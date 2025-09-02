കല്യാണി പ്രിയദര്ശന് കേന്ദ്രകഥാപാത്രത്തില് എത്തിയ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'ലോക - ചാപ്റ്റർ വൺ:ചന്ദ്ര'. ഡൊമിനിക് അരുണ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് മികച്ച രീതിയില് മുന്നേറുകയാണ്. സിനിമയുടെ കഥയ്ക്കും മേക്കിംഗിനും വിഎഫ്എക്സിനുമൊക്കെ ഗംഭീര അഭിപ്രായമാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്.
ദുല്ഖര് സല്മാന്റെ വേഫേറെര് ഫിലിംസാണ് സിനിമയുടെ നിര്മ്മാണം നിര്വ്വഹിച്ചത്. ചിത്രത്തില് ദുല്ഖര് സല്മാനും അതിഥി വേഷത്തില് എത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ സിനിമയുടെ കഥ പറയാന് ദുല്ഖറിന്റെ അടുത്ത് പോയ അനുഭവം പറയുകയാണ് ഡൊമിനക് അരുണ്. രണ്ട് തവണ ആയി ദുല്ഖറുടെ വീട്ടില് പോയാണ് കഥ പറഞ്ഞതെന്നാണ് ഡൊമിനിക് പറയുന്നത്. ഒരു ഓണ്ലൈന് മീഡിയക്ക് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് സംവിധായകന് ഇക്കാര്യം തുറന്നു പറഞ്ഞത്.
ലോകയുടെ കഥ പറയാനായി പല സ്ഥലത്തും പോയിരുന്നുവെന്നും അധികമാരും നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും ഡൊമിനിക് പറയുന്നു. കഥ ഇഷ്ടമായെന്നും എന്നാല് സിനിമയുടെ ബജറ്റ് സംബന്ധിച്ച കണ്ഫ്യൂഷനായിരുന്നു എല്ലാവര്ക്കുമെന്നും സംവിധായന് പറയുന്നു.
"കിംഗ് ഓഫ് കൊത്തയുടെ ചിത്രീകരണം നടക്കുമ്പോള് ദുല്ഖറിനോട് സിനിമ പുരോഗമിക്കുന്നതായി പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുക്ക് ഈ സിനിമ ചെയ്തുകൂടാ എന്നാണ് ദുല്ഖര് ചോദിച്ചത്. അതിന് ശേഷം ആരോടും കഥ പറഞ്ഞില്ല. രണ്ട് തവണ ആയാണ് ദുല്ഖറിനോട് കഥ പറഞ്ഞത്. വീട്ടില് പോയാണ് കഥ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ശരിക്കും ഈ പടത്തിന്റെ വേള്ഡ് ബില്ഡിംഗ് ആണല്ലോ.
അപ്പോള് പതിയെ ഇതിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ് സ്ലോ ബേര്ണായി വന്ന് ഇന്റര്വെല്ലിലാണ് അതിന്റെ പീക്കില് എത്തുന്നത്. ഇന്റര്വെല് വരെ പറഞ്ഞ് നിര്ത്തിയപ്പോഴേക്കും ദുല്ഖര് ഓക്കെയായി. പുള്ളിക്ക് ഈ കഥ വര്ക്കായി എന്ന് അപ്പോള് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ആ സമയത്ത് മമ്മൂക്ക തൊട്ടടുത്ത മുറിയില് നിന്ന് വന്നു. 'എനിക്ക് എന്റെ മകന്റെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാല് കൊള്ളാം എന്നുണ്ട്' എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാല് പിന്നെ ഞാന് ഇനി ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ടല്ലോ എന്ന ചിന്ത വന്നു.
ദുല്ഖര് വല്ലപ്പോഴുമൊക്കയെ വീട്ടില് വരുള്ളു എന്നറിയാം. അപ്പോള് അത് ഞാന് ഇല്ലാതാക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് അവിടെ നിന്നിറങ്ങി. തൊട്ടടുദിവസമാണ് സെക്കന്റ് ഹാഫ് കഥ കേട്ടത്. ഓര്മ്മ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ദുല്ഖറിന് എല്ലാം ഓര്മ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു. കഥ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോള് തന്നെ പുള്ളി ഓക്കെ ആയിരുന്നു", ഡൊമിനിക് അരുണ് പറഞ്ഞു.
