അസുഖം നന്നായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുവെന്ന് ശ്രീനിവാസനെപ്പോലെ മറ്റാർക്കാണ് പറയാൻ കഴിയുക? ഇന്നസെൻ്റിനെ ഓർക്കുമ്പോൾ കണ്ണുനിറയുമെന്നും സത്യന്‍ അന്തിക്കാട് - SATHYAN ANTHIKAD FAVOURITE ACTORS

അസുഖം നന്നായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുവെന്ന് ശ്രീനിവാസനെപ്പോലെ മറ്റാർക്കാണ് പറയാൻ കഴിയുക? ഇന്നസെൻ്റിനെ ഓർക്കുമ്പോൾ കണ്ണുനിറയും

Sathyan Anthikad Flims, Innocent, Sreenivasan
ശ്രീനിവാസനും സത്യന്‍ അന്തിക്കാടും, ഇന്നസെൻ്റിനൊപ്പം സത്യന്‍ അന്തിക്കാട് (ETV Bharat)
മൺമറഞ്ഞ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അഭിനേതാക്കളായ ശങ്കരാടി, ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ഇന്നസെൻ്റ്, ശ്രീനിവാസൻ എന്നിവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമകൾ പങ്കുവെച്ച് പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ സത്യൻ അന്തിക്കാട്. ഓണം റിലീസായി എത്തിയ തൻ്റെ പുതിയ ചിത്രമായ 'ഹൃദയപൂർവം' വലിയ വിജയമായി മുന്നേറുമ്പോൾ ഇ ടിവി ഭാരതിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം മനസ്സ് തുറന്നത്.

ഒരു കാരണവരെപ്പോലെയായിരുന്നു ശങ്കരാടി



"വയൽ വരമ്പിലൂടെ കുടയും ചൂടി ഒരു മനുഷ്യൻ നടന്നുവരുന്നു എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ശങ്കരാടിയുടെ മുഖമല്ലാതെ മറ്റാരുടെ മുഖമാണ് മനസ്സിലേക്ക് വരിക?" എന്ന് സത്യൻ അന്തിക്കാട് ചോദിച്ചു. തൻ്റെ വീട്ടിലെ ഒരു കാരണവരെപ്പോലെയായിരുന്നു ശങ്കരാടി. കല്യാണമുൾപ്പെടെയുള്ള തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്നു. പഴയകാലത്ത് സിനിമയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് കല്യാണം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഗതിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ശങ്കരാടിയുടെ ഇടപെടൽ എൻ്റെ കല്യാണത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

Sankaradi, Sathyan Anthikad Films
ശങ്കരാടി (ETV Bharat)

പഴയ സിനിമകൾ കാണുമ്പോഴാണ് ശങ്കരാടിയുടെ സ്വാഭാവികമായ അഭിനയത്തിൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയെന്നും കഥാപാത്രമായി ഇത്രയധികം ഇഴുകിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു നടൻ മലയാളത്തിൽ ഇല്ല. ശങ്കരാടി എന്ന നടൻ്റെ മഹത്വം ഇവിടെ പലർക്കും മനസ്സിലായതുമില്ല.

Sankaradi, Sathyan Anthikad Films
ശങ്കരാടി (ETV Bharat)

ഒടുവിലിന് അസാധ്യ ഹ്യൂമർ സെൻസ്



ശങ്കരാടിയെ പോലെ തന്നെയാണ് ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണനും. അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ ഭയമായിരുന്നു, അതായത് സ്നേഹത്തോട് കൂടിയുള്ള ഒരു പേടിയില്ലേ...അതു പോലെ. എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗം. എനിക്ക് ഒരല്പം സ്വാതന്ത്ര്യം അദ്ദേഹത്തോട് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ കൈവെള്ളയിലാണ് അദ്ദേഹമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം.

