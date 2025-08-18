ETV Bharat / entertainment

സംവിധായകൻ നിസാർ അബ്‌ദുല്‍ ഖാദർ അന്തരിച്ചു - DIRECTOR NISSAR PASSED AWAY

കരൾ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലിരിക്കെയായിരുന്നു അന്ത്യം. 65 വയസ്സായിരുന്നു. ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് കുറഞ്ഞ ചെലവില്‍ സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്‌ത് പേരെടുത്ത ഹിറ്റ് സംവിധായകനാണ് നിസാര്‍.

Published : August 18, 2025 at 3:53 PM IST

Updated : August 18, 2025 at 4:05 PM IST

ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ നിസാർ അബ്‌ദുല്‍ ഖാദർ അന്തരിച്ചു. 65 വയസ്സായിരുന്നു. കരൾ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലിരിക്കെയായിരുന്നു അന്ത്യം. കബറടക്കം നാളെ ചങ്ങനാശ്ശേരി പഴയ പള്ളി ഖബർസ്ഥാനിൽ നടക്കും.

ചെത്തിപ്പുഴ സെൻ്റ്.തോമസ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും വലിയകുളത്തുള്ള മകളുടെ വസതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഭൗതികശരീരം എത്തിക്കും. ചങ്ങനാശ്ശേരി തൃക്കൊടിത്താനം പുലിക്കോട്ടുപടി പരേതനായ അബ്‌ദുല്‍ ഖാദറിന്‍റെ മകനാണ് നിസാര്‍.

ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് കുറഞ്ഞ ചെലവില്‍ സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്‌ത് പേരെടുത്ത ഹിറ്റ് സംവിധായകനാണ് നിസാര്‍. ഇതുവരെ 26 ചിത്രങ്ങള്‍ അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

ജയറാമിനെ നായകനാക്കി 1994ല്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത 'സുദിന'മാണ് നിസാറിന്‍റെ ആദ്യ ചിത്രം. ശേഷം 1995ല്‍ 'ത്രീ മെൻ ആർമി' (1995), 'അച്ഛൻ രാജാവ് അപ്പൻ ജേതാവ്' എന്നീ ചിത്രങ്ങളും ഒരുക്കിയ നിസാറിന് പിന്നീടങ്ങോട്ട് കൈ നിറയെ ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു.

മലയാള മാസം ചിങ്ങം ഒന്നിന് (1996), പടനായകൻ (1996), നന്ദഗോപലന്‍റെ കുസൃതികൾ (1996), ന്യൂസ്പേപ്പർ ബോയ് (1997)അടുക്കളരഹസ്യം അങ്ങാടി പാട്ട് (1998)ബ്രിട്ടീഷ് മാർക്കറ്റ് (1998) ക്യാപ്റ്റൻ (1999), ജനനായകൻ (1999), ഓട്ടോ ബ്രദേഴ്‌സ് (1999), മേരാം നാം ജോക്കർ (2000), അപരൻമാർ നഗരത്തിൽ (2001), ഗോവ (2001), ഡ്യൂപ്പ് ഡ്യൂപ്പ് ഡ്യൂപ്പ് (2001) കായംകുളം കണാരൻ (2002), ജഗതി ജഗദീഷ് ഇൻ ടൗൺ (2002), താളമേളം (2004), ബുള്ളറ്റ് (2008) ഡാൻസ് ഡാൻസ് (2017), ആറു വിരലുകൾ (2017), ടൂ ഡേയ്‌സ് (2018), ലാഫിംങ് അപ്പാർട്ട്മെന്‍റ് നിയർ ഗിരിനഗർ (2018), കളേഴ്‌സ് (2020), ടൂ മെന്‍ ആര്‍മി (2023) എന്നിവയാണ് നിസാര്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രങ്ങള്‍.

