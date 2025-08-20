മമ്മൂട്ടി പൂര്ണ്ണ ആരോഗ്യവാനായി തിരികെയെത്തിയതില് സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് നടനും സംവിധായകനുമായ എംബി പത്മകുമാര്. ഷാജി എന് കരുണ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'കുട്ടിസ്രാങ്ക്' എന്ന സിനിമയില് മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രീകരണാനുഭവം പങ്കുവച്ച് കൊണ്ടാണ് എംബി പത്മകുമാര് രംഗത്തെത്തിയത്. സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെയായിരുന്നു സംവിധായകന്റെ പ്രതികരണം. നിവേദ്യം സിനിമ കഴിഞ്ഞ് ലോഹിതദാസ് സാറാണ് തനിക്ക് മമ്മൂട്ടിയുടെ നമ്പർ തന്നതെന്നും മമ്മൂട്ടിയുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പത്മകുമാര് സോഷ്യല് മീഡിയയില് കുറിച്ചു.
എംബി പത്മകുമാറിന്റെ കുറിപ്പ് നോക്കാം-
" “ആരാണ് നീലൻ ചെയ്യുന്നത്?” “പത്മകുമാറാണ്… ‘നിവേദ്യം’ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച നടൻ. അയാളെ വിളിക്കൂ…” എന്റെ ആദ്യ രംഗം മൈസൂർ കൊട്ടാരത്തിലെ പടിക്കെട്ടുകൾ. സ്രാങ്കിനോട് പറയേണ്ട ഡയലോഗ് തുടങ്ങുന്നത്, “എടാ സ്രാങ്കേ…” എന്ന് വിളിച്ചു കൊണ്ടാണ്.. സ്ക്രിപ്റ്റ് കൈയിൽ കിട്ടിയത് മുതൽ ഹൃദയം പിടക്കുന്നു, “പാളിപ്പോയാൽ? ശബ്ദം പുറത്ത് വരാതിരുന്നാൽ?”
പട്ടണം റഷീദിക്ക നീലനെ ഒരുക്കിയെടുക്കാനുള്ള ജോലികൾ തുടരുമ്പോഴും എന്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ ഒരേയൊരു ചിന്ത, “മമ്മൂട്ടി സാറിനൊപ്പം, ആദ്യമായി ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ…” ഷാജി സാർ “ആക്ഷൻ” വിളിക്കുന്ന നിമിഷം ഹൃദയം പൊട്ടിത്തെറിക്കുമെന്ന തോന്നൽ. “ഞാൻ പാളുമോ? നീലനാകാൻ കഴിയാതിരുന്നാൽ?”
അപ്പോൾ, പിന്നിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം, “മമ്മുക്കാ വിളിക്കുന്നു…” മേക്കപ്പ് പൂർത്തിയാക്കി, ഞാൻ ചെന്നു. മമ്മൂട്ടി സാർ ചാരുകസേരയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്…. "ഗുഡ്മോണിങ് സാർ…" പതുക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. മുഖം തിരിച്ച് എന്നെ നോക്കി… ചിരിച്ചോ എന്നെനിക്കറിയില്ല… മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ആരാധിച്ച ബഹുമാനിച്ച..മമ്മൂട്ടി സാർ എന്നെ നോക്കുന്നു…
നിവേദ്യം കഴിഞ്ഞ് ലോഹി സാറാണ് മമ്മൂട്ടി സാറിന്റെ നമ്പർ എനിക്ക് തന്നത്… ഞാൻ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്… നേരിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് കാണുന്നത്… മമ്മൂട്ടി സാർ ചോദിച്ചു: “എപ്പോഴാണ് എത്തിയത്?” “ഇന്നലെ, സാർ,” ഞാൻ മറുപടി നൽകി. പിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല., “പോകാം,” കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നയാൾ പറഞ്ഞു… എന്റെ ഉള്ളിലെ ഭാരം കൂടി. “എന്താണ്? അദ്ദേഹം അധികം സംസാരിക്കാത്തത്… നീലനായി ഞാൻ ശരിയല്ലേയോ?”
