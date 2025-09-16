മിറാഷിനെക്കുറിച്ച് ആസിഫ് അലി ചോദിച്ചത് ഒറ്റ ചോദ്യം മാത്രം, ദൃശ്യം ചരിത്രവിജയമാകുമെന്ന്പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല; വിശേഷങ്ങളുമായി ജീത്തു ജോസഫ്
ദൃശ്യം ഇത്ര വലിയ വിജയമാകുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ സിനിമ താൻ തന്നെ നിർമിക്കുമായിരുന്നെന്ന് ജീത്തു ജോസഫ്
Published : September 16, 2025 at 3:07 PM IST
അക്കി വിനായക്
മലയാള സിനിമയെ അതിർത്തികൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് വളർത്തിയെടുത്തതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച ചിത്രമാണ് 'ദൃശ്യം'. മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി 50 കോടി ക്ലബ്ബിൽ ഇടം നേടിയ ഈ ചിത്രം, പിന്നീട് മറ്റു ഭാഷകളിലേക്കും റീമേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട് വലിയ ജനശ്രദ്ധ നേടി. എന്നാൽ, ദൃശ്യത്തിന് ലഭിച്ച ഈ സ്വീകാര്യത ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ ജീത്തു ജോസഫ് പറയുന്നു. ആസിഫ് അലി നായകനാകുന്ന തൻ്റെ പുതിയ ചിത്രമായ 'മിറാഷി'നെക്കുറിച്ച് ഇ ടിവി ഭാരതുമായി സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. ദൃശ്യം ഇത്ര വലിയ വിജയമാകുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ സിനിമ താൻ തന്നെ നിർമിക്കുമായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ദൃശ്യം 3 യെക്കുറിച്ചും മറ്റ് സിനിമാ വിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ചും ജീത്തു ജോസഫ് സംസാരിക്കുന്നു.
മിറാഷ്, വലതുവശത്തെ കള്ളൻ, ദൃശ്യം 3 മൂന്ന് വലിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഒരേ സമയം എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്? തിരക്ക് പിടിച്ചുള്ള ഈ സമീപനത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം എന്താണ്?
ഒരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിനെക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമുള്ളത് തിരക്കഥ എഴുതാനാണ്. ഈ സിനിമകളുടെ തിരക്കഥ എൻ്റേതല്ല. എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയ തിരക്കഥയാണെങ്കിൽ, കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തിലൂടെ വേഗത്തിൽ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും.
'മിറാഷ്', 'വലതുവശത്തെ കള്ളൻ' എന്നീ സിനിമകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട്-മൂന്ന് വർഷമായി നടന്നുവരികയാണ്. പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു സിനിമയെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ഉടൻതന്നെ ചിത്രീകരണത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഒരു രീതി എനിക്കില്ല. ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥ മറ്റൊരാളാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽപോലും, അതിൻ്റെ രചനാഘട്ടത്തിൽ ഞാനും ഭാഗമാകും. എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അപ്പോൾത്തന്നെ എഴുത്തുകാരനോട് പങ്കുവെക്കും.
ഒരു സിനിമയുടെ പിന്നിൽ ഞാൻ മാത്രമല്ല, എനിക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മികച്ച ടീം കൂടിയുണ്ട്. തിരക്കഥ പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടീമിന് കൈമാറും. ഞാൻ മറ്റ് സിനിമകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരക്കിലാണെങ്കിലും, എൻ്റെ ടീം പ്രീ-പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും. ഈ ടീമിൻ്റെ സഹകരണം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സിനിമ പൂർത്തിയാക്കിയ ഉടൻ അടുത്ത സിനിമയിലേക്ക് എനിക്ക് മാറാൻ സാധിക്കുന്നത്.
