'എന്തരളിയാ' എന്നതില് തുടങ്ങുന്ന സൗഹൃദസംഭാഷണം; തിരുവനന്തപുരം ഭാഷയും സംഭവവിവരണം നാലരസംഘവും, വിശേഷങ്ങളുമായി കൃഷാന്ത്
ദേശീയ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടി പ്രേക്ഷകപ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റിയിരിക്കുകയാണ് സംവിധായകൻ കൃഷാന്ത് ഒരുക്കിയ 'സംഭവവിവരണം നാലരസംഘം' എന്ന വെബ് സീരീസ്. തിരുവനന്തപുരം ഭാഷ സിനിമയിൽ ഉപയോഗിച്ചതിനെക്കുറിച്ചും പുതിയ സംരംഭത്തെക്കുറിച്ചും കൃഷാന്ത്
'ആവാസവ്യൂഹം', 'പുരുഷപ്രേതം' തുടങ്ങിയ ശ്രദ്ധേയ സിനിമകൾക്ക് ശേഷം സംവിധായകൻ കൃഷാന്ത് ഒരുക്കിയ 'സംഭവവിവരണം നാലരസംഘം' എന്ന വെബ് സീരീസ് ദേശീയ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. തെക്കൻ കേരളത്തിലെ അഞ്ച് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ജീവിതം ഹാസ്യത്തിലൂടെയും ത്രില്ലിലൂടെയും അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ സീരീസ് സോണി ലൈവിലൂടെയാണ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത്. തൻ്റെ പുതിയ സംരംഭത്തെക്കുറിച്ചും, തിരുവനന്തപുരം ഭാഷ സിനിമയിൽ ഉപയോഗിച്ചതിനെക്കുറിച്ചും സംവിധായകൻ കൃഷാന്ത് ഇടിവി ഭാരതുമായി വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നു.
തിരുവനന്തപുരം ഭാഷയുടെ കൃത്യമായ ഉപയോഗം
സംഭവവിവരണം നാലരസംഘം എന്ന സീരീസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം തിരുവനന്തപുരത്തെ ഭാഷാ പ്രയോഗമാണ്. അതിഭാവുകത്വങ്ങളില്ലാതെ, സ്വാഭാവികമായ സംഭാഷണ ശൈലി പ്രേക്ഷകർക്ക് വലിയ ഇഷ്ടം നേടി കൊടുത്തു. "ഞാനൊരു തിരുവനന്തപുരത്തുകാരനാണ്. കല്ലറയാണ് എൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം. പിന്നീട് ഗൗരീശപട്ടത്തേക്ക് താമസം മാറ്റി. അതുകൊണ്ട് യഥാർഥ തിരുവനന്തപുരം ഭാഷ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം. പിന്നീട് മുംബൈയിൽ ഒക്കെ പോയതിനുശേഷം ആണ് എൻ്റെ സംസാരഭാഷയിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വന്നു തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ എപ്പോഴും തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ കാണുമ്പോൾ എന്തരളിയാ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് തുടങ്ങാറ്.
സിനിമയിൽ പലപ്പോഴും തെക്കൻ ഭാഷയെ വലിച്ചുനീട്ടി വികൃതമാക്കാറുണ്ട്. ബിജുമേനോൻ നായകനായി 2018 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പടയോട്ടം എന്ന ചിത്രത്തിൽ മനോഹരമായി തിരുവനന്തപുരം ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിഭാവുകത്വവും, 'തള്ളേ, പിള്ളേ' പോലുള്ള പ്രയോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകരുതെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ തീരുമാനിച്ചു. അഭിനേതാക്കൾ തിരുവനന്തപുരം ഭാഷ കൃത്യമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിച്ചു. നായിക ശാന്തി ബാലകൃഷ്ണനും ദർശനയും പിന്നെ ഒന്നു രണ്ടു പേരും മാത്രമാണ് തിരുവനന്തപുരത്തിന് പുറത്തുള്ളവർ. അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഭാഷയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും ഡബ്ബിങ്ങിൽ ശരിയാക്കാം എന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രധാന നടൻ സഞ്ജു ശിവറാം തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയല്ലെങ്കിലും, ഇവിടെ ദീർഘകാലം ജോലി ചെയ്തതിനാൽ ഇവിടത്തെ ഭാഷയും സംസ്കാരവും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം." തിരുവനന്തപുരം ഭാഷ ഇത്ര കൃത്യതയോടെ ഉപയോഗിച്ചതിന് പിന്നിലെ രഹസ്യം കൃഷാന്ത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.
