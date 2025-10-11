തെങ്ങിൽ കയറാൻ റിമ കല്ലിങ്കൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത് രണ്ടാഴ്ച, വിമർശനങ്ങളോ ഭീഷണികളോ തളർത്തില്ല; 'തിയേറ്റർ' വിശേഷങ്ങളുമായി സജിൻ ബാബു
ബിരിയാണിക്ക് ശേഷം അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധ നേടുന്ന 'തിയേറ്റർ ദി മിത്ത് ഓഫ് റിയാലിറ്റി' ഒക്ടോബർ 16-ന് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുന്നു. ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി സംവിധായകൻ സജിൻ ബാബു ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
അക്കി വിനായക്
ശക്തമായ ആശയങ്ങളെ തിരശ്ശീലയിൽ ആവിഷ്കരിച്ച് ശ്രദ്ധേയനായ സംവിധായകനാണ് സജിൻ ബാബു. 'ബിരിയാണി' എന്ന ചിത്രം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയതിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതിയ ചിത്രം 'തിയേറ്റർ ദി മിത്ത് ഓഫ് റിയാലിറ്റി' റിലീസിനൊരുങ്ങുകയാണ്. റിമ കല്ലിങ്കൽ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ഈ ചിത്രം ഒക്ടോബർ 16-ന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും. തന്റെ സിനിമാ കാഴ്ചപ്പാടുകളെക്കുറിച്ചും വിമർശനങ്ങളെക്കുറിച്ചും സജിൻ ബാബു ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
അഞ്ജന ടാക്കീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ബാനറിൽ അഞ്ജന ഫിലിപ്പ് നിർമിച്ച് സന്തോഷ് കോട്ടായി സഹനിർമാതാവായ ഈ ചിത്രത്തിൽ റിമ കല്ലിങ്കലാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 48-ാമത് കേരളാ ഫിലിം ക്രിട്ടിക്സ് അവാർഡിൽ മികച്ച നടിക്കുള്ള അവാർഡ്, പ്രത്യേക ജൂറി അവാർഡ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ശ്രദ്ധേയമായ അംഗീകാരങ്ങൾ ഇതിനകം 'തിയേറ്റർ: ദി മിത്ത് ഓഫ് റിയാലിറ്റി'ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. TIME ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ, സിനിവി-സിഎച്ച്ഡി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ തുടങ്ങിയ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളകളിലും ചിത്രം ഔദ്യോഗികമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ 'ബിരിയാണി'ക്ക് ശേഷം 'തിയേറ്റർ ദി മിത്ത് ഓഫ് റിയാലിറ്റി' എത്തുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് സിനിമകളെ സമീപിക്കുന്നത്?
ഭാരതീയ സിനിമകൾ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടണം എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഓരോ സിനിമയെയും സമീപിക്കുന്നത്. 'തിയേറ്റർ ദി മിത്ത് ഓഫ് റിയാലിറ്റി' ഇതിനോടകം തന്നെ നിരവധി അന്തർദേശീയ ചലച്ചിത്രമേളകളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇത് കലാമൂല്യമുള്ള ചിത്രം എന്നതിലുപരി എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകരെയും ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന സിനിമാറ്റിക് സ്വഭാവമുള്ള ഒന്നാണ്.
സിനിമ പൂർണമായി കണ്ടാൽ മാത്രമേ പേരിൻ്റെ കൗതുകവും ആശയബന്ധവും പ്രേക്ഷകന് ബോധ്യമാവുകയുള്ളൂ. 'നാടകമേ ഉലകം' എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ ഒരു യാഥാർഥ്യത്തിലാണോ ജീവിക്കുന്നത് എന്നൊരു സംശയം നിലനിൽക്കുന്നു. ഇനി അങ്ങനെയൊരു റിയാലിറ്റിയിൽ ആണ് നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യഥാർഥ സ്വഭാവം എന്താണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം.
ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഓൺലൈൻ ലോകത്ത് മറ്റൊരു കോണിൽ ആയിരിക്കും. സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ ജനകീയമായതോടെ ഓരോ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഉണ്ടാകുന്നു. നെല്ലും പതിരും തിരിച്ചറിയാൻ ജനങ്ങൾക്ക് കഴിയാതെയാകുന്നു. പഴയതുപോലെ പത്രമാധ്യമങ്ങളെ വിശ്വസിക്കണോ, ഓൺലൈൻ അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങളെ വിശ്വസിക്കണോ എന്ന കൺഫ്യൂഷനിൽ യഥാർഥ സത്യം പലപ്പോഴും മറഞ്ഞിരിക്കും. സത്യങ്ങൾ പുറത്തുവരാൻ ചിലപ്പോൾ വർഷങ്ങൾ എടുത്തേക്കാം. അസ്ഥിര സ്വഭാവമുള്ള പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ ഈ 'ഓൺലൈൻ കൾച്ചർ' എൻ്റെ പുതിയ സിനിമയുടെ ആശയത്തിലെ പ്രധാന ഘടകമാണ്. ഇതൊരു ഫിലോസഫിക്കൽ സ്വഭാവമുള്ള സിനിമയാണെന്ന് ആരും കരുതരുത്. എല്ലാ തലമുറയിലുള്ള പ്രേക്ഷകർക്കും വളരെ ലളിതമായി മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലാണ് കഥ പറഞ്ഞുപോകുന്നത്.
ഈ സിനിമയുടെ ജനനം ഒരു പത്രവാർത്തയിൽ നിന്നാണെന്ന് കേട്ടു. എന്തായിരുന്നു ആ വാർത്ത?
2010-ൽ ഒരു ദേശീയ മാധ്യമം ഒരു അമ്മയെയും മകളെയും സംബന്ധിച്ച ഒരു വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. മൂന്ന് ദിവസം ആ വാർത്തയ്ക്ക് തുടർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു. ആ പത്രവാർത്തയിൽ നിന്നാണ് തിയേറ്റർ എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആശയം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉടലെടുക്കുന്നത്. ആ പത്ര കട്ടിംഗുകൾ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു. ഉപാധികളില്ലാത്ത ആത്മബന്ധമായിരുന്നു അത്. പിന്നീട് പല കാലങ്ങളിലും എന്നെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ച ഒന്നാണത്. ആ വാർത്ത എന്തായിരുന്നു എന്ന് സിനിമ കാണുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാകും. ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ സിനിമ കാണാനുള്ള ആകാംക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം.
'തിയേറ്റർ ദി മിത്ത് ഓഫ് റിയാലിറ്റി' താങ്കളുടെ മുൻ സിനിമകളിൽ നിന്ന് പ്രമേയപരമായി എത്രത്തോളം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
ആശയത്തിൻ്റെ ദൃഢതയുടെ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ പുതിയ ചിത്രം മറ്റ് സിനിമകളിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതും കേട്ടിട്ടുള്ളതും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതുമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും വ്യക്തികളുമാണ് എൻ്റെ സിനിമകളുടെയെല്ലാം അടിസ്ഥാനം. എൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള നാല് സിനിമകളും അത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. യഥാർഥ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനം തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് എൻ്റെ സിനിമകളിലൂടെ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുക. കാരണം, യഥാർഥ ജീവിതത്തിൽ വേരൂന്നി കഥ പറയുമ്പോഴാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് സിനിമയുമായി കൂടുതൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്.
ഞാൻ ചെയ്ത സിനിമകളുടെ ആശയങ്ങൾ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഓരോ സിനിമയ്ക്കും ഓരോ സ്വഭാവമുണ്ട്. ആദ്യം ചെയ്ത സിനിമകൾ കുറച്ച് ഫെസ്റ്റിവൽ സ്വഭാവത്തിലുള്ളതായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തീയറ്ററുകളിൽ എത്തുന്ന തിയേറ്റർ ദി മിത്ത് ഓഫ് റിയാലിറ്റി എന്ന സിനിമ എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകരെയും ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സിനിമാറ്റിക് സ്വഭാവമുള്ളതാണ്. ഒരല്പം കൊമേഴ്സ്യൽ ചേരുവകളും പുതിയ സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ട്.
ആ ചോദ്യത്തിന് ഒറ്റ ഉത്തരമേയുള്ളൂ. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ റിമയ്ക്ക് മാത്രമേ ഇതുപോലൊരു കഥാപാത്രത്തെ തിരശ്ശീലയിൽ വളരെ സുഗമമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ചലച്ചിത്രം കണ്ടിറങ്ങുന്ന ഓരോ പ്രേക്ഷകനും റിമയുടെ കാസ്റ്റിംഗ് 100% ശരിവയ്ക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്.
അഭിനയത്തിനപ്പുറം റിമ ഈ ചിത്രത്തിനായി എന്തെല്ലാം തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് നടത്തിയത്?
