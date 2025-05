ETV Bharat / entertainment

മമ്മൂട്ടി ചൂടായി, അപരിചിതൻ റീ റിലീസ് സംഭവിക്കില്ല; കൊറിയൻ നായികയ്ക്ക് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് കൂട്ട്, വിശേഷങ്ങളുമായി സഞ്ജീവ് ശിവൻ - DIRECTOR SANJEEV SIVAN INTERVIEW

അപരിചിതൻ ചിത്രത്തില്‍നിന്ന് ( Etv Bharat )

Published : May 31, 2025

മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഹൊറർ ജോണറിൽ ഒരുക്കിയ പരീക്ഷണ ചിത്രമാണ് അപരിചിതൻ. കാലം തെറ്റി ഇറങ്ങിയ സിനിമ എന്നാണ് ചലച്ചിത്രനിരൂപകർ ഈ ചിത്രത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. സംവിധായകൻ സഞ്ജീവ് ശിവൻ്റെ കരിയറിൽ ബെഞ്ച് മാർക്കായ സിനിമ. പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ ചലച്ചിത്രത്തെ ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ സംവിധായകൻ സഞ്ജീവ് ശിവൻ സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞു 'അതെ എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിട്ടില്ല' എന്ന്. അപരിചിതൻ റീ റിലീസ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നിരവധി ആരാധകരാണ് മുന്നോട്ടുവരുന്നത്. എന്നാൽ അത് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല എന്നാണ് സംവിധായകൻ പറയുന്നത്. അപരിചിതൻ വീണ്ടും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവ ചർച്ചയായതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പഴയ ഓർമകൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് സംവിധായകൻ സഞ്ജീവ് ശിവൻ.

അപരിചിതനു പിന്നില്‍ അപരിചിതൻ എന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ച് പുതിയ പ്രേക്ഷകർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാവുന്ന സിനിമയുടെ ക്ലിപ്പുകൾ പലരും എനിക്ക് അയച്ചു തരുന്നു. ഒരു ഫിലിംമേക്കർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫാൻ്റസി വിഷയങ്ങളോട് എനിക്ക് വല്ലാത്ത താല്‍പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. മരണാനന്തര ജീവിതം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സിനിമകളും പുസ്‌തകങ്ങളും ഞാൻ ഒരുപാട് കാണുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യും. യുഎസിലാണ് ഞാൻ സിനിമ പഠിച്ചത്. പഠനം കഴിഞ്ഞ് എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്‌തമായ ഒരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. സഞ്ജീവ് ശിവൻ (Etv Bharat) ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

എൻ്റെ ഭാര്യയും അവരുടെ കുറച്ചു സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് ഓജോബോർഡ് കളിച്ച ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. ആ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് അപരിചിതൻ്റെ കഥ രൂപപ്പെടുന്നത്. മമ്മൂട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല. ഏകദേശം 20 മിനിറ്റുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് കഥ പറഞ്ഞു. നിർമാതാവിനെ കണ്ടെത്തിക്കോ നമുക്ക് തുടങ്ങാമെന്നായിരുന്നു മമ്മൂട്ടിയുടെ മറുപടി. അദ്ദേഹത്തിന് പരീക്ഷണ സിനിമകളും വ്യത്യസ്‌തമായ ആശയങ്ങളും പുതിയ സംവിധായകരേയും വലിയ താല്‍പര്യമുണ്ട്. അന്നും ഇന്നും സിനിമ ചെയ്യാൻ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒരു ഡേറ്റ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എൻ്റെ ചേട്ടന്മാരായ സംഗീതിൻ്റെയോ സന്തോഷിൻ്റെയോ ഒരു പിൻബലവും ഇല്ലാതെയാണ് ഞാൻ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഡേറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഇരുപതാം മിനിറ്റിൽ മമ്മൂട്ടി ഡേറ്റ് തന്നത് എന്നെ അക്ഷരാർഥത്തിൽ ഞെട്ടിച്ചു. അപരിചിതൻ ചിത്രത്തില്‍നിന്ന് (Etv Bharat) മമ്മൂട്ടി ചൂടനാണ്, നീ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടും സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു. അതേസമയത്ത് തന്നെയാണ് ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരുടെ ഒരു സ്ട്രൈക്ക് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഏകദേശം നാല് ക്യാമറാമാൻമാർ ഈ സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്‌തു. സന്തോഷ് ശിവൻ ,ജീവ സഞ്ജീവ് ശങ്കർ തുടങ്ങിയവർ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമായി. സമരം കാരണം ഒറ്റയടിക്ക് സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്‌തു പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. സിനിമ തുടങ്ങുന്ന സമയം മുതൽ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും എന്നോട് പറഞ്ഞു മമ്മൂട്ടി ചൂടനാണ്. നീ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടും എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ ചിത്രീകരണത്തിൽ ഉടനീളം അദ്ദേഹം എന്നോട് ഒരു സഹോദരനെ പോലെയാണ് പെരുമാറിയത്. പൂർണമായ പിന്തുണ നൽകി. കോസ്റ്റ്യൂമിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വിഷയം വന്നപ്പോൾ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം സെറ്റിൽ കയർത്ത് സംസാരിച്ചത്.