വ്യക്തിപരമായി ഒരു വർഷം ഇത്രയധികം സിനിമകൾ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. പക്ഷേ, അത്തരമൊരു സാഹചര്യം വന്നുപെട്ടതാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരു സിനിമപോലും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല. എൻ്റെ അവസാന ചിത്രമായ 'നുണക്കുഴി' 2023-ലാണ് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയത്. സത്യത്തിൽ, 2024-ൽ ചിത്രീകരിക്കേണ്ട സിനിമകളായിരുന്നു 'മിറാഷും' 'വലതുവശത്തെ കള്ളനും'. എന്നാൽ സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ കാരണം ഷൂട്ടിങ് 2025-ലേക്ക് നീണ്ടുപോയി. കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ ഈ സിനിമകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയധികം സിനിമകൾ ഒരേസമയം ചെയ്യുന്നതായി ആർക്കും തോന്നില്ലായിരുന്നു. ഈ മൂന്ന് സിനിമകളും ഒരേ സമയം ടേബിളിൽ എത്തിയത് അപ്രതീക്ഷിതമായി സംഭവിച്ചതാണ്. എത്ര തിരക്ക് പിടിച്ചുള്ള ജോലിയാണെങ്കിലും, എൻ്റെയും എൻ്റെ ടീമിൻ്റെയും പ്രവർത്തന രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ.
'ദൃശ്യം' എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ എന്ന ലേബൽ താങ്കളുടെ പുതിയ സിനിമകൾക്ക് ഒരു ബാധ്യതയാകുന്നുണ്ടോ?
എൻ്റെ ഏത് സിനിമ വന്നാലും 'ദൃശ്യം' സംവിധായകൻ്റെ സിനിമ എന്നൊരു ലേബൽ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. അതിൽ തെറ്റ് പറയാൻ കഴിയില്ല. ഒരു സിനിമാപ്രവർത്തകന് കരിയറിൽ വലിയൊരു വിജയം ഉണ്ടായാൽ, പിന്നീട് അയാൾ ചെയ്യുന്നതെന്തായാലും ആ വിജയത്തിൻ്റെ പേരിലാകും അറിയപ്പെടുക.
ഉദാഹരണത്തിന്, വിക്രം എന്ന നടൻ. അദ്ദേഹത്തിന് എത്രയോ വലിയ വിജയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും 'സേതു' എന്ന സിനിമ നൽകിയ 'ചിയാൻ' എന്ന പേര് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിനൊപ്പം ചേർക്കുന്നു. അതുപോലെയാണ് മലയാളത്തിലെ നിർമാതാവായ 'കിരീടം ഉണ്ണി'. 'കിരീടം' എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം എത്രയോ സിനിമകൾ അദ്ദേഹം നിർമിച്ചു. അവയെല്ലാം വിജയമായിരുന്നു. പക്ഷേ, 'കിരീടം' എന്ന സിനിമ നേടിയ വിജയം അദ്ദേഹത്തെ 'കിരീടം ഉണ്ണി' എന്ന് അറിയപ്പെടാൻ ഇടയാക്കി.
ചില വിഖ്യാത സംവിധായകരെപ്പോലും അവരുടെ ചില ചിത്രങ്ങളെ മാത്രം മുൻനിർത്തിയാണ് ഇപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് വളരെ സാധാരണമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 'ദൃശ്യം' എത്രയോ ഭാഷകളിൽ റീമേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അതിൻ്റെ എല്ലാ പുനരാവിഷ്കാരങ്ങളും വലിയ വിജയങ്ങളായി. അതുവഴി എനിക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചു. ഒരുപക്ഷേ, 'ദൃശ്യ'ത്തിനു ശേഷമാണ് എൻ്റെ പേര് ഇവിടേയും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത്. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ അറിവുപോലും 'ദൃശ്യ'ത്തിലൂടെ ആയിരിക്കാം.
