ചരിത്രം കുറിച്ച് 'ധീ'; ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്കൃത അനിമേഷൻ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ വരുന്നു
നേരത്തെ നിരവധി അന്തർദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടുകയും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത 'പുണ്യകോടി' എന്ന അനിമേഷൻ സിനിമ നിർമിച്ച പപ്പറ്റിക്ക മീഡിയയാണ് 'ധീ'യുടെ നിർമാതാക്കൾ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 29, 2025 at 6:58 PM IST
അക്കി വിനായക്
സംസ്കൃത ഭാഷയുടെ മഹത്വവും ആധുനിക സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ആശയങ്ങളും സമന്വയിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ പുതിയൊരധ്യായം എഴുതിച്ചേർക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് 'ധീ' എന്ന അനിമേഷൻ ചിത്രം. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്കൃത അനിമേഷൻ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ സിനിമ എന്ന ഖ്യാതിയോടെയാണ് ഈ ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
നേരത്തെ നിരവധി അന്തർദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടുകയും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത 'പുണ്യകോടി' എന്ന അനിമേഷൻ സിനിമ നിർമിച്ച പപ്പറ്റിക്ക മീഡിയയാണ് 'ധീ'യുടെ നിർമാതാക്കൾ. ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് മലയാളിയായ രവിശങ്കർ വെങ്കിടേശ്വരനാണ്. ഇൻഫോസിസിലെ മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂടിയായ ഇദ്ദേഹം മീഡിയ, അനിമേഷൻ മേഖലകളിലെ തൻ്റെ മുപ്പത് വർഷത്തെ അനുഭവ സമ്പത്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ബൃഹദ് സംരംഭത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത്. 'ധീ'യുടെ അണിയറയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും മലയാളികളാണ് എന്നത് ഈ ചിത്രത്തിന് ഇരട്ടി മധുരം നൽകുന്നു. സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ സംവിധായകൻ രവിശങ്കർ വെങ്കിടേശ്വരൻ ഇ ടി വി ഭാരതനാട് വിശദമാക്കുന്നു.
ധീയിലേക്ക്
ഞാൻ ആദ്യം സംവിധാനം ചെയ്ത പുണ്യകോട് എന്ന അനിമേഷൻ സിനിമ നെറ്റ്ഫ്ളിക്സിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സിനിമയ്ക്കുശേഷം വ്യത്യസ്തമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആശയം ചെയ്യണമെന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ധീ എന്ന സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ ഒരുങ്ങുന്ന സിനിമയുടെ ആശയത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നത്. സംസ്കൃതം മൊഴിയായുള്ള മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിൽ നടക്കുന്ന കഥയാണ് ധീ. പുണ്യ കോടി എന്ന സിനിമയിൽ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന അണിയറ പ്രവർത്തകർ തന്നെയാണ് പുതിയ ചിത്രത്തിലും സഹകരിക്കുക.
പ്ലാനറ്റുകളുടെ കഥ
രണ്ട് പ്ലാനറ്റുകളുടെ കഥ പറഞ്ഞാണ് ചിത്രം ആരംഭിക്കുക. ഒരു പ്ലാനറ്റ് എത്രയും വേഗം നശിക്കും. ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം. രാജ്ഞിയായി ജീവിക്കേണ്ട ദേശത്ത് സ്വയം മറന്ന് താഴെത്തട്ടിലുള്ള ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് സമാനമായി അവൾ ജീവിക്കുന്നു. അവളിപ്പോൾ ദേശസഞ്ചാരികളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അവൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വയം മറന്നത്. ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും സ്വന്തം ഗ്രഹത്തിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ അവൾക്ക് താനാരാണെന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കണം. ഇതാണ് ധീ എന്ന സയൻസ് ഫിക്ഷൻ സിനിമയുടെ കഥാ തന്തു.
സിനിമയുടെ ആദ്യഘട്ട ജോലികൾ ഏകദേശം പൂർത്തിയായി. തിരക്കഥാരചന പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. അനിമേഷൻ ജോലികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപുള്ള അനിമാറ്റിക്സ് എന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്.
അനിമേഷൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മേഖലയായിരുന്നു. അനിമേഷൻ പ്രോഡക്ടുകൾക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിക്കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ തുടക്കം. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അനിമേഷൻ ഇൻട്രാക്ടീവ് സി ഡി റോം പഞ്ചതന്ത്രം കഥകൾ എഴുതിയ ആളാണ് ഞാൻ. പിന്നീട് എച്ച് ആർ ഇൽ എം ബി എ ചെയ്തു. മുംബൈയിൽ ഇൻഫോസിസിൽ ജോലിക്ക് കയറി. സ്വന്തമായി ഒരു അനിമേഷൻ സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് ആദ്യം മുതലേ തന്നെ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് പലതവണ അങ്ങനെയൊരു ദൗത്യത്തിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതും ആണ്. പലപ്പോഴും നിരാശയായിരുന്നു ഫലം. ഇന്ത്യൻ ആനിമേഷൻ ആർക്കും വേണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തമായി കഥയെഴുതി സ്വന്തമായി നിർമിക്കുന്ന ഒരു അനിമേഷൻ സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് വാശി കയറി. അങ്ങനെയാണ് പുണ്യകോടി സംഭവിക്കുന്നത്.
പുണ്യകോടി ചെയ്യുമ്പോഴും പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിൽ ഇത് വർക്ക് ആവില്ല എന്നാണ്. ഒരുപാട് പേര് കാണണ്ട. പക്ഷേ കാണുന്നവർ മോശം പറയാത്ത ഒരു സിനിമ നിർമിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലും ഗുണനിലവാരമുള്ള അനിമേഷൻ സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് പുണ്യ കോടി ചെയ്തത്. മുടക്കുമുതലിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു പലരും എന്നെ പിന്മാറാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്ങിലൂടെ ഞാൻ ആ സിനിമ പൂർത്തിയാക്കി. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു അനിമേഷൻ സിനിമയ്ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ക്രൗഡ് ഫണ്ട് ലഭിച്ചത് പുണ്യ കോടിക്കു വേണ്ടിയായിരുന്നു.
Also Read: മതസൗഹാർദത്തിൻ്റെ 'കൃഷ്ണവേഷം'; കലാമണ്ഡലത്തിലെ ആദ്യ മുസ്ലിം കഥകളി വിദ്യാർഥിനി സാബ്രി അരങ്ങേറ്റത്തിനൊരുങ്ങുന്നു