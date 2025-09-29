ETV Bharat / entertainment

ചരിത്രം കുറിച്ച് 'ധീ'; ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്‌കൃത അനിമേഷൻ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ വരുന്നു

നേരത്തെ നിരവധി അന്തർദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടുകയും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത 'പുണ്യകോടി' എന്ന അനിമേഷൻ സിനിമ നിർമിച്ച പപ്പറ്റിക്ക മീഡിയയാണ് 'ധീ'യുടെ നിർമാതാക്കൾ

Ravi Shankar Venkateswaran, Dhee
ധീ, രവിശങ്കർ വെങ്കിടേശ്വരൻ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 29, 2025 at 6:58 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

അക്കി വിനായക്

സംസ്കൃത ഭാഷയുടെ മഹത്വവും ആധുനിക സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ആശയങ്ങളും സമന്വയിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ പുതിയൊരധ്യായം എഴുതിച്ചേർക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് 'ധീ' എന്ന അനിമേഷൻ ചിത്രം. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്കൃത അനിമേഷൻ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ സിനിമ എന്ന ഖ്യാതിയോടെയാണ് ഈ ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്.

നേരത്തെ നിരവധി അന്തർദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടുകയും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത 'പുണ്യകോടി' എന്ന അനിമേഷൻ സിനിമ നിർമിച്ച പപ്പറ്റിക്ക മീഡിയയാണ് 'ധീ'യുടെ നിർമാതാക്കൾ. ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് മലയാളിയായ രവിശങ്കർ വെങ്കിടേശ്വരനാണ്. ഇൻഫോസിസിലെ മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂടിയായ ഇദ്ദേഹം മീഡിയ, അനിമേഷൻ മേഖലകളിലെ തൻ്റെ മുപ്പത് വർഷത്തെ അനുഭവ സമ്പത്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ബൃഹദ് സംരംഭത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത്. 'ധീ'യുടെ അണിയറയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും മലയാളികളാണ് എന്നത് ഈ ചിത്രത്തിന് ഇരട്ടി മധുരം നൽകുന്നു. സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ സംവിധായകൻ രവിശങ്കർ വെങ്കിടേശ്വരൻ ഇ ടി വി ഭാരതനാട് വിശദമാക്കുന്നു.

ധീയിലേക്ക്

ഞാൻ ആദ്യം സംവിധാനം ചെയ്ത പുണ്യകോട് എന്ന അനിമേഷൻ സിനിമ നെറ്റ്ഫ്ളിക്സിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സിനിമയ്ക്കുശേഷം വ്യത്യസ്തമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആശയം ചെയ്യണമെന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ധീ എന്ന സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ ഒരുങ്ങുന്ന സിനിമയുടെ ആശയത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നത്. സംസ്കൃതം മൊഴിയായുള്ള മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിൽ നടക്കുന്ന കഥയാണ് ധീ. പുണ്യ കോടി എന്ന സിനിമയിൽ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന അണിയറ പ്രവർത്തകർ തന്നെയാണ് പുതിയ ചിത്രത്തിലും സഹകരിക്കുക.

കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഒരു അനിമേഷൻ സിനിമയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇപ്പോഴില്ല. ലോകത്ത് എവിടെയും ലഭ്യമായ ടെക്നോളജി നമുക്കിവിടെ ഇന്ത്യയിലും ലഭ്യമാണ്. പണ്ടൊക്കെ ഒരു ടെക്നോളജി ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ വളരെ ചെലവേറിയതും സമയമെടുക്കുന്നതുമായ കാര്യമായിരുന്നു. അതിനുപുറമേ അതിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെക്നീഷ്യന്മാരെയും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങളെക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് ഒരു സിനിമയുടെ എഴുത്ത് കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെയാണ്. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സത്യമായ ഒരു രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഒരു സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം. സാങ്കേതികവിദ്യയും കലയും ഒത്തുചേരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സൃഷ്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഞാൻ അടക്കമുള്ള അണിയറ പ്രവർത്തകർ പ്രാപ്തരാണ്.