സാധാരണ ജീവിതത്തിലെ പ്രയോഗങ്ങൾ
സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തുകാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല വാക്കുകളും പ്രയോഗങ്ങളും സീരീസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് . 'ചവള കുത്തി കീറി കളയും', 'അടിച്ച് സ്റ്റിക്കറാക്കി ചുവരിലൊട്ടിക്കും' തുടങ്ങിയ പ്രയോഗങ്ങൾ സാധാരണ സംസാരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പൊലീസിനെ 'പേല' എന്നും, പൊലീസ് പിടിക്കുന്നതിന് 'പേല അള്ളിക്കൊണ്ടുപോയി' എന്നും പറയാറുണ്ട്. മാർ ഇവാനിയോസ് കോളജിനപ്പുറം ബദനി ഭാഗത്തൊക്കെ കിറുക്കന്മാർ എന്നും പറയും. കിറുക്കന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ പ്രയോഗമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവേ വേലിക്കോണ്ട് പോയി എന്നാകും പറയുക. പേല അള്ളിക്കൊണ്ട് പോയി എന്നാകും പൊലീസ് പിടിക്കുന്നതിന് പറയുക. ഇവയൊക്കെ മറ്റ് ജില്ലക്കാർക്ക് കൗതുകമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റത്തെ ഭാഷ പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അതുപോലെതന്നെ വെഞ്ഞാറമൂട് ഭാഗത്തൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന വളരെ പഴയ പ്രയോഗങ്ങളും ഒരുപാട് കോമഡി സ്കിറ്റുകളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ട് മടുത്തതാണ്. വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം ഭാഷയെ കളിയാക്കുന്ന ഒരു ധ്വനി ഉണ്ടാകും. ചിലർ പരാതിയും പറയും. തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ നഗരഹൃദയത്തിലെയും, നെടുമങ്ങാട്, പൂന്തുറ, ബദനി എന്നിവിടങ്ങളിലെയും സംഭാഷണ ശൈലിയാണ് സീരീസിൽ കൂടുതലായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഭാഷ മാത്രമല്ല, നൊസ്റ്റാൾജിയയും
തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ഭാഷ മാത്രമല്ല, അവിടുത്തെ പല നൊസ്റ്റാൾജിയകളും സീരീസിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, വിജയ് സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തുകാർക്ക് ആഘോഷമാണ്. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അന്നത്തെ കാലത്ത് തുപ്പാക്കിയൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് തിയേറ്ററിൻ്റെ മുന്നിൽ ആഘോഷിച്ചു തിമിർത്തത് ഏതൊരു തിരുവനന്തപുരത്തുകാരനാണ് മറക്കാൻ സാധിക്കുക. കല്യാണത്തിന് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ചോക്ലേറ്റ് സദ്യക്കുശേഷം ലഭിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കാത്തവരായി ഏത് തിരുവനന്തപുരത്തുകാരൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഈ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം സീരീസിന് കൂടുതൽ ആധികാരികത നൽകുന്നു.
'സംഭവവിവരണം നാലരസംഘം' ഡാർക്ക് കോമഡി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് മികച്ചൊരു കാഴ്ചാനുഭവമാണ് നൽകുന്നത്. മികച്ച മേക്കിങ്ങും സഞ്ജു ശിവറാം, നിരഞ്ജൻ രാജു, വിഷ്ണു അഗസ്ത്യ തുടങ്ങിയ അഭിനേതാക്കളുടെ പ്രകടനവും എടുത്തുപറയേണ്ടതാണ്.
