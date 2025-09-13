ETV Bharat / entertainment

ലോകയിലെ രഹസ്യമായ ലോകം തുറക്കുന്നു; ഒടിയനും ചാത്തനും പരസ്‌പരം ഏറ്റുമുട്ടുമോ?

ലോകയിലെ രഹസ്യ ലോകത്തിലെ വാതില്‍ തുറക്കുന്നു. സിനിമയിലെ ഒടിയനെയും ചാത്തനെയും പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുമ്പില്‍ പരിചയപ്പെടുത്തി ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍. ചാത്തന്‍റെയും ഒടിയന്‍റെയും ഫസ്‌റ്റ് ലുക്ക് പോസ്‌റ്ററും വീഡിയോയും ദുല്‍ഖര്‍ പുറത്തുവിട്ടു.

Odiyan Chathan First Look
മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ലേഡി സൂപ്പര്‍ ഹീറോ ചിത്രമാണ് 'ലോക ചാപ്‌റ്റര്‍ 1: ചന്ദ്ര'. പ്രദര്‍ശന ദിനം മുതല്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ മികച്ച രീതിയില്‍ മുന്നേറുന്ന സിനിമയുടെ പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍. 'ലോക'യിലെ ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍റെയും ടൊവിനോ തോമസിന്‍റെയും കഥാപാത്രങ്ങളെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് താരം.

ചിത്രത്തില്‍ ഒടിയനായുള്ള ദുല്‍ഖറിന്‍റെയും ചാത്തനായുള്ള ടൊവിനോയുടെയും ഫസ്‌റ്റ് ലുക്കുകളാണ് പുറത്തുവിട്ടത്. ചാര്‍ലി എന്ന കഥാപാത്രമായി ദുല്‍ഖറും മൈക്കിളായി ടൊവിനോയും എത്തുന്നു. ചാര്‍ലിയുടെയും മൈക്കിളിന്‍റെയും ഫസ്‌റ്റ് ലുക്കുകള്‍ പുറത്തുവിട്ട ശേഷം ഇരുവരുടെയും ഫസ്‌റ്റ് ലുക്ക് വീഡിയോയും ദുല്‍ഖര്‍ പങ്കുവച്ചു.

ലോകയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തില്‍ ചാത്തനായ ടൊവിനോയുടെ കഥയായിരിക്കും പറയുന്നതെന്ന സൂചനകള്‍ നേരത്തെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഫസ്‌റ്റ് ലുക്കുകള്‍ പുറത്തുവന്നതോടെ ചാത്തനൊപ്പം ശക്‌തനായ സൂപ്പര്‍ ഹീറോയായി ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാനും എത്തുമെന്നാണ് സൂചന. ഒരേ സ്‌ക്രീന്‍ സ്‌പെയിസില്‍ ചാത്തനും ഒടിയനും എത്തുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്.

ഓഗസ്‌റ്റ് 28ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രം 13 ദിവസം കൊണ്ട് 200 കോടി ക്ലബ്ബിലും ഇടംപിടിച്ചു. മലയാള സിനിമയില്‍ 200 കോടി ക്ലബ്ബില്‍ ഇടംപിടിക്കുന്ന നാലാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണ് 'ലോക'. ഡൊമിനിക് അരുണ്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രത്തില്‍ കല്യാണി പ്രിയദര്‍ശനും നെസ്‌ലനുമാണ് കേന്ദ്രകഥാപാത്രത്തില്‍ എത്തിയത്.

മലയാളത്തില്‍ ആദ്യമായി പുറത്തിറങ്ങിയ ലേഡി സൂപ്പര്‍ സ്‌റ്റര്‍ ചിത്രത്തിന് പുറമെ കല്യാണിയുടെ ആദ്യ സൂപ്പര്‍ ഹീറോ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ചന്തു സലിം കുമാറും സുപ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തിയിരുന്നു. ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍, ടൊവിനോ തോമസ്, ശാന്തി ബാലചന്ദ്രന്‍, സൗബിന്‍ ഷാഹിര്‍ എന്നിവര്‍ അതിഥി വേഷങ്ങളിലും എത്തിയിരുന്നു.

ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വേഫെറര്‍ ഫിലിംസാണ് ചിത്രം നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. വേഫെറര്‍ ഫിലിംസിന്‍റെ ഏഴാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. സിനിമയുടെ വിജയത്തില്‍ ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാനെ പ്രശംസിച്ച് കല്യാണിയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഒരു സ്‌ത്രീ കഥാപാത്രത്തെ പ്രധാന മുഖമായി കണ്ട് ലോക പോലുള്ള സിനിമയെ പിന്തുണയ്‌ക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം എപ്രകാരമാണ് ഒരു നിര്‍മ്മാതാവായ ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍ വഹിച്ചതെന്ന് കല്യാണി പറഞ്ഞു.

"സത്യമായും ദുൽഖര്‍ സല്‍മാന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. എല്ലായിപ്പോഴും കഥകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവരെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ അധികം ആളുകള്‍ ഉണ്ടാവാറില്ല. കാര്യം എന്തെന്നാൽ, ദുൽഖറിനെ പോലെയുള്ള ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കാഴ്‌ച്ചപ്പാടോടെ ഇതിനെ പിന്തുണയ്‌ക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു മലയാള ചിത്രത്തിന് പോലും, ഒരു സാധാരണ മലയാള ചിത്രത്തിന് പോലും, ഇത് ഉയർന്ന ബജറ്റാണ് (30 കോടി). ഇതൊരു സ്ത്രീ കേന്ദ്രീകൃത സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല. ഇത് നമുക്കൊരു സ്‌ത്രീയെ വെച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാന്‍ കഴിയും. ഈ സീരീസ് മുഴുവൻ ആരംഭിക്കുന്നത് പുരുഷ സൂപ്പര്‍ ഹീറോകളെ വെച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുത്തത്, അതൊരു സ്‌ത്രീ ആകട്ടെ എന്നാണ്. അവളുടെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരംഭിക്കും... പല നിർമ്മാതാക്കളും ഇതിനെ പിന്തുണയ്‌ക്കില്ല", കല്യാണി പറഞ്ഞു.