ഷൂട്ടിംഗ് സമയമെത്തി. സ്രാങ്കായി മമ്മൂട്ടി സാറും, പത്മകുമാറായി ഞാനും. ഹൃദയം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന പോലെ. “തെറ്റും… തീർച്ചയായും തെറ്റും…” ലൈറ്റ് പരിശോധന അവസാനിച്ചു. അഞ്ജലി, “ഷോട്ട് റെഡി,” എന്ന് അറിയിച്ചു. എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാരം കൂടി… ഞാൻ തലകുനിച്ചു… എന്റെ തോളിൽ ഒരു കൈ. ഞാൻ മുഖം ഉയർത്തി നോക്കി…
മമ്മൂട്ടി സാർ, ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ നോക്കുന്നു… “ക്യാമറയ്ക്ക് മമ്മൂട്ടിയെയും പത്മകുമാറിനെയും അറിയില്ല. ഇവിടെ സ്രാങ്കും നീലനും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കൂ. ടെൻഷൻ വേണ്ട.” ആ വാക്കുകൾ, എന്റെ ആത്മാവിലെ ഇരുട്ടിലേക്ക് ഒരു വെളിച്ചമായി ഒഴുകി. ആക്ഷന് മുൻപ്, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിൽ തൊട്ടുതൊഴുതു.
അന്ന്, ആദ്യ ടേക്കിൽ തന്നെ, എനിക്ക് ഭംഗിയായി അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചു… അന്ന് മുതൽ ഇന്നുവരെയും, ആ വാക്കുകൾ, എന്റെ യാത്രയ്ക്ക് വഴികാട്ടിയായി… ദൂരെ ഒരു നക്ഷത്രം, താഴേക്ക് എന്നെയും നോക്കുന്നു എന്ന് പിന്നീട് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, ഷൂട്ടിംഗ് അവസാനിച്ച ദിവസം, കായലോരത്ത് ലൊക്കേഷൻ. ഞാൻ യാത്ര ചോദിച്ചു. മമ്മൂട്ടി സാർ ചിരിച്ചു പറഞ്ഞു: “ഇനിയും കാണാം.”
വീട്ടിലെത്തി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ജോർജ് ചേട്ടന്റെ വിളി വന്നു… “ജോണി ആന്റണിയെ പോയി കാണാൻ…മമ്മുക്ക പറഞ്ഞു” ‘പട്ടണത്തിൽ ഭൂതം’ സിനിമയിൽ സർക്കസിലെ ബൈക്ക് റേസറായ ‘തേജ’ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് എന്നെ ശുപാർശ ചെയ്തത് മമ്മൂട്ടി സാറായിരുന്നു.
ബോംബെയിൽ നിന്ന് ജോണി ആന്റണി നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന നടനെ മാറ്റിയത് മമ്മൂട്ടി സാറിന്റെ ശക്തമായ ശുപർശയായിരുന്നുവെന്ന് പിന്നീടാണ് ഞാനറിഞ്ഞത്. എന്റെ സിനിമാ അഭിനയ കരിയറിലെ തിരശ്ശീല വീണതും 'പട്ടണത്തിൽ ഭൂത'ത്തിലെ തേജയെന്ന കഥാപാത്രമായിരുന്നു എന്നതും മറ്റൊരു സത്യം.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളായി മമ്മൂട്ടി സാറിന് സുഖമില്ലെന്ന് മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി അറിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. കടപ്പാട് കൊണ്ടല്ല… ആരാധന കൊണ്ടല്ല… അതിലുമപ്പുറം എന്റെ സന്തോഷങ്ങളിലും സങ്കടങ്ങളിലും ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഹൃദയത്തിന് വേണ്ടി, ദൂരെ നിന്ന് ചേർത്തുപിടിക്കുന്ന ഒരു ജ്യേഷ്ഠനോടുള്ള കരുതൽ..
ഇന്ന് അറിഞ്ഞു, അദ്ദേഹം വീണ്ടും പൂർണ്ണാരോഗ്യത്തോടും ശക്തിയോടും തിരികെ വന്നിരിക്കുന്നു. മനസ്സിന് ഒരാശ്വാസം. ദൈവത്തോടുള്ള നന്ദി… മമ്മൂട്ടി സാർ എന്നും കരുത്തോടെ ജീവിതത്തെയും സിനിമയെയും മനോഹരമാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു…", എംബി പത്മകുമാര് കുറിച്ചു.
Also Read: "നീ ആര് പടച്ചോനോ? ഏത് നേരത്താ നിന്നെ വിളിക്കാൻ തോന്നിയത്.. അവസാനത്തെ ടെസ്റ്റും പാസ്സായടാ.." ശ്രീരാമനെ ഫോണ് ചെയ്ത് മമ്മൂട്ടി - VK SREERAMAN ABOUT MAMMOOTTY