കോമഡിക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ടെങ്കിലും, സ്ലാപ്സ്റ്റിക് കോമഡി ബോധപൂർവം ഒഴിവാക്കിയാണ് സീരീസ് ഒരുക്കിയത്. പകരം, സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെയും സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയും ഹാസ്യം സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. സംഭാഷണങ്ങളിലെ സ്വാഭാവികതയാണ് ഈ വെബ് സീരീസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. തിരുവനന്തപുരം ഭാഷയിലുള്ള സംസാരം ഒരു പുറംനാട്ടുകാരന് കേൾക്കുമ്പോൾ തനിയെ ചിരി വരും. വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു രംഗത്തിൽ പോലും ഭാഷാപരമായ ഹാസ്യം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു. ഇതിന് ഉദാഹരണമായി കൃഷാന്ത് ഒരു രംഗം വിശദീകരിച്ചു: "ഒരു രംഗത്തിൽ വിജയരാഘവൻ സാറിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. തെലുങ്ക് സംവിധായകൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അഡ്വാൻസ് വാങ്ങാൻ വരുന്ന കഥാപാത്രം പുറത്ത് ഒരു ഒമിനി വാൻ കാണുന്നു. 'ഇത്രയും വലിയ തെലുങ്ക് സംവിധായകൻ എന്തിനാണ് ഒമിനി വാനിൽ വരുന്നത്?' എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, 'കാർ കണ്ടാൽ അറിയില്ലേടാ, കിഡ്നാപ്പാണെന്ന്?' എന്നൊരു ഡയലോഗ് വരുന്നുണ്ട്. വളരെ സീരിയസായിട്ടാണ് ഈ ഡയലോഗ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ കേൾക്കുന്നവർക്ക് അത് തമാശയായി അനുഭവപ്പെടും."
ഒരു കാലത്ത് തരികിട പരിപാടികൾക്കും നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കും പോലും ഒമിനി കാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. 6,000 രൂപ മുതൽ 12,000 രൂപ വരെ വിലയിൽ ഈ വാഹനം സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കള്ളക്കടത്തിനും, മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും യുവാക്കൾക്ക് ഒമിനി വാൻ ഒരു ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത വാഹനമായിരുന്നു. ഒരു വാഹനം കൊണ്ടുതന്നെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ജീവിത സാഹചര്യവും കാലഘട്ടവും ഒറ്റയടിക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ചു.
ഏകദേശം പത്ത് വർഷം മുൻപാണ് ഈ സീരീസിൻ്റെ ആദ്യ മൂന്ന് എപ്പിസോഡുകൾ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയത്. കോളജ് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാദേശിക സംസാരരീതികളെക്കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ആധികാരികമായ ഒരു ഭാഷാ പ്രയോഗം സീരീസിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു. കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങും, വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സമീപനവുമാണ് സീരീസിനെ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടതാക്കി മാറ്റിയത്.
കള്ളക്കടത്തിന് പാലും പൂവും അത് ഒരു പുതുമയാണല്ലോ?
സിനിമയിലത് പുതുമയാണെങ്കിലും യഥാർഥ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചത്. അതിന് പിന്നെ വലിയ റിസർച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു റിസർച്ച് ടീമും ജോലി ചെയ്തു. പൂക്കച്ചവടം വലിയ ബിസിനസ് ആണ്. അത് ലീഗൽ ആയോ ഇല്ലീഗലായോ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെയാണ് പാലു മോഷണവും. യഥാർഥ സംഭവങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്.
അതുപോലെതന്നെ യഥാർഥ സംഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കി തന്നെയാണ് എടിഎം മോഷണവും ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാരിപ്പള്ളിയിൽ രണ്ടുപേർ ടാറ്റാ നാനോ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിവലിച്ച സംഭവം പത്രം വായിക്കുന്ന ആരും മറക്കാൻ ഇടയില്ല. പരമാവധി ഒരു 10 വർഷത്തെ പഴക്കം മാത്രമേ ആ സംഭവത്തിനു ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ സീരീസിൽ നാനോ കാറിനു പകരം പിക്കപ്പ് ഓട്ടോ ഉപയോഗിച്ച് വലിക്കുന്നു എന്ന് മാറ്റി. അന്ന് അവിടെ സംഭവിച്ച രീതിയിൽ തന്നെയാണ് സീരീസിലും പ്രതികൾ പൊലീസിൽ അകപ്പെടുന്നത്. സഞ്ജുവിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്ന ഇന്ദ്രൻസ് ആ കൃത്യത്തിൽ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു സർക്കാർ ജീവനക്കാരനാണ്. യഥാർഥ പ്രതികൾ ഒരു ട്യൂഷൻ മാസ്റ്ററും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് കുട്ടികളുമായിരുന്നു.
