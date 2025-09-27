ഇലഞ്ഞിമരത്തിൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് ലോകവേദിയിലേക്ക്; 10 മിനിറ്റ് ചിത്രത്തിന് 15 വർഷം, നിവിൻ പോളിയുടെ 'ബ്ലൂസ്' വിശേഷങ്ങളുമായി സംവിധായകൻ
'ബ്ലൂസിൻ്റെ' വിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ചും തൻ്റെ സ്വപ്നയാത്രയെക്കുറിച്ചും സംവിധായകൻ രാജേഷ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു
Published : September 27, 2025 at 7:51 PM IST|
Updated : September 27, 2025 at 7:58 PM IST
അക്കി വിനായക്
നടൻ നിവിൻ പോളി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആനിമേറ്റഡ് ഹ്രസ്വചിത്രം 'ബ്ലൂസ്' ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ചലച്ചിത്രമേളകളിൽ ഇതിനോടകം ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. ഹോളിവുഡ് നിലവാരമുള്ള ചിത്രത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർ മലയാളികളാണെന്നത് അഭിമാനകരമാണ്. കണ്ണൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള റെഡ്ഗോഡ് സ്റ്റുഡിയോസ് ആണ് 'ബ്ലൂസിൻ്റെ' നിര്മാതാക്കള്. 'മഡഗാസ്കർ 3', 'ദി ക്രൂഡ്സ്', 'ട്രോൾസ്', 'വെനം' തുടങ്ങിയ ഹോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച രാജേഷ് പി കെ ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മലയാളികളുടെ പ്രിയ സംഗീത സംവിധായകൻ സുഷിൻ ശ്യാം ആണ് പശ്ചാത്തല സംഗീതം ഒരുക്കിയത്.
'ബ്ലൂസിൻ്റെ' വിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ചും തൻ്റെ സ്വപ്നയാത്രയെക്കുറിച്ചും സംവിധായകൻ രാജേഷ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
10 മിനിറ്റുള്ള അനിമേഷൻ ഷോർട്ട് ഫിലിമിന് വേണ്ടി 15 വർഷങ്ങൾ. കേൾക്കുമ്പോൾ അതിശയകരമായി തോന്നുമെങ്കിലും അന്താരാഷ്ട്ര അനിമേഷൻ സ്റ്റുഡിയോ ആയ ഡ്രീംവർക്സിൽനിന്ന് സ്വപ്നതുല്യമായ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് തൻ്റെ കുഞ്ഞു, വലിയ സ്വപ്നത്തിന് പിന്നാലെ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച കഥയാണ് രാജേഷ് പി കെ എന്ന സംവിധായകന് പറയാനുള്ളത്. സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ഭാര്യയുടെയും പിന്തുണ രാജേഷിന് ഇന്ധനമായി. പ്രകൃതി നശീകരണത്തിനെതിരായ വലിയൊരു ആശയമാണ് ബ്ലൂസ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.
എൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് 'ബ്ലൂസ്' രൂപം കൊണ്ടത്. പയ്യന്നൂരിലുള്ള എൻ്റെ വീടിനടുത്ത് ഒരു കാവുണ്ട്. അവിടെ പടർന്നു പന്തലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇലഞ്ഞിമരം എൻ്റെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായിരുന്നു. ഒരുപാട് ജന്തുജാലങ്ങൾക്ക് ആശ്രയമായ ആ മരം പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായത് പോലൊരു സ്വപ്നം ഞാൻ കണ്ടു. ആ നിമിഷം എന്നിലുണ്ടാക്കിയ ഷോക്ക് വലുതായിരുന്നു. ആ വികാരത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രകൃതി സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 'ബ്ലൂസ്' എന്ന ഹ്രസ്വചിത്രത്തിൻ്റെ ആശയം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉദിക്കുന്നത്.
കരിയറിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഈ ആശയം താങ്കളുടെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നല്ലേ?
