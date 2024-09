മെസിയും റൊണാള്‍ഡോയുമില്ലാതെ ബാലൺ ഡി ഓർ സാധ്യതാപട്ടിക;ഇതിഹാസങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നത് രണ്ടുദശകത്തിനിടെ ആദ്യം - NO MESSI IN BALLON D OR NOMINATIONS