ചെയ്സ് ഫൈറ്റ്, പാൽ മോഷണം...ഉദ്വേഗജനകമായ രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചതിന് പിന്നിലെ രസതന്ത്രം
ഇടമലയാറിൽ ആയിരുന്നു പാൽ മോഷണത്തിൻ്റെ ഷൂട്ട് തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാൽ കാട്ടാന ശല്യം കാരണം നിർമാതാക്കളുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം ഇലവീഴാപൂഞ്ചിറ റൂട്ടിലേക്ക് ലൊക്കേഷൻ മാറ്റുകയായിരുന്നു. ഒരു വലിയ ഹെയർപിന്നും ലൊക്കേഷൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗമാണ്. അതായത് സീരീസ് കണ്ടവർക്ക് അറിയാം സഞ്ജുവിൻ്റെ കഥാപാത്രം ടാങ്കർ ലോറിയിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ മറുവശത്തുകൂടി അയ്യപ്പൻമാർ അടങ്ങിയ ഒരു ബസ് ക്രോസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഇലവീഴാ പൂഞ്ചിറയിലാണ് ലഭിച്ചത്. മാത്രമല്ല മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും ബഡ്ജറ്റ് കൂടിയ വെബ് സീരീസ് എന്ന് പറയുമെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പണം പലകാര്യത്തിനും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. സീരീസിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായ ടാങ്കർ ലോറി ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ഒന്നായിരുന്നു. ഇതിന് തീരെ പിക്കപ്പ് ഇല്ലായിരുന്നു. കയറ്റം കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ, എയർ ബ്രേക്ക് ആയതിനാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഈ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിൽപ്പോലും ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഭാഗ്യമാണ്.
മുഴുവൻ ഷൂട്ടും രാത്രിയിലാണ്. സീരീസിൽ സഞ്ജുവിൻ്റെ കഥാപാത്രം ടാങ്കർ ലോറിയിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ, ഒരുവശത്തുകൂടി അയ്യപ്പൻമാരുമായി ഒരു ബസ് കടന്നുപോകുന്ന രംഗമുണ്ട്. ഈ സീനിന് പിന്നിലൊരു ആഴത്തിലുള്ള അർഥമുണ്ട്. ഒരുവശത്ത് തിന്മയും മറുവശത്ത് ഭക്തിയും എന്ന ആശയത്തെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനാണ് ഈ രംഗം ഉപയോഗിച്ചത്.
ജഗദീഷ് അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രമായ മൈത്രയെൻ തകർത്തല്ലോ
ജഗദീഷിനെ പോലൊരു സീനിയർ ആക്ടർ നമ്മുടെ വെബ് സീരീസിൻ്റെ ഭാഗമായത് വളരെ ഗുണം ചെയ്തു. പുരുഷപ്രേതം' എന്ന സിനിമയിൽ ഒന്നിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ ജഗദീഷുമായി ഉണ്ടായ സൗഹൃദമാണ് ഈ വെബ് സീരീസിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കാൻ കാരണമായത്.
ഒരു നടനെന്ന നിലയിൽ ജഗദീഷിൻ്റെ അഭിനയം കണ്ടുപഠിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. സീരീസിലെ ഒരു രംഗത്തെ ഉദാഹരണമായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സഞ്ജുവിൻ്റെയും ഇന്ദ്രൻസിൻ്റെയും കഥാപാത്രങ്ങൾ ജയിലിൽ വെച്ച് അച്ഛനും മകനും ഒരുമിച്ച് കാണുന്ന ഒരു രംഗം. ഈ രംഗത്തിൽ സിനിമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് നൽകി എന്ന് മാത്രമാണ് താൻ തിരക്കഥയിൽ എഴുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ അതിനുശേഷം ജഗദീഷ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത ചില സംഭാഷണങ്ങൾ ആ രംഗത്തെ കൂടുതൽ മികച്ചതാക്കി.
