ETV Bharat / entertainment

'അങ്ങനെ ഗതികെട്ട് സംവിധാനം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല'; മനോജ് ഗിന്നസിന് മറുപടിയുമായി മണിരത്നം സംവിധായകൻ - MANI RATNAM MOVIE ALLEGATION

സന്തോഷ് നായര്‍, മനോജ് ഗിന്നസ് ( Etv Bharat, Social Media )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : May 14, 2025 at 2:10 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 2:42 PM IST 4 Min Read

Last Updated : May 14, 2025 at 2:42 PM IST