സത്യം പറഞ്ഞാൽ 'ദൃശ്യം' ഡയറക്ടർ എന്ന് ലേബൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ വിഷമമുണ്ട്. കാരണം 'ദൃശ്യ'ത്തിനു ശേഷം ഞാൻ എത്രയോ സിനിമകൾ ചെയ്തു. ആ സിനിമകളുടെ പേരിലും എന്നെ അറിയപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യാം! ഇനിയും മികച്ച ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്താലും 'ദൃശ്യം' എന്ന ലേബൽ പെട്ടെന്നൊന്നും മാഞ്ഞുപോകില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്.
താങ്കളെ പലപ്പോഴും ഒരു ത്രില്ലർ സിനിമകളുടെ സംവിധായകനായിട്ടാണല്ലോ വിശേഷിപ്പിക്കാറ്. അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?
ഞാൻ എല്ലാത്തരം സിനിമകളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കോമഡി സിനിമകളും ഇമോഷണൽ സിനിമകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമകളിൽ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ദിലീപ് നായകനായ 'ലൈഫ് ഓഫ് ജോസൂട്ടി' എന്ന ചിത്രമാണ്. കാരണം, ജീവിതം പറയുന്ന ലളിതമായ സിനിമകളാണ് എനിക്ക് കാണാനും ചെയ്യാനും ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. 'സന്ദേശം', 'ഗാന്ധിനഗർ സെക്കൻഡ് സ്ട്രീറ്റ്' തുടങ്ങിയ സിനിമകളാണ് ഞാൻ സ്ഥിരമായി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
ഇതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്ത ത്രില്ലർ സിനിമകളെ തള്ളിപ്പറയുന്നതല്ല. ആ സിനിമകളും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ, മേൽപ്പറഞ്ഞവ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ഇഷ്ടങ്ങളാണ്.
നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയില്ല. 'എന്തുകൊണ്ട് ജീത്തു ജോസഫ് ഈ സിനിമ ചെയ്തു' എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം പ്രേക്ഷകർക്ക് സിനിമ കണ്ടാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാകൂ. സാധാരണയായി ഒരു ത്രില്ലർ സിനിമയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സീരിയൽ കില്ലിങ്ങും കൊലപാതകങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇമോഷണൽ വശങ്ങളുമാണ് മനസ്സിൽ വരിക. എന്നാൽ 'മിറാഷ്' അതിൽ നിന്ന് അൽപം വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇത് മലയാളി ഇതുവരെ ആസ്വദിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ത്രില്ലറാണ്.
ഈ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരാണ്. ഒരു ത്രില്ലർ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സങ്കീർണമായ ക്യാരക്ടർ ഡിസൈനുകൾ ഈ ചിത്രത്തിലില്ല. വളരെ ബോൾഡായ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം സംഭവിക്കുന്നു. ആ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ യാഥാർഥ്യം തേടി അവൾ യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ്. ഒരു ടിവി റിപ്പോർട്ടർ അവൾക്ക് പിന്തുണയുമായി എത്തുന്നു. ആ യാത്രയിൽ അവർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് സിനിമയ്ക്ക് ഒരു ത്രില്ലർ സ്വഭാവം നൽകുന്നത്.
അവർ നേരിടാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ലളിതമായി തോന്നാം. പക്ഷേ, അതിനടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ വലുപ്പം നിസ്സാരമല്ലെന്ന് കഥാപാത്രങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്. 'ദൂരെ നിന്ന് കാണുന്നതല്ല അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ' എന്ന ഈ ആശയം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സിനിമയ്ക്ക് 'മിറാഷ്' എന്ന പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
'മിറാഷ്' എന്ന ചിത്രത്തിൽ ആസിഫ് അലിയെ നായകനാക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?
