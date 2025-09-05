ETV Bharat / entertainment

'കോടികളല്ല ജനപിന്തുണയാണ് എനിക്ക് വലുത്'; ലോകയുടെ വിജയത്തെ കുറിച്ച് ഡൊമിനിക് അരുൺ - DOMINIC ARUN ON LOKAH

കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ദിവസേന 1400 ഓളം ഷോകളാണ് ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്.

ലോകഃ സിനിമ പോസ്റ്റര്‍ & സംവിധായകന്‍ ഡൊമിനിക് അരുൺ. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 5, 2025 at 1:37 PM IST

ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ വേഫെറർ ഫിലിംസ് നിർമ്മിച്ച ഏഴാമത്തെ സിനിമയായ " ലോക - ചാപ്റ്റർ വൺ:ചന്ദ്ര"യ്ക്ക് ചരിത്രം വിജയം. 7 ദിവസം കൊണ്ട് 101 കോടിയിലധികം രൂപയാണ് ആഗോള തലത്തിൽ ചിത്രം നേടിയത്. തെന്നിന്ത്യയിൽ തന്നെ നായികാ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ചിത്രം നേടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കലക്ഷൻ ആണിത്.

കല്യാണി പ്രിയദർശൻ, നസ്‌ലൻ എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച ഈ ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രം' രചിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത് ഡൊമിനിക് അരുൺ ആണ്. മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം നേടുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ തെലുഗു, തമിഴ് പതിപ്പുകളും ട്രെൻഡിങ് ആയി മെഗാ വിജയത്തിലേക്കാണ് കുതിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ ഹിന്ദി പതിപ്പ് സെപ്റ്റംബർ 4ന് റിലീസ് ചെയ്‌തു.

Lokah Chapter 1: Chandra Poster (ETV Bharat)

കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ദിവസേന 1400 ഓളം ഷോകളാണ് ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. പാൻ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ വലിയ പ്രശംസ നേടുന്ന ചിത്രം "ലോക" എന്ന് പേരുള്ള ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്‌സിലെ ആദ്യ ചിത്രമാണ്. കേരളത്തിലെ പ്രശസ്‌തമായ ഐതിഹ്യമായ കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലിയുടെ കഥയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ആണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയത്.

ചന്ദ്ര എന്ന ടൈറ്റിൽ കഥാപാത്രമായി കല്യാണി പ്രിയദർശൻ ഗംഭീര പ്രകടനമാണ് കാഴ്‌ചവച്ചത്. നസ്‌ലൻ, സാൻഡി എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ച വച്ചിട്ടുണ്ട്. ചന്തു സലിംകുമാർ, അരുൺ കുര്യൻ, ശരത് സഭ, നിഷാന്ത് സാഗർ, വിജയരാഘവൻ എന്നിവരും ചിത്രത്തിന്‍റെ താരനിരയിലുണ്ട്.

ചിത്രത്തിലെ വമ്പൻ കാമിയോ റോളുകളും സൂപ്പർ ഹിറ്റാണ്. ചിത്രം 100 കോടി ആഗോള കലക്‌ഷൻ നേടിയ സാഹചര്യത്തിൽ സംവിധായകൻ ഡൊമിനിക് അരുൺ തന്‍റെ പ്രതികരണം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവച്ചു. ഫീമെയിൽ സെൻട്രിക്ക് മെയിൽ സെൻട്രിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള തരംതിരിവ് സിനിമയിൽ താൻ കാണുന്നില്ല. ചലച്ചിത്രം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഥയുടെയും തിരക്കഥയുടെയും പിൻബലത്തിലാണ്.

Photo Of Lokah Chapter 1: Chandra Film Actors. (ETV Bharat)

ഏതൊരു ഭാഷാ സിനിമയിലും ഫാന്‍റസി സിനിമകൾ സൃഷ്‌ടിക്കുക എന്നത് ഒരല്‍പം റിസ്ക്കുള്ള കാര്യം തന്നെ. പക്ഷേ ഒരു കഥ രൂപപ്പെട്ട് അതിന്‍റെ തിരക്കഥ പൂർണമായപ്പോൾ തോന്നിയ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വലുതായിരുന്നു.

എന്തായാലും ഇതൊരു തല്ലിപ്പൊളി പടമായി പോകില്ല എന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്‍റെ പിൻബലത്തിലാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ വർക്കുമായി മുന്നോട്ടുപോയത്. നിർമ്മാതാവായ ദുൽഖർ സൽമാനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പിന്തുണ വളരെ വലുതായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സിനിമയുടെ ആശയം കേട്ടപ്പോൾ മുതൽ തന്നെ ഒരു വല്ലാത്ത അഭിനിവേശം സിനിമയോട് തോന്നി.

അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ധൈര്യവും പിൻബലവും ആണ് ലോക ഇന്ന് ലോക വ്യാപകമായി ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് കാരണമായത്. നൂറുകോടി 200 കോടി അങ്ങനെയുള്ള നമ്പറുകളിൽ ഞാൻ എക്സൈറ്റഡ് അല്ല. സിനിമ അൾട്ടിമേറ്റിലി പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സന്തോഷം.

ജനങ്ങൾ ഒരു സിനിമ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന പരിണിതഫലമാണ് ഈ പറയുന്ന 100 കോടിയും 200 കോടിയും. ചലച്ചിത്രം ഒരു ബിസിനസ് കൂടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിർമ്മാതാവ് മുടക്കിയ പണം തിരികെ കിട്ടുക എന്നതിലപ്പുറം ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല.

Dominic Arun. (ETV Bharat.)

ഫാന്‍റസി ജോണറിൽ ഉള്ള ഒരു സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സംവിധായകനെക്കാൾ കൂടുതൽ റിസ്‌ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിർമ്മാതാവാണ്. മറ്റ് ഭാഷ ഇൻഡസ്ട്രികളെ വച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ മുടക്ക് മുതൽ വളരെ ചെറുതാണെന്ന് തോന്നാം. പക്ഷേ മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വലിയ തുകയാണ്.

നല്ല ബിസിനസ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു താരങ്ങളും ഇല്ലാത്ത സിനിമ. നിർമ്മാതാവായ ദുൽഖർ സൽമാൻ എടുത്തത് വലിയ റിസ്‌ക്‌ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചത് ഈ സിനിമയുടെ ആശയത്തിൽ ആയിരുന്നു. കഥ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം എക്സൈറ്റഡ് ആയി. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ എക്സൈറ്റ്‌മെന്‍റാണ് ഒരുപക്ഷേ ഈ സിനിമ സംഭവിക്കാൻ തന്നെ കാരണം.

കോടികളുടെ വരുമാനം എന്നെപ്പോലൊരു സംവിധായകനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ഒരു പ്രേക്ഷകൻ തന്നെ രണ്ടും മൂന്നും തവണ ഈ സിനിമ കാണുന്നു. ചെറിയ ഡീറ്റൈലുകളെ കുറിച്ച് പോലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും നേരിട്ടും സംവദിക്കുന്നു. അതൊക്കെയാണ് എന്നെ സന്തോഷപ്പെടുത്തുന്ന ഫാക്‌ടറുകൾ.

ഏതൊരു സിനിമ സംവിധായകന്‍റെയും സ്വപ്‌നമാണ് ഇപ്പോൾ സാക്ഷാത്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ സൃഷ്‌ടിച്ച എന്‍റെ സിനിമയെക്കുറിച്ച് പ്രേക്ഷകർ വളരെ മനോഹരമായി സംസാരിക്കുന്നത് എന്നിൽ ആത്മനിർവൃതി സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു.

ഫാന്‍റസി എന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു എക്‌സ്‌പിരിമെന്‍റൽ ജോണർ ആണ്. പക്ഷേ വളരെ കൊമേഴ്സ്യലായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആഖ്യാന രീതിയാണ് ഞങ്ങൾ തിരക്കഥയിൽ അവലംബിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എക്‌സ്‌പിരിമെന്‍റൽ സിനിമ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ ഞങ്ങൾക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ സിനിമ എന്നാൽ ഒരുപാട് രോമാഞ്ചം നൽകുന്ന നിമിഷങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട സൃഷ്‌ടിയാണ്. അത്തരം ഏരിയകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചു. എല്ലാത്തിലും ഉപരി കല്യാണി പ്രിയദർശന്‍റെ പ്രകടനം അതിമനോഹരമായിരിക്കുന്നു.

Lokah Chapter 1: Chandra Poster (ETV Bharat)

വളരെ കൺവിൻസിങ് ആയി അവർക്ക് കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് കല്ലുകടിക്കാത്തത്. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു കോടി ക്ലബ്ബുകൾ അല്ല ജനപിന്തുണയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിപ്പമുള്ളതെന്ന് സംവിധായകൻ ഡോമിനിക് അരുൺ പറഞ്ഞു.

