ധനുഷിൻ്റെ 'ഡി50' ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ; റിലീസ് തീയതി പുറത്തുവിട്ട് നിർമാതാക്കൾ

ഹൈദരാബാദ് : തെന്നിന്ത്യയുടെ മാത്രമല്ല ബോളിവുഡിന്‍റെയും പ്രിയപ്പെട്ട നടനാണ് ധനുഷ്. അഭിനയം കൊണ്ടെന്നപോലെ സംവിധായകനായും ആരാധകരെ ഞെട്ടിക്കാൻ താരത്തിനായി. തന്‍റെ രണ്ടാമത്തെ സംവിധാന സംരംഭത്തിൻ്റെ തിരക്കുകളിലാണ് താരം. ഇപ്പോഴിതാ 'ഡി50' എന്ന് താത്കാലികമായി പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സിനിമയുടെ വമ്പൻ അപ്‌ഡേറ്റാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത് (Dhanush's second directorial venture D50).

സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ അപ്‌ഡേറ്റ്. 'ഡി 50'യുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് നാളെ (ഫെബ്രുവരി 19) പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാതാക്കൾ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ധനുഷാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നായകനായും എത്തുന്നത് (Dhanush's D50 First Look To Be Out On 19th Feb).

അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചിത്രത്തിന്‍റെ പോസ്റ്റർ പങ്കുവച്ചാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസായ സൺ പിക്‌ചേഴ്‌സ് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് റിലീസ് പ്രേക്ഷകരെ അറിയിച്ചത്. രക്തത്തിൽ കുളിച്ചുനിൽക്കുന്ന ധനുഷിന്‍റെ കഥാപാത്രം പിന്തിരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതാണ് പോസ്റ്ററിൽ. 'നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ?' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് നിർമാതാക്കൾ പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ടത്. ഏതായാലും ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് നാളെ എത്തുമെന്നറിഞ്ഞതോടെ ധനുഷ് ആരാധകർ ആഹ്ളാദത്തിലാണ്.

ദുഷാര വിജയൻ, സുന്ദീപ് കിഷൻ, എസ് ജെ സൂര്യ, അപർണ ബാലമുരളി എന്നിവരും 'ഡി50'യിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ധനുഷ് തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ രചനയും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. 90 ദിവസം കൊണ്ട് ഒറ്റ സ്‌ട്രെച്ചില്‍ 'ഡി50'യുടെ ചിത്രീകരണം പൂര്‍ത്തിയാക്കാനാണ് നിര്‍മാതാക്കള്‍ പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ.

അതേസമയം 'DNS' (ധനുഷ്, നാഗാർജുന, ശേഖർ കമ്മുല) എന്ന് താത്കാലികമായി പേരിട്ടിരിക്കുന്ന തൻ്റെ പുതിയ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗിലാണ് ധനുഷ് ഇപ്പോൾ. ശേഖർ കമ്മുല സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ ധനുഷിനൊപ്പം നാഗാർജുനയും പ്രധാന വേഷത്തിലുണ്ട്. രശ്‌മിക മന്ദാനയാണ് 'ഡിഎൻഎസി'ൽ നായികയായി എത്തുന്നത്. അക്കിനേനി നാഗാർജുന ഈ ചിത്രത്തിൽ കാമിയോ റോളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്നും സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവായ സംവിധായകൻ ശേഖർ കമ്മുലയോടൊപ്പം തെന്നിന്ത്യയുടെ പ്രിയ താരങ്ങളായ ധനുഷും നാഗാർജുനയും ചേരുമ്പോൾ പ്രേക്ഷക പ്രതീക്ഷകളും വാനോളമാണ്. അടുത്തിടെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ ഷൂട്ടിംഗ് ആരംഭിച്ചത്. ശ്രീ വെങ്കിടേശ്വര സിനിമാസ് എൽ എൽ പി, അമിഗോസ് ക്രിയേഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നീ ബാനറുകളിൽ സുനിൽ നാരംഗും പുസ്‌കൂർ രാം മോഹൻ റാവുവും ചേർന്ന് നിർമിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം സൊണാലി നാരംഗ് ആണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.