നിരവധി ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടി അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയനായ മലയാളി സംവിധായകൻ ഡോ. ബിജുവിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം 'പാപ്പ ബുക്ക' പാപ്പുവ ന്യൂ ഗിനിയയുടെ ഔദ്യോഗിക ഓസ്കാർ എൻട്രിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയും പാപ്പുവ ന്യൂ ഗിനിയയും സംയുക്തമായി നിർമ്മിച്ച ഈ ചിത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇ ടിവി ഭാരതുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചു.
ചിത്രത്തിന്റെ പിറവിയും നിർമാണവും
ഒരു ഇന്ത്യ-പാപ്പുവ ന്യൂ ഗിനിയ കോ-പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന ആശയം നാല് വർഷം മുൻപ് തന്നെ ചർച്ചയിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, നയതന്ത്രപരമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം നിരവധി തിരക്കഥകൾ ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷമാണ് 'പാപ്പ ബുക്ക' എന്ന സിനിമയുടെ അന്തിമരൂപത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. പാപ്പുവ ന്യൂ ഗിനിയയിലെ നാസ എന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയാണ് ഈ പ്രൊജക്ടുമായി ആദ്യം മുന്നോട്ടുവന്നത്.
പിന്നീട് സംവിധായകൻ പാ രഞ്ജിത്തും, തന്റെ മുൻ സിനിമകൾ നിർമ്മിച്ച പ്രകാശ് ബാരെയും, ഒഡീഷയിൽ നിന്നുള്ള നിർമ്മാതാവ് അക്ഷയ് കുമാർ പരിചയയും ഈ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പങ്കാളികളായി. രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്നുള്ള സിനിമയായതുകൊണ്ട് വിവാദങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ള ഒരു പരാമർശവും തിരക്കഥയിൽ ഉണ്ടാകരുതെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും എംബസികളുമായി നിരന്തര ബന്ധം പുലർത്തിയാണ് സിനിമയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പാപ്പുവ ന്യൂ ഗിനിയയിലെ ചിത്രീകരണാനുഭവം
പാപ്പുവ ന്യൂ ഗിനിയയെക്കുറിച്ച് പുറത്തുവരുന്ന പല കഥകളും അതിശയോക്തിപരമാണെന്ന് ഡോ. ബിജു പറയുന്നു. മുപ്പത് ദിവസം അവിടെ താമസിച്ച് സിനിമ ചിത്രീകരിച്ച അനുഭവത്തിൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ സ്നേഹവും സഹകരണ മനോഭാവവുമുള്ളവരാണെന്ന് അദ്ദേഹം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. "ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിഷമുള്ള പാമ്പുകളുടെ വാസസ്ഥലമായ വനപ്രദേശത്ത് ചിത്രീകരണം നടത്തിയപ്പോൾ അവയെ ഭയന്നിരുന്നതൊഴിച്ചാൽ മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല.
എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറാവുന്ന കാലാവസ്ഥ മാത്രമായിരുന്നു വെല്ലുവിളി" - അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാപ്പുവ ന്യൂ ഗിനിയയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയ സിനിമാ വ്യവസായം ഇല്ലെങ്കിലും സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു നാഷണൽ കൾച്ചറൽ കമ്മീഷനും ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
സിനിമ പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തയാള് നായകന്
85 വയസ്സുകാരനായ ഗോത്രത്തലവൻ സൈൻ ബബോറോയാണ് ഈ സിനിമയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ ഒരു സിനിമയിൽ പോലും അഭിനയിക്കുകയോ സിനിമ കാണുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ് സൈൻ. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് പാപ്പുവ ന്യൂ ഗിനിയയിലേക്ക് പോയ പട്ടാളക്കാരുടെ കഥ അന്വേഷിച്ച് എത്തുന്ന രണ്ട് ചരിത്രാന്വേഷകരുടെ വഴികാട്ടിയായാണ് സൈൻ ഈ സിനിമയിൽ വേഷമിടുന്നത്.
ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് റിത ഭാരി ചക്രവർത്തിയും പ്രകാശ് ബാരെയും അഭിനേതാക്കളായി എത്തി. സൈനിന് പുറമേ 25 പ്രാദേശികവാസികളും സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്തെ ബോംബാക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ച് സൈൻ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടയിൽ തന്നോട് വിവരിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും ഡോ. ബിജു കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സിനിമയിലെ പ്രകൃതിയും എം.ജെ. രാധാകൃഷ്ണനും
ഡോ. ബിജുവിന്റെ മിക്ക സിനിമകളിലും പ്രകൃതി ഒരു കഥാപാത്രമായി വരാറുണ്ട്. പ്രകൃതിയോടുള്ള തന്റെ സ്നേഹവും യാത്രയോടുള്ള ഇഷ്ടവുമാണ് ഇതിനു കാരണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. "മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയെ അറിയുകയും അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നതാണ് ലോകത്തിന്റെ നിയമം," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തന്റെ സിനിമകളുടെ ഛായാഗ്രഹകനായിരുന്ന എം.ജെ. രാധാകൃഷ്ണനുമായുള്ള വളരെ അധികം ആത്മബന്ധം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിരുന്നെന്നും ബിജു. ഒരു ക്യാമറാമാൻ എന്നതിലുപരി തങ്ങൾ തമ്മിൽ ആഴത്തിലുള്ള സൗഹൃദമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം മകനായ യദു രാധാകൃഷ്ണനാണ് 'പാപ്പ ബുക്ക' ഉൾപ്പെടെയുള്ള തന്റെ സിനിമകൾക്ക് ക്യാമറ ചലിപ്പിക്കുന്നത്.
വാണിജ്യ സിനിമകളും നിലപാടുകളും
വാണിജ്യ സിനിമകളോട് തനിക്ക് വിമുഖതയില്ലെന്നും, അവ കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും ഇഷ്ടമാണെന്നും ഡോ. ബിജു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തന്റെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ചായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സിനിമാപരമായും രാഷ്ട്രീയപരമായുമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നുപറയാൻ താൻ ഭയപ്പെടുന്നില്ല. ഒരു കലാകാരന്റെ കടമയാണ് സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കുക എന്നത്. മിണ്ടാതിരുന്നാൽ നമുക്ക് സമൂഹത്തോട് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലെന്നാണ് അർഥമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഓസ്കാർ പുരസ്കാരവും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതിയും
ഓസ്കാർ പുരസ്കാരങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. അമേരിക്കൻ സിനിമകൾ ഒഴികെയുള്ളവ 'മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര സിനിമ' എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ഓരോ രാജ്യത്തിനും ഈ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഒരു സിനിമയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അയക്കാം. ഇതിനായി ഓസ്കാർ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജൂറി രാജ്യങ്ങളിൽ രൂപീകരിക്കും. ഏകദേശം 85 ഓളം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ വിഭാഗത്തിലേക്ക് സിനിമകൾ എത്തുക.
വോട്ടവകാശമുള്ള ജൂറി അംഗങ്ങൾ മത്സരത്തിനെത്തിയ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ട ശേഷം വോട്ട് ചെയ്താണ് ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇതിനായി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചിലവഴിച്ച് വലിയ പ്രൊമോഷണൽ പരിപാടികൾ നടത്താറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മികച്ച മാർക്കറ്റിംഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ ജൂറി അംഗങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ സിനിമ എത്തണമെന്നില്ല.
പുരസ്കാരത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് 15 സിനിമകൾ ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അതിനുശേഷം പ്രധാന ജൂറി നാല് ചിത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യും. അതിൽ നിന്നാണ് ഒടുവിൽ മികച്ച സിനിമയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.
Also Read: സംഗീത സാന്ദ്രമാക്കാന് നാദിര്ഷയുടെ 'മാജിക് മഷ്റൂം ഫ്രം കഞ്ഞിക്കുഴി'; കോരിത്തരിപ്പിക്കാനെത്തുന്നത് ഒമ്പത് ഗായകര്