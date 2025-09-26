"ഒപ്പിട്ടവര് അടൂര് ഭക്തര്! ആ 30 പേരില് കാരശ്ശേരിയും സക്കറിയയും എങ്ങനെ വന്നു? ഈ വൈറ്റ് വാഷിംഗും പുട്ടിയും അവരുടെ വയറ്റു പിഴപ്പിനും നിലനില്പ്പിനും", രൂക്ഷമായി വിമര്ശിച്ച് ഡോ ബിജു
എഴുത്തുകാരായ എം.എന് കാരശ്ശേരി, പോള് സക്കറിയ തുടങ്ങി സാഹിത്യ ലോകത്തെ പ്രമുഖര് ഉള്പ്പെടെ 30 പേര് അടൂരിനെ പരസ്യമായി പിന്തുണച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് കത്തയച്ചതിന് പിന്നാലെ പ്രതികരിച്ച് ഡോ.ബിജു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 26, 2025 at 1:33 PM IST
ദളിത് വിഭാഗത്തില്പ്പെട്ടവര്ക്കും സത്രീകള്ക്കും സിനിമയൊരുക്കാന് സര്ക്കാര് ഫണ്ട് നല്കുന്നതിനെ സംവിധായകന് അടൂര് ഗോപാലകൃഷ്ണന് വിമര്ശിച്ചത് വലിയ വാര്ത്തയായിരുന്നു. അടൂരിന്റെ പ്രസ്താവനയെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും നിരവധി പേര് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ വിഷയത്തില് രൂക്ഷവിമര്ശനം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് സംവിധായകന് ഡോ.ബിജു.
എഴുത്തുകാരായ എം.എന് കാരശ്ശേരി, പോള് സക്കറിയ തുടങ്ങി സാഹിത്യ ലോകത്തെ പ്രമുഖര് ഉള്പ്പെടെ 30 പേര് അടൂരിനെ പരസ്യമായി പിന്തുണച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഡോ.ബിജുവിന്റെ പ്രതികരണം. സര്ക്കാര് പദ്ധതിയില് സിനിമയൊരുക്കിയ സംവിധായകര്ക്ക് പിന്തുണയുമായാണ് ഡോ.ബിജു സോഷ്യല് മീഡിയയില് എത്തിയത്.
അതേസമയം പദ്ധതിക്കെതരെ പരാതി നല്കിയ 30 പേര്ക്കെതിരെ അതിരൂക്ഷമായ ഭാഷയില് വിമര്ശിക്കാനും അദ്ദേഹം മറന്നില്ല. ഈ നിവേദനത്തില് ഒപ്പിട്ട ആളുകള് സ്കീമില് സിനിമ ചെയ്ത മുഴുവന് വനിതാ പട്ടിക ജാതി-പട്ടിക വര്ഗ സംവിധായകരെയും അപമാനിക്കുകാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കില് കുറിച്ചു.
"കെ എസ് എഫ് ഡി സി പാക്കേജില് സിനിമ ചെയ്യുന്ന വനിതാ സംവിധായകര്ക്കും പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വര്ഗ്ഗ വിഭാഗത്തില് പെട്ട സംവിധായകര്ക്കും പരിശീലനം വേണം എന്ന ശ്രീ അടൂര് ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ ആവശ്യം ന്യായം ആണെന്നും, ഒരു കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ച് ഈ സ്കീമിലെ കുറവുകള് പരിഹരിക്കുകയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വനിതകളും പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വര്ഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളും സിനിമയുടെ നിര്മ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക സൗന്ദര്യാംശങ്ങള് മുന്കൂട്ടി ആര്ജ്ജിക്കേണ്ടത് ആണെന്നും, ആയതിനാല് ഈ വിഷയത്തില് അടൂര് ഗോപാലകൃഷ്ണന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് നടപ്പാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് 30 പേര് ഒപ്പിട്ട ഒരു സംയുക്ത പ്രസ്താവന മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്ക് നല്കിയതിന്റെ കോപ്പി കാണാന് ഇടയായി.
ഇതുവരെ ഈ സ്കീമില് നിര്മ്മിക്കപ്പെട്ട എട്ട് ചിത്രങ്ങളില് ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മേളകളില് പുരസ്കാരങ്ങള് ലഭിച്ചതെന്നും, ആ ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായിക മാത്രമാണ് സിനിമ എന്ന മാധ്യമത്തില് പരിശീലനം നേടിയതെന്നും ഈ നിവേദനത്തില് പ്രത്യേകം പറയുന്നു. (ഇത് വസ്തുതാപരമായി തന്നെ തെറ്റാണ്. ഏതാണ്ട് മൂന്ന് സിനിമകള് വിവിധ ചലച്ചിത്ര മേളകളില് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചലച്ചിത്ര മേളകളിലേക്ക് സിനിമകള് അയക്കേണ്ടത് നിര്മ്മാതാക്കളായ കെ എസ് എഫ് ഡി സി ആണ്. അത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നത് കൊണ്ടാണ് പല സിനിമകൾക്കും കൂടുതൽ മേളകളിലേക്ക് പ്രവേശന അവസരം ലഭിക്കാതിരുന്നതും എന്നതാണ് വസ്തുത).
