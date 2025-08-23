മലയാള സിനിമയിലെ ആദ്യത്തെ ലേഡി സൂപ്പര് ഹീറോ ചിത്രമാണ് 'ലോക - ചാപ്റ്റർ വൺ:ചന്ദ്ര'. സിനിമയുടെ സെൻസറിംഗ് പൂർത്തിയായി. ചിത്രത്തിന് യുഎ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓണം റിലീസായി ഓഗസ്റ്റ് 28നാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നത്.
ലോക' എന്ന് പേരുള്ള ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിലെ ആദ്യ ചിത്രമാണ് 'ചന്ദ്ര'. ഒന്നിലധികം ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു സിനിമാറ്റിക്ക് യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം കൂടിയാണീ ചിത്രം. ഡൊമിനിക് അരുൺ രചനയും സംവിധാനവും നിര്വ്വഹിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം ബിഗ് ബജറ്റിലായാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്.
കല്യാണി പ്രിയദർശനും നസ്ലനുമാണ് ചിത്രത്തില് കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളില് എത്തുന്നത്. സൂപ്പർഹീറോ ആയ ചന്ദ്ര എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ചിത്രത്തില് കല്യാണി പ്രിയദർശൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സണ്ണി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ നെസ്ലനും അവതരിപ്പിക്കും.
വേണു എന്ന കഥാപാത്രത്തെ ചന്ദുവും നൈജില് ആയി അരുണ് കുര്യനും ഇന്സ്പെക്ടര് നചിയപ്പ ഗൗട എന്ന കഥാപാത്രത്തെ തമിഴ് താരം സാന്ഡിയും അവതരിപ്പിക്കും. ഇവരെ കൂടാതെ ശാന്തി ബാലചന്ദ്രൻ, ശരത് സഭ എന്നിവരും ചിത്രത്തില് അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്.
മലയാളി പ്രേക്ഷകർ ഇതുവരെ കാണാത്ത കഥാ പശ്ചാത്തലത്തിലായാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനോടകം തന്നെ സിനിമയുടേതായി പുറത്തിറങ്ങിയ പോസ്റ്ററുകള്, ടീസർ, പ്രൊമോ ഗാനം 'തനി ലോക മുറക്കാരി' തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് മികച്ച സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്നും ലഭിച്ചത്.
ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ വേഫെറർ ഫിലിംസ് ആണ് സിനിമയുടെ നിര്മ്മാണം. വേഫെറർ ഫിലിംസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ ചിത്രമാണ് 'ലോക - ചാപ്റ്റർ വൺ:ചന്ദ്ര'. റെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്കറ്റില് ഗംഭീര റിലീസായാണ് ചിത്രം കേരളത്തില് വിതരണത്തിനെത്തിക്കുന്നത്.
തമിഴ്നാടില് എജിഎസ് സിനിമാസ്, കർണാടകയിൽ ലൈറ്റർ ബുദ്ധ ഫിലിംസ്, തെലുങ്കിൽ സിതാര എൻ്റർടെയിന്മെൻ്റ്സ്, നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പെൻ മരുധാർ എന്നിവരാണ് ചിത്രം വിതരണത്തിനെത്തിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും മലയാളത്തിലൊരുങ്ങിയ ചിത്രം തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ, ഹിന്ദി എന്നീ ഭാഷകളിൽ ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തും.
നിമിഷ് രവി ഛായാഗ്രഹണവും ചമൻ ചാക്കോ എഡിറ്റിംഗും നിര്വ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ജേക്സ് ബിജോയ് ആണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ശാന്തി ബാലചന്ദ്രൻ ആണ് സിനിമയുടെ തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കലാസംവിധായകൻ - ജിത്തു സെബാസ്റ്റ്യൻ, ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫർ - യാനിക്ക് ബെൻ, മേക്കപ്പ് - റൊണക്സ് സേവ്യർ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ - മെൽവി ജെ, അർച്ചന റാവു, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് - സുജിത്ത് സുരേഷ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് - ജോം വർഗീസ്, ബിബിൻ പെരുമ്പള്ളി, അഡീഷണൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ - ബംഗ്ലാൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - റിനി ദിവാകർ, വിനോഷ് കൈമൾ, സ്റ്റിൽസ് - രോഹിത് കെ സുരേഷ്, അമൽ കെ സദർ, പിആർഒ - ശബരി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് അണിയറപ്രവര്ത്തകര്.