പ്ലാനറ്റുകളുടെ കഥ

രണ്ട് പ്ലാനറ്റുകളുടെ കഥ പറഞ്ഞാണ് ചിത്രം ആരംഭിക്കുക. ഒരു പ്ലാനറ്റ് എത്രയും വേഗം നശിക്കും. ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം. രാജ്ഞിയായി ജീവിക്കേണ്ട ദേശത്ത് സ്വയം മറന്ന് താഴെത്തട്ടിലുള്ള ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് സമാനമായി അവൾ ജീവിക്കുന്നു. അവളിപ്പോൾ ദേശസഞ്ചാരികളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അവൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വയം മറന്നത്. ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും സ്വന്തം ഗ്രഹത്തിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ അവൾക്ക് താനാരാണെന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കണം. ഇതാണ് ധീ എന്ന സയൻസ് ഫിക്ഷൻ സിനിമയുടെ കഥാ തന്തു.

സിനിമയുടെ ആദ്യഘട്ട ജോലികൾ ഏകദേശം പൂർത്തിയായി. തിരക്കഥാരചന പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. അനിമേഷൻ ജോലികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപുള്ള അനിമാറ്റിക്സ് എന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്.

Ravi Shankar Venkateswaran, Dhee
ധീ ടീം (ETV Bharat)
വൺ ഇന്ത്യ, ഡെയിലി ഹണ്ട് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ എ ഐ എൻജിനായ സ്പാർക്ക് ആണ് നിർമിത ബുദ്ധി സംബന്ധിച്ചുള്ള സിനിമയുടെ സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിർമിത ബുദ്ധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ചലച്ചിത്രത്തിന് കൂടുതൽ ഗുണനിലവാരം സൃഷ്ടിക്കും. ആക്ഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ അല്ലാതെ പൂർണമായും അനിമേഷൻ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുക. തിരുവനന്തപുരം ഉള്ളൂരിലുള്ള പപ്പറ്റിക്ക അനിമേഷൻ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ആണ് പ്രീപ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ ഒറ്റക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമാണം.അനിമേഷൻ സിനിമകൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടോ അനിമേഷൻ ചലച്ചിത്ര നിർമാണം എന്നത് ഏറ്റവും ചെലവേറിയ ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ധാരാളം സമയവും നല്ല ടെക്നീഷ്യന്മാരെയും സമന്വയിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ധാരാളം പണച്ചെലവുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ അറിവുകൾക്ക് വലിയ മാർക്കറ്റ് ഇല്ല എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അനിമേഷൻ സിനിമകൾക്ക് വലിയ പണം മുടക്കാൻ ആരും തയ്യാറാകാത്തത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഗുണനിലവാരത്തിൽ കോംപര്‍മൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രോഡക്ടുകൾ ഇറങ്ങുന്നു. ഭാരിച്ച പണച്ചെലവ് വച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ 24 ഫ്രെയിമുകൾ ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് 12 ഉപയോഗിക്കാൻ ഇവിടെയുള്ള അനിമേഷൻ സ്റ്റുഡിയോകൾ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. ഹോളിവുഡ് സിനിമകളുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ പൊതുവേ ഗുണനിലവാരമില്ലാതെ ഇറങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ അനിമേഷൻ സിനിമകൾക്ക് ബിസിനസ് ലഭിക്കുക പ്രയാസമാണ്. പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ അനിമേഷൻ സിനിമകൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നൊരു പ്രതിബദ്ധത കൂടി ഇന്ത്യൻ അനിമേഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിനുണ്ട്.ഒരു ലൈവ് ആക്ഷൻ സിനിമയെക്കാൾ പണം വരുന്നത് ഹോളിവുഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലയൺ കിങ് പോലുള്ള അനിമേഷൻ സിനിമകളാണ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലും പുതിയകാലത്ത് അനിമേഷൻ സിനിമകളുടെ കാര്യത്തിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ മഹാവതാർ നരസിംഹ 300 കോടിയിലധികം രൂപ ഇതിനോടകം കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അനിമേഷൻ സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു മാർക്കറ്റ് കൃത്യമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടണം. അനിമേഷൻ സിനിമകൾ മറ്റൊരു ബിസിനസ് സാധ്യതയാണെന്ന് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ബോധ്യപ്പെടണം. നല്ല ഗുണനിലവാരമുള്ള അനിമേഷൻ സിനിമകൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകർ ഉറപ്പായും സാധാരണ സിനിമ പോലെ തന്നെ അനിമേഷൻ സിനിമകളെയും സ്വീകരിക്കും. ഗുണനിലവാരമുള്ള ഇന്ത്യൻ അനിമേഷൻ സിനിമകൾ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ തുടർച്ചയായി അനിമേഷൻ സിനിമകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉള്ളവരും തയ്യാറാവുകയുള്ളൂ.ഒരുപാട് കഴിവുള്ള അനിമേഷൻ കലാകാരന്മാർ ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ട്. ഹോളിവുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനികളിലെ ജോലി വരെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു ഇന്ത്യൻ അനിമേഷൻ സിനിമ ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടവർ. എന്നാൽ മാർക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സിനിമയുമായി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിനെ സമീപിച്ചാൽ പലപ്പോഴും നിരാശയാണ് ഫലം. എന്നാൽ പുതിയ കാലത്ത് കാര്യങ്ങൾ മാറി വരുന്നുണ്ട്. ഐടി മേഖലയിൽ നിന്നും അനിമേഷനിലേക്ക്


അനിമേഷൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മേഖലയായിരുന്നു. അനിമേഷൻ പ്രോഡക്ടുകൾക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിക്കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ തുടക്കം. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അനിമേഷൻ ഇൻട്രാക്ടീവ് സി ഡി റോം പഞ്ചതന്ത്രം കഥകൾ എഴുതിയ ആളാണ് ഞാൻ. പിന്നീട് എച്ച് ആർ ഇൽ എം ബി എ ചെയ്തു. മുംബൈയിൽ ഇൻഫോസിസിൽ ജോലിക്ക് കയറി. സ്വന്തമായി ഒരു അനിമേഷൻ സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് ആദ്യം മുതലേ തന്നെ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് പലതവണ അങ്ങനെയൊരു ദൗത്യത്തിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതും ആണ്. പലപ്പോഴും നിരാശയായിരുന്നു ഫലം. ഇന്ത്യൻ ആനിമേഷൻ ആർക്കും വേണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തമായി കഥയെഴുതി സ്വന്തമായി നിർമിക്കുന്ന ഒരു അനിമേഷൻ സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് വാശി കയറി. അങ്ങനെയാണ് പുണ്യകോടി സംഭവിക്കുന്നത്.

പുണ്യകോടി ചെയ്യുമ്പോഴും പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിൽ ഇത് വർക്ക്‌ ആവില്ല എന്നാണ്. ഒരുപാട് പേര് കാണണ്ട. പക്ഷേ കാണുന്നവർ മോശം പറയാത്ത ഒരു സിനിമ നിർമിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലും ഗുണനിലവാരമുള്ള അനിമേഷൻ സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് പുണ്യ കോടി ചെയ്തത്. മുടക്കുമുതലിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു പലരും എന്നെ പിന്മാറാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്ങിലൂടെ ഞാൻ ആ സിനിമ പൂർത്തിയാക്കി. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു അനിമേഷൻ സിനിമയ്ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ക്രൗഡ് ഫണ്ട് ലഭിച്ചത് പുണ്യ കോടിക്കു വേണ്ടിയായിരുന്നു.

Also Read: മതസൗഹാർദത്തിൻ്റെ 'കൃഷ്ണവേഷം'; കലാമണ്ഡലത്തിലെ ആദ്യ മുസ്‌ലിം കഥകളി വിദ്യാർഥിനി സാബ്രി അരങ്ങേറ്റത്തിനൊരുങ്ങുന്നു

For All Latest Updates

TAGGED:

RAVI SHANKAR VENKATESWARANDHEEANIMATION MOVIESCIENCE FICTION MOVIERAVI SHANKAR VENKATESWARAN

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്രവാസികള്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി കെവൈസി വിവാഹ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍! ലോകത്തെവിടെയിരുന്നും തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനത്തില്‍ വിവാഹം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം, ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച് യുവത

ആധാറിന് പ്രായം പതിനഞ്ച്; ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബയോമെട്രിക് തിരിച്ചറിയല്‍ സംവിധാനം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും നേട്ടങ്ങളും അറിയാം

ഭൂമിക്ക് 24,000കിളിക്കൂടുകളും അന്‍പതിനായിരം പനത്തൈകളും സമ്മാനിച്ച ഒരു പക്ഷി മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെടാം

ഗോവര്‍ദ്ധന്‍ റാം സ്‌മൃതി മന്ദിരം സാഹിത്യ തീര്‍ത്ഥാടന കേന്ദ്രമായി മാറുന്നു

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.