നടിയെ പിന്തുടർന്ന്‌ ശല്യപ്പെടുത്തിയെന്ന പരാതി; സംവിധായകൻ സനൽകുമാർ ശശിധരന് ജാമ്യം

നടിയെ പിന്തുടർന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ സംവിധായകൻ സനൽകുമാർ ശശിധരന് ജാമ്യം. എറണാകുളം മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.
Published : September 9, 2025 at 11:00 AM IST
എറണാകുളം: നടിയെ പിന്തുടർന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ അറസ്റ്റിലായ സംവിധായകൻ സനൽകുമാർ ശശിധരന് ജാമ്യം. എറണാകുളം മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. പരാതിയെ തുടർന്ന് മുംബൈയിൽ നിന്നും പൊലീസ് പിടിയിലായ സനൽകുമാർ ശശിധരനെ കൊച്ചിയിലെത്തിച്ചിരുന്നു.
തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി പത്തു മണിയോടെ ട്രെയിൻ മാർഗം കൊച്ചിയിലെത്തിച്ച സനൽ കുമാറിനെ എളമക്കര പൊലീസ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കുകയായിരുന്നു. നടിയും താനും വർഷങ്ങളായി പ്രണയത്തിലാണെന്നും പ്രണയം തകർക്കാൻ പൊലീസ് ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും എറണാകുളം സൗത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് തിങ്കളാഴ്ച സനൽ കുമാർ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. കേരളം ഭരിക്കുന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പ്രണയത്തിനെതിരാണോ എന്നും അയാൾ ചോദിച്ചു.
താൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, പൊലീസ് തന്നെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും സനൽ കുമാർ ആരോപിച്ചു. പൊലീസ് ഇയാളെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും വേഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വീഴുകയും ചെയ്തു.
നടിയുടെ പരാതിയിൽ ലുക്ക്ഔട്ട് നോട്ടിസ് പുറപ്പെടുവിച്ച സംവിധായകൻ സനൽകുമാർ ശശിധരനെ, ഞായറാഴ്ച മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ തടഞ്ഞുവച്ച് പൊലീസിനെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് എളമക്കര പൊലീസ് മുംബൈയിലെത്തി ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് കൊച്ചിയിലെത്തിച്ചത്.
മുൻപും സമാനസംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്
പിന്തുടർന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തുക, സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുക തുടങ്ങി ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകളിൽ എളമക്കര പൊലീസ് സനൽകുമാർ ശശിധരനെതിരെ ജനുവരിയിൽ കേസെടുത്തിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് സനൽ കുമാർ അമേരിക്കയിലായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് പൊലീസ് ലുക്ക്ഔട്ട് നോട്ടിസ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
ഇതേ തുടർന്നാണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്നും മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ സനൽ കുമാറിനെ എയർപോർട്ട് അധികൃതർ തടഞ്ഞത്. തടഞ്ഞുവച്ച കാര്യം ഞായറാഴ്ച സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സനൽകുമാർ കുറിപ്പ് ഇട്ടിരുന്നു.
അപകീർത്തിപെടുത്തും വിധത്തിൽ ഒട്ടേറെ പോസ്റ്റുകൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സനൽകുമാർ പങ്കുവച്ചിരുന്നതായും നടി പരാതി നൽകി. ഇതേ തുടർന്ന് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർക്ക് നടി ഇ-മെയിലിൽ അയച്ച പരാതി എളമക്കര പൊലീസിന് കൈമാറിയതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കേസെടുത്തത്.
സമാനസംഭവത്തിൽ നടിയുടെ പരാതിയിൽ 2022ലും ഇയാളെ എളമക്കര പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ കേസിൽ സനൽ കുമാറിന് ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ജാമ്യ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വീണ്ടും ഇയാൾ നടിക്കെതിരെ അപകീർത്തി പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയത്.