അഭിനയം കൊണ്ട് വിസ്മയിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല റിമ ചെയ്തത്. ഈ ചിത്രത്തിനായി അവർക്ക് ഒരുപാട് ശാരീരിക അധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. സിനിമയിൽ തെങ്ങിൽ കയറുന്ന രംഗങ്ങളുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി റിമ രണ്ടാഴ്ചയാണ് പരിശീലനം നടത്തിയത്. വളഞ്ഞ, വളരെ ഉയരമുള്ള ഒരു തെങ്ങിലാണ് റിമയുടെ കഥാപാത്രം കയറേണ്ടിയിരുന്നത്. വലിയ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെയാണ് ഞങ്ങൾ ആ സീൻ ചിത്രീകരിച്ചത്. തെങ്ങിന് മുകളിൽ കയറി കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന രംഗങ്ങളൊക്കെയുണ്ട്. അത് കണ്ടുനിന്ന ഞങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവർ ഏറെ ഭയപ്പെട്ടുപോയി. പക്ഷേ റിമ വളരെ മനോഹരമായി ആ രംഗങ്ങൾ ചെയ്തു. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ചലഞ്ചിങ് ആയി തോന്നിയത് ഈ സീനുകൾ തന്നെയാണ്.
കൂടാതെ, നീന്തൽ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനും റിമ കൂടുതൽ പരിശീലനം നേടി. ചിത്രത്തിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിലെ രംഗങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഭീകരമായ സംഭവങ്ങളാണ്. ഈ സിനിമയ്ക്ക് അഭിനയവും ശാരീരിക അധ്വാനവും ഒരുപോലെ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങളും ഒരുപോലെ വളരെ ഈസിയായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു അഭിനേത്രി ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഇല്ല എന്നതാണ് സത്യം.
ചില കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ചിലർ മാത്രമേ യോജിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണോ താങ്കളുടെ പക്ഷം?
അതെ, അതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. 'ബിരിയാണി' എന്ന സിനിമയിൽ കനി കുസൃതി അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ കഥാപാത്രം ഇത്രയും മികച്ചതാകുമോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. അതുപോലെയാണ് 'തിയേറ്റർ ദി മിത്ത് ഓഫ് റിയാലിറ്റി' എന്ന സിനിമയിലും. റിമയ്ക്ക് പകരം വയ്ക്കാൻ മറ്റാരും തന്നെയില്ല.
ബിരിയാണിയും പുതിയ ചിത്രമായ 'തിയേറ്റർ ദി മിത്ത് ഓഫ് റിയാലിറ്റി'യും ഒക്കെ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ മനഃപൂർവം സ്ത്രീപക്ഷ സിനിമകൾ ചെയ്യുകയാണോ?
ഒരിക്കലുമല്ല. എൻ്റെ സിനിമകളെ 'മനുഷ്യപക്ഷ സിനിമകൾ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ ആശയത്തിന് അനുസരിച്ചാണ് ഒരു ചിത്രം സ്ത്രീപക്ഷം ആവുകയോ പുരുഷപക്ഷം ആവുകയോ ചെയ്യുന്നത്. 'ബിരിയാണി', 'തിയേറ്റർ' എന്നിവയൊന്നും സ്ത്രീപക്ഷ സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മനഃപൂർവ ശ്രമങ്ങൾ അല്ല. ഒരു ആശയത്തിന്മേൽ തിരക്കഥ എഴുതി വരുമ്പോൾ അത് സംഭവിച്ചു പോകുന്നതാണ്.
ആശയത്തിന്മേൽ തിരക്കഥ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ കഥാപാത്രത്തിന് കൂടുതൽ ആഴം നൽകാനായി സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം സംഭവിക്കുന്നു. അതൊരു സിനിമയെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ അറിയാതെ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. എൻ്റെ ഒരു സിനിമയും സ്ത്രീപക്ഷ സിനിമയാണെന്ന് ഞാൻ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല; അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരാണ്, ഞാനല്ല.
താങ്കളുടെ സിനിമാ നിർമാണ രീതിയെക്കുറിച്ച്?
ഞാൻ സിനിമയുടെ ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് അഭിനേതാക്കളുടെ പ്രകടനത്തിനാണ് (Performance). എന്തൊക്കെയുണ്ടെങ്കിലും കഥാപാത്രം ഇമോഷണലായി പ്രേക്ഷകനെ സ്വാധീനിച്ചാൽ മാത്രമേ ചലച്ചിത്രം ആസ്വാദ്യകരമാവുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, 'തിയേറ്റർ' എന്ന സിനിമയിൽ പല കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ നല്ല ശ്രമം എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
കാരവൻ കൾച്ചറിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് കഥാപാത്രമായി മാറുന്ന പ്രോസസ്സ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഒരിക്കലും വർക്ക് ഔട്ട് ആകില്ല. എല്ലാവരും പ്രകൃതിയോടും മനുഷ്യരോടും അണഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമാവുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ചിത്രീകരണം കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് മീര എന്ന കഥാപാത്രം റിമ കല്ലിങ്കലിൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയത്. അത്രയേറെ തീവ്രമായിരുന്നു ആ കഥാപാത്രം.
