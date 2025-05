ETV Bharat / entertainment

'വിവാദങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല, ഇനി ചിലപ്പോൾ പല സത്യങ്ങളും വെളിപ്പെടാം'; യഥാർഥ കാര്യങ്ങൾ അപ്പാടെ പകർത്തിയ സിനിമയല്ല നരിവേട്ടയെന്ന് സംവിധായകന്‍ അനുരാജ് മനോഹര്‍ - NARIVETTA DIRECTOR ANURAJ MANOHAR

അനുരാജ് മനോഹര്‍ ( Etv Bharat )

മുത്തങ്ങ ആദിവാസി സമരത്തെ ആസ്‌പദമാക്കി ഒരുക്കിയ നരിവേട്ട എന്ന ചലച്ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ വിജയകരമായി പ്രദർശനം തുടരുകയാണ്. ടൊവിനോ തോമസ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാകുന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത് അനുരാജ് മനോഹറാണ്. ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്‌ത് അഞ്ചാം ദിനം പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം അറിയാൻ തിയേറ്ററുകളിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയ ശേഷം ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് സംവിധായകന്‍ അനുരാജ് മനോഹര്‍.

