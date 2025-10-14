"അങ്ങനെ പറയാനുള്ള ആ മനസ്സ് ലാല് സാറിന് അല്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് മറ്റാര്ക്കും ഉണ്ടാകില്ല", അച്ഛന് ക്ഷമ ചോദിച്ചപ്പോഴുള്ള മോഹന്ലാലിന്റെ പ്രതികരണത്തെ കുറിച്ച് ധ്യാന് ശ്രീനിവാസന്
മോഹന്ലാലിനെ പോലെ ആകാന് ആര്ക്കും കഴിയില്ലെന്ന് ധ്യാന് ശ്രീനിവാസന്. കുറേ വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ഹൃദയപൂര്വ്വത്തിന്റെ സെറ്റില് വെച്ച് അച്ഛന് ലാല് സാറിനെ കണ്ടപ്പോള് ക്ഷമ ചോദിച്ചെന്നും ധ്യാന് പറയുന്നു.
മലയാളികളുടെ പ്രിയതാരമാണ് നടനും സംവിധായകനുമായ ധ്യാന് ശ്രീനിവാസന്. മുഹസിന് സംവിധാനം ചെയ്ത 'വള'യാണ് ധ്യാനിന്റേതായി ഏറ്റവും ഒടുവില് റിലീസായ ചിത്രം. ഇപ്പോഴിതാ മലയാളികളുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരം മോഹന്ലാലിനെ കുറച്ചുള്ള ധ്യാനിന്റെ വാക്കുകളാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധയാകര്ഷിക്കുന്നത്.
മോഹന്ലാലിനെ പോലെ ആകാന് ആര്ക്കും കഴിയില്ലെന്നാണ് ധ്യാന് പറയുന്നത്. നമ്മള് മോഹന്ലാലിനെ പുകഴ്ത്തുകയും താഴ്ത്തുകയും ചെയ്തിട്ടും അദ്ദേഹം ഇതുവരെ അതിനൊന്നും മറുപടി നല്കിയിട്ടില്ലെന്നും ഇത്തരം നെഗറ്റിവിറ്റികളെ പോസിറ്റീവായി കണ്ട് അതിനൊക്കെ ക്ഷമിക്കാന് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമെന്നുമാണ് ധ്യാന് പറയുന്നത്. മോഹന്ലാല് ഫാന്സ് അസോസിയേഷന് വിദേശത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിലാണ് ധ്യാന് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
"മോഹന്ലാല് എന്ന നടനെ പോലെ ആകാന് നമ്മുക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. എന്നാല് ഒന്ന് ശ്രമിച്ചാല് അദ്ദേഹത്തെ പോലൊരു മനുഷ്യനാകാന് സാധിച്ചേക്കാം. നടന് എന്നതിലുപരി എന്തുകൊണ്ട് മോഹന്ലാല് എന്ന മനുഷ്യനെ ആളുകള് ആഘോഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്.
ഒരു അഭിമുഖത്തില് അച്ഛന് അദ്ദേഹത്തെ ചെറിയ കുത്തുവാക്കുകള് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞാന് വേറൊരു അഭിമുഖത്തില് അതിനെ കൗണ്ടര് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു. അത്തരത്തില് ഒരുപാട് കുത്തുവാക്കുകള് അദ്ദേഹം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ദാദ സാഹിബ് ഫാല്ക്കെ പുരസ്കാരം മോഹന്ലാല് നേടിയതിന് നമ്മള് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്.
നമ്മള് മോഹന്ലാലിനെ വാനോളം പുകഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഭൂമിയോളം താഴ്ത്തിയിട്ടും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് വരെ അതിനൊന്നും അദ്ദേഹം മറുപടി കൊടുക്കാന് നിന്നിട്ടില്ല. ഇത്തരം നെഗറ്റിവിറ്റികളെ പോസിറ്റീവായി കണ്ട് അതിനൊക്കെ ക്ഷമിക്കാന് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും.
ഹൃദയപൂര്വ്വത്തിന്റെ സെറ്റില് വെച്ച് അച്ഛന് കുറേ വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ലാല് സാറിനെ കണ്ടപ്പോള് ഞാന് പറഞ്ഞതില് ലാലിന് വിഷമം ഉണ്ടോ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള് ഒരു ചിരിയോടെ "ശ്രീനി അതൊക്കെ വിടെടോ", എന്ന് പറയാനുള്ള മനസ്സ് ലോകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലാതെ മറ്റാര്ക്കും ഉണ്ടാകില്ല. അതൊക്കെ അത്ഭുതമാണ്. എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കല് അദ്ദേഹത്തെയും അച്ഛനെയും ഒരുമിച്ച് എന്റെ സിനിമയില് അഭിനയിപ്പിക്കണം എന്നത് എന്റെ വലിയ ഒരു ആഗ്രഹമാണ്," ധ്യാന് ശ്രീനിവാസന് പറഞ്ഞു.
മലയാളികള് എക്കാലവും ഓര്ത്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ക്ലാസിക് ഹിറ്റുകള് സമ്മാനിച്ച കോമ്പോ ആണ് മോഹന്ലാല്-ശ്രീനിവസന് കോമ്പോ. അസുഖബാധിതനായി ഏറെക്കാലമായി സിനിമയില് നിന്ന് വിട്ടുനില്ക്കുകയായിരുന്ന ശ്രീനിവാസന് ഹൃദയപൂര്വ്വത്തിന്റെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ സിനിമയുടെ സെറ്റ് സന്ദര്ശിച്ചിരുന്നു.
