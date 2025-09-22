ദൃശ്യം മൂന്നാം ഭാഗം ആരംഭിച്ചു; ആദ്യ ഭാഗങ്ങളില് നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമെന്ന് സംവിധായകന്
രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു നിര്ത്തിയടുത്ത് നിന്നു നാലുവർഷത്തിനു ശേഷമുള്ള ജോർജുകുട്ടിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും കഥയാണ് മൂന്നാം ഭാഗത്തിന് ആധാരം
Published : September 22, 2025 at 10:54 AM IST
സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചലച്ചിത്രമായ ദൃശ്യത്തിന്റെ മൂന്നാം ഭാഗം ആരംഭിച്ചു. എറണാകുളം പൂത്തോട്ട ലോ കോളജിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ചിത്രത്തിന്റെ പൂജ ചടങ്ങുകൾ നടന്നു. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിന് പൂജയ്ക്ക് ശേഷം തുടക്കം കുറിച്ചു. പൂജാ ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം മോഹൻലാൽ ദാദ സാഹേബ് ഫാൽകെ പുരസ്കാരം സ്വീകരണത്തിനായി ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരിച്ചു. സിനിമയുടെ പൂജാ ചടങ്ങുകളിൽ സംവിധായകൻ ജീത്തു ജോസഫും മോഹൻലാലും നിർമ്മാതാവ് ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരും ചേര്ന്ന് ഭദ്രദീപം തെളിച്ചു.
ഒന്നാം ഭാഗത്തിനു ശേഷം രണ്ടാം ഭാഗവും ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല മൂന്നാം ഭാഗം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ജിത്തു ജോസഫ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു നിര്ത്തിയടുത്ത് നിന്നു നാലുവർഷത്തിനു ശേഷമുള്ള ജോർജുകുട്ടിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും കഥയാണ് മൂന്നാം ഭാഗത്തിന് ആധാരം.
ദൃശ്യം സിനിമയുടെ ആദ്യ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വിഭിന്നമാണ് മൂന്നാം ഭാഗം എന്ന് സംവിധായകൻ അറിയിച്ചു. ആദ്യ രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ പോലെ ത്രില്ലർ സ്വഭാവം മൂന്നാം ഭാഗത്തിനും ഉണ്ടോ എന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് മോഹൻലാൽ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ ജോർജുകുട്ടി എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമായിരിക്കും എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു.
ദൃശ്യം മൂന്നാം ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ആരോടും പറയരുതെന്ന് സംവിധായകൻ ജിത്തു ജോസഫ് തന്നെ വിലക്കിയതായി മോഹൻലാൽ തമാശ രൂപേണ പറഞ്ഞു. 55 ദിവസമാണ് ദൃശ്യം എന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടാവുക. മലയാളം തെലുഗു ഹിന്ദി ഭാഷകളിലായി ഒരേസമയം സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുമെന്ന് ജീത്തു ജോസഫ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഏതു ഭാഷയിലുള്ള സിനിമയാണ് ആദ്യം റിലീസ് ചെയ്യുക എന്നതിൽ തീരുമാനമായിട്ടില്ല എന്നും ജിത്തു ജോസഫ് പറഞ്ഞു. ദൃശ്യം മൂന്നാം ഭാഗത്തിന്റെ തിരക്കഥയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ മറ്റുള്ള ഇൻഡസ്ട്രികളിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തതായും സംവിധായകൻ വ്യക്തമാക്കി.
'നേര്' എന്ന എൻ്റെ സിനിമയുടെ തിരക്കഥാകൃത്ത് അഡ്വക്കേറ്റ് ശാന്തി മായാദേവിയുമായി മറ്റൊരു സിനിമയുടെ തിരക്കഥ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനിടെ, സാധാരണ സംസാരത്തിനിടയിൽ അവർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ദൃശ്യം മൂന്നാം ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്ന് ജീത്തു ജോസഫ് ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു .
മിറാഷ്, വലതുവശത്തെ കള്ളൻ എന്നീ സിനിമകളുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടയിലാണ് ദൃശ്യം 3യുടെ തിരക്കഥ ജീത്തു എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയത്. പുലർച്ചെ മൂന്നരയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റ് രാത്രി വൈകും വരെ എഴുതും. ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിറഞ്ഞ സമയമായിരുന്നു അതെന്നു ജീത്തു വ്യക്തമാക്കി.