ആസിഫ് അലിയും അപർണ ബാലമുരളിയും ആണ് സിനിമയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ആസിഫ് അലി നായകനായി വരാൻ കാരണമുണ്ട്. 'മിറാഷ്' ആദ്യം ഹിന്ദിയിൽ ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. സിനിമയുടെ കഥയുടെ പിന്നിൽ അപർണ എന്നൊരു സ്ത്രീയായിരുന്നു. മനോജ് ഖാത്രി എന്നയാൾ ശ്രീനിവാസ് എന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെക്കൊണ്ട് തിരക്കഥ എഴുതിച്ചാണ് എന്നെ കാണാൻ വന്നത്. ഹിന്ദി ചിത്രമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയുടെ ജോലികൾ ഞാൻ ആരംഭിച്ചത്. സ്ത്രീ കഥാപാത്രത്തിന് മുൻതൂക്കമുള്ള കഥയായതുകൊണ്ട് ഹിന്ദിയിൽ ശക്തമായ ഒരു നായികയെ ആവശ്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ, നായകന് പ്രാധാന്യം കുറവായതിനാൽ പല നടന്മാരും വേഷം ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചു. മൂന്ന്-നാല് വർഷം ശ്രമിച്ചിട്ടും കാസ്റ്റിംഗിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം പ്രോജക്ട് ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.
ആ സമയത്താണ് ഒരവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആസിഫ് അലിയോട് ഈ സിനിമയുടെ കഥ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അടുത്തിടെ ഇറങ്ങിയ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും വലിയ വിജയങ്ങളായിരുന്നു. എന്നിട്ടും, അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചത് 'എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിന് സിനിമയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ?' എന്ന് മാത്രമാണ്. സ്ത്രീ കഥാപാത്രത്തിന് മുൻതൂക്കമുള്ള സിനിമയാണോ എന്നോ എനിക്ക് സ്ക്രീൻ സ്പേസ് കുറവാണോ എന്നോ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചില്ല. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സിനിമ തുടങ്ങാൻ തീരുമാനമായി.
ഒരു സിനിമയുടെ പ്രമോഷന് പോകുമ്പോൾ എല്ലാ അഭിമുഖങ്ങളിലും നേരിടുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, 'സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി എന്താണ്' എന്ന്. മിറാഷ് എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ കാസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും വെല്ലുവിളിയായി തോന്നിയത്. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായ ആസൂത്രണമുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ.
ഒരു സിനിമയുടെ അടിസ്ഥാനം ഇപ്പോഴും സ്റ്റാർ വാല്യൂവും സ്ക്രീൻ സ്പേസുമാണോ?
ഒരു സിനിമയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകം അതിൻ്റെ കഥയാണ്. കഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത്, ആ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് അഭിനേതാക്കൾ വരേണ്ടത്. ഒരു സിനിമയുടെ സംഗീതം, ഛായാഗ്രഹണം, അഭിനേതാക്കൾ എല്ലാം കഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കണം. ഇതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യം.
എന്നാൽ ഒരു സിനിമയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പലർക്കും പല താൽപര്യങ്ങളാണ്. തിരക്കഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് കഥാപാത്രങ്ങളെങ്കിലും, ചിലർക്ക് ഹീറോയിസം നിർബന്ധമാണ്. ചിലർ സിംഗിൾ ഹീറോയിസം വേണമെന്ന് പറയും. സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ധാരാളം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടും. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇവിടെയുണ്ട്. അതൊക്കെ അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളുമാണ്. അതിനെ ഞാൻ കുറ്റമായി കാണുന്നില്ല. അവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സന്തോഷം കിട്ടുന്നത്.
പക്ഷേ, അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലാത്തവരും ധാരാളമുണ്ട്. ആസിഫ് അലിയെപ്പോലെ ഒരു നടൻ്റെ അടുത്ത് കഥയുമായി ചെന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഹീറോയിസത്തെക്കുറിച്ചോ സ്ക്രീൻ സ്പേസിനെക്കുറിച്ചോ അഭിപ്രായം പറയില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാപാത്രം മികച്ചതായിരിക്കണം, സിനിമയുടെ ആശയം മികവുറ്റതായിരിക്കണം. അത്രമാത്രം.