Oduvil Unnikrishnan, Sathyan Anthikad Films
ഒടുവില്‍ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ (ETV Bharat)

ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തും അദ്ദേഹം അനുസരിക്കുമായിരുന്നു. ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണന് അസാധ്യ ഹ്യൂമർ സെൻസ് ആണ്. എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് തമാശകൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

Oduvil Unnikrishnan, Sreenivasan, Sankaradi, Sathyan Anthikad Films
ഒടുവില്‍ ഉണ്ണികൃഷ്ണനും ശ്രീനിവാസനും (ETV Bharat)

ഇന്നസെൻ്റിനെ ഓർക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് നിറയാതെ തരമില്ല

ഏറ്റവുമധികം സംസാരിച്ചതും അടുത്തിടപഴകിയതും ഇന്നസെൻ്റുമായിട്ടായിരുന്നുവെന്ന് സത്യൻ അന്തിക്കാട് വികാരഭരിതനായി. "അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് നിറയാതെ തരമില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നസെൻ്റിനോട് വിളിച്ച് സംസാരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈയിൽ എല്ലാത്തിനും ഉള്ള സൊലൂഷൻ ഉണ്ട്. ഇന്നസെൻ്റിൻ്റെ ഫോൺ കോൾ വരാത്ത ഒരു പ്രഭാതം പോലും എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സിനിമ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ആ വിളി എത്തും. എൻ്റെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വേഷം കരുതി വച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചില സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് പിന്മാറും. നമുക്ക് എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് സംശയമുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നസെൻ്റിനോട് ചോദിക്കാം. എട്ടാം ക്സാസ് വരെയേ അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടുള്ളുവെങ്കിലും ഞാന്‍ പറയും മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള മനുഷ്യൻ ഇന്നസെൻ്റ് ആണെന്ന്. പലപ്പോഴും പല സിനിമകളും എഴുതുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നസെൻ്റിനെ വിളിക്കും. ആ കഥ പിന്നീട് എങ്ങനെ പോകണം എന്ന് കൃത്യമായ ഒരു മാർഗനിർദേശം ഇന്നസെൻ്റ് നൽകും. ഈ ലോകത്തെ ഏതു കാര്യത്തെപ്പറ്റിയും ആധികാരികമായും പ്രായോഗികമായും സംസാരിക്കാനുള്ള ഇന്നസെൻ്റിൻ്റെ കഴിവ് അപാരമാണ്. ഗാന്ധിനഗർ സെക്കൻഡ് സ്ട്രീറ്റ് എന്ന സിനിമയിൽ മോഹൻലാലിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിന് ഭീം സിംഗ് കാ ബേട്ടാ രാം സിംഗ് എന്ന് പേരിട്ടത് ഇന്നെസെൻ്റ് ആയിരുന്നു.

Sathyan Anthikad, Sreenivasan, Sathyan Anthikad Films, Mohanlal
വരവേല്‍പ്പില്‍ ഇന്നസെൻ്റും മോഹന്‍ലാലും ശ്രീനിവാസനും (ETV Bharat)
പ്രിയദർശൻ സിനിമയായ തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത് എന്ന ചിത്രത്തിൽ ശോഭനയുടെ കഥാപാത്രത്തിന് കാർത്തുമ്പി എന്ന പേരിട്ടതും ഇന്നസെൻ്റ് ആയിരുന്നു.
Innocent, Sathyan Anthikad, Sathyan Anthikad Films
ഇന്നസെൻ്റും സത്യന്‍ അന്തിക്കാടും (ETV Bharat)

ശ്രീനിവാസൻ: "എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ മലയാളി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല"

ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ശ്രീനിവാസൻ്റെ ബുദ്ധി പഴയതിനേക്കാൾ ഷാർപ്പാണ്. തനിക്ക് "സന്ദേശം" പോലുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് ശ്രീനിവാസൻ എന്ന സുഹൃത്ത്, നടൻ, തിരക്കഥാകൃത്ത് എന്നൊരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ശ്രീനിവാസൻ എന്ന കലാകാരനെ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മലയാളി ഇപ്പോഴും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ട്. പോളണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം മിണ്ടരുത് എന്ന സന്ദേശം സിനിമയിലെ ഹിറ്റ് ഡയലോഗ് ആ സീൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നിൽവച്ച് അപ്പോൾ എഴുതിയ ഡയലോഗ് ആണ്. പുള്ളിക്ക് ലൊക്കേഷനിലെ ജനറേറ്ററിൻ്റെ പുക അടിച്ചു മൂക്കിലേക്ക് കയറണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഭാവന വരിക എന്ന് തോന്നുന്നു. ശ്രീനിവാസനെ ഒരു തമാശ നടനായി മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരും സിനിമാ നിരൂപകരും മാധ്യമങ്ങളും വിലയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു എഴുത്തുകാരന് കിട്ടേണ്ട പ്രാധാന്യം ശ്രീനിവാസന് ഇതുവരെയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