റഷ്യയിലെ കസാനിലും യാൾട്ടയിലും ഒരേസമയം നിങ്ങളുടെ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് തന്നെ അഭിമാനകരമായ നേട്ടമാണല്ലോ. ഈ നേട്ടം എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു?
ഇതൊരു അപൂർവ നേട്ടമാണ് എന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഇന്ത്യയുടെ ഏകദേശം അഞ്ചിരട്ടി വലിപ്പമുള്ള റഷ്യ പോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരേസമയം രണ്ട് പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ - കസാനിലും യാൾട്ടയിലും - 'തിയേറ്റർ: ദി മിത്ത് ഓഫ് റിയാലിറ്റി' പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യമാണ്. യാൾട്ടയിൽ നടന്ന IX യാൾട്ട അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയിലെ (യുറേഷ്യൻ ബ്രിഡ്ജ്) ഇVdJർനാഷണൽ കോമ്പറ്റീഷൻ വിഭാഗത്തിലാണ് ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. അതുകൂടാതെ, കസാനിൽ നടന്ന TIME: ടാട്ടാർസ്ഥാൻ–ഇന്ത്യ മ്യൂച്വൽ എഫിഷ്യൻസി ബിസിനസ്സ് ഫോറത്തിVdJz ഭാഗമായും ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഈ രണ്ടു വേദികളിലും നിരൂപകരിൽ നിന്നും പ്രതിനിധികളിൽ നിന്നും പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നും സിനിമയ്ക്ക് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്.
കസാനിൽ നടന്ന സിനിമയുടെ പ്രദർശനത്തിൽ ഞാൻ സന്നിഹിതനായിരുന്നു. TIME ഫോറത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി, ടാട്ടാർസ്ഥാൻ പ്രസിഡൻ്റ് റുസ്തം മിന്നിഖാനോവ് പങ്കെടുത്ത ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു.
ഓൺലൈൻ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എൻ്റെ പുതിയ സിനിമയുടെ ആശയത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. മെയിൻ കഥ അതല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ സിനിമ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് പോലുമില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ സിനിമയിൽ എഴുതിവെച്ചത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, റിമ കല്ലിങ്കൽ ഒരു സിനിമയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ച കാര്യം തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ സൈബർ ആക്രമണം നടക്കുന്നത്. അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ വളച്ചൊടിച്ച് വെറുപ്പിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം മുൻനിർത്തിയാണ് പലരും സംസാരിക്കുന്നത്.
ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പുതിയ സിനിമയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റഷ്യയിൽ ആണ്. ഇടവേളയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ കണ്ട് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പല ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളും ഹെഡ്ലൈൻ ആക്കി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. പുതിയ ഓൺലൈൻ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. യാഥാർഥ്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കുക.
വിവാദങ്ങൾ താങ്കളുടെ സിനിമകളെ എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത്?
വിവാദങ്ങൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രചോദനമാണ്. 'ബിരിയാണി', 'തിയേറ്റർ' പോലുള്ള സിനിമകൾ എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നത് തന്നെ ഇത്തരം വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ്. തിരിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിലേക്ക് ഓൺലൈൻ ലോകം മാറിയിരിക്കുന്നു. വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ ചില വിവാദങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ സങ്കടം വരും. എങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും നമ്മൾ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ.
'ബിരിയാണി'യിലെ കനി കുസൃതിയുടെ ചില രംഗങ്ങൾ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുമെന്ന് താങ്കൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നോ?
വാസ്തവത്തിൽ ആ സീനുകൾ ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിവാദം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല. സിനിമയുടെ ആശയത്തോട് നീതി പുലർത്തുക എന്നതായിരുന്നു വിവാദമായ രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ ചിന്ത. അന്താരാഷ്ട്ര സിനിമകളിൽ ഇത്തരം രംഗങ്ങൾ ഒന്നും വലിയ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. അവ സിനിമയുടെ ആശയത്തോട് ഇഴുകി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കടന്നുവരിക. ഇത് ഒരു ചലച്ചിത്രമാണ്, കഥയാണ്.
'ബിരിയാണി' അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധ നേടണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണോ ഇന്റിമേറ്റ് രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചത്?
