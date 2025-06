ETV Bharat / entertainment

"ആ കണ്ണുനീര്‍ നിങ്ങളെ ജന്മം മുഴുവന്‍ എരിച്ചുകളയും, അടുത്ത തലമുറയെ പോലും നശിപ്പിക്കും"; ദിയ കൃഷ്‌ണ വിഷയത്തില്‍ ഡോ.സൗമ്യ സരിന്‍ - DR SOUMYA SARIN REACTED

നടന്‍ കൃഷ്‌ണകുമാറിന്‍റെ മകള്‍ ദിയ കൃഷ്‌ണയുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവത്തില്‍ പ്രതികരിച്ച് എഴുത്തുകാരിയും ഇന്‍ഫ്ലുവന്‍സറുമായ ഡോ.സൗമ്യ സരിന്‍. വഞ്ചിക്കപെടുക എന്നത് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണെന്നും നമ്മൾ പൂർണമായി വിശ്വസിച്ച് പൈസ ഏല്‍പ്പിച്ച ആളുകൾ നമ്മെ ഒരു മനസ്സാക്ഷിക്കുത്തും ഇല്ലാതെ പറ്റിച്ചുവെന്നറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വല്ലാതായിപ്പോകുമെന്നും ഡോ.സൗമ്യ പറയുന്നു. ഫേസ്‌ബുക്കിലൂടെ നീണ്ട കുറിപ്പുമായി എത്തുകയായിരുന്നു സൗമ്യ. അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മനസ്സിലാകും ആര് ആരെയാണ് വെടിപ്പായി പറ്റിച്ചതെന്നും അവര്‍ കുറിച്ചു. ഇതുപോലെ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട സ്വന്തം അനുഭവം പങ്കുവച്ച് കൊണ്ടായിരുന്നു സൗമ്യയുടെ കുറിപ്പ്. അഹാന കൃഷ്‌ണയ്‌ക്ക് മുമ്പിലിരുന്ന് ദിയ കൃഷ്‌ണയുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാര്‍ കുറ്റ സമ്മതം നടത്തുന്ന വീഡിയോയും പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. സിന്ധു കൃഷ്‌ണയാണ് വീഡിയോ തന്‍റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടത്. ഡോ.സൗമ്യ സരിന്‍റെ ഫേസ്‌ബുക്ക് പോസ്‌റ്റ്- "ദിയ കൃഷ്‌ണയെ എനിക്ക് വ്യക്‌തിപരമായി അറിയില്ല. പക്ഷേ ഇന്നലെ മുതൽ നിങ്ങളെ പോലെ ഞാനും അവരുടെ പേര് ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേൾക്കുന്നു. ഒരു ഫ്രോഡിനെതിരെ ഒരു വഞ്ചനാ കേസുമായി ഞാനും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കൗതുകം തോന്നി. കൂടുതൽ വിശദമായി ഒന്ന് അറിയാൻ ശ്രമിച്ചു. ഈ വീഡിയോ ദിയയുടെ കുടുംബം പുറത്തു വിട്ടതാണ്. ഇതുകൂടാതെ ദിയ കൃഷ്‌ണ ഫോൺ വിളിച്ച് മോശമായി സംസാരിച്ചുവെന്ന് പറഞ്ഞു ആ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ തന്നെ പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോയുടെ ലിങ്കും കമന്‍റ്‌ ബോക്‌സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കാണുന്ന / കേൾക്കുന്ന അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്ന ആർക്കും മനസ്സിലാകും ആരെ ആരെയാണ് വെടിപ്പായി പറ്റിച്ചതെന്ന്... കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയാൽ മതി. ഞാനായിട്ട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതുപോലെ പറ്റിക്കപെട്ട് ഞാനും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നതാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ചു കൂടി എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പിടി കിട്ടും.. അനുഭവം ഗുരു എന്നാണല്ലോ... വഞ്ചിക്കപെടുക എന്നത് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ്. നമ്മൾ പൂർണമായി വിശ്വസിച്ച് പൈസ ഏല്‍പ്പിച്ച ആളുകൾ നമ്മളെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു മനസ്സാക്ഷിക്കുത്തും ഇല്ലാതെ പറ്റിച്ചു എന്നറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വല്ലാതായിപ്പോകും. പോയ പൈസയേക്കാൾ പോയ വിശ്വാസം നമ്മെ വേദനിപ്പിക്കും. ഈ വഞ്ചിച്ചവർക്ക് അങ്ങനെ അല്ല. അവർ ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങിയവർ ആണ്. വഞ്ചിച്ചതും പോരാഞ്ഞ് ഒരു മടിയും ഇല്ലാതെ പിന്നെയും അവർ നമ്മെ നുണകൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കും. അതിന്‍റെ കൂടെ നമ്മളെ ആക്രമിക്കാൻ തക്കം പാർത്തിരുന്നവർ കൂടി കൂടും. അവർക്ക് നമ്മൾ തോറ്റാൽ മാത്രം മതി. അവിടെ സത്യം എന്ത് എന്നവർ അന്വേഷിക്കുകയുമില്ല, അതവരെ ബാധിക്കുകയും ഇല്ല. ഇരവാദം ആണ് ഇവരുടെ മെയിൻ! ആ ഇരവാദം കൊണ്ട് അവർ പലയിടത്തും പോകും. എവിടെ നിന്നെങ്കിലും സഹായം കിട്ടാതിരിക്കില്ലല്ലോ. അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ലോകം! ഞാനും ഇതേ അവസ്ഥയിലൂടെ പോയ ഒരാളാണ്.

