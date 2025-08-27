ETV Bharat / entertainment

ഡോ.ബിജു സംവിധാനം ചെയ്‌ത പപ്പ ബുക്ക ഓസ്‌കറിലേക്ക്. പാപ്പുവ ന്യൂ ഗിനിയയുടെ ഓസ്‌കര്‍ സെലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റിയാണ് ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ചരിത്രത്തില്‍ ഇതാദ്യമായാണ് പാപ്പുവ ന്യൂ ഗിനിയ ഓസ്‌കറിന് ഔദ്യോഗികമായി ഒരു സിനിമ സമര്‍പ്പിക്കുന്നത്.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 27, 2025 at 5:30 PM IST

ഡോ.ബിജുവിന്‍റെ 'പപ്പ ബുക്ക' ഓസ്‌കറിലേക്ക്. ഓസ്‌കറിലെ അന്താരാഷ്‌ട്ര ഫീച്ചര്‍ ഫിലിം വിഭാഗത്തിലേക്ക് മത്സരിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് 'പപ്പ ബുക്ക'. പാപ്പുവ ന്യൂ ഗിനിയ - ഇന്ത്യ സംയുക്ക നിര്‍മ്മാണത്തിലുള്ള ചിത്രം പാപ്പുവ ന്യൂ ഗിനിയയുടെ ഔദ്യോഗിക എന്‍ട്രിയായാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.

ഓസ്‌കറിലെ അന്താരാഷ്‌ട്ര ഫീച്ചര്‍ ഫിലിം വിഭാഗത്തില്‍ മത്സരിക്കുന്ന ഒരു പസഫിക് രാഷ്‌ട്രം എന്ന ഖ്യാതിയോടെയാണ് 'പപ്പ ബുക്ക' ഓസ്‌കറിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ചരിത്രത്തില്‍ ഇതാദ്യമായാണ് പാപ്പുവ ന്യൂ ഗിനിയ ഒസ്‌കറിന് ഔദ്യോഗികമായി ഒരു സിനിമ സമര്‍പ്പിക്കുന്നത്. പാപ്പുവ ന്യൂ ഗിനിയുടെ ഓസ്‌കര്‍ സെലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റിയാണ് ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

ഇന്ത്യയും പാപ്പുവ ന്യൂ ഗിനിയയും തമ്മില്‍ പങ്കിട്ട ചരിത്രങ്ങള്‍ക്കുള്ള ആദരാഞ്ജലിയും അതിര്‍ത്തി കടന്നുള്ള സഹകണത്തിന്‍റെയും പ്രതീകമാണ് 'പപ്പ ബുക്ക' എന്നാണ് സിനിയെ കുറിച്ച് ഡോ.ബിജു പറയുന്നത്. പാപ്പുവ ന്യൂഗിനിയിലാണ് പപ്പ ബുക്ക ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാപ്പുവ ന്യൂ ഗിനിയിലെ ഭാഷയായ ടോക് പിസിനൊപ്പം ഹിന്ദി, ബംഗാളി, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ ഭാഷകളും ചിത്രത്തിലുണ്ട്.

പാപ്പുവ ന്യൂഗിനി നിര്‍മ്മാണക്കമ്പനിയായ നാഫയുടെ ബനറില്‍ നോലെന തൌലാ വുനം, ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് അക്ഷയ്‌ കുമാര്‍ പരിജ, പാ രഞ്‌ജിത്ത്, പ്രകാശ് ബാരെ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് സിനിമയുടെ നിര്‍മ്മാണം.

മൂന്ന് തവണ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരം നേടിയിട്ടുള്ള ഡോ.ബിജുവിന്‍റെ സിനിമകള്‍ പലവട്ടം രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളകളില്‍ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരവധി അന്താരാഷ്‌ട്ര മേളകളില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുകയും നിരൂപക പ്രശംസകള്‍ നേടിയ ഡോ.ബിജുവിന്‍റെ മറ്റ് ചിത്രങ്ങളാണ് 'പേരറിയാത്തവര്‍', 'അദൃശ്യജാലകങ്ങള്‍', 'വെയില്‍മരങ്ങള്‍' തുടങ്ങിയവ.