അതെ, കരിയർ ആരംഭിച്ചപ്പോഴും ഒരു സ്വപ്നം പോലെ 'ബ്ലൂസ്' എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര അനിമേഷൻ സ്റ്റുഡിയോകളിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തു. ജോലിയുടെ ഭാഗമായാണ് ബെംഗളൂരുവില് എത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ 'ഗാർഡൻ സിറ്റി' എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ബെംഗളൂരുവില് 2008-ൽ എത്തിയപ്പോൾ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ധാരാളം മരങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റിയിരുന്നു. 'ഗാർഡൻ സിറ്റി' എന്നത് പേരിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങിയ കാഴ്ച എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരല്പം ഒതുങ്ങിക്കിടന്ന 'ബ്ലൂസ്' എന്ന ആശയത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ബെംഗളൂരുവിലെ ഒരു കോഫി ഷോപ്പിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് 2010-ൽ 'ബ്ലൂസിലെ' കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായ പെൺകുട്ടിയുടെ ആദ്യ ക്യാരക്ടർ ഡിസൈൻ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത്.
ലൈവ് ആക്ഷൻ രീതിയിൽ ചെയ്യാതെ പൂർണ്ണമായി അനിമേഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് പ്രത്യേക കാരണങ്ങളുണ്ടോ?
ഇതൊരു സാധാരണ സിനിമ പോലെ ചെയ്യണമോ, അതോ ലൈവ് ആക്ഷനും അനിമേഷനും ഇടകലർത്തി ചെയ്യണമോ എന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചു. പിന്നീടാണ് മനസ്സിലുള്ള ആശയത്തിന് ഏറ്റവും യോജിച്ചത് പൂർണമായ അനിമേഷൻ ആഖ്യാന രീതിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.
ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജ് പശ്ചാത്തലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നിറങ്ങളോടും കാൻവാസിനോടുമുള്ള എൻ്റെ അഭിനിവേശം 'ബ്ലൂസിലും' പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'ബ്ലൂസിലെ' ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളും ഒരു പെയിന്റിങ് പോലെ കാഴ്ചക്കാരന് ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലണം. ലൈവ് ആക്ഷൻ രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെക്കുറിച്ച് പലതരം വിമർശനങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ അനിമേഷൻ ആകുമ്പോൾ അത്തരം അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയില്ല. മാത്രമല്ല, ഇത് സ്വന്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഹോളിവുഡ് സിനിമകളിൽ അടക്കം വർക്ക് ചെയ്ത പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ട്, ഡിസ്നി അടക്കമുള്ള വർക്കുകളുടെ റഫറൻസ് ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കാതെ സ്വന്തമായൊരു ശൈലിയിൽ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചു.
ഇത്രയും വർഷം മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടന്ന ഒരു സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി ഡ്രീം വർക്സിലെ മികച്ച ജോലി ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നത് വലിയൊരു തീരുമാനമായിരുന്നു. ആ നിമിഷം എങ്ങനെയായിരുന്നു?
'ബ്ലൂസി'ൻ്റെ ആശയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വർഷങ്ങളോളം സുഹൃത്തുക്കളോട് സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. നാളുകൾ കഴിയുന്നതോറും അവർക്ക് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അതിശയോക്തിയായി തോന്നിത്തുടങ്ങി. എങ്കിലും എൻ്റെ സ്വപ്നം ചെറുതോ വലുതോ ആകട്ടെ, സ്വന്തമായി ഒരു സിനിമ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അന്തർദേശീയ ചലച്ചിത്ര അനിമേഷൻ സ്റ്റുഡിയോയായ ഡ്രീം വർക്സിലെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചത്. കാലം സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ആശയം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ദൃഢപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരുന്നു. പ്രാരംഭ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കി. അതിനിടയിൽ വിവാഹം. 2017 ൽ വീണ്ടും ജോലിയുടെ ഭാഗമായി ലണ്ടനിലേക്ക്.
അവിടെയും നിരവധി അന്തർദേശീയ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് നല്ല ഓഫറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും 'ബ്ലൂസ്' എന്ന സ്വപ്നം എന്നെ തിരികെ നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു. എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ ചിത്രം പൂർത്തിയാക്കാതെ എനിക്ക് അടങ്ങിയിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
സ്വപ്നം പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ സുഹൃത്തുക്കളുടെ പിന്തുണ തേടിയതും സ്റ്റുഡിയോ ആരംഭിച്ചതും?
