'ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്?' എന്ന് ദുല്‍ഖര്‍, പുതിയൊരു സിനിമാറ്റിക് ലോകത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ച് കല്യാണി; 'ലോക'യുടെ വിജയാഘോഷത്തില്‍ താരങ്ങള്‍ - LOKAH CHAPTER 1 SUCCESS CELEBRATION

ലോക എന്ന സിനിമയുടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്‌ പ്രമോഷൻ്റെ ഭാഗമായാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം അബുദാബിയിൽ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചത്

Lokah Chapter 1: Chandra, Dulquer Salmaan, kalyani priyadarshan, naslen
അബുദാബി 369 തിയേറ്ററിൽ നടന്ന ലോക ചാപ്റ്റർ 1 ചന്ദ്രയുടെ പ്രമോഷനില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 30, 2025 at 12:44 PM IST

ലോക ചാപ്റ്റർ 1 ചന്ദ്ര എന്ന സിനിമയുടെ വലിയ വിജയം ആഘോഷിക്കാൻ പ്രേക്ഷകരോടൊപ്പം ദുൽക്കർ സൽമാനും ചിത്രത്തിലെ താരങ്ങളും. അബുദാബി 369 തിയേറ്ററിൽ നടന്ന പ്രമോഷൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ദുൽഖർ പ്രേക്ഷകരെ കാണാൻ എത്തിയത്. ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വേഫർ ഫിലംസ് ആണ് ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡൊമിനിക് അരുൺ ആണ് സംവിധാനം.

കിങ് ഓഫ് കൊത്ത എന്ന ചലച്ചിത്രമാണ് ദുൽഖർ സൽമാൻ നായകനായി തീയേറ്ററുകളിൽ അവസാനമെത്തിയ മലയാള ചിത്രം. കൊത്തയുടെ വിജയമാഘോഷിക്കാൻ പ്രേക്ഷകർക്കൊപ്പം ദുൽഖർ സൽമാനും പങ്കുചേരും എന്ന അന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ദുൽഖർ വിജയാഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തില്ല. പിന്നീട് അന്യഭാഷ സിനിമകളുടെ തിരക്കിലായിരുന്നു താരം. വീണ്ടും ഒരു ഇടവേളക്കുശേഷമാണ് ഒരു മലയാള സിനിമയുടെ ഭാഗമായി ദുൽഖർ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തിയത്.

Lokah Chapter 1: Chandra, Dulquer Salmaan, kalyani priyadarshan, naslen
അബുദാബി 369 തിയേറ്ററിൽ നടന്ന ലോക ചാപ്റ്റർ 1 ചന്ദ്രയുടെ പ്രമോഷനില്‍ ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍ (ETV Bharat)

"സിനിമ മികച്ചതാണെന്നും പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത്രയധികം പിന്തുണ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത്?" എന്ന് വിസ്മയത്തോടെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. സിനിമയെ ഇത്രയും വലിയ വിജയമാക്കിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് ദുൽഖർ നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.

Lokah Chapter 1: Chandra, Dulquer Salmaan, kalyani priyadarshan, naslen
അബുദാബി 369 തിയേറ്ററിൽ നടന്ന ലോക ചാപ്റ്റർ 1 ചന്ദ്രയുടെ പ്രമോഷനില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)

ചലച്ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച ടൊവിനോ തോമസ്, കല്യാണി പ്രിയദർശൻ, നസ്ലിൻ എന്നിവരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. 'ലോക'യുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് ടൊവിനോ തോമസ് പറഞ്ഞു. പുതിയൊരു സിനിമാറ്റിക് ലോകം കാണാൻ പ്രേക്ഷകരെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് കല്യാണി പ്രിയദർശനും സംസാരിച്ചു. ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്ന മികച്ച പ്രതികരണങ്ങളിൽ നസ്ലിൻ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ലോക എന്ന സിനിമയുടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്‌ പ്രമോഷൻ്റെ ഭാഗമായാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം അബുദാബിയിൽ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. ചടങ്ങിൽ ലോക സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം മമ്മൂട്ടിയുടെ കുടുംബവും പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

Lokah Chapter 1: Chandra, Dulquer Salmaan, kalyani priyadarshan, naslen
അബുദാബി 369 തിയേറ്ററിൽ നടന്ന ലോക ചാപ്റ്റർ 1 ചന്ദ്രയുടെ പ്രമോഷനില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)

ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വേഫർ ഫിലിംസ് നിർമിക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ സിനിമയാണ് ലോക. ചിത്രം തെലുങ്കിലും വലിയ വിജയം നേടുന്നുണ്ട്. കൊത്ത ലോക എന്ന പേരിലാണ് ചിത്രം തെലുഗു ദേശത്ത് റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം നേടുന്ന ചിത്രത്തിന് കഴിഞ്ഞദിവസം 150ലധികം സ്പെഷ്യൽ ഷോകൾ കേരളത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഫെസ്റ്റിവൽ സീസൺ കണക്കിലെടുത്ത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചിത്രത്തിന് കൂടുതൽ സ്ക്രീനുകളും ഷോകളും സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് തിയേറ്റർ ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ വ്യക്തമാക്കി. കേട്ടുകേൾവി കഥകളിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലിയുടെ കഥയിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ലോക സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലായി ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയത്. ഒന്നാം ഭാഗം വിജയമായതിനെ തുടർന്ന് രണ്ടും മൂന്നും ഭാഗങ്ങളുടെ വർക്കുകൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു.

Lokah Chapter 1: Chandra, Dulquer Salmaan, kalyani priyadarshan, naslen
അബുദാബി 369 തിയേറ്ററിൽ നടന്ന ലോക ചാപ്റ്റർ 1 ചന്ദ്രയുടെ പ്രമോഷനില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)