'മൈ ബോസ്', 'ലൈഫ് ഓഫ് ജോസൂട്ടി' തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്തത് താങ്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല. ത്രില്ലർ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഹാസ്യം വഴങ്ങുന്നത്?
ആ സിനിമകളുടെ സംവിധാനം മാത്രമല്ല, തിരക്കഥയും ഞാൻ തന്നെയാണ് എഴുതിയത്. ഞാൻ ഒരുപാട് തമാശകൾ കേട്ട് ചിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. വീട്ടിൽ ഒഴിവുസമയങ്ങളിൽ ഞാൻ കൂടുതലും കാണുന്നത് ടിവിയിലെ കോമഡി പരിപാടികളാണ്. ഹാസ്യത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ള സിനിമകൾ ധാരാളം ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്.
പക്ഷേ, കോമഡി സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു കോമഡി സിനിമ പാളിപ്പോയാൽ അത് വലിയ തിരിച്ചടിയുണ്ടാക്കും. തിരക്കഥ എഴുതുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്നാൽ ഒരു ത്രില്ലർ സിനിമയ്ക്ക് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽപോലും നല്ല സംഗീതവും വ്യത്യസ്തമായ എഡിറ്റിംഗുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പ്രേക്ഷകരെ ആകാംഷയുടെ മുനയിൽ നിർത്താം. ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊണ്ട് ഒരു കോമഡി സിനിമയെ ഒരിക്കലും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല.
ഒരു ത്രില്ലർ സിനിമയെ അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക മികവ് കൊണ്ട് മെച്ചപ്പെടുത്താം. എന്നാൽ ഹാസ്യ സിനിമകളുടെ അടിസ്ഥാനം അഭിനേതാക്കളുടെ കഴിവും ടൈമിംഗുമാണ്. സിനിമയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കോമഡി പാളിപ്പോയാൽ അത് സിനിമയെ മൊത്തത്തിൽ ബാധിക്കും. ഒരു കോമഡി സിനിമയെടുത്ത് പരാജയപ്പെട്ടാൽ അതിലും വലിയ അപമാനം മറ്റൊന്നില്ല.
ഒരു കോമഡി കലാകാരൻ്റെ ടൈമിംഗ് ഒരു സിനിമയെ എങ്ങനെ മികച്ചതാക്കുമെന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു. അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാമോ?
ലൈഫ് ഓഫ് ജോസൂട്ടി എന്ന സിനിമയിൽ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടിൻ്റെ കഥാപാത്രം ഓട്ടോറിക്ഷ ഒരു വേലിയിലേക്ക് ഇടിച്ചിറക്കുന്ന രംഗം മലയാളികൾക്ക് മറക്കാനാകില്ല. യഥാർഥത്തിൽ തിരക്കഥയിൽ അങ്ങനെ ഒരു രംഗം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറായ സുരാജിൻ്റെ കഥാപാത്രം ദേഷ്യത്തോടെ ഓട്ടോയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു എന്നതായിരുന്നു രംഗം.
എന്നാൽ, ആ ഷോട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സുരാജ് തന്നെയാണ് ഓട്ടോയിൽ നിന്ന് ചാടിയിറങ്ങട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചത്. ഓട്ടോറിക്ഷ വേലിയിൽ ചെന്ന് ഇടിച്ചുനിൽക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സുരാജിൻ്റെ ഈ നിർദേശം കേട്ടപ്പോൾ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ഉടമസ്ഥൻ ആദ്യം മടിച്ചു. എന്നാൽ, എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചാൽ പരിഹരിച്ച് കൊടുക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം സമ്മതം മൂളിയത്.