ഷിബിൻ, ജാസിർ എന്നീ സുഹൃത്തുക്കളുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് കണ്ണൂർ ആസ്ഥാനമാക്കി റെഡ് ഗോഡ് എന്ന അനിമേഷൻ സ്റ്റുഡിയോ സ്ഥാപിച്ചത്. 'ബ്ലൂസ്' എന്ന ചിത്രം ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന വ്യക്തമായ തിരിച്ചറിവ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഒറ്റയ്ക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടാൽ ധാരാളം സമയവും പണവും ഒരുപക്ഷേ ജീവിതം പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. ഒരു ടീം വർക്ക് ഈ പ്രോജക്ടിന് അനിവാര്യമായിരുന്നു. റെഡ് ഗോഡ് സ്റ്റുഡിയോസ് അനിമേഷൻ അക്കാദമിയിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകിയാണ് ബ്ലൂസിൻ്റെ അനിമേഷൻ ടെക്നീഷ്യന്മാരായി ഉപയോഗിച്ചത്.
അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ ഇവിടെനിന്ന് സിനിമ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന സംശയം പലർക്കുമുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?
സ്വന്തം പ്രോജക്ട് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര പ്രോജക്ടുകളുടെ ഭാഗമാകാൻ 'ബ്ലൂസിന്' ഇതിനോടകം സാധിച്ചു. അന്തർദേശീയ സ്റ്റുഡിയോകൾ നിർമിക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ നമുക്കും അനിമേഷൻ സിനിമകൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. 'അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല' എന്നത് വെറും തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമാണ്. മികച്ച 'അപ്പീലിംഗ്' ആയി ഒരു അനിമേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകർ തിരസ്കരിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്.
നിവിൻ പോളിയെപ്പോലൊരു നടൻ ഈ ഹ്രസ്വചിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായത് 'ബ്ലൂസിന്' വലിയ ശ്രദ്ധ നൽകി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എൻട്രി എങ്ങനെയായിരുന്നു?
നിവിൻ പോളിയുമായി എനിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തിപരമായ പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു. ആ പരിചയത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് 'ബ്ലൂസി'ൻ്റെ ആശയം ഞാൻ അദ്ദേഹവുമായി പങ്കുവെച്ചത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലം വന്നതോടെ പ്രോജക്ടിന് ഒരു അസ്ഥിരത സംഭവിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ സംസാരം മുറിയുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് പ്രോജക്ട് പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് വീണ്ടും നിവിനെ കാണാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വർക്ക് കാണിച്ചു, വിശദമായി സംസാരിച്ചു. 'ബ്ലൂസിൻ്റെ' ആശയത്തിലും അതിൻ്റെ നിർമാണ നിലവാരത്തിലും അദ്ദേഹം വളരെയധികം സന്തുഷ്ടനായിരുന്നു. പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ ഈ പ്രോഡക്ടിനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ സന്തോഷപൂർവം അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു.
ഫിലിം ഫെസ്ടിവലുകളിൽ എത്തിയ , 'ബ്ലൂസ്' ഗണ്യമായ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശംസയാണ് നേടിയത്. മികച്ച 3ഡി ഷോർട്ട് ഫിലിം- ആനിമേഷൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ, ഇറ്റലി, മികച്ച ആനിമേഷൻ ഷോർട്ട് ഫിലിം - ഇൻഡി ഷോർട്ട് ഫെസ്റ്റ്, ലോസ് ഏഞ്ചൽസ്, യുഎസ്എ, രണ്ടാം റണ്ണർ അപ്പ് - ബെംഗളൂരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ, ഇന്ത്യ, ജൂറി സെലക്ഷൻ - ലോൺലി വുൾഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ, ലണ്ടൻ, യുകെ എന്നിടത്തൊക്കെ ചിത്രം പുരസ്കാരങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടി.
