"അരോചകം, അസഹ്യം, പരമബോറന്‍ യക്ഷികഥ..വലിയ കൊലച്ചതിയായി പോയി ദുല്‍ഖര്‍, മമ്മൂട്ടിയുടെ മകനായത് കൊണ്ട് പലരും സത്യം പറയാന്‍ മടിക്കും"; ലോകയ്‌ക്കെതിരെ മുന്‍ വിസി

ലോകയ്‌ക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി കേരള യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി മുന്‍ വിസി ഡോ. ഇക്‌ബാല്‍. നല്ലൊരു തിരക്കഥ പോലുമില്ലാത്ത പരമബോറന്‍ യക്ഷി കഥയാണ് ലോകയെന്നും ഇക്‌ബാല്‍ പറയുന്നു. ദുല്‍ഖറിനോട് ഇത് വലിയൊരു കൊലച്ചതിയായി പോയെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

Dr Ekbal criticized Lokah (movie poster)
കല്യാണി പ്രിയദര്‍ശന്‍റെ സൂപ്പര്‍ ഹീറോ ചിത്രം 'ലോക: ചാപ്‌റ്റര്‍ വണ്‍ - ചന്ദ്ര'യ്‌ക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി കേരള യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി മുന്‍ വിസി ഡോ. ബി.ഇക്‌ബാല്‍. ലോക അരോചകവും അസഹ്യവും ആണെന്നും നല്ലൊരു തിരക്കഥ പോലുമില്ലാത്ത ഒരു പരമബോറന്‍ യക്ഷികഥയാണെന്നും ഡോ ഇക്‌ബാല്‍ പറയുന്നു. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെയായിരുന്നു ഇക്‌ബാലിന്‍റെ പ്രതികരണം.

ദുല്‍ഖറിനോട് ഇത് വലിയൊരു കൊലച്ചതിയായി പോയെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. സിനിമയ്‌ക്കായി സൃഷ്‌ടിക്കപ്പെടുന്ന കൃത്രിമ ഹൈപ്പ് കാണുമ്പോൾ നീലി യക്ഷിക്കായി ഒ നെഗറ്റീവ് രക്‌തം ദാനം ചെയ്യാൻ തിയേറ്ററുകൾക്ക് മുൻപിൽ ജെൻസി ക്യൂ നില്‍ക്കുമോ എന്ന് ഭയമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇത്തരം യക്ഷി പീഡന ശൈലിയിലുള്ള സിനിമകളെ നേരിടാനുള്ള ചികിത്സാ മാര്‍ഗം ഒന്നേ ഉള്ളൂവെന്നും അത് ഗാന്ധീയന്‍ സമര രീതിയാണെന്നും ഡോ.ഇക്‌ബാല്‍ ഫേസ്‌ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു.

"മലയാള സിനിമയിൽ യക്ഷിബാധ! ഇത് കുറിച്ച് നേരത്തെ എഴുതണമെന്ന് കരുതിയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇടയ്‌ക്ക് ചെറിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നം വന്നതിനാൽ നീണ്ടുപോയി. വളരെ നാൾ കൂടി ഇരുന്നാണ് ഓണക്കാലത്ത് കുടുംബസമേതം തിയേറ്ററിൽ പോയി ഒരു സിനിമ കണ്ടത്. അതെ അതുതന്നെ. എല്ലാവരും കണ്ണടച്ച് പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുൽഖറിന്‍റെ വേഫെറർ ഫിലിംസ് നിർമ്മിച്ച ‘ലോക – ചാപ്റ്റർ വൺ: ചന്ദ്ര’.

‘ലോക’ എന്ന് പേരുള്ള സൂപ്പർ ഹീറോ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്‌സിലെ ആദ്യ ചിത്രമാണത്രെ ‘ചന്ദ്ര’. നമ്മുടെ പ്രിയ യുവനടൻ ദുൽഖർ സൽമാൻ—അതും പ്രിയങ്കരനായ മമ്മൂട്ടിയുടെ മകൻ നിർമ്മിച്ച ചിത്രമായത് കൊണ്ട് പലരും സത്യം പറയാൻ മടിക്കുമെന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ അങ്ങ് തുറന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം.

ഇത് വലിയൊരു കൊലച്ചതിയായി പോയി ദുൽഖർ. ഇപ്പോഴത്തെ മലയാള സിനിമ സൂപ്പർ സ്‌റ്റാറുകളെ പിടികൂടിയിട്ടുള്ള മെഗാബജറ്റ് മാനിയ ദുൽക്കറിനെയും ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫലം: മിതമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, "ഭീഭത്സം", "അരോചകം" "അസഹ്യം" എന്നൊക്കെ മാത്രം വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ലൊരു തിരക്കഥ പോലുമില്ലാത്ത ഒരു പരമബോറൻ യക്ഷി കഥ.

കടമറ്റത്ത് കത്തനാർ മുതൽ ഡ്രാക്കൂള വരെ—എത്രയോ യക്ഷി സിനിമകൾ കണ്ട് മടുത്ത പ്രേക്ഷകർക്ക് മേൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അന്ധവിശ്വാസ ജടിലമായ സിനിമ ദുൽഖറിനെ പോലൊരു യുവ പ്രതിഭയിൽ നിന്ന് തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. സർറിയൽ സിനിമകളൊക്കെ ആവാം. അതിൽ തെറ്റില്ല. പക്ഷേ കലാമൂല്യം വേണം. അതിൻ്റെ തരിമ്പ് പോലും ചിത്രത്തിലില്ല.

സിനിമയുടെ അവസാന ഭാഗമെത്തി, രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്ന് കരുതി ശ്വാസം എടുത്തപ്പോൾ വരുന്നു കിടിലൻ ട്വിസ്‌റ്റ്: “ചാത്തൻമാർ ഇനിയും വരും”. അതായത് "ലോക" പീഡന ശൈലിയിൽ തുടർ സിനിമകളും വരുമെന്ന ഭീഷണി തന്നെ!

സിനിക്കായി സൃഷ്‌ടിക്കപ്പെടുന്ന കൃത്രിമ ഹൈപ്പ് കാണുമ്പോൾ നീലി യക്ഷിക്കായി ഒ നെഗറ്റീവ് (O Negative) രക്‌തം ദാനം ചെയ്യാൻ തിയേറ്ററുകൾക്ക് മുൻപിൽ ജെൻസി ക്യൂ നിന്ന് തുടങ്ങുമോ എന്നാണെൻ്റെ ഭയം.

ഇപ്പോഴിതാ, ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസിൻ്റെ ബാനറിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന യക്ഷി കഥ ആവാൻ സാധ്യയുള്ള ജയസൂര്യ – റോജിൻ തോമസ് ചിത്രം “കത്തനാർ” ഫസ്‌റ്റ് ലുക്ക് പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു. മലയാള സിനിമയെ മറ്റൊരു തലത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ സിനിമാനുഭവമായി ഈ ചിത്രം മാറുമെന്നാണ് പരസ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

സിനിമ പ്രേമികളെ പുതിയ തലത്തിലുള്ള യക്ഷി പീഡനം കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഊഹിക്കാം. ഇത്തരം സിനിമകളെ നേരിടാനുള്ള ചികിത്സാ മാർഗം ഒന്നേയുള്ളൂ—ഗാന്ധീയൻ സമര രീതി: ബഹിഷ്‌കരണം", ഡോ.ഇക്‌ബാല്‍ കുറിച്ചു.