Sathyan Anthikad, Sreenivasan, Sathyan Anthikad Films
സത്യന്‍ അന്തിക്കാടും ശ്രീനിവാസനും (ETV Bharat)

ശ്രീനിവാസനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് ശ്രീനിവാസൻ അല്ലേ... എന്ന് നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുക. വളരെ നൈസർഗികമായ ഭാഷയിൽ സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളെ ആഴത്തിൽ പഠിച്ച് സിനിമകൾ എഴുതിയ തിരക്കഥാകൃത്തുക്കൾ മലയാളത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ. പത്മരാജന് ശേഷം പച്ചയായ ജീവിതം തിരശ്ശീലയിൽ എത്തിച്ച തികഞ്ഞ എഴുത്തുകാരനാണ് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ശ്രീനിവാസൻ. ശ്രീനിവാസനെ നടൻ എന്നതിലുപരി ഒരു എഴുത്തുകാരനായി കേരള ജനത ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

Sathyan Anthikad, Sreenivasan, Sathyan Anthikad Films
ശ്രീനിവാസന്‍ (ETV Bharat)

ചിലപ്പോൾ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറ ശ്രീനിവാസനെ തിരക്കഥാകൃത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൃത്യമായി പരിഗണിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം അസുഖബാധിതനായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവസാനമായി എഴുതിയ സിനിമയാണ് എൻ്റെ സംവിധാനത്തില്‍ ഫഹദ് ഫാസിൽ നായകനായ ഞാൻ പ്രകാശൻ. ആ സിനിമ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രമായിരുന്നു. അതായത് അനാരോഗ്യസമയത്ത് മനസ്സ് പോലും കൃത്യമായി ജോലി ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ എഴുതിയ സിനിമ മലയാളി ആഘോഷിച്ചു.

Sathyan Anthikad, Sreenivasan, Sathyan Anthikad Films
സത്യന്‍ അന്തിക്കാടും ശ്രീനിവാസനും (ETV Bharat)

മലയാളി നിത്യജീവിതത്തിൽ എടുത്തു പ്രയോഗിക്കുന്ന പല ഹിറ്റ് ഡയലോഗുകളും ശ്രീനിവാസൻ വളരെ എഫർട്ട് ലെസ്സ് ആയി എഴുതിയ ഡയലോഗുകൾ ആണ്. ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ശ്രീനിവാസനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ശ്രീനിവാസൻ്റെ എഴുത്തുകൾ ഒരിക്കലും മായം കലർന്നതല്ല. എഴുതാൻ വേണ്ടി എഴുതിയതും അല്ല. വളരെ നാച്ചുറൽ ആയാണ് അയാൾക്ക് ഭാഷ വരിക. നർമബോധം അസാധ്യം.

ഞാനൊരു അനുഭവം വിശദീകരിക്കാം. ശ്രീനിവാസൻ്റെ ശബ്ദം പോലും പുറത്തേക്ക് വരാതിരുന്ന കുറച്ചു നാളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതീവ ക്ഷണിതൻ. അങ്ങനെയിരിക്കെ എറണാകുളത്തു നിന്നും കണ്ണൂരിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ശ്രീനിവാസനും കുടുംബവും അന്തിക്കാടുള്ള എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു. ശ്രീനിവാസൻ വന്നു എന്നറിഞ്ഞ് നാട്ടുകാരിൽ ചിലരും ചില രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒത്തുകൂടി. ഒത്തുകൂടിയവരിൽ ഒരു വനിത കുശലാന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ശ്രീനിവാസനോട് ചോദിച്ചു അല്ല ശ്രീനിയേട്ടാ അസുഖമൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഉരുളയ്ക്ക് ഉപ്പേരി പോലെ ശ്രീനിവാസൻ്റെ മറുപടി. അസുഖമൊക്കെ വളരെ നന്നായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നു...ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും എഴുതാനും മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ശ്രീനിവാസന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