രാഷ്ട്രീയതിമിരം ബാധിച്ച് നമ്മളോട് വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയോടെ മാത്രം പെരുമാരുന്നവർ നമുക്കെതിരെ എന്ത് കിട്ടിയാലും ഛർദിക്കും. അവിടെ സത്യവുമില്ല. ധർമ്മവുമില്ല. എന്നേ പറ്റിച്ച വ്യക്‌തി യുകെയിലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ വലിയ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇങ്ങോട്ട് സഹായം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തത്. അത് വിശ്വസിച്ചു എന്നതാണ് ഞാൻ ചെയ്‌ത തെറ്റ്. യുകെയിലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കളെ നേരിട്ട് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ തോന്നിയില്ല. ചിലപ്പോൾ അമിതവിശ്വാസം നമ്മെ ഇത്തരത്തിൽ വിഡ്ഢികള്‍ ആക്കിക്കളയും. സത്യമാണ്. ചതി പറ്റി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്. അവർ ഈ വ്യക്‌തിക്ക് അവിടെയുള്ള നേതൃത്വവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് പറയുകയും എനിക്ക് എല്ലാ സഹായങ്ങളും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു. അത് നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ സമയം സരിൻ പാർട്ടി മാറാൻ തീരുമാനിച്ച സമയം കൂടി ആയത് കൊണ്ട് ആ ഫ്രോഡിന് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു എന്നേ ആക്രമിക്കാൻ ആരെ കൂട്ട് പിടിക്കണം എന്ന്... ഏതു പാർട്ടിയിലും കാണും സൈബർ പോരാളികൾ എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു നേരും നെറിയും ഇല്ലാതെ വിഷം തുപ്പുന്ന ചില പേജുകൾ. അങ്ങനെയുള്ള ചിലരുമായി അയാൾ കൈകോർത്തു. എന്നിട്ട് നുണയുടെ ഒരു കൂമ്പാരം പല വീഡിയോകളായി അവർ വഴി പുറത്തുവിട്ടു. അതിനൊന്നും പ്രതികരിക്കാൻ ഞാൻ എന്‍റെ സമയം കളഞ്ഞില്ല. കാരണം സത്യം എന്നൊന്ന് ഉണ്ട്. അത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ പുറത്തു വരും. തെറ്റിനെ തെറ്റ് എന്നും ശെരിയെ ശെരി എന്നും പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളുടെ ജാതിയും മതവും രാഷ്ട്രീയവുമൊക്കെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ? ഉണ്ടാവരുത്... അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ പോസ്‌റ്റ് ഇട്ടത്. ഈ കേസിലും ദിയയുടെ അച്ഛൻ കൃഷ്‌ണകുമാർ ആയത് കൊണ്ടും അദ്ദേഹം ഒരു പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകൻ ആയത് കൊണ്ടും മാത്രം പലരും പല മാധ്യമങ്ങളും മനഃപൂർവം സത്യത്തിന് നേരെ കണ്ണടക്കുന്നതായി തോന്നി. കഷ്‌ടമാണത്. ഇവിടെ അതിന് എന്ത് പ്രസക്‌തിയാണുള്ളത്? പിന്നെ മുകളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ, വ്യക്‌തിപരമായ മറ്റ് വൈരാഗ്യബുദ്ധി വെച്ച് നിങ്ങൾ തെറ്റിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും ആ വഞ്ചിച്ചവരും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ഒന്ന് തന്നെ! ഒരു കാര്യം കൂടി എഴുതി നിർത്തുന്നു, പറ്റിക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചവരോടാണ്... ഒരാളുടെ വിയർപ്പിന്‍റെ മൂല്യമാണ് അയാളുടെ കയ്യിലെ ഓരോ നാണ്യ തുട്ടും. അതിൽ എഴുതിയത് അയാളുടെ പേരാണ്. അത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചതിയിലൂടെ കൈക്കലാക്കുന്നോ, അന്ന് മുതൽ നിങ്ങളുടെ നാശം തുടങ്ങുന്നു. ചതിച്ചും വഞ്ചിച്ചും കൈക്കലാക്കിയ ഒരു രൂപ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഗുണത്തിൽ വരില്ല. ആ പാപം നിങ്ങളെ മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത തലമുറയെ പോലും നശിപ്പിക്കും. നിങ്ങൾ കൈക്കലാക്കിയ മുതലിന്‍റെ എത്രയോ ഇരട്ടി നിങ്ങൾക്ക് കൈമോശം വരും... കാരണം നിങ്ങൾ വഞ്ചിച്ചവന്‍റെ മനസ്സിൽ നിന്നും ഇറ്റുന്ന കണ്ണുനീരുണ്ടല്ലോ, അതിന് നിങ്ങളെ ഈ ജന്മം മുഴുവൻ എരിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. മനസ്സമാധാനം എന്നൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല! അതാണ് കാലത്തിന്‍റെ കാവ്യാനീതി! കാത്തിരുന്നോളൂ....", ഡോ.സൗമ്യ സരിന്‍ കുറിച്ചു. 