ഒറ്റ ടേക്കിൽ സുരാജ് ആ രംഗം മനോഹരമായി അവതരിപ്പിച്ചു. സുരാജിൻ്റെ ആ ടൈമിംഗാണ് പ്രേക്ഷകരിൽ ചിരിയുണർത്തിയത്. ഒരു നടൻ്റെ അസാധാരണമായ ടൈമിംഗ് എങ്ങനെ ഒരു രംഗത്തെ മികച്ചതാക്കി മാറ്റുന്നു എന്നതിന് ഈ സംഭവം ഒരു ഉദാഹരണമാണ്.
അഭിനേതാക്കളുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ (improvisation) താങ്കൾ സിനിമകളിൽ അനുവദിക്കാറുണ്ടോ?
തീർച്ചയായും അനുവദിക്കാറുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് കോമഡി സിനിമകളിൽ. നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും അവർ ചിന്തിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങൾ സിനിമയ്ക്ക് ഗുണകരമാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിലാണ് കാര്യം. ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ നല്ലതാണെങ്കിൽ അത് അംഗീകരിക്കണം. അവിടെ അനാവശ്യമായ ഈഗോയും വാശിയും കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല.
നമ്മൾ സിനിമ ചെയ്യുന്നത് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയാണ്, അവരെ രസിപ്പിക്കാനാണ്. നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ വരാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ അഭിനേതാക്കൾ പറയുമ്പോൾ, അത് നല്ലതാണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കണം. ഇത് സിനിമയുടെ നിലവാരം ഉയർത്താൻ സഹായിക്കും.
'ദൃശ്യ'ത്തിൻ്റെ റീമേക്കുകളിൽ വന്ന സാംസ്കാരിക മാറ്റങ്ങളെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ അവർ മാറ്റം വരുത്തിയപ്പോൾ, എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു പരാതിയല്ല. ഏതൊരു സിനിമയിലും സംവിധായകൻ്റെ തീരുമാനമാണ് അവസാന വാക്ക്. അവർക്ക് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്.
താങ്കൾ സംവിധാനം ചെയ്ത ചില സിനിമകൾ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ? ഇത് താങ്കളെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്?
ഒരു സിനിമയുടെ വിജയമോ പരാജയമോ എന്നെ ഒരിക്കലും സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല. ഒരു സിനിമ വിജയിച്ചാൽ, അടുത്ത സിനിമയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷേ, ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നില്ല. എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ സിനിമകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും മുന്നോട്ട് പോകുകയും ചെയ്യുന്നത്.
ഒരു സിനിമ വിജയിച്ചാൽ ഞാൻ വലിയ സന്തോഷത്തിൽ ആകാറില്ല, അതുപോലെ പരാജയപ്പെട്ടാൽ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കാറുമില്ല. ഒരു സിനിമ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിച്ചതെന്ന് പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഓരോ പരാജയവും പുതിയ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു.
'ദൃശ്യം' മൂന്നാം ഭാഗത്തിൻ്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥ എന്താണ്?
സിനിമയുടെ തിരക്കഥ പൂർണമായും പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു. മറ്റ് ഭാഷകളിൽ റീമേക്ക് ചെയ്യേണ്ട സിനിമകൾക്കായി ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ അയച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാമൂഹിക-സാംസ്കാരികപരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത്.
ഹിന്ദി, തെലുഗു, മലയാളം ഭാഷകളിൽ ഒരേസമയം സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കാനാണ് പദ്ധതി. പക്ഷേ, യഥാർഥ പതിപ്പ് മലയാളം തന്നെയായിരിക്കും. മലയാളം പതിപ്പിൻ്റെ ചിത്രീകരണം ഈ മാസം തന്നെ ആരംഭിക്കാനാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. മറ്റ് ഭാഷകളിലും ഉടൻതന്നെ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങുമെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.
ഇപ്പോഴും ചില കാര്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല. ഹിന്ദിയിലാണോ അതോ മലയാളത്തിലാണോ ആദ്യം 'ദൃശ്യം 3' എത്തുക എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ദൃശ്യത്തിന് മൂന്നാം ഭാഗം വേണമെന്ന് എപ്പോഴാണ് താങ്കൾക്ക് തോന്നിയത്?