"അച്ഛനും മകനും ജയിലിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുന്നു. ഒരു സിനിമാറ്റിക് അപ്രോച്ച്... ഹിന്ദി സിനിമയായിരുന്നെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അച്ഛനും മകനുമായി ഡബിൾ റോളിൽ അഭിനയിക്കാം. 'ചോട്ടാ ബച്ചാ ബഡാ ബാപ്'... ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓവറാക്കാതെ, സീനിനനുസരിച്ച് മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ജഗദീഷേട്ടൻ്റെ കഴിവ് അപാരമാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു പാഠപുസ്തകമാണ്,"
ജഗദീഷിൻ്റെ അർപ്പണബോധവും എടുത്തുപറയേണ്ടതാണ്. സീരീസിലെ ഫ്ലാഷ്ബാക്ക് രംഗങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാപാത്രം ഒരു ഷോട്ടിൽ മാത്രം വന്നുപോകുന്നുണ്ട്. മുപ്പത് സെക്കൻഡ് മാത്രം ദൈർഘ്യമുള്ള ആ ഒരു ഷോട്ടിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം അഞ്ച്-ആറ് മണിക്കൂറോളം യാത്ര ചെയ്ത് ഇടുക്കിയിലെത്തി. സാങ്കേതികമായി വിഎഫ്എക്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നിട്ടും, രംഗത്തിന് ഒറിജിനാലിറ്റി നൽകാൻ അദ്ദേഹം അത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്തു. സംവിധായകൻ്റെ സംതൃപ്തിക്കായി എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരു നടനാണ് അദ്ദേഹം.
തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ കഥയാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും, സീരീസിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം ഭാഗങ്ങളും ഷൂട്ട് ചെയ്തത് മുംബൈ, തേനി, ഇടുക്കി എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു. സീരീസിൽ ബോണക്കാട് എസ്റ്റേറ്റായി കാണിക്കുന്നത് ഇടുക്കിയാണ്. പ്രാഥമിക സൗകര്യങ്ങളുടെ ലഭ്യത കാരണമാണ് ഇടുക്കിയിൽ ലൊക്കേഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.
ഈ വെബ് സീരീസിൽ ക്രിമിനൽസായ പൊലീസിനെയും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പൊലീസ് കള്ളത്തരം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കെ പി എന്ന് കൊടുക്കണ്ട എന്ന് സോണി ലൈവിൽ നിന്ന് തന്നെ നിർദ്ദേശം വന്നു. അങ്ങനെയാണ് പേര് പി കെ എന്ന് മാറ്റിയത്. ഇതേ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് പല സ്ഥലങ്ങളുടെയും പേരും മാറ്റാൻ കാരണം. കാരണം ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കുഴപ്പക്കാർ ഉള്ള പ്രദേശം ആണെന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് തോന്നാൻ പാടില്ലല്ലോ. മാത്രമല്ല എല്ലാം റിയൽ കഥാപാത്രങ്ങളെയും ബേസ് ചെയ്താണ് കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ബ്ലോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഒരു കഥാപാത്രമുണ്ട്. അദ്ദേഹം റോഡിൽ കിടന്ന് അടിയുണ്ടാക്കി ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ് ആ പേര് വന്നത്. അതുപോലെതന്നെ പേല കുട്ടൻ്റെ കഥാപാത്രം ഒറിജിനൽ ആണ്. എസ് ഐ സുരേഷിൻ്റെ കഥാപാത്രം നെടുമങ്ങാട് ഉള്ള ഒരു പൊലീസുകാരനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. പേരും സ്ഥലവും ഒക്കെ മാറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തേ മതിയാകൂ.
അനൂപ് മോഹൻദാസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. ഗായകനാണ്. നടൻ ജഗതി ശ്രീകുമാറിൻ്റെ സഹോദരി പുത്രൻ. അതിഗംഭീര നടൻ. അവസാന രണ്ട് അധ്യായങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് അനൂപിൻ്റെ കഥാപാത്രം കടന്നുവരുന്നതെങ്കിലും, സീരീസിലുടനീളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം പ്രേക്ഷകർക്ക് അനുഭവപ്പെടും. ഒരേസമയം ക്രൂരനായ വില്ലനായും കോമാളിയായും മാറുന്ന സങ്കീർണമായ കഥാപാത്രത്തെയാണ് അനൂപ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരാളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ണടച്ച് നോക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള മാനറിസങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനയാണ്.
അഭിനയം കൈവിട്ടുപോകാത്ത രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട നിരവധി രംഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. കൊടുംവില്ലനായിരിക്കുമ്പോഴും ചില ഡയലോഗുകളിലൂടെ അദ്ദേഹം ചിരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, 'അവനെ കൊന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കയറി ചത്തുകളയും' എന്ന ഡയലോഗ്. ഗൗരവം നഷ്ടപ്പെടാതെ ഹാസ്യം അവതരിപ്പിക്കേണ്ട ഈ രംഗങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെയാണ് അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്തത്.
