയുന്നത്. "അവളുടെ അച്ഛന്‍ ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. ‘നീ എന്താണ് കരുതുന്നത്? എന്തിനാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു റിസ്‌ക് എടുക്കുന്നത്?’ ഞാന്‍ സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞു - എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന്. പക്ഷേ ആ ആശയത്തില്‍ എനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നി. എന്‍റെ പിതാവും (മമ്മൂട്ടി) ആശങ്കപ്പെട്ടിരുന്നു. നമ്മുക്ക് ഭ്രാന്താണെന്നാണ് എല്ലാവരും കരുതിയിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോള്‍ അവര്‍ക്ക് വളരെയധികം അഭിമാനമുണ്ട്", ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍ വെളിപ്പെടുത്തി.

സിനിമയിലുള്ള പ്രാരംഭ പ്രവചനങ്ങളെ കുറിച്ചും ദുല്‍ഖര്‍ വെളിപ്പെടുത്തി. "സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാല്‍, ഒരു നഷ്‌ടത്തിന് ഞങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ സിനിമയിൽ വിശ്വസിച്ചു, പക്ഷേ അത് ബോക്‌സ് ഓഫീസില്‍ എങ്ങനെ പെര്‍ഫോം ചെയ്യുമെന്നത് ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു. ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ ആദ്യ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു തിരിച്ചടി ലഭിച്ചേക്കാമെന്നും ഞങ്ങള്‍ കരുതിയിരുന്നു," ദുല്‍ഖര്‍ പറഞ്ഞു.

പക്ഷേ, പിന്നീടുണ്ടായത് അസാധാരണമായ ഒന്നായിരുന്നു. ആദ്യ ദിവസം മുതൽ ലോകയ്ക്ക് രാജ്യമൊട്ടാകെ മികച്ച റിവ്യൂകള്‍ ലഭിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയെന്നും ദുല്‍ഖര്‍ പറഞ്ഞു. “ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടു. വ്യത്യസ്‌ത ഭാഷകളിലേക്കും കഥപറച്ചിലിന്‍റെ ശൈലികളിലേക്കും ഇന്നത്തെ പ്രേക്ഷകർ എങ്ങനെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിന്‍റെ ഒരു തെളിവാണിത്. റിലീസ് ദിനം തന്നെ ആളുകൾ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു അവസരം നൽകി - സിനിമ കണ്ട്, അവലോകനം ചെയ്‌തു..അതിനെ കുറിച്ച് റീലുകൾ ഉണ്ടായി. അതിശയകരമായിരുന്നു അത്,” ദുല്‍ഖര്‍ പറഞ്ഞു.

സിനിമയുടെ വിജയം മുഴുവൻ ടീമിനെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്നും ദുല്‍ഖര്‍ പറയുന്നു. “ഞങ്ങൾക്കാര്‍ക്കും വിശ്വാസിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അത് അപ്രതീക്ഷിതമായി വളർന്നു. ഉടന്‍ തന്നെ ഇത് വര്‍ക്ക് ആകുമോ എന്നതില്‍ നിന്നും നമ്മുടെ സംസാരം അടുത്തതില്‍ നമ്മള്‍ എന്തു ചെയ്യും എന്നതിലേക്ക് മാറിയിരുന്നു. ഇത് ആവേശകരമായിരുന്നു, പക്ഷേ സമ്മർദ്ദമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു," ദുല്‍ഖര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