ഈ സ്കീമില് സിനിമ ചെയ്ത മുഴുവന് വനിതാ, പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വര്ഗ്ഗ സംവിധായകരെയും ഈ പ്രസ്താവനയിലൂടെ ഈ നിവേദനത്തില് ഒപ്പിട്ട ആളുകള് അപമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചലച്ചിത്ര മേളകളില് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നത് കൊണ്ട് മറ്റ് ഏഴ് സിനിമകളും മോശം ആണെന്ന് വിലയിരുത്താന് നിങ്ങള് ആരാണ്. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി?. ഇതില് ഒപ്പിട്ടവരില് കുറച്ചു സംവിധായകരും ഉണ്ടല്ലോ, അവരുടെ ഒക്കെ എല്ലാ സിനിമകളും ഏതൊക്കെ ചലച്ചിത്ര മേളകളിലാണ് പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളത് ? മറ്റൊരാളിന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ വിധികര്ത്താക്കള് ആകാന് നിങ്ങള്ക്കുള്ള യോഗ്യത ആദ്യം ദയവായി സ്വയം ഒന്ന് വിലയിരുത്തുമല്ലോ.
ഈ നിവേദനത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ശുദ്ധ അറിവില്ലായ്മ ആണ്. ഈ സ്കീമിലെ ധനപരമായ എല്ലാ ഇടപാടുകളും നടത്തുന്നത് കെ എസ് എഫ് ഡി സി ആണ്. കെ എസ് എഫ് ഡി സി ആണ് സിനിമകളുടെ നിര്മ്മാതാവ്. അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥര് ആണ് പണം ചിലവഴിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഈ പണം സംവിധായകര്ക്ക് നല്കി അവര് ചിലവഴിക്കുക അല്ല.
അതുകൊണ്ട് ഈ സ്കീമില് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം ഉണ്ടെങ്കില് അത് പരിഹരിക്കേണ്ടത് കെ എസ് എഫ് ഡി സി ആണ്. അവരുടെ ഇമ്പ്ലിമെന്റേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് നവീകരിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ സിനിമകള് സംവിധാനം ചെയ്യാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വനിതകളും പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വര്ഗ്ഗ വിഭാഗത്തില് പെട്ട ആളുകള്ക്കും പരിശീലനം നല്കാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് അലറി വിളിച്ചു കൊണ്ട് അവരുടെ നെഞ്ചത്തോട്ട് കയറാന് വരേണ്ടതില്ല.
ഈ നിവേദനത്തില് ഒപ്പിട്ട ആളുകളില് ഭൂരിഭാഗവും അടൂര് ഭക്തന്മാരും വിധേയരും സര്വോപരി അടൂരിന്റെ ഔദാര്യത്തില് വിവിധ സ്ഥാന മാനങ്ങളും അംഗീകാരങ്ങളും ലഭിച്ച് പോരുന്നവരും ആണെന്നത് അറിയാവുന്ന എലാവർക്കും ഒറ്റ നോട്ടത്തില് തന്നെ മനസ്സിലാകും. വൈറ്റ് വാഷിംഗും പുട്ടിയും ആയി അവര് ഇറങ്ങുക എന്നത് അവരുടെ സ്വാഭാവിക ദൗത്യവും അവകാശവും ആണ്. അതൊക്കെ അവരുടെ നിലനില്പ്പിന്റെ ആവശ്യം ആണ്, വയറ്റു പിഴപ്പ് ആണ്.
പക്ഷേ ശ്രീ എം.എന് കാരശേരിയും, പോള് സക്കറിയയും ഇതില് എങ്ങനെ പെട്ടു എന്നതാണ് മനസ്സിലാകാത്തത്. സിനിമയുടെ സാങ്കേതിക സൗന്ദര്യാംശങ്ങളില് പരിശീലനം നേടിയാല് മാത്രമെ വനിതകള്ക്കും പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വര്ഗ്ഗ വിഭാഗത്തില് പെട്ടവർക്കും മികച്ച സിനിമകള് സംവിധാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് എന്ഡോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം സാമൂഹികമായ പിന്തിരിപ്പന് വിധേയന്മാരുടെ ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ കൂടെ പേര് കണ്ടതില് അത്ഭുതം തോന്നുന്നു. നിങ്ങള് ഈ വിഷയത്തില് തിരുത്തല് നടത്തും എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു.
സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെ ഏറെ പ്രോഗ്രസീവ് ആയ ഒരു മൂവ്മെന്റില് ഇതിനോടകം സാമാന്യം മികച്ച രീതിയില് തന്നെ സിനിമകള് ചെയ്ത എല്ലാ സഹോദരിമാര്ക്കും സഹോദരന്മാര്ക്കും ഒപ്പം ചേര്ന്ന് നില്ക്കുന്നു. നിങ്ങള്ക്കും നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ ചോരയും നീരും സ്വപ്നവും ചേര്ത്തുവച്ച് ചെയ്ത നിങ്ങളുടെ സിനിമകള്ക്കും അഭിവാദ്യങ്ങൾ..", ഡോ ബിജു കുറിച്ചു.
ഫിലിം കോണ്ക്ലേവിന്റെ സമാപന ദിനത്തില് അടൂര് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് വിവാദമായത്. വനിതാ സംവിധായകര്ക്കും പട്ടികജാതി- പട്ടികര്ഗ വിഭാഗത്തിലെ സംവിധായകര്ക്കും സിനിമ ചെയ്യാന് കെ.എസ്.എഫ്.ഡി.ഡി പണം നല്കുന്നുണ്ടെങ്കില് പരിശീലനവും നല്കണമെന്നാണ് അടൂര് പറഞ്ഞത്.
Also Read: ഡോ.ബിജുവിന്റെ പപ്പ ബുക്ക ഓസ്കറിലേക്ക്.. പാപ്പുവ ന്യൂ ഗിനിയയുടെ ആദ്യ ഓസ്കര് എന്ട്രി