ദൃശ്യം ആദ്യ ഭാഗത്തിൻ്റെ വിജയത്തിനുശേഷം അതിൻ്റെ തുടർച്ചയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, രണ്ടാം ഭാഗം പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുത്തതോടെ നാലുപാടും നിന്ന് മൂന്നാം ഭാഗത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് മൂന്നാം ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.
കഥ ആലോചിക്കുമ്പോഴും സിനിമ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നു. പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചില ആശയങ്ങൾ എവിടെനിന്നെങ്കിലും കിട്ടും, അത് ഒരുപക്ഷേ ആ സിനിമയുടെ പിറവിക്ക് കാരണമായേക്കാം.
'നേര്' എന്ന എൻ്റെ സിനിമയുടെ തിരക്കഥാകൃത്ത് അഡ്വക്കേറ്റ് ശാന്തി മായാദേവിയുമായി മറ്റൊരു സിനിമയുടെ തിരക്കഥ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനിടെ, സാധാരണ സംസാരത്തിനിടയിൽ അവർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ദൃശ്യം മൂന്നാം ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ആ ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിൽ നിന്നാണ് മൂന്നാം ഭാഗത്തിൻ്റെ തിരക്കഥ എഴുതാനുള്ള തുടക്കം എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.
മിറാഷ്, വലതുവശത്തെ കള്ളൻ എന്നീ സിനിമകളുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടയിലാണ് ദൃശ്യം 3യുടെ തിരക്കഥ ഞാൻ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയത്. പുലർച്ചെ മൂന്നരയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റ് രാത്രി വൈകും വരെ എഴുതും. സത്യം പറഞ്ഞാൽ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിറഞ്ഞ സമയമായിരുന്നു അത്. ദൃശ്യം ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ദൃശ്യം ത്രീ.
പുതിയ ചിത്രമായ 'മിറാഷ്' ഒരു നാഴികക്കല്ലായി മാറുമോ?
അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയെക്കുറിച്ചും മുൻകൂട്ടി പറയാൻ കഴിയില്ല. സിനിമയുടെ വിജയപരാജയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, 'ദൃശ്യം' പോലൊരു ചിത്രം ഞാൻ തന്നെ നിർമിച്ചേനെ. സിനിമയുടെ വിജയവും പരാജയവും ഒരിക്കലും പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ല.
നമ്മൾ ഒരു നല്ല സിനിമ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ബാക്കിയെല്ലാം പ്രേക്ഷകരുടെ കൈകളിലാണ്. 'മിറാഷ്' സെപ്റ്റംബർ 19-ന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുകയാണ്. പ്രേക്ഷകർ ഈ സിനിമ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കും എന്ന് കണ്ടറിയാം.
ഞാൻ ധാരാളം അഭിനേതാക്കളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ കംഫർട്ടബിളായി ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. എങ്കിലും എന്നെ ശരിക്കും വിസ്മയിപ്പിച്ച ഒരു നടൻ മോഹൻലാൽ ആണ്. ഒരു പരിധിവരെ കമൽഹാസനും എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
മോഹൻലാൽ എന്ന നടൻ്റെ പ്രകടനം കണ്ട് ഞാൻ അമിതമായി സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിട്ടില്ല, കാരണം അദ്ദേഹം എന്താണെന്നും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുമെന്നും ഓരോ മലയാളിയെപ്പോലെ എനിക്കും അറിയാം. എങ്കിലും, ദൃശ്യം ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ ഒരു സീനിലെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ നൽകണമെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ, അദ്ദേഹം വളരെ സ്വാഭാവികമായ ഒരു പ്രകടനം ഒറ്റ ഷോട്ടിൽ കാഴ്ചവെച്ചു. അത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. അതാണ് മോഹൻലാൽ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനം തൊട്ടടുത്തുനിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം.