ഭാവിയിൽ മലയാള സിനിമയിൽ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന താരമാണ് അനൂപ്. തീവെട്ടി കൊണ്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന രംഗത്തിനായി അദ്ദേഹം പ്രത്യേക പരിശീലനം നേടിയിരുന്നു. കമ്മട്ടിപ്പാടം എന്ന സിനിമയിലെ പറ പറ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം പാടിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. നിരവധി രാജീവ് രവി സിനിമകളിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാം.
നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ സൂപ്പർസ്റ്റാർ വിക്രമൻ്റെ ആരാധകരാണ്...
( ചിരിക്കുന്നു).. സൂപ്പർസ്റ്റാർ വിക്രമൻ ചെറുതായി സീരീസിൽ വന്നു പോകുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം ആണെങ്കിലും സീരിസ് മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. പക്കാ വിജയ് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. വിജയ് സിനിമകളുടെ റഫറൻസ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. കാരണം തിരുവനന്തപുരവും വിജയ്യും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അഗാധമാണ്. ഇവിടെയുള്ളത് പോലുള്ള ഫാൻസ് അദ്ദേഹത്തിന് കേരളത്തിൽ മറ്റൊരിടത്തും ഇല്ല.
പക്ഷേ കോപ്പിറൈറ്റ് അടക്കമുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും വെല്ലുവിളിയായപ്പോൾ വിജയ് സൂപ്പർസ്റ്റാർ വിക്രമൻ ആവുകയായിരുന്നു. പിന്നെ സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ സെറ്റിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്തു ആ ഷോട്ടുകൾ എടുക്കാം. എൻ്റെ അസോസിയറ്റ് നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഞാൻ ആ വേഷം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. സോണിയിൽ നിന്ന് പിന്തുണ ലഭിച്ചതോടെ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ഞാന് ആ കഥാപാത്രം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതോടെയാണ് സൂപ്പർസ്റ്റാർ വിക്രമൻ്റെ പല സിനിമകളുടെ പേരുകളും തമാശയായി കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. എന്തരോ എന്തോ.. ലക്ഷത്തിൽ ഒരുവൻ. ഇതൊക്കെയാണ് സൂപ്പർസ്റ്റാർ വിക്രമൻ്റെ ഹിറ്റ് പടങ്ങൾ. ഇതുപോലുള്ള പോസ്റ്ററുകൾ പലയിടത്തും കാണാം. അതൊക്കെ ആർട്ട് ഡയറക്ടറുടെ കലാവിരുത്. സൂപ്പർസ്റ്റാർ വിക്രമന് തമിഴ് പോലും നേരെ സംസാരിക്കാനറിയില്ല. പക്ഷേ പുള്ളി ഭോജ്പുരി സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതൊക്കെയാണ് ക്യാരക്ടർ ഡിസൈൻ. നടൻ മമ്മൂട്ടിയുടെ അഭിനയവുമായി അടിച്ചു നിൽക്കാൻ സൂപ്പർസ്റ്റാർ വിക്രമൻ ചെയ്ത സിനിമയാണ് ഗംഗാനിലയം. അത്തിമരത്തിലെ പെൺകുട്ടി അതാണ് പുള്ളിയുടെ റൊമാൻ്റിക് സിനിമ... ഇപ്പോള് തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ സ്വഭാവവും ഡിസൈനും എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എലോൺ മൂവി ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്. പല സബ് ടെക്സറ്റുകളിലൂടെയും സൂപ്പർസ്റ്റാർ വിക്രമൻ്റെ ഒരു യൂണിവേഴ്സ് തന്നെ സീരീസിൽ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മോഹൻലാലിനെ നായകനാക്കി ഒരു സിനിമ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടു
കേട്ടത് സത്യമാണ്. എഴുത്തു പരിപാടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഡിറ്റക്ടീവ് കോമഡി ജോണറിൽ ഉള്ള ഒരു സിനിമയാണ് അത്. ഒരിക്കലും പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി ആ സിനിമയെ വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ പൊതുവേ പരീക്ഷണ സിനിമകൾ ആണെന്ന ധാരണ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അത് സത്യവുമാണ്. പക്ഷേ മോഹൻലാലിനെ പോലൊരു നടൻ്റെ ഡേറ്റ് കിട്ടിയ ശേഷം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി റിസ്ക് എടുക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർഡത്തെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന നല്ലൊരു കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമ അതാണ് ഉദ്ദേശ്യം. ലാൽ സാറിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള തീരുമാനത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നു.
