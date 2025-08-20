മലയാളികളുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായ മമ്മൂട്ടി പൂര്ണ്ണ ആരോഗ്യവാനായി തിരികെയെത്തി എന്ന വാര്ത്തയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോഷ്യല് മീഡിയയില് ചര്ച്ചയായത്. മലയാള സിനിമാ-രാഷ്ട്രീയ മേഖലയില് നിന്നും നിരവധി പ്രമുഖരാണ് മമ്മൂട്ടിയ്ക്ക് ആശംസകള് നേര്ന്ന് രംഗത്തെത്തിയിത്. ഇപ്പോഴിതാ ഡോക്ടര് ഷാഹിന നിയാസും മമ്മൂട്ടിയ്ക്ക് ആശംസകളുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
തനിക്ക് മമ്മൂക്കയോട് ഒരുപാട് കടപ്പാടും നന്ദിയും സ്നേഹവും ഉണ്ടെന്നാണ് ഷാഹിന പറയുന്നത്. സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെയായിരുന്നു ഡോക്ടറുടെ പ്രതികരണം. ഒരുപാട് സിനിമകളിലൂടെയും ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയും നമ്മുക്കെല്ലാവര്ക്കും ഇനിയും മമ്മൂക്കയെ കാണാന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും ഡോ.ഷാഹിന പറയുന്നു. മമ്മൂട്ടി നല്കിയ ചികിത്സാ സഹായത്തെ കുറിച്ചും ഡോ.ഷാഹിന വെളിപ്പെടുത്തി.
"ഹലോ ഞാന് ഡോ.ഷാഹിന നിയാസ്. നമ്മള് എല്ലാവരും ഇന്ന് സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ ഒരു സന്തോഷ വാര്ത്ത കേട്ടില്ലേ.. അതേ നമ്മുടെ സ്വന്തം മമ്മൂക്ക പൂര്ണ്ണ ആരോഗ്യവാനായി തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു.. എന്നെ പോലെ ഓരോ മലയാളികളും എല്ലാവരുടെയും പ്രാര്ത്ഥനയും സ്നേഹവും എന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് മമ്മൂക്കയോട് ഒരുപാട് കടപ്പാടും നന്ദിയും സ്നേഹവും എന്നും ഉണ്ട്.
എന്താണെന്ന് അറിയുമോ..? 2021ല് എന്റെ ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് വിഷ്ണു സന്തോഷ് എന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫര് എടുത്തിരുന്നു. ആ ഫോട്ടോഷൂട്ട് മമ്മൂക്ക കാണാനിടയായി. അതിലൂടെ എന്റെ സ്റ്റോറി അറിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം എനിക്ക് പൊള്ളലിനുള്ള ചികിത്സാ സഹായം സ്പോന്സര് ചെയ്തിരുന്നു. ഒരുപാട് നാള് ഞാന് ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിരുന്നു. അതിലൂടെ എനിക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ഒരു നന്ദിയും കടപ്പാടും സ്നേഹവും എപ്പോഴും ഇന്നും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും എല്ലാവര്ക്കും ഉണ്ട്.
ഇന്നുവരെ നേരിട്ട് കാണാന് പറ്റിയിട്ടില്ല. ആ ഒരു നന്ദിയും കടപ്പാടും ഒരുപാട് ഉണ്ട്. നേരിട്ട് പറയാന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഫോണിലൂടെ ഞങ്ങള് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നെങ്കിലും ആ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.
ഇനി ഒരുപാട് സിനിമകളിലൂടെ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ മമ്മൂക്കയെ നമ്മുക്ക് എല്ലാവര്ക്കും കാണാന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ആരോഗ്യവും ദീര്ഘായുസ്സും കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാര്ത്ഥിക്കുന്നു.. എന്നെങ്കിലും കാണുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ ഡോ.ഷാഹിന നിയാസ്. മമ്മൂക്കാ..വീ ആള് ലൗ യൂ..", ഡോ.ഷാഹിന നിയാസ് പറഞ്ഞു.