അതെ. 'ബിരിയാണി' പ്രാദേശിക പ്രേക്ഷകർക്കപ്പുറം അന്തർദേശീയ തലത്തിലും ശ്രദ്ധ നേടണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ചെയ്ത സിനിമ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് റിലീസ് ചെയ്ത് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും പല അന്താരാഷ്ട്ര സിനിമാ ഫെസ്റ്റിവലുകളിലും ആ സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. 'ബിരിയാണി'യിലെ ഇൻ്റിമേറ്റ് രംഗങ്ങൾ ആ സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമായവയാണ്, അനാവശ്യമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തതല്ല. ഒരു സിനിമയെ ആകർഷകമാക്കാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത രംഗങ്ങൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാറില്ല.
ആ രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ചാണ് ക്യാമറ ആംഗിളുകൾ വരെ തീരുമാനിച്ചത്. സിനിമയുടെ ആശയവുമായി ലയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ സീൻ പ്രത്യേകം കട്ട് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് ചിലർ തുടക്കമിട്ടത്. വാസ്തവത്തിൽ ആ സീനുകൾ ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിവാദം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഈ രംഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നെഗറ്റീവ് ആയ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇതിൽ ഒരു വിവാദത്തിന് വഴി വച്ചല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും.
എൻ്റെ സിനിമകളിൽ വ്യക്തി രാഷ്ട്രീയത്തിന് യാതൊരു പ്രാധാന്യവുമില്ല. ആശയത്തിനും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിനും അനുസരിച്ചുള്ള ക്രിയേറ്റീവായ ഒരു 'പൊളിറ്റിക്സ്' ആണ് ഞാൻ സിനിമകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താറ്. ഒരു കലാകാരൻ എന്ന നിലയിൽ സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയം സിനിമകളിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ പക്ഷം.
എൻ്റെ സിനിമകൾ യഥാർഥ മനുഷ്യരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന സൃഷ്ടികളാണ്. മനുഷ്യർ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ലല്ലോ. ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയത്തെ മാത്രം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ സിനിമയുടെ ആശയപരമായ ഗുണനിലവാരത്തിൽ പരിമിതികൾ സംഭവിക്കും. സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചും ദേശങ്ങൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചും ജനങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയവും വ്യത്യാസപ്പെടും. അങ്ങനെയുള്ള കഥകൾ പറയുമ്പോൾ ഞാനെങ്ങനെ എൻ്റെ മാത്രം രാഷ്ട്രീയം സിനിമയിൽ കൊണ്ടുവരും?
രാഷ്ട്രീയപരമായ വിവാദങ്ങളെ എങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നു?
ഒരു രാഷ്ട്രീയവും പറഞ്ഞ് എൻ്റെ സിനിമകളെ വിവാദത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല. 'ബിരിയാണി' എന്ന എൻ്റെ സിനിമയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവാദം ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ ആ സിനിമ ഇത്രയധികം വലിയ വിവാദത്തിന് വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. വിവാദങ്ങളെ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ആളിക്കത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമവും ഞാൻ നടത്തിയിരുന്നില്ല. ആ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത സമയത്ത് കത്തുകളായും മെസ്സേജുകളായും എനിക്ക് ധാരാളം ഭീഷണികൾ വന്നിരുന്നു. അതൊന്നും ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്തില്ല.
വിവാദങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്, ചില അപ്രിയ സത്യങ്ങൾ ചില വ്യക്തികളെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ്. മനഃപൂർവം ആരെയും അലോസരപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാറില്ല. സത്യങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കുമ്പോൾ വിവാദങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു, അത്രമാത്രം.
സെൻസർ ബോർഡിൻ്റെ ഇടപെടൽ കൂടിപ്പോകുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ?
അങ്ങനെയില്ല എന്ന അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത്. ഒരാശയം ഒരു രീതിയിൽ പറയാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഇവിടെയുണ്ട്. ടെക്നോളജിയുടെ പിന്തുണയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആർക്കും കലാസൃഷ്ടികളെ തടയിടാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. പിന്നെ എല്ലാകാലത്തും ഇത്തരം തടസവാദങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ പാർട്ടികൾ ഭരിക്കുമ്പോഴും ഇതുപോലുള്ള കടും വെട്ടുകൾ കലാസൃഷ്ടികൾക്കു മേൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ രാജാവ് ഭരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. പലതരം മനുഷ്യരും പലതരം ചിന്തകളുമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഇനിയും ഇവിടെ ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. പല പല അഭിപ്രായങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഒക്കെ കൂടിച്ചേർന്നതാണല്ലോ നമ്മുടെ സമൂഹം.