അപരിചിതൻ (Etv Bharat) ദേഷ്യപ്പെട്ട മമ്മൂക്ക ഫോണ്‍ കട്ട് ചെയ്‌തു സിനിമ ചിത്രീകരിച്ചു പൂർത്തിയാക്കി. ഡബ്ബിങ് ജോലികൾ ആരംഭിച്ചു. സിനിമ മേഖലയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത നിർമാതാക്കളാണ് ഈ സിനിമയുമായി സഹകരിച്ചിരുന്നത്. അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇടപെടലുകൾ എന്നെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു. പലതരം ടെൻഷനുകൾ സൃഷ്‌ടിക്കപ്പെട്ടു. ഏകദേശം ഡബ്ബിങ് പൂർത്തിയാകുന്ന സമയമായപ്പോൾ പ്രഷർ താങ്ങാൻ ആകാതെ ഞാൻ ആശുപത്രിയിലായി. ആ സമയത്ത് മമ്മൂട്ടിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഡബ്ബ് ചെയ്‌തു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. മമ്മൂട്ടി ഡബ്ബ് ചെയ്‌തു പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു. ഒരല്പം നീരസത്തോടെയും ദേഷ്യത്തോടെയും ആണ് മമ്മൂട്ടി സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. സിനിമ തുടങ്ങി 45 മിനിട്ടിലാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ എൻട്രി. അത് സിനിമയെ ദോഷമായി ബാധിക്കുമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശങ്ക. എന്നെ കാണാനാണ് എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ തിയേറ്ററിൽ എത്തുന്നത്. ഞാൻ സിനിമയുടെ പകുതിയിൽ വച്ചാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സിനിമ ചിലപ്പോൾ പരാജയപ്പെടാമെന്നും മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു. 'ഞാൻ കഥ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഷൂട്ടിങ് ആരംഭിച്ചത്. മ്യൂസിക് എല്ലാം വന്നശേഷം ഫൈനൽ കട്ട് മമ്മൂക്ക ഒന്നുകൂടി കാണൂ. ദയവായി എന്നെ വിശ്വസിക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ ഇക്ക പറയുന്ന ഏത് കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾക്ക് തയ്യാറാണെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ മറുപടി.

പക്ഷേ എൻ്റെ മറുപടിയിൽ മമ്മൂട്ടി കൺവിൻസിങ് ആയില്ല. ഇത് നിൻ്റെ സിനിമയാണ് നിൻ്റെ ഭാവിയാണ് നിനക്ക് ഇഷ്‌ടമുള്ളതുപോലെ ചെയ്തോളൂ. ഇത്രയും പറഞ്ഞ് മമ്മുക്ക ഫോൺ കട്ട് ചെയ്‌തു പോയി. 'എന്താടെ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്‌തിട്ടും വിളിക്കാൻ ഒക്കെ ഇത്ര താമസം' നിർമാതാക്കളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങൾ കാരണം അവസാനം ആയപ്പോൾ ഈ സിനിമയോടുള്ള താല്‍പര്യംതന്നെ എനിക്ക് നഷ്‌ടപ്പെട്ടു. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്‌താൽ മതിയെന്നായി. ഒടുവിൽ ചിത്രം റിലീസ് ആയി. ഒരു വിഭാഗം പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് മികച്ച പ്രതികരണം ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചു. സിനിമ റിലീസ് ചെയ്‌തശേഷം കുറച്ചു വൈകിയാണ് ഞാൻ മമ്മൂക്കയെ വിളിക്കുന്നത്. ഫോണെടുത്ത ഉടനെ പുള്ളി പറഞ്ഞു, എന്താടെ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്‌തിട്ടും വിളിക്കാൻ ഒക്കെ ഇത്ര താമസം. അദ്ദേഹത്തിന് സിനിമ നന്നായി ഇഷ്‌ടപ്പെട്ടിരുന്നു. അപരിചിതൻ ചിത്രത്തില്‍നിന്ന് (Etv Bharat) രണ്ടാം ഭാഗം ഒഴിവാക്കിയതിനു പിന്നില്‍ കാലം തെറ്റി ഇറങ്ങിയ സിനിമ. ഇന്നാണ് ആ ചിത്രം ഇറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആകുമായിരുന്നു. 2001ൽ സ്റ്റാൻലി കൂബ്രിക് സ്പെയ്‌ന്‍ ഒഡീസി എന്ന ചിത്രം ചെയ്‌തപ്പോൾ അത് പരാജയമായി. പക്ഷേ ഇന്ന് ആ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു ക്ലാസിക് പദവിയുണ്ട്. അന്നത്തെ പ്രേക്ഷകർ ഒരു പരീക്ഷണ സിനിമയെ സമീപിക്കുന്ന രീതി വളരെ പരിതാപകരമാണ്. ഈ സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചു. മമ്മൂട്ടിയുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തി. പക്ഷേ ആശയപരമായ ചില കൺഫ്യൂഷനുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചിത്രം നടന്നില്ല. മമ്മൂട്ടി സിനിമയിൽ പ്രേതം ആണെന്ന് ആദ്യഭാഗത്തിൽ തന്നെ വെളിപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാം ഭാഗം ഒരുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ത്രില്ല് പുനഃസൃഷ്‌ടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒഴിവാക്കി. സിനിമയുടെ റീ റിലീസിംഗ് സാധ്യതകളെ പറ്റി പലരും എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അതും സംഭവിക്കില്ല. കാരണം ഈ സിനിമയുടെ നിർമാതാവ് മരിച്ചുപോയി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കോപ്പിറൈറ്റ് സംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകും. ഒരുകോടി രൂപയായിരുന്നു അപരിചിതൻ്റെ ബഡ്‌ജറ്റ്. 75 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മനോരമ ചിത്രത്തിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ് അവകാശം വാങ്ങി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സിനിമ സാമ്പത്തികമായി നഷ്‌ടമല്ല. മനോരമ ആദ്യമായി ഡിജിറ്റൽ ബിസിനസ് നടത്തിയ സിനിമയും ഇതുതന്നെ. അപരിചിതൻ ചിത്രത്തില്‍നിന്ന് (Etv Bharat) ഒരു കൊറിയൻ കൺഫ്യൂഷൻ

ഇപ്പോള്‍ പുതിയ സിനിമയുടെ പണിപ്പുരയിലാണ്. ഹൊറർ കോമഡി ജോണറിൽ ഒരുങ്ങുന്ന സിനിമയുടെ പേര് ഒരു കൊറിയൻ കൺഫ്യൂഷൻ. ഒരു കൊറിയൻ അഭിനേത്രി ഈ സിനിമയിൽ പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. ചിത്രം സെപ്റ്റംബറിൽ ആണ് ആരംഭിക്കുക. കൊറിയൻ അഭിനേത്രി ഈ സിനിമയിൽ ഭാഗമാകുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സും ആയുള്ള ബിസിനസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊറിയന്‍ സംസ്‌കാരവുമായി ഹിന്ദു മിത്തോളജിയെ കണക്‌ട് ചെയ്യുന്ന ആശയമാണ് സിനിമയ്ക്കുള്ളത്. കാസ്‌റ്റിങ് പരിപാടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പിന്നാലെ അറിയിക്കാം. നല്ല കഥയിൽ അധിഷ്‌ഠിതമായ ചലച്ചിത്രം തന്